Giới thiệu sơ lược về quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh

1. Đôi nét về quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh

Tân Bình là một quận thuộc nội thành Hồ Chí Minh nằm về phía Tây Bắc. Ngày 29/04/1957, Chính phủ Việt Nam ban hành nghị định thành lập quận Tân Bình trực thuộc tỉnh Gia Định. Sau khi miền Nam giải phóng, ngày 9/5/1975, Tân Bình cũ bị giải thể.

Đến 20/5/1976, trên cơ sở sáp nhập hai quận Tân Sơn Hòa và Tân Sơn Nhì, Tân Bình được tái lập và ngày 2/7/1976, nơi đây chính thức trở thành quận trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh.



Tân Bình ngày càng phát triển với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh

Quận Tân Bình gần quận mấy?

Quận Tân Bình TPHCM được đánh giá có vị trí thuận lợi, đặc biệt là về giao thông vận tải. Trên bản đồ địa lý, Tân Bình nằm gần các quận sau:

Phía Đông, Tân Bình giáp với quận Phú Nhuận, Quận 3 và 10.

Phía Tây, Tân Bình giáp với quận Tân Phú qua tuyến đường Trường Chinh và Âu Cơ.

Phía Bắc, Tân Bình giáp với quận 12 qua ranh giới kênh Tham Lương và quận Gò Vấp.

Phía Nam, Tân Bình tiếp giáp Quận 10 qua ranh giới đường Bắc Hải và Quận 11 qua tuyến đường Thiên Phước, Nguyễn Thị Nhỏ và Âu Cơ.

Tân Bình cũng là quận có diện tích lớn nhất khu vực thành phố Hồ Chí Minh, với 22, 43 km2. Dân số theo số liệu thống kê năm 2019 là 474.792 người.

Quận Tân Bình có bao nhiêu phường?

Ngày nay, Tân Bình được chia làm 15 phường với số thứ tự từ 1 – 15, trong đó, phường 14 là trung tâm hành chính của toàn quận. Một số đơn vị hành chính và địa chỉ cụ thể của quận Tân Bình TPHCM bạn nên lưu lại khi có nhu cầu giải quyết công việc gồm:

UBND quận Tân Bình: 387A Trường Chinh, phường 14.

Công an quận Tân Bình: 340 Hoàng Văn Thụ, phường 4.

BHXH quận Tân Bình: 300 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1.

Phòng giáo dục quận: 97 Trường Chinh.

Trung tâm giới thiệu việc làm: 456 Trường Chinh.

Trên địa bàn toàn quận có rất nhiều phòng khám, bệnh viện phục vụ cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe con người như:

Bệnh viện Gaya Việt Hàn: 23 – 23A – 25A1 Trương Công Đinh, phường 14.

Bệnh viện Phụ sản Mê Kông: 243 – 243A – 243B Hoàng Văn Thụ, phường 1.

Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn (SAIGON – ITO Tân Bình): 232 – 305 Lê Văn Sỹ, phường 1.

Bệnh viện Tân Bình: 605 Hoàng Văn Thụ, phường 4.

Bệnh viện Tân Sơn Nhất: 28 Phổ Quang, phường 2.

Bệnh viện Thánh Mẫu: 118 Bành Văn Trân, phường 7.

Bệnh viện Thống Nhất: 1 Lý Thường Kiệt, phường 7.

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức: 4 Núi Thành, phường 13.



Quận Tân Bình có bao nhiêu con đường?

Theo thống kê, Tân Bình hiện có tổng cộng 141 con đường. Trong đó, những tuyến đường huyết mạch luôn đông đúc bao gồm Phổ Quang, Cộng Hòa, Bình Giã, Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh, Trương Công Định, Út Tịch, Lê Văn Hiến,… Đặc biệt, nơi đây còn có 2 cửa ngõ cực kỳ quan trọng là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Quốc lộ 22 hướng về Tây Ninh, Campuchia.



Hệ thống đường xá Tân Bình được nâng cấp khang trang và rộng rãi hơn

Nhờ có vị trí giao thông thuận lợi mà Tân Bình ngày nay đã thu hút rất nhiều vốn đầu tư trong và ngoài nước đổ về để xây dựng và phát triển cho các dự án đầy tiềm năng. Sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay được xem là tuyến hàng không nhộn nhịp nhất cả nước, mang về cho quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung rất nhiều lợi ích.

Ngoài ra, quận còn có 1 trường đại học và 3 học viện bao gồm: trường Đại học Tài chính – Marketing, Học viện Hàng Không Việt Nam, Học viện Kỹ thuật Mật mã cơ sở phía Nam, Học viện Kỹ thuật Quân Sự cơ sở 2.

Kinh tế

Quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đã có rất nhiều thay đổi theo bề dày lịch sử và ngày càng khẳng định vị thế của mình so với các khu vực khác. Biểu hiện qua những công trình hiện đại, những dự án lớn nhỏ đã và đang được đầu tư, xây dựng. Nền kinh tế quận hiện nay phát triển mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần lớn vào công cuộc đổi mới đất nước. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp của quận đạt 29,68% mỗi năm.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân 14,8%. Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ, giảm dần các ngành công, nông nghiệp, phù hợp với Nghị quyết mà Đại hội đại biểu lần thứ XI đã đề ra.

Quận cũng đã hoàn thành 8 đề án quy hoạch phân khu, thực hiện lộ giới 652 con hẻm. Quận đã đầu tư xây dựng, nâng cấp các con đường lưu thông trong nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Các trung tâm mua sắm, khu thương mại, vui chơi giải trí,… mọc lên trên địa bàn quận ngày càng nhiều. Các dự án tiềm năng thu hút không ít các nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng số vốn lên tới 5,587 tỷ đồng.

Văn hóa – xã hội

Tân Bình là nơi tập trung nhiều khu di tích lịch sử, văn hóa liên quan đến tôn giáo, chùa thiền như chùa Giác Viên, Phổ Quang, Phước Hạnh, Bửu Lâm Tịnh Uyển,… Tính đến nay, quận có đến 140 cơ sở tôn giáo, trong đó Phật giáo có 74 địa điểm, Công giáo 60, Tin lành 4 và Cao Đài 2.

– Về dân tộc, nơi đây hội tụ nhiều anh em dân tộc khác nhau. Trong đó, người Kinh chiếm 93,33%; người Hoa 6,38%; Khmer 0,11%; Tày 0,05%; Thái 0,01%; Nùng 0,03%; Chăm 0,02% và một số người nước ngoài.

– Về tôn giáo, Tân Bình còn có nhiều tín ngưỡng như Phật giáo 19,62%; Công giáo 22,9%; Tin lành 0,37%; Cao Đài 0,4%; Hòa Hảo 0.01%; Hồi giáo 0,02% và 56,68% thuộc đối tượng không theo đạo.



Tân Bình là nơi hội tụ nhiều tôn giáo khác nhau, đặc biệt là Phật giáo

Chính vì vậy mà đời sống văn hóa cư dân nơi đây hết sức phong phú. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra không ít những khó khăn trong công tác kiểm soát, quản lý tại địa phương. Mặc dù vậy, Đảng bộ và các cấp lãnh đạo Tân Bình luôn làm tốt vai trò, nhiệm vụ, đưa đời sống của người dân trên địa bàn quận ngày càng đi lên, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển một cách bền vững và hội nhập nền văn hóa trong khu vực.

Đại hội đại biểu quận Tân Bình lần thứ XII (12 – 14/08/2020) đã đưa ra chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục 3 bậc học và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm là 1,1%; phấn đấu đạt 72% trở lên về phường văn minh đô thị, giữ vững ổn định và trật tự an toàn xã hội; xây dựng quận phát triển bền vững, an dân, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2. Những địa điểm vui chơi, tham quan nổi tiếng ở Tân Bình

Với một vị trí chiến lược cùng nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh ngày nay thu hút rất nhiều khách hàng, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các dự án cơ sở hạ tầng, bất động sản ngày càng nở rộ trên địa bàn quận như minh chứng cho sự phát triển từng ngày và mức sống cũng như nhu cầu về vật chất, tinh thần của người dân nơi đây đang tăng dần.

Sự phát triển về cơ sở hạ tầng đã tạo nên cho Tân Bình không ít những địa điểm nổi bật thu hút người dân khi có nhu cầu vui chơi, giải trí. Nếu hỏi quận Tân Bình có gì đẹp, có gì chơi hay có gì ăn thì đừng bỏ qua những địa điểm sau đây.

Đến Tân Bình, nếu muốn biết nơi đây có những địa điểm nào đẹp để tham quan, du lịch thì nhất định bạn không được bỏ qua một số cái tên tiêu biểu dưới đây.

Chùa Phổ Quang

Nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 16 km về phía Đông Nam, Phổ Quang là một trong những ngôi chùa có bề dày lịch sử lâu đời được người Sài Thành biết đến từ trước đến nay. Đây cũng là địa điểm mà rất nhiều người dân khu vực thành phố Hồ Chí Minh và cả du khách từ các tỉnh thành khác cũng lựa chọn lui tới mỗi dịp lễ lớn, Tết cổ truyền.

Được xây dựng từ năm 1952 và trải qua nhiều lần tu sửa, đến nay, chùa đã mang một diện mạo hoàn toàn mới, khang trang hơn. Với những vật liệu có độ bền cao cùng lối kiến trúc hiện đại, chùa Phổ Quang hiện nay được xem là địa điểm hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Tân Bình.



Chùa Phổ Quang Tân Bình là một trong những ngôi chùa có bề dày lịch sử tại TPHCM

Chùa Phật Bảo

Nằm tọa lạc ở phường 10, quận Tân Bình, Phật Bảo là một trong số 22 ngôi chùa thuộc hệ phái phật giáo nguyên thủy tại thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được xây dựng vào năm 1965 bởi các bật tổ sư tu hành từ Campuchia về.

Chánh điện chùa được bài trí trang nghiêm, chính giữa là tượng của đức Bổn Sư Thích Ca, hai bên là tượng đức Phật trì bình khất thực và Phật nhập niết bàn. Với lối kiến trúc cổ điển, khuôn viên rộng lớn, chùa Phật Bảo là nơi được đông đảo Phật tử hay cả những người không theo đạo lựa chọn ghé lại để tìm kiếm cảm giác yên bình giữa chốn đô thị phồn hoa.



Chùa Phật Bảo là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch tại Tân Bình

Chùa Giác Viên

Chùa nằm ở số 193 Bùi Thị Xuân, Phường 1. Đây là một trong những ngôi chùa đã được hình thành từ lâu đời tại Tân Bình. Trước đây, chùa chỉ là một cái am nhỏ, do Hòa thượng Thích Hồng Tịnh sáng lập.

Trải qua nhiều lần trùng tu, đến nay, chùa Giác Viên được xếp vào top những nơi sinh hoạt của đông đảo Phật tử. Nơi đây không chỉ thu hút mọi người bởi không gian rộng lớn, yên tĩnh mà còn độc đáo với kiến trúc vừa hiện đại vừa cổ điển. Đến đây, bạn sẽ thực sự cảm nhận được sự yên bình trong tâm hồn mà chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ đâu.

Công viên Hoàng Văn Thụ

Đây là một trong những công viên quy mô nhất thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm thu hút người dân với thiết kế hình tam giác độc đáo, nằm ngay mặt tiền của hai tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Toản.

Với diện tích lên đến 106.500m, công viên được ví như một ốc đảo xanh giữa chốn đô thị phồn hoa, tập nập Sài Thành. Đây là không gian lý tưởng để các bạn trẻ, đội nhóm, sinh viên, câu lạc bộ tụ tập, sinh hoạt. Không chỉ vậy, công viên Hoàng Văn Thụ còn là địa điểm lãng mạn dành cho các cặp đôi hay bạn bè mỗi khi có nhu cầu trút bầu tâm sự. Do đó, bất kỳ ai hỏi quận Tân Bình có gì đẹp thì con người nơi đây sẽ không ngần ngại mà nói ngày đến công viên Hoàng Văn Thụ.

C.T Plaza

C.T Plaza là một trong những nơi lý tưởng để vui chơi, hẹn hò, tụ tập bạn bè hay tận hưởng những giây phút đầm ấm cùng gia đình dịp cuối tuần. Đây không chỉ là trung tâm thương mại lớn của Tân Bình mà còn có các nhà hàng phục vụ ẩm thực đến từ nhiều quốc gia khác, khu cà phê cao cấp, khu vui chơi cho trẻ em, thanh thiếu niên, rạp chiếu phim,…

Xung quanh C.T Plaza là công viên, siêu thị, các quán ăn vặt, trà sữa, cà phê, cửa hàng tiện lợi, club, sân chơi bowling,… Vậy thì còn chần chừ gì mà không tự mình trải nghiệm không gian tuyệt vời này?



Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm các dịch vụ giải trí tại CT plaza khi đến Tân Bình

Trên đây là những thông tin cơ bản về quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh để bạn tham khảo thêm trước khi có ý định mua nhà, chung cư hay đầu tư bất động sản tại đây. Hy vọng bài viết do Batdongsan.com.vn tổng hợp đã phần nào giúp ích cho bạn để có quyết định đúng đắn nhất và thích hợp nhất với điều kiện kinh tế của gia đình.

