Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Nam cho biết, 3 dự án nói trên của công ty Bách Đạt An đều chưa hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất. Do đó, cả 3 dự án chưa đủ điều kiện để nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, các dự án cũng chưa được Sở xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Vì vậy, có thể thấy việc công ty Bách Đạt An, Hoàng Nhất Nam ký kết hợp đồng với các khách hàng là chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật.