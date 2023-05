Quyết mua nhà ra riêng vì sống chung bố mẹ chồng khổ hơn ở trọ

Dưới đây là câu chuyện quyết tách khỏi gia đình chồng mua nhà ra riêng của chị Tạ Bích Thủy (Hà Nội) chia sẻ với Batdongsan.com.vn

Tôi quê Thái Bình, học xong ra trường đi làm 1-2 năm thì lấy chồng là bạn học yêu nhau từ thời sinh viên. Bố mẹ chồng tôi cùng là người gốc Thái Bình, ra Hà Nội lập nghiệp. Nhờ chịu thương chịu khó ông bà cũng mua được đất cất nhà 3 tầng ở Quan Nhân (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Trải qua tuổi trẻ vất vả nơi xứ người nên ông bà luôn giữ thói quen tiết kiệm và hay làm. Khi nghỉ hưu, ông vẫn chạy thêm grab kiếm tiền, bà lo nội trợ.

Ngôi nhà 45m2, 3 tầng do bố mẹ chồng tôi tự xây nên rất khang trang. Ông bà ở tầng 2, chúng tôi được chia cho 1 phòng trên tầng 3. Tầng 2 còn 1 phòng nữa là của chị chồng tôi ở khi chưa lập gia đình, được giữ nguyên để thỉnh thoảng chị về chơi.

Ban đầu việc sống chung khá ổn thỏa, vì vợ chồng tôi đi làm suốt, tối về cả nhà cùng ăn cơm, tôi dọn dẹp xong thì lên phòng mình, thỉnh thoảng ngồi trò chuyện cùng gia đình. Cuối tuần cả nhà đi chợ làm cơm, có khi họ hàng đến ăn uống cũng vui. Tuy nhiên từ khi tôi có bầu thì mầm mống các mâu thuẫn xuất hiện.

Những buổi tụ tập ăn uống chung với nhà chị chồng bắt đầu làm tôi mệt mỏi vì bụng bầu to vẫn phải phục vụ cả nhà. Cuối tuần nào nhà chị cũng sang ăn uống, anh rể, chồng và bố chồng tôi thường uống rượu say nằm ngủ, chị chồng lấy lý do trông 2 đứa nhỏ, mình tôi quần quật với đống bát đĩa.



Mô hình gia đình đa thế hệ ngày càng mai một. Ảnh minh họa

Ở nhà bố mẹ chồng nên tôi không được quyết điều gì. Khi sắp sinh, tôi xin ông bà sửa phòng của chị chồng làm chỗ cho con chơi hoặc để chúng tôi chuyển xuống dưới chăm con cho tiện nhưng mẹ tôi nói không được đụng vào đồ đạc con gái bà. Ngay cả phòng riêng vợ chồng tôi cũng không được phép sửa sang lại, mọi việc phải được ông bà đồng ý. Tôi không có cảm giác được sống trong ngôi nhà của mình, chỉ như người ở trọ, thậm chí còn khổ hơn vì không được quyết điều gì.

Tuy nhiên những lý do trên chỉ là vụn vặt, mâu thuẫn đỉnh điểm chính là cách chăm sóc, nuôi dạy con cái. Tôi biết mẹ chồng có nhiều kinh nghiệm chăm con mà tôi cần học hỏi, nhưng cũng có nhiều thứ rất sai mà bà nhất định làm theo ý mình, như việc cho cháu đi ăn rong. Nếu tôi để con ngồi một chỗ và kết thúc bữa ăn dù con chưa ăn hết bà sẽ mắng vốn, nói tôi lười không chịu cho con đi rong để con đói. Tôi khổ tâm hết sức khi bé lớn nhà tôi lúc gần 3 tuổi vẫn ăn thô rất kém. Nếu không có người làm trò, không có ti vi hay không đi rong thì con sẽ không ăn được gì.

Đến khi sinh bé thứ hai, không khí gia đình đã vô cùng ngột ngạt, cả chồng tôi cũng muốn ra riêng, dù trước đó anh nhiều lần khuyên tôi cố gắng nhường nhịn bố mẹ. Sau nhiều lần nói chuyện căng thẳng, bố mẹ cũng miễn cưỡng cho chúng tôi ra ở riêng nhưng sẽ không hỗ trợ gì cả. Cũng may vợ chồng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nên trước đó đã luôn cố gắng tiết kiệm, tích lũy cho cuộc sống riêng.

Sau 4 năm sống cùng gia đình chồng, chúng tôi tiết kiệm được 400 triệu, tính cả 100 triệu nếu bán vàng cưới thì vẫn quá ít để mua nhà nên hai vợ chồng quyết định ở trọ.

Thời gian đầu, ông bà rất giận, bỏ mặc con cháu nên tôi phải nhờ mẹ đẻ chăm cháu thứ hai, khi nào bà bận thì tôi thuê người hỗ trợ. Ở trọ chật chội, vất vả hơn nhưng tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều so với khi sống chung nhà với bố mẹ chồng. Chúng tôi được tự quyết việc dạy dỗ, chăm sóc con cái, được nấu những món ăn cả nhà cùng thích, có thể nằm ườn nghỉ ngơi nếu mệt mà không bị nói bóng nói gió…



Mua nhà ra riêng trở thành xu hướng của các hộ gia đình trẻ. Ảnh minh họa

Sau khi ở trọ 2 năm, bố mẹ đẻ tôi bán được mảnh đất ở quê cho thêm chúng tôi 200 triệu, chúng tôi cũng tiết kiệm thêm được 150 triệu nữa. May mắn là đợt Covid-19 vàng được giá, chúng tôi bán được 150 triệu, thêm tiền lãi từ khoản gửi tiết kiệm chúng tôi có gần 1 tỷ đồng.

Chúng tôi chọn căn hộ rộng hơn 70m2, nằm ở khu Vũ Trọng Phụng để được gần ông bà, tiện qua lại thăm nom vì chồng tôi là con trai một. Dự án này vốn đã hoàn thành vào ở từ 3 năm trước, tôi mua lại của một gia đình muốn chuyển sang căn lớn hơn. Có điều giá căn hộ ở đây khá cao, nếu mua chúng tôi phải vay nợ tiền tỷ.

Tuy nhiên, sau khi dọn ra ở riêng, mối quan hệ giữa chúng tôi với bố mẹ chồng đã tốt hơn rất nhiều. Thời gian đầu, dù ông bà giận dỗi tôi vẫn thường xuyên đưa các cháu qua thăm, vì tôi biết những xung đột khi sống chung là khó tránh khỏi, còn bản chất ông bà rất thương con cháu. Khi biết chúng tôi mua nhà, ông bà hứa cho 500 triệu, nhờ đó chúng tôi chỉ phải vay ngân hàng khoảng 600 triệu. Cũng may gia đình hai bên hỗ trợ nên chúng tôi sớm mua được nhà, nếu không sẽ phải mất thêm gần chục năm cày cuốc nữa.

Từ khi chuyển đến ở căn hộ mới, cuộc sống của chúng tôi thoải mái hơn rất nhiều. Căn hộ không quá rộng nhưng gọn gàng, không chật chội bí bách như nhà trọ cũ. Cuối tuần tôi đều cho các con sang ông bà chơi, hoặc thỉnh thoảng ông bà chạy qua nhà đỡ đần, chăm nom các cháu. Không còn sống chung, những mâu thuẫn vụn vặt trong gia đình được giải tỏa, mọi người đều thấy thoải mái, vui vẻ.

Hải Âu (ghi)

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, các gia đình trẻ ngày càng có xu hướng tách khỏi bố mẹ để ra riêng do những xung đột về suy nghĩ, lối sống giữa các thế hệ. Chất lượng cuộc sống được nâng cao, nhu cầu hưởng thụ cá nhân tăng khiến áp lực phải phụng dưỡng ông bà, cha mẹ không còn nặng nề như trước kia, nhiều gia đình trẻ còn được bố mẹ sẵn sàng hậu thuẫn để có nơi ở riêng. Xu hướng này cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy nhu cầu mua nhà của các hộ gia đình trẻ tại các đô thị lớn.