Quảng Nam phê duyệt 100 dự án phát triển nhà ở năm 2021

Từ một vùng đất chỉ có cát trắng khô cằn, giờ đây dải đất ven biển miền trung – tỉnh Quảng Nam đã hình thành nên những khu đô thị hiện đại và sầm uất. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, rất nhiều tập đoàn bất động sản lớn đã và đang đổ bộ vào tỉnh Quảng Nam để đầu tư, đề xuất loạt dự án BĐS có quy mô lớn.

Thời gian vừa qua, đã có hàng loạt dự án về đầu tư đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí đã được cấp phép đầu tư và cũng đã đi vào hoạt động tại khu vực phía Đông của tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, Tập đoàn Vingroup đã đầu tư Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An có diện tích khoảng 200 ha với vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng ở huyện Thăng Bình; Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (đơn vị này thuộc Tập đoàn VinaCapital) cũng đầu tư Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có diện tích 985 ha với vốn đầu tư là 4 tỷ USD tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình – Quảng Nam…

Bên cạnh những dự án BĐS đã đi vào hoạt động, UBND tỉnh Quảng Nam cũng vừa ký quyết định phê duyệt danh mục 100 dự án phát triển nhà ở năm 2021. Theo đó, 2 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp và 98 dự án nhà ở thương mại có diện tích đất ở để phát triển dự án nhà ở khoảng 787ha.

Quảng Nam sẽ phát triển nhiều dự án nhà ở. Ảnh minh hoạ

Batdongsan.com.vn đã khảo sát được một số dự án nằm trong danh mục vừa được phê duyệt như: dự án phát triển nhà ở trong Khu đô thị sinh thái ven sông Tam Kỳ với diện tích 280ha; dự án phát triển nhà ở trong Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Thăng Bình với diện tích 87,56ha; dự án phát triển nhà ở trong Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên với quy mô 237,97ha; dự án phát triển nhà ở trong Khu đô thị và cảnh quan hai bên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ sông Kỳ Phú đến Quảng trường biển Tam Thanh có quy mô 746,19ha; dự án khu đô thị phía Bắc tuyến đường Cây Cốc – Bình Minh, xã Bình Minh với diện tích 99ha…

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Nam, với các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập, trình Sở Tài nguyên & Môi tường thẩm định, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất; tổng hợp hồ sơ trình Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo chủ trương của UBND tỉnh.

Với các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương lập, trình Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án; làm cơ sở thực hiện thủ tục đất đai, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo chủ trương của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, theo ý kiến của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 29/NQHĐND ngày 19/4 và quy định của pháp luật về nhà ở để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua trước khi UBND tỉnh phê duyệt. Lập, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025; trong đó, cập nhật danh mục các dự án này vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025…

