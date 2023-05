Quý 2, lợi nhuận trước thuế của Phát Đạt đạt 516 tỷ đồng

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý 2/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 853 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ và tăng 36% so với Quý 1/2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 516 tỷ đồng, tăng 60% với cùng kỳ và tăng 46% so với Quý 1/2022. Doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong Quý 2/2022 chủ yếu đến từ Khu cao tầng của Dự án Nhơn Hội Phân Khu 4.

Tính lũy kế sáu tháng năm 2022, Phát Đạt đạt 1.479 tỷ đồng doanh thu, và 869 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 32% và 36% so với cùng kỳ. Kết thúc Quý 2/2022, tổng tài sản của Phát Đạt đã đạt 23.518 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ so với cuối năm 2021. So với cuối năm 2021, khoản người mua trả tiền trước tăng 30% đạt 2.204 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 21%. Lưu chuyển dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của Phát Đạt dương khoảng 400 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC, PDG

Đáng chú ý, hiệu quả đầu tư, được thể hiện qua biên lợi nhuận gộp, vẫn được Phát Đạt duy trì ở mức cao. Chiến lược theo đuổi mô hình kinh doanh bán sỉ sản phẩm và tập trung nguồn lực vào phát triển dự án đang mang đến sự tăng trưởng trong kinh doanh và hiệu quả đầu tư rất ấn tượng.

Tháng 6/2022, Phát Đạt đã thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn – KL, đơn vị sở hữu trực tiếp Dự án Astral City tại Bình Dương. Dự kiến thương vụ này sẽ mang về dòng tiền ngay cho Phát Đạt lên đến 3.350 tỷ đồng cùng với khoản lợi nhuận đáng kể ghi nhận trong Quý 3 và Quý 4 năm 2022. Dòng tiền lớn này vừa đảm bảo nguồn lực để Phát Đạt tiếp tục phát triển dự án mới và giữ vững sự ổn định tài chính cho Công ty.

Kết thúc Quý 2/2022, Phát Đạt ghi nhận lượng tiền và tương đương tiền khoảng 600 tỷ đồng, tăng 71% so với cuối Quý 1/2022. Các chỉ số thanh toán nhanh (quick ratio) cũng được cải thiện rõ rệt từ 0.35 vào đầu năm đến 0.56. Ttiềm năng của PDR đến từ quỹ đất lớn và năng lực phát triển dự án.

Trong các quý tới, Phát Đạt kỳ vọng ra mắt thị trường các sản phẩm bất động sản với ước tính giá trị thị trường lên đến 33.000 tỷ đồng, tập trung tại các thị trường Bình Định, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu./.

Phương Uyên