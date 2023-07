Thông tin quy hoạch Đồng Nai đang là mối quan tâm của nhiều người để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu mua bán nhà đất tại địa phương này. Bài viết này của Batdongsan.com.vn sẽ tổng hợp một số thông tin quy hoạch Đồng Nai đến năm 2030, cùng với cách tra cứu quy hoạch Đồng Nai chính xác nhất.

Thông Tin Tổng Quan Về Tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, bao gồm 11 đơn vị hành chính cấp huyện là Thành phố Biên Hòa, Thành phố Long Khánh và 9 huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú.

Tỉnh Đồng Nai cũng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tổng diện tích tự nhiên là 5.907,2 km². Đồng Nai có tọa độ từ 10o30’03B đến 11o34’57’’B và từ 106o45’30Đ đến 107o35’00″Đ.

Vị trí tiếp giáp của tỉnh Đồng Nai với các vùng lân cận như sau:

Phía Đông giáp với tỉnh Bình Thuận

Phía Tây giáp với Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh

Phía Nam giáp với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phía Bắc giáp với tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước.

Đồng Nai là tỉnh có hệ thống giao thông đồng bộ với nhiều trục đường giao thông quan trọng chạy qua, ví dụ như: tuyến QL1A, tuyến QL20, QL51, tuyến đường sắt Bắc – Nam, tuyến đường đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bởi vì có vị trí tiếp giáp như vậy nên Đồng Nai có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế trong vùng cũng như các hoạt động giao thương với cả nước, đồng thời đóng vai trò gắn kết vùng Đông Nam Bộ với các tỉnh Tây Nguyên. Đồng Nai cũng được nhận định là thị trường BĐS lớn nhất trong các đô thị vệ tinh TP.HCM.

Mời bạn đọc theo dõi những đánh giá của chuyên gia về thị trường BĐS Đồng Nai thông qua video clip sau:

Bản Đồ Quy Hoạch Đồng Nai 2030

Bản Đồ Quy Hoạch Đồng Nai Là Gì?

Bản đồ quy hoạch Đồng Nai là một loại bản đồ phân chia và xác định quy quy hoạch tỉnh Đồng Nai. Bản đồ quy hoạch này cũng sẽ đề ra yêu cầu quản lý về cảnh quan, kiến trúc, bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Từ đó cụ thể hóa nội dung quy hoạch từng phân khu hoặc quy hoạch tổng thể.

Việc xem bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai cũng giúp người dân nhìn ra được khu vực nào ở tỉnh mình được quy hoạch vì những lợi ích chung của khu vực. Trong trường hợp đất bị vướng quy hoạch, tất cả công trình có trên đất này đều sẽ bị phá bỏ, diện tích bị thay đổi nên không phù hợp cho mục đích ở cũng như đầu tư nhà đất

Bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai

Bản Đồ Quy Hoạch Đồng Nai Thể Hiện Thông Tin Gì?

Bản đồ quy hoạch Đồng Nai giúp bạn biết được vị trí thửa đất bạn đang tìm kiếm ở Đồng Nai. Bạn có thể tìm kiếm các thông tin sau trong bản đồ:

Số hiệu của các thửa đất

Diện tích thửa đất chính xác nhất

Đất có nằm trong diện quy hoạch không?

Loại đất nào đang sử dụng tại vị trí đó (đất ONT, HNK, CLN…)

Ngoài ra, bản đồ quy hoạch Đồng Nai đến năm 2030 còn thể hiện loại quy hoạch sử dụng đất thông qua màu sắc. Sau đây là ký hiệu các loại đất tương ứng với mỗi màu khác nhau:

Quy hoạch sử dụng đất khác nhau thông qua màu sắc

Mục Tiêu Quy Hoạch Tỉnh Đồng Nai

Những mục tiêu của quy hoạch tỉnh Đồng Nai:

Nhằm mục đích phát triển bền vững nền kinh tế – xã hội và môi trường, phù hợp hơn với bối cảnh hội nhập quốc tế, những cam kết về điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là quốc gia đang tham gia.

Mục tiêu phát triển nền kinh tế – xã hội trong thời gian 10 năm tới.

Tạo cơ sở để chỉ đạo các ban ngành, các cấp lập đồ án quy hoạch xây dựng chuyên ngành, lập chương trình đầu tư, cùng với đó là hoạch định chính sách phát triển.

Tạo ra công cụ quản lý và kiểm soát không gian toàn vùng hiệu quả, từ đó tạo cơ hội đầu tư bền vững hơn.

Các vùng liên kết với nhau dễ dàng hơn, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường.

Dưới đây là một số hình ảnh bản đồ quy hoạch các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai:

Bản Đồ Quy Hoạch Long Khánh Đồng Nai

Long Khánh là một thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai, nằm ở phía Đông tỉnh. Đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Long Khánh gồm 11 phường: Bảo Vinh, Bàu Sen, Phú Bình, Suối Tre, Xuân An, Xuân Bình, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Tân, Xuân Thanh, Xuân Trung và có 4 xã: Bảo Quang, Bàu Trâm, Bình Lộc và Hàng Gòn.

Theo bản đồ quy hoạch Đồng Nai, Long Khánh cũng đã quy hoạch 2 khu công nghiệp. Có thể thấy, một phần diện tích đã được quy hoạch tại các phường trung tâm: Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An, Xuân Thanh đến năm 2030.

Về giao thông, nơi đây sẽ đầu tư và mở rộng một số tuyến đường mới, cùng với đó là cải tạo nhiều tuyến đường cũ như tuyến QL1A, tuyến QL56.

Bản đồ quy hoạch Long Khánh đến năm 2030

Bản Đồ Quy Hoạch Long Thành

Huyện Long Thành gồm có 1 thị trấn Long Thành và 13 xã: Tâm An, An Phước, Long Đức, Lộc An, Bình Sơn, Bình An, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Phước Thái, Phước Bình, Bàu Cạn, Tân Hiệp.

Theo quy hoạch Đồng Nai, huyện Long Thành sẽ tập trung phát triển kinh tế và hệ thống giao thông hạ tầng.

Về phát triển kinh tế, huyện Long Thành hiện đã có 7 cụm KCN lớn, gồm: KCN An Phước, KCN Gò Dầu, KCN Long Đức, KCN Long Thành, KCN Lộc An – Bình Sơn, KCN Phước Bình, khu công nghệ cao Amata Long Thành.

Về giao thông, hiện nay có rất nhiều hạ tầng với quy mô quốc gia đã và đang được triển khai tại địa bàn huyện Long Thành: cảng hàng không quốc tế Long Thành, tuyến cao tốc Long Thành – Dầu Giây,..

Bản đồ quy hoạch Đồng Nai – huyện Long Thành

Bản Đồ Quy Hoạch Nhơn Trạch

Đơn vị hành chính Huyện Nhơn Trạch gồm có thị trấn Hiệp Phước và 11 xã: Đại Phước, Long Tân, Long Thọ, Phú Đông, Phú Hội (huyện lỵ), Phú Thạnh, Phú Hữu, Phước An, Phước Khánh, Phước Thiền, Vĩnh Thanh.

Huyện Nhơn Trạch có vị trí khá thuận lợi để phát triển kinh tế. Theo bản đồ quy hoạch tỉnh Đồng Nai, huyện Nhơn Trạch đã và đang tập trung phát triển mạng lưới đô thị, dịch vụ và nền công nghiệp.

Theo bản đồ quy hoạch Nhơn Trạch, huyện sẽ quy hoạch thêm các khu vui chơi giải trí, các TTTM lớn nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước đến với Đồng Nai.

Bản đồ quy hoạch Đồng Nai – huyện Nhơn Trạch

Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Tân Phú, Đồng Nai

Huyện Tân Phú nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Đồng Nai, bao gồm 1 thị xã Tân Phú và 17 xã: Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Phú An, Phú Bình, Phú Điền, Phú Lâm, Phú Lập, Phú Lộc, Phú Sơn, Phú Thanh, Phú Thịnh, Phú Trung, Phú Xuân, Tà Lài, Thanh Sơn, Trà Cổ.

Theo bản đồ quy hoạch Đồng Nai, huyện Tân Phú sẽ tập trung xây dựng độ thị và khu phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ,

Ngoài ra, huyện Tân Phú còn có tuyến cao tốc nối 3 điểm là TP.HCM, Dầu Giây và Đà Lạt và tuyến QL20, đường tỉnh 774B hay tuyến giao thông công cộng bằng xe buýt.

Bản đồ quy hoạch huyện Tân Phú, Đồng Nai

Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Huyện Thống Nhất có 10 đơn vị hành chính cấp xã như sau: Bàu Hàm 2, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Hưng Lộc, Lộ 25, Quang Trung, Xuân Thiện.

Huyện Thống Nhất quy hoạch tập trung để phát triển đô thị gắn với các khu & cụm công nghiệp tập trung, phát triển các TTTM, ngành dịch vụ du lịch kết hợp với khu vui chơi – giải trí.

Ngoài ra, theo bản đồ quy hoạch Đồng Nai, huyện Thống Nhất còn có tiềm năng và động lực lớn thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông. Vì thế, quy hoạch phát triển giao thông cũng được xem là một trong những vấn đề cấp thiết được huyện quan tâm. Một số tuyến đường giao thông hiện đã và đang được quy hoạch, cải tạo và nâng cấp tại địa bàn này gồm có:

Tuyến đường Thống Nhất – Long Thành

Tuyến đường Thống Nhất – Vĩnh Cửu

Tuyến đường Trảng Bom – Xuân Lộc

Bản đồ quy hoạch Đồng Nai, huyện Tân Phú, Đồng Nai

Bản Đồ Quy Hoạch Đồng Nai, Huyện Trảng Bom

Huyện Trảng Bom là một vùng trung du thuộc tỉnh Đồng Nai, bao gồm 17 đơn vị hành chính trực thuộc là thị trấn Trảng Bom và 16 xã: An Viễn, Bắc Sơn, Bàu Hàm, Bình Minh, Cây Gáo, Đông Hòa, Đồi 61, Giang Điền, Hố Nai 3, Hưng Thịnh, Quảng Tiến, Sông Thao, Sông Trầu, Tây Hòa, Thanh Bình, Trung Hòa.

Theo quy hoạch Đồng Nai, huyện Trảng Bom sẽ tập trung phát triển khu công nghiệp và cụm công nghiệp: KCN Sông Mây, Hố Nai,.. đồng thời cũng chuyển đổi hơn 6.000ha diện tích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Bản đồ quy hoạch huyện Trảng Bom

Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Huyện Vĩnh Cửu ở phía Tây Bắc của tỉnh Đồng Nai, gồm có thị trấn Vĩnh An và 11 xã: Bình Hòa, Bình Lợi, Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý, Tân An, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân, Trị An, Vĩnh Tân.

Mục tiêu quy hoạch huyên Vĩnh Cửu đến 2030 sẽ hình thành thêm 3 vùng chính để phát triển nền kinh tế – xã hội:

Vùng công nghiệp, đô thị và dịch vụ

Vùng đô thị, hành chính và dịch vụ du lịch

Vùng du lịch sinh thái phía Bắc.

Tương lai không xa thì huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai cũng sẽ triển khai thêm 7 cụm công nghiệp tập trung tại địa bàn của 4 xã: Tân An, Thiện Tân, Trị An và Vĩnh Tân.

Bản đồ quy hoạch huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Huyện Xuân Lộc nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Đồng Nai, gồm thị trấn Gia Ray và 14 xã: Bảo Hòa, Lang Minh, Suối Cao, Suối Cát, Xuân Bắc, Xuân Định, Xuân Hiệp, Xuân Hòa, Xuân Hưng, Xuân Phú, Xuân Tâm, Xuân Thành, Xuân Thọ, Xuân Trường.

Theo bản đồ quy hoạch huyện Xuân Lộc, huyện sẽ mở rộng khu công nghiệp Xuân Lộc, Xuân Hiệp và bổ sung diện tích khu công nghiệp Xuân hòa. Ngoài ra, huyện Xuân Lộc cũng quy hoạch nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện như tuyến đường QL1A, tuyến tỉnh lộ 763, đường tỉnh lộ 765, tỉnh lộ 766, đồng thời xây dựng, mở rộng thêm 1 số tuyến mới.

Bản đồ quy hoạch Đồng Nai, huyện Xuân Lộc

Bản Đồ Quy Hoạch Đồng Nai, Huyện Cẩm Mỹ

Cẩm Mỹ nằm ở phía Đông Nam tỉnh Đồng Nai, gồm có 13 đơn vị hành chính: Bảo Bình, Lâm San, Long Giao (huyện lỵ), Nhân Nghĩa, Sông Nhạn, Sông Ray, Thừa Đức, Xuân Bảo, Xuân Đông, Xuân Đường, Xuân Mỹ, Xuân Quế, Xuân Tây.

Huyện Cẩm Mỹ hiện đang tập trung cho tiến trình quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, huyện cũng tiến hành quy hoạch thêm nhiều tuyến giao thông chính:

Đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây

Đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

Tuyến đường vành đai 4 – QL56

Tuyến đường ĐT 764, ĐT 765, ĐT 765B

Bản đồ quy hoạch huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Bản Đồ Quy Hoạch Định Quán, Đồng Nai

Định Quán là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Đồng Nai, bao gồm 14 đơn vị hành chính là thị trấn Đinh Quán và 13 xã: Gia Canh, La Ngà, Ngọc Định, Phú Cường, Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Ngọc, Phú Tân, Phú Túc, Phú Vinh, Suối Nho, Thanh Sơn, Túc Trưng.

Theo quy hoạch tỉnh Đồng Nai, huyện Định Quán tập trung đẩy mạnh phát triển đô thị và hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện. Các tuyến đường đi qua huyện Định Quán gồm có tuyến QL20, tỉnh lộ 763, cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt. Trong đó, tuyến đường QL20 là trục chính đang đang đầu tư và xây dựng.

Về quy hoạch đô thị, dự kiến đến năm 2030 huyện Định Quán sẽ có 3 đô thị sau:

Đô thị Định Quán

Đô thị La Ngà

Đô thị Phú Túc

Bản đồ quy hoạch Đồng Nai, huyện Định Quán

Bản Đồ Quy Hoạch Biên Hòa 2030

Biên Hòa là thành phố công nghiệp của Đồng Nai. Đơn vị hành chính của thành phố Biên Hòa gồm 29 phường là An Bình, An Hòa, Bình Đa, Bửu Long, Hiệp Hòa, Hóa An, Hòa Bình, Hố Nai, Long Bình, Long Bình Tân, Phước Tân, Quang Vinh, Quyết Thắng, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Phước, Tân Biên, Tân Hạnh, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Mai, Tân Phong, Tân Tiến, Tân Vạn, Thanh Bình, Thống Nhất, Trảng Dài, Trung Dũng và 1 xã là Long Hưng.

Về quy hoạch sử dụng đất, Biên Hòa có 5 vị trí quy hoạch được Nhà nước điều chỉnh lại như sau:

Tuyến trục sinh thái – đoạn đường qua phường Long Bình Tân

Mở rộng cảng Đồng Nai, các dự án trung tâm kho bãi cũng như cụm kho xăng dầu và khí hóa lỏng trên địa bàn phường Long Bình Tân.

Tái tạo quỹ đất xây dựng tuyến đường Hương Lộ 2 nối dài.

Quy hoạch đất ở dự án có mật độ thấp kết hợp với thương mại & dịch vụ, hệ thống công viên cây xanh tại địa bàn xã Hiệp Hòa.

Về hạ tầng giao thông, Biên Hòa sẽ tiến hành quy hoạch các tuyến giao thông sau:

Tuyến đường QL1A

Tuyến đường QL15

Tuyến đường QL51

Tuyến tỉnh 16

Đường sắt Bắc – Nam.

Bản đồ quy hoạch Biên Hòa mới nhất

3. Cách Tra Cứu Quy Hoạch Đồng Nai

Thị trường bất động sản Đồng Nai đang được nhiều nhà đầu tư BĐS chú ý đến. Việc tra cứu quy hoạch thửa đất Đồng Nai để có thể đi đến quyết định mua bán nhà đất hay không nên rất quan trọng. Kiểm tra quy hoạch Đồng Nai giúp giới đầu tư tránh được các vấn đề rủi ro liên quan đến pháp lý cũng như các tranh chấp sau này.

Cùng Batdongsan.com.vn tham khảo những cách tra cứu qjuy hoạch Đồng Nai sau đây:

Tra Cứu Quy Hoạch Đồng Nai Tại Cơ Quan Có Thẩm Quyền

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với các cán bộ tịa các cơ quan thẩm quyền, cụ thể:

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng Tài nguyên & Môi trường UBND cấp Quận/huyện

Các phòng ban hoặc văn phòng công chứng

Tuy nhiên, với cách tra cứu quy hoạch này sẽ có một vài nhược điểm như tốn khá nhiều thời gian và công sức đi lại.

Tra Cứu Đất Đồng Nai Thông Qua Trực Tuyến

Tra cứu thông tin trực tuyến ngày nay được ứng dụng rất phổ biến. Nó thực sự có lợi đối với những người không có thời gian, điều kiện để đến cơ quan quản lý tham khảo và tra cứu.

Nhười dân có thể tìm hiểu thông tin quy hoạch Đồng Nai tại một số địa chỉ trực tuyến sau:

Website Atlas Đồng Nai

Web đất đai của Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai

DNAI.LIS

Phần mềm DNAI.LIS giúp tra cứu quy hoạch đất Đồng Nai chính xác

Những Cách Tra Cứu Quy Hoạch Đồng Nai Khác

Ngoài những các cách tra cứu thông tin quy hoạch đất tỉnh Đồng Nai vừa được nêu trên, người dân có thể kiểm tra quy hoạch bằng những cách thức sau:

Tra Cứu Đất Đồng Nai Trên Sổ Đỏ

Nếu mảnh đất đó đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , thì trong sổ đỏ đó sẽ được ghi vào phần ghi chú, như: lô đất này hiện đang thuộc diện quy hoạch gì, có tổng diện tích bao nhiêu,… Vì thế, người dân có thể xem xét là có nên mua đất hay không. Tuy nhiên, với cách này thì độ chính xác có thể sẽ không cao do quy hoạch luôn có tính chất thay đổi.

Tra Cứu Đất Đồng Nai Thông Qua Dịch Vụ Nhà Đất

Các đơn vị dịch vụ nhà đất ở địa phương cũng được xem là nơi nắm rõ về thông tin quy hoạch đất đai trên từng địa phương. Nên người dân cũng có thể tìm đến các công ty về dịch vụ nhà đất này để được nhân viên tư vấn hỗ trợ sớm nhất và nhanh nhất.

Trên đây là những thông tin quy hoạch Đồng Nai, cùng những cách tra cứu quy hoạch Đồng Nai đến năm 2030 được Batdongsan.com.vn tổng hợp lại. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc trong quá trình đầu tư vào thị trường nhà đất tỉnh Đồng Nai.

Thu Pham

Xem thêm