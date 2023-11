Kinh doanh nhà trọ cho thuê có cần xin giấy phép gì về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) không? Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về phòng cháy chữa cháy cho nhà trọ, nhà cho thuê? Cùng tìm hiểu các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với nhà trọ trong bài viết dưới đây nhé!

Các Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Phòng Cháy, Chữa Cháy Cho Nhà Trọ

Quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà trọ, phòng cho thuê là vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là sau những vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng liên tiếp xảy ra những năm gần đây. Đơn cử, vụ cháy chung cư mini xảy ra vào ngày 13/9/2023 tại Hà Nội khiến hàng chục người thương vong đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn, PCCC tại các khu nhà trọ, phòng trọ tập trung đông người. Sau vụ cháy, cơ quan chức năng đã tổ chức rà soát, kiểm tra công tác PCCC tại các chung cư mini, nhà cho thuê trọ trên địa bàn Hà Nội. Trên thực tế, nhiều người kinh doanh cho thuê nhà trọ, phòng trọ nhưng cũng không nắm rõ các quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà trọ , không biết nhà trọ của mình có phải xin giấy phép PCCC hay không, nếu có thì thủ tục ra sao,…

Vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Để trả lời cho những câu hỏi trên, hãy cùng tìm hiểu các nội dung có liên quan đến quy định về phòng cháy chữa cháy đối với nhà trọ trong các văn bản pháp luật sau:

– Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2013;

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

– Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống bạo lực gia đình.

Kinh Doanh Nhà Trọ Có Phải Xin Giấy Phép Phòng Cháy, Chữa Cháy Không?

Tại Khoản 1 Điều 23 Luật PCCC 2001, sửa đổi, bổ sung năm 2013 có quy định: “Công trình cao tầng phải có thiết bị chống tụ khói, lan truyền khói và hơi độc do cháy sinh ra; phải có phương án thoát nạn, bảo đảm tự chữa cháy ở những nơi mà phương tiện chữa cháy bên ngoài không có khả năng hỗ trợ”. Do đó, các công trình cao tầng – bao gồm nhà ở và các công trình chức năng khác – đều phải được lắp đặt thiết bị PCCC.

Kinh doanh cho thuê nhà trọ, phòng trọ phải đảm bảo các quy định về PCCC. Việc người cho thuê nhà trọ có cần xin giấy phép PCCC hay không sẽ phụ thuộc vào quy mô của công trình. Khái niệm xin giấy phép PCCC ở đây được hiểu là làm thủ tục xin thẩm duyệt thiết kế PCCC của cơ quan chức năng. Nếu công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế PCCC như quy định tại Nghị định 136 /2020/NĐ-CP thì người chủ sở hữu phải hoàn thành thủ tục này trước khi tiến hành hoạt động cho thuê.

Người kinh doanh cho thuê nhà trọ phải đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với nhà trọ.

Phụ lục V của Nghị định 136/2020/NĐ-CP có liệt kê danh mục dự án, công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, trong đó bao gồm:

– Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên; nhà hỗn hợp cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000m3 trở lên.

– Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000m3 trở lên.

Các công trình này phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC.

Các công trình có quy mô nhỏ hơn thì không cần xin thẩm duyệt PCCC mà phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC tại cơ sở. Danh mục cụ thể các cơ sở này được quy định tại Phụ lục III Nghị định 136/2020/NĐ-CP, trong đó bao gồm:

– Nhà chung cư cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000m3 trở lên; nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 2.500m3 trở lên; nhà hỗn hợp cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 1.500 m3 trở lên.

– Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 1.500m3 trở lên; nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch cao từ 3 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 1.000m3 trở lên.

Các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở bao gồm:

– Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an;

– Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tương ứng với loại hình cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều 31 Nghị định này; Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC và truyền tin báo sự cố, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện PCCC khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an;

– Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an.

Nhà trọ phải có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn.

Đối với những công trình nhà trọ, phòng trọ có quy mô nhỏ hơn nữa, không thuộc các trường hợp được quy định tại Phụ lục III và Phụ lục V nêu trên thì không bắt buộc mà chỉ khuyến khích chấp hành PCCC để đảm bảo an toàn trong quá trình kinh doanh cho thuê.

Thủ Tục Xin Thẩm Duyệt Phòng Cháy, Chữa Cháy Cho Nhà Trọ

Nếu nhà trọ của bạn thuộc trường hợp phải được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, bạn cần chuẩn bị hồ sơ xin thẩm duyệt gồm các loại giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC

– Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC (bản sao công chứng)

– Bản nghiệm thu về PCCC nếu cơ sở đó là nơi được xây mới hoàn toàn hoặc cải tạo lại

– Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC đối với các cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác.

– Văn bản thống kê các phương tiện PCCC, thiết bị báo cháy, phương tiện cứu nạn cứu hộ đã được trang bị tại cơ sở

– Quyết định thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở

– Danh sách thành viên đã hoàn thành khóa tập huấn PCCC

– Hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy

Bạn đọc có thể lập phương án phòng cháy chữa cháy cho nhà trọ theo mẫu số PC11 được ban hành theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.

Với một số trường hợp, cơ quan chức năng có thể yêu cầu cung cấp thêm một số loại giấy tờ có liên quan khác như:

– Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng của chủ đầu tư (nêu rõ quy mô xây dựng, đặc điểm của công trình)

– Bản vẽ, tài liệu chi tiết về địa hình, khí hậu của khu đất, các công trình giáp danh nếu cóGiấy phép đầu tư, các quyết định quy hoạch (bản sao công chứng)

– Văn bản xin thẩm duyệt PCCC của chủ đầu tư

– Các bản vẽ chi tiết về nội dung PCCC

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin thẩm duyệt PCCC, chủ đầu tư công trình nộp hồ sơ tại Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại tỉnh/thành phố mà thực hiện hoạt động kinh doanh cho thuê nhà trọ, phòng trọ. Thời gian xử lý hồ sơ là 20-30 ngày làm việc.

Mức Phạt Đối Với Hành Vi Vi Phạm Các Quy Định Phòng Cháy, Chữa Cháy Đối Với Nhà Trọ

Trong trường hợp chủ kinh doanh nhà trọ thuộc diện phải tiến hành thủ tục xin thẩm duyệt PCCC đã nêu ở phần trước nhưng không thực hiện sẽ bị xử phạt. Tùy từng hành vi vi phạm, mức phạt tương ứng được quy định tại Điều 51 của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về tài sản dưới 20.000.000 đồng.

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về tài sản từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà gây thiệt hại về tài sản trên 100.000.000 đồng;

Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61%;

Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này dưới 61%.

Các hành vi vi phạm quy định PCCC nhà trọ sẽ bị xử phạt theo pháp luật.

Biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm các quy định phòng cháy, chữa cháy đối với nhà trọ là buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với hành vi sau:

Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61%;

Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này dưới 61%.

Trách Nhiệm Phòng Cháy, Chữa Cháy Của Chủ Kinh Doanh Nhà Trọ Và Người Thuê Trọ

Đối với những dự án nhà trọ có quy mô nhỏ hơn chỉ khuyến khích chấp hành phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, nếu cơ sở được trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy thì sẽ đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động kinh doanh. trước hết, người dân cần chủ động trang bị kiến thức về an toàn PCCC để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh.

Trách Nhiệm Của Người Cho Thuê

Để đảm bảo an toàn PCCC tại nhà trọ thuộc sở hữu, quản lý của mình, chủ kinh doanh cho thuê nhà trọ cần:

– Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc mọi người thực hiện đúng các quy định phòng cháy chữa cháy đối với nhà trọ

– Gắn điều lệnh quy định PCCC cho nhà trọ

– Trang bị bình chữa cháy và các thiết bị phòng cháy, nổ, các phụ kiện hỗ trợ như búa thoát hiểm tại nhà trọ, phòng cho thuê

– Định kỳ kiểm tra xung quanh nhà trọ để phát hiện và giải quyết nhanh chóng các nguy cơ, tình trạng cháy nổTích cực phối hợp với các ban ngành, nhà dân lân cận xử lý kịp thời khi xảy ra cháy nổ

– Tham gia các lớp tập huấn, rèn luyện kỹ năng và các biện pháp PCCC

Chủ động trang bị kiến thức, tham gia các khóa tập huấn PCCC là trách nhiệm của mọi người.

Trách Nhiệm Của Người Thuê Trọ

Để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và gia đình mình, người thuê trọ cần chủ động thực hiện các trách nhiệm PCCC sau:

– Luôn chấp hành đúng các quy định PCCC nhà trọ theo quy định của pháp luật hiện hành

– Tìm hiểu, nắm vững các kiến thức về PCCC

– Biết sử dụng bình chữa cháy hoặc các thiết bị PCCC cơ bản

– Có ý thức đảm bảo an toàn cho bản thân và khách trọ xung quanh khi sử dụng lửa hay chất dễ cháy nổ trong phòng trọ

– Phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu có thể phát sinh ra cháy, nổ hoặc các hành vi vi phạm luật PCCC.

Trên đây là những nội dung tổng hợp về các quy định phòng cháy, chữa cháy đối với nhà trọ, phòng trọ cho thuê. Tuân thủ các nội duy, quy định phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của mỗi công dân, bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.

Lan Chi

