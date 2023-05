1. Tổng Quan Về Khu Đô Thị Thủ Thiêm

Trước đây Thủ Thiêm là một bán đảo của Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn quản lý của Quận 2 và nằm ngay bên bờ sông Sài Gòn. UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch và phê duyệt quy hoạch Thủ Thiêm. Cụ thể, phần bán đảo này sẽ trở thành khu đô thị mới cùng tên.

Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 19/6/2012 đã được ban hành để thông qua đồ án điều chỉnh cục bộ vùng Thủ Thiêm. Các hạng mục được quan tâm đầu tư sẽ bao gồm trung tâm thương mại, phân khu tài chính cùng nhiều toà nhà cao tầng.



Bản đồ phối cảnh 3D dự án quy hoạch Thủ Thiêm

Mục tiêu quy hoạch đô thị Thủ Thiêm nhằm phát triển khu sinh thái mang nét đặc trưng của vùng Nam bộ. Tất cả các hệ thống kênh rạch, thuỷ lưu đều được giữ nguyên sau khi nạo vét. Thủ Thiêm sẽ đáp ứng được nhu cầu sinh sống của khoảng 100.000 người dân cùng 1 triệu khách du lịch.

Vùng Quy Hoạch Thủ Thiêm Có Vị Trí Chính Xác Ở Đâu?

Khu đô thị Thủ Thiêm mới sẽ nằm tại bờ Đông của sông Sài Gòn, đối diện với quận trung tâm là Quận 1. Về mặt hành chính, khu đô thị này trực thuộc quản lý của Quận 2. Bản thân phân khu này nằm trải dài trên địa bàn của nhiều phường khác nhau, bao gồm: An Khánh, Thủ Thiêm, Bình An, Bình Khánh và An Lợi Đông.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, khu đô thị Thủ Thiêm có “vị trí vàng” tại TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, khu vực này nằm tại điểm có vị trí chiến lược trong vành đai tăng trưởng kinh tế – văn hoá – xã hội Đông Bắc của thành phố. Khu đô thị được bao bọc bởi sông Sài Gòn, từ đây, người dân có thể di chuyển dễ dàng đến các quận, huyện, khu vực trung tâm khác.



Khu đô thị Thủ Thiêm nhìn từ trên cao

Với vị trí này, vùng quy hoạch Thủ Thiêm hội tụ đầy đủ điều kiện và khả năng để trở thành một trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ trẻ, năng động tiêu biểu trên cả nước.

Quy Mô Khu Đô Thị Thủ Thiêm Mới

Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phê duyệt dự án với tổng diện tích quy hoạch Thủ Thiêm lên đến 737 ha. Trong số đó, diện tích khu đô thị xây mới hoàn toàn vào khoảng 657 ha và phần đô thị được chỉnh trang từ phần bán đảo cũ.

Dự án quy hoạch đã được Bộ Xây dựng duyệt bao gồm 5 khu vực chính:

Khu lõi trung tâm đô thị chính.

Khu vực đa chức năng Đại lộ Đông – Tây.

Khu dân cư phía Bắc Thủ Thiêm.

Khu dân cư phía Đông Thủ Thiêm.

Vùng lâm viên sinh thái phía Nam Thủ Thiêm.

Bên cạnh việc quy hoạch các phân khu cùng nhiều hạng mục xây dựng, Uỷ ban Thành phố cũng thống nhất duyệt quy mô dân số tại Thủ Thiêm như sau:

Tổng số dân cư sinh sống và có hộ khẩu tại khu đô thị Thủ Thiêm sau khi hoàn thành khoảng 145.000 người.

Số người công tác tại khu đô thị đáp ứng được khoảng 219.000 người.

Khách du lịch có thể phục vụ vào các cao điểm dịp lễ hội là khoảng 1 triệu người.

Tổng số lượng văn phòng và căn hộ sẽ đi vào hoạt động là 1.700.

Hiện nay các hạng mục công trình quy hoạch Thủ Thiêm đã đi vào giai đoạn cuối, đang hoàn thiện phần phía Nam của khu Đại lộ Đông Tây.

Tầm Quan Trọng Của Dự Án Quy Hoạch Thủ Thiêm Sau Khi Hoàn Thành

Theo kỳ vọng của giới đầu tư, khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ trở thành trung tâm mới, hiện đại và năng động. Thậm chí khu vực sẽ là hạt nhân phát triển cho toàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chức năng chính của Thủ Thiêm là cung cấp dịch vụ cao cấp liên quan đến tài chính, thương mại và là trung tâm văn hoá, giải trí của khu vực.

Từ điều kiện cảnh quan tự nhiên sẵn có tại bán đảo Thủ Thiêm, kết hợp với mô hình quy hoạch đô thị thông minh để đạt được các giá trị bền vững. Tất cả các tiện ích công cộng, sinh hoạt và làm việc đáp ứng được 100% nhu cầu của cộng đồng dân cư.



Phối cảnh quy hoạch các khu vực tại Thủ Thiêm

Đặc biệt, dự án Thủ Thiêm sẽ đẩy mạnh một số chức năng mà các khu vực trung tâm nội đô Thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu còn hạn chế hoặc thậm chí còn thiếu.

Nhìn chung, dự án quy hoạch Thủ Thiêm chính là công trình chiến lược quan trọng của thành phố mang tên Bác, góp phần mở cơ hội phát triển tăng tốc về mọi mặt cho khu vực. Từ đó Thủ Thiêm giúp Thành phố Hồ Chí Minh tiệm cận hoặc ngang tầm với các đô thị hiện đại khác trên thế giới.

2. Bản Đồ Quy Hoạch Thủ Thiêm

Thủ Thiêm đã được thông quan hoạt động quy hoạch 5 khu vực chính. Từ 5 khu vực này, bán đảo Thủ Thiêm sẽ chuyển thành 8 khu chức năng riêng biệt. Lý do thành phố quyết định sẽ chia làm nhiều khu chức năng vì diện tích khu đô thị rất lớn, chia nhỏ sẽ đảm bảo quá trình quản lý, phát triển cũng như cung cấp các tiện ích cho dân cư trong tương lai.

Mỗi khu vực chức năng đều được quy hoạch cụ thể, có nhiệm vụ riêng biệt. Mật độ xây dựng và dân cư tại mỗi khu vực sẽ khác nhau. Nhìn chung, các công trình đều có không gian công cộng và công trình điểm nhấn riêng biệt nhưng vẫn đảm bảo sự liên kết không gian chung.



Diện mạo khu đô thị Thủ Thiêm thay đổi từng ngày

Đặc biệt, muốn Thủ Thiêm trở thành trung tâm phát triển mới thì cần kết nối khu vực này với các quận khác trong nội đô. Nhận biết được tầm quan trọng của hạng mục cơ sở hạ tầng giao thông này, Uỷ ban Thành phố đã tiến hành 5 dự án vệ tinh. Cả 5 dự án này đều là các cầu nối trực tiếp từ các khu vực chức năng sang địa bàn quận khác và cầu sẽ bắc ngang sông Sài Gòn. Trong đó có 1 cầu đi bộ và 1 hầm vượt sông.

Để tìm hiểu kỹ hơn về bản đồ quy hoạch Quận 2 Thủ Thiêm, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể về từng khu vực chức năng sau đây.

Khu Chức Năng Số 1

Khu vực chức năng số 1 có vị trí tương đối đắc địa trong lòng khu đô thị Thủ Thiêm mới. Phân khu này thuộc nửa Bắc của lõi trung tâm toàn khu. Đây được quy hoạch để trở thành trung tâm thương mại dịch vụ đa chức năng.

Một trong những đặc điểm của khu số 1 chính là mật độ xây dựng tương đối cao. Rất nhiều tòa tháp cao tầng sẽ nằm dọc theo Đại lộ hình vòng cung của đô thị và quảng trường trung tâm. Càng gần sông Sài Gòn và hồ trung tâm thì độ cao của các công tình sẽ giảm dần.



Hình ảnh chi tiết các khu chức năng tại Thủ Thiêm

Các công trình điểm nhấn tiêu biểu của phân khu bao gồm: Trung tâm hội nghị triển lãm, Bảo tàng, Nhà hát giao hưởng, Trung tâm thông tin quy hoạch,…

Khu Chức Năng Số 2

So với khu chức năng số 1 thì khu chức năng số 2 có mật độ xây dựng cao hơn. Bản thân khu phức hợp này bao gồm nhiều khu thương mại, khu dân cư đa chức năng và còn có nhiều phân khu giải trí, hoạt động thể thao khác.

Về vị trí, khu số 2 nằm ở phía Nam lõi trung tâm của đô thị Thủ Thiêm. Ban quản lý đô thị đã chia khu số 2 làm 3 khu nhỏ hơn lần lượt là:

Khu nhỏ 2a nằm về phía Bắc đại lộ Đông Tây. Một số nhà đầu tư các dự án tiêu biểu tại khu này bao gồm tập đoàn Lotte và 3 nhà đầu tư từ Nhật Bản.

Khu nhỏ 2b có vùng phức hợp và Tháp quan sát đô thị. Tháp quan sát cao khoảng 86 tầng, trực thuộc quyền điều hành của ban quản lý dự án Empire City.

Khu nhỏ 2c chuyên chức năng phục vụ hoạt động thể thao và giải trí nói chung. Tập đoàn VinGroup hiện đang là đơn vị phát triển công trình chính tại phân khu này. Tại đây chúng ta có thể tận hưởng dịch vụ tại các trung tâm thể thao và giải trí đẳng cấp 5 sao. Một trong những điểm mạnh của khu 2c là nằm gần kề cầu Thủ Thiêm 3, dự án Vinhomes Thủ Thiêm và di chuyển dễ dàng được sang Quận 2 và Quận 4.

Các công trình điểm nhấn tiêu biểu của khu 2 là Tháp quan sát, Sân vận động, Nhà thi đấu đa năng, hệ thống trường học và các Trung tâm hành chính địa phương.

Khu Chức Năng Số 3

Theo dự án quy hoạch Thủ Thiêm, khu chức năng số 3 sẽ là chuyên khu dân cư. Toàn bộ khu này nằm dọc theo bờ Bắc đô thị, mật độ xây dựng khá thấp tại ven bờ sông. Dọc tuyến Đại lộ vòng cung sẽ có một số công trình thương mại đa chức năng. Chiều cao của các công trình tại khu này được quy hoạch từ 4 – 25 tầng.



Bản đồ quy hoạch khu chức năng số 3

Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản, khu số 3 là khu có dân cư hỗn hợp nên điểm mạnh nhất ở đây là hệ thống giao thông. Cả hai tuyến đường huyết mạch của đô thị mới gồm Đại lộ vòng cung và đường Nguyễn Cơ Thạch (trục Bắc Nam của Thủ Thiêm) đều nằm tại khu 3.

Khu Chức Năng Số 4

Khu số 4 tiếp tục là một khu dân cư đa chức năng nằm về phía Bắc của đô thị Thủ Thiêm. Mật độ xây dựng cao về phía Đại lộ vòng cung và thấp dần về phía sông Sài Gòn cũng như rạch Cá Trê Lớn. Tại đây có tòa Trung tâm cộng đồng, một số Trung tâm hành chính,…

Khu Chức Năng Số 5

Phân khu số 5 tương đối đặc biệt, nó được chia thành hai phần cơ bản là nhóm các công trình công cộng nằm về phía Bắc đại lộ Đông Tây cùng nhóm khu dân cư phía Nam đại lộ này.

Nhiều công trình quan trọng nằm tại đây như Cung thiếu nhi, Tòa nhà Hành chính chung, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trường học,…

Khu Chức Năng Số 6

Khu chức năng số 6 nằm dọc theo tuyến đại lộ Đông Tây và giữa hệ thống kênh rạch tương đối chằng chịt. Viên ngọc của khu 6 chính là Công viên phần mềm nằm về phía Bắc đại lộ. Địa điểm này được kỳ vọng sẽ tập trung được nhiều hoạt động nghiên cứu công nghệ thông tin cấp cao cũng như hoạt động kinh tế.

Ngoài ra, để tăng cường phục vụ nhân sinh, Thành phố cho xây dựng Bệnh viện quốc tế. Bệnh viện này nằm tại vị trí thuận lợi cho người dân ở cả trong và ngoài đô thị Thủ Thiêm.

Khu số 6 còn bao gồm nhóm cơ sở hạ tầng nằm dọc tuyến hành lang. Mặt sau của tuyến này chính là khu dân cư riêng tư và khá yên tĩnh. Mật độ xây dựng ở đây được đánh giá là khá thấp nhưng vẫn đảm bảo tốt sự kết nối trong và ngoài khu vực. Nhiều tuyến giao thông công cộng như hệ thống xe buýt và tàu điện ngầm đã được đưa vào hoạt động tại phân khu này.



Một phần khu chức năng số 6

Khu Chức Năng Số 7

Theo dự án quy hoạch Thủ Thiêm đã được công bố, khu số 7 sẽ nằm ở phía cực đông của đô thị mới. Phân khu này do Đại Quang Minh nhận thầu phát triển và được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn nhờ hệ thống nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái của mình. Một số công trình trọng điểm tại đây có thể kể đến như:

Khu dân cư phức hợp tại phía Đông trong tương lai sẽ là một trong các cửa ngõ của khu đô thị mới. Các tòa nhà tại đây được quy hoạch có độ cao từ tầm trung bình đến khá cao để cung cấp hệ thống hạ tầng và dịch vụ công cộng tối ưu nhất cho người dân.

Khu khách sạn nghỉ dưỡng nằm xuôi về phía Nam. Đây là nơi tập trung được nhiều cảnh quan tự nhiên mãn nhãn nguyên sơ của bán đảo Thủ Thiêm. Các khách sạn tuy được thiết kế như các biệt khu nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối với các khu vực khác. Tại đây, du khách cũng như người dân sẽ luôn được tận hưởng không gian riêng tư ở mức tối đa.

Khu bến thuyền được xây dựng tại điểm giao nhau giữa rạch Cá Trê lớn và sông Sài Gòn. Bến có khả năng tiếp nhận du thuyền với nhiều kích cỡ khác nhau cũng như phục vụ lượng khách du lịch lớn. Xung quanh bến thuyền sự kiến có các quần thể công trình bao quanh gồm khu thương mại, nhà hàng, cửa hiệu và các chòi nghỉ Nam bộ.

Khu Chức Năng Số 8

Trước đây khu chức năng số 8 là phần ngập nước phía Nam của bán đảo Thủ Thiêm. Tận dụng điều kiện tự nhiên này, Thành phố chủ trương cải tạo trở thành vùng có hệ sinh thái đa dạng nguyên bản tiêu biểu trong khu vực. Chủ yếu kế hoạch xoay quanh việc bảo tồn khu vực, giữ nguyên hiện trạng của các vùng đất trồng đước, nhiều tuyến giao thông đường thuỷ đã được nạo vét.

Các chuyên gia đã tính toán khi triều cường sông Sài Gòn đổ vào hệ thống kênh và rừng đước tại khu 8, nước sẽ được lọc rồi mới đổ ngược vào hệ thống giao thông đường thuỷ chung. Bản thân khu 8 không những có nhiệm vụ đảm bảo điều hoà và điều hoà khu vực ngập nước của đô thị Thủ Thiêm mà còn cả với Thành phố Hồ Chí Minh.

Các dự án được duyệt hoạt động trên địa bàn khu 8 đều là các dự án được thiết kế và quản lý theo tiêu chí bền vững. Có thể kể đến như:

Khách sạn nghỉ dưỡng Châu thổ phía Nam nằm về phía Tây khu 8.

Công viên nước.

Khu nghiên cứu thực vật.



3. Phân Tích Ưu Và Nhược Điểm Của Dự Án Quy Hoạch Thủ Thiêm Mới Nhất

Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang từng ngày thay đổi diện mạo. Hầu như các hạng mục công trình đều đã hoàn thiện, các dự án được triển khai đồng loạt khiến đô thị ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm. Thế nhưng liệu rằng Thủ Thiêm có thực sự ấn tượng như trong suy nghĩ của giới đầu tư? Hãy cùng xem xét điểm mạnh và yếu của dự án.

Về Ưu Điểm

Trước hết, phải khẳng định rằng Thủ Thiêm xứng đáng là khu đô thị vàng giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ Thiêm hiện đang sở hữu nhiều điểm mạnh như:

Toàn bộ khu đô thị đều được quy hoạch bài bản. Các yếu tố như cơ sở hạ tầng, các dự án, tiện ích sống,… đều được đồng bộ với nhau, cùng phát triển đồng đều và bền vững.



Các dự án tại đô thị Thủ Thiêm đều được quy hoạch thông minh

Giao thông của đô thị Thủ Thiêm được đầu tư ấn tượng, thích hợp với mô hình khu dân cư, thương mại thông minh. Nhờ điều kiện cơ sở hạ tầng mà từ Thủ Thiêm chúng ta có thể dễ dàng kết nối với nhiều trung tâm lớn khác của thành phố thông qua 5 cây cầu và 1 đường hầm trọng điểm.

Thủ Thiêm là nơi tọa lạc của nhiều dự án đẳng cấp trong khu vực, hứa hẹn trở thành nơi tập trung cộng đồng dân cư trẻ trung, năng động và giàu có.

Nhiều “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản đã tham gia vào các dự án tại đô thị mới Thủ Thiêm gồm Lotte, CII, Keppel Land, SonkimLand,…

Giá của các mặt bằng nhà ở tại Thủ Thiêm không có giá cố định mà sẽ tăng theo thời gian cũng như sự hình thành của các phân khu đô thị mới. Điều này sẽ giúp khách hàng và giới đầu tư yên tâm hơn khi quan tâm đến các bất động sản tại đây. Thậm chí chúng ta có thể dễ dàng kiếm lợi nhuận khi tất cả các hạng mục công trình tại Thủ Thiêm đều đã hoàn thành.

Về Hạn Chế

Đối với dự án quy hoạch Thủ Thiêm, về cơ bản Thành phố đã khắc phục gần như tất cả các nhược điểm của các khu đô thị đã có. Tuy nhiên, đến nay chúng ta có thể dễ dàng nhận ra khu vực này còn tồn tại hai nhược điểm khá cơ bản là:

– Số lượng dự án bất động sản tại Thủ Thiêm chỉ có hạn trong khi nhu cầu của thị trường là quá lớn. Chính sự quan tâm của số đông khách hàng đã vô tình đẩy cao giá mặt bằng của các dự án, khiến người mua khó tiếp cận với tầm giá hơn.

– Vì các dự án tại Thủ Thiêm vẫn đang được triển khai và hoàn thiện nên mật độ dân cư sinh sống tại đây chưa đạt đến con số lý tưởng. Về cơ bản mật độ còn tương đối thưa thớt.

4. Một Số Dự Án Bất Động Sản Nổi Bật Trên Bản Đồ Quy Hoạch Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm

Để giúp các bạn độc giả dễ tham khảo thông tin, Batdongsan.com.vn sẽ tổng hợp một số dự án bất động sản nổi bật đang được triển khai trên khu đô thị Thủ Thiêm. Một số dự án đã chào giá và đang trong giai đoạn mở bán, một số khác vẫn đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng và dự kiến mở bán trong thời gian tới.

Dự Án Empire City

Empire City là dự án căn hộ hạng sang tiêu biểu trong đề án quy hoạch Thủ Thiêm. Dự án tọa lạc tại khu nhỏ 2b thuộc Khu chức năng số 2 của đô thị mới.

Tổng số căn hộ bán ra của dự án này là khoảng 3000 căn. Chủ đầu tư gồm Keppel Land, Tiến Phước và Trần Thái cùng nhau hợp tác. Theo kỳ vọng, Empire City sẽ là tâm điểm sống mới của giới thượng lưu, là biểu tượng mới của thành phố.

Hiện dự án đang mở bán căn hộ, diện tích mỗi căn dao động trong khoảng 50 – 300m2.

Dự Án Eco Smart City

Dự án Eco Smart City là khu phức hợp căn hộ, văn phòng và officetel. Vị trí chính thức của dự án là thuộc lô 2a của khu đô thị Thủ Thiêm, Quận 2. Eco Smart City do tập đoàn Lotte đứng ra đầu tư trên tổng diện tích hơn 7ha với trên 12.000 căn hộ.

Hiện nay, giới đầu tư bất động sản đang đánh giá đây là dự án có vị trí Kim cương vì nằm ngay tại trung tâm khu đô thị mới. Ngoài ra, Eco Smart City còn hướng đến mục tiêu trở thành khu đô thị thông minh, đa chức năng nổi tiếng trong thành phố.

Hiện nay Eco Smart City vẫn đang trong giai đoạn khởi công xây dựng, dự kiến có thể mở bán vào khoảng năm 2023.

Dự Án Metropole Thủ Thiêm

Metropole là dự án căn hộ hạng sang do Sonkim Land và Quốc Lập Phát cùng đầu tư. Dự án nằm tại khu chức năng số 1 với quy mô 5 block cao từ 15 – 36 tầng. Dự án này sẽ nằm gần kề khu trung tâm hành chính mới của đô thị, view nhìn thẳng sang trung tâm Quận 1 và Landmark 81.

Theo dự kiến, Metropole Thủ Thiêm sẽ bắt đầu mở bán trong năm nay.

Trên đây là toàn cảnh thông tin về quy hoạch Thủ Thiêm và 8 phân khu chức năng đang dần hình thành trong dự án. Với kế hoạch và tiến độ thực tế, trong tương lai, khu đô thị Thủ Thiêm sẽ trở thành một trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ nổi tiếng không chỉ trong nước và cả khu vực.

