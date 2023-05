Quảng Nam: Giảm diện tích đất đối ứng dự án BT xuống còn 24ha

Năm 2018, dự án đường nối ĐT603A với ĐT607 thị xã Điện Bàn (Km2+487,78 đến Km4+378,85) dài 1,9km được giao cho Bách Đạt An mà không qua đấu thầu. Đổi lại, tỉnh Quảng Nam giao cho công ty này khu đất hơn 105ha đất. Điều này đã khiến dư luận không khỏi hoài nghi, thắc mắc. Đáng nói ở đây là việc chủ đầu tư liên tục trễ hẹn bàn giao dự án đường 1,9km, dù đã đem đất của tỉnh đi đối ứng phân lô, bán nền. Theo nhiều chuyên gia bất động sản cũng như các luật gia, việc tỉnh Quảng Nam đổi 105ha để lấy 1,9km đường cần phải xem xét lại. Không chỉ vậy, Bách Đạt An còn vướng vào vụ lùm xùm tranh chấp giữa 3 bên (chủ đầu tư – sàn phân phối – khách hàng) trong vụ 1.000 khách hàng đòi sổ đỏ tại các dự án do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư. Đã nhiều lần khách hàng kéo lên trụ sở Bách Đạt An, trụ sở sàn phân phối, thậm chí là cả trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh Quảng Nam để phản ánh vấn đề. Từ sự việc này, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sẽ tiến hành thanh tra toàn diện, toàn bộ đối với các dự án của Bách Đạt An.