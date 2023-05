Rước tài, đón lộc với 12 loại cây cảnh ngày Tết

Tết Nguyên Đán không chỉ là thời điểm để mọi người nghỉ ngơi, thăm hỏi họ hàng, người thân mà còn là dịp để dọn dẹp, trang trí nhà cửa với mong muốn khởi đầu một năm mới an lành, may mắn. Hiện trên thị trường có rất nhiều đồ trang trí nhà đẹp nhưng có lẽ, vật phẩm không thể thiếu trong nhà mỗi gia đình Việt trong những ngày đầu năm mới là những chậu cây cảnh ngày Tết. Chúng vừa tạo nên bầu không khí mùa xuân ấm áp, vui tươi, vừa mang tiền tài, may mắn và phúc lộc cho gia chủ.

Mỗi loại cây cảnh đều mang ý nghĩa khác nhau, phù hợp với từng không gian, vùng miền khác nhau nên để lựa chọn được loại cây vừa đẹp, vừa đúng như ước nguyện thì không hề đơn giản chút nào. Dưới đây là những loài cây cảnh ngày Tết và ý nghĩa của chúng mà bạn có thể tham khảo trước khi chọn mua để trang trí cho tổ ấm của mình.

Hoa đào

Đào vốn là loài hoa quen thuộc của người dân miền Bắc khi Tết đến. Loài hoa không chỉ đẹp mà còn là biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở, là tinh hoa của đất trời. Hơn nữa, theo quan niệm phong thủy, hoa đào có thể trị bách quỷ nên được người dân miền Bắc đặc biệt ưa chuộng. Trong dịp năm mới tới, đừng quên trưng một cành đào để cầu xin may mắn, bình an cho gia đình.



Cây đào hay cành đào là lựa chọn hàng đầu để trang trí nhà dịp năm mới.

Hoa mai

Nếu người miền Bắc chơi hoa đào khi Tết đến thì người miền Trung và miền Nam lại chuộng hoa mai – loài hoa tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn.

Mai vàng tượng trưng cho sự cao quý, giàu có, là cây cảnh ngày Tết rất được người miền Trung, miền Nam ưa chuộng.

Dân gian còn quan niệm, nhà nào trưng hoa mai nở rộ trong những ngày Tết thì sẽ có một năm mới tấn tài – tấn lộc, sức khỏe dồi dào, may mắn và thành công.

Cây quất

Cây quất xum xuê quả là biểu tượng của sự trường thọ, bình an và sung túc. Vì thế, các gia đình, cửa hàng hay công ty đều rất chuộng trưng quất vào những ngày Tết. Lưu ý, nên chọn cây quất có lá xanh tốt, sai quả, có đủ quả chín, quả ương, quả xanh và hoa tượng trưng cho các thế hệ trong một gia đình.



Cây quất xum xuê, trĩu quả hứa hẹn một mùa bội thu.

Cây sung

Là biểu tượng cho sự viên mãn, tròn đầy nên cây sung được nhiều gia đình Việt trồng làm cảnh. Không chỉ vậy, sung còn là biểu tượng của Phúc trong bộ tam đa cùng với cây vạn tuế (Thọ) và cây lộc vừng (Lộc). Nhiều người cũng lựa chọn quả sung để bày trên mâm ngũ quả với mong muốn một năm mới sung túc, đủ đầy.

>> Xem thêm: Cách bày mâm ngũ quả ngày Tết theo triết lý phong thủy



Người dân rất thích trồng sung và bày quả sung trong ngày Tết.

Hoa cúc

Hoa cúc nằm trong tứ quý “tùng, cúc, trúc, mai”, là biểu tượng cho phúc lộc dồi dào và sự trường thọ nên được người dân từ Bắc, Trung, Nam yêu thích và trưng bày trong những ngày Tết đến xuân về. Chỉ cần một chậu hoa cúc trước nhà hay một bình hoa cúc trên bàn thờ tổ tiên cũng đủ mang lại may mắn, bình yên cho gia đình.



Cúc vàng rất thân thuộc với Tết cổ truyền Việt Nam.

Hoa hải đường

Một loài hoa tươi tắn, rực rỡ mang đến cảm giác ấm áp nhưng không hề chói mắt, là biểu tượng cho sự phú quý, may mắn, phát tài phát lộc. Những cánh hoa hồng tươi, dịu dàng ôm lấy nhụy hoa vàng óng mang tới sức sống ngày xuân, niềm vui và may mắn cho gia chủ.



Hải đường thường ra hoa và nở rộ đúng dịp Tết.

Cây phát tài

Đây là cây cảnh ngày Tết không thể thiếu trong nhiều gia đình Việt. Nhờ khả năng sinh trưởng, phát triển tốt ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhưng vẫn giữ dáng thẳng đứng, cây phát tài trong phong thủy được ví như nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp mang đến cuộc sống tươi vui, bình yên cho gia đình.



Phát tài là cây cảnh ngày Tết mang may mắn, tiền tài cho gia chủ.

Hoa trạng nguyên

Hoa trạng nguyên tượng trưng cho sự đỗ đạt, thành công trong con đường học hành. Sắc hoa đỏ thắm, nở đúng dịp Tết hứa hẹn một năm mới may mắn và thành công cho cả gia đình. Người dân ở nhiều vùng quê còn quan niệm hoa trạng nguyên mang ý nghĩa chào đón khách đến nhà với tình cảm chân thành, mộc mạc.



Hoa trạng nguyên đỏ tươi mang ý nghĩa đỗ đạt, thành công.

Hoa lan

Được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa, hoa lan tượng trưng cho sự quý phái, sang trọng và thuần khiết. Theo quan niệm phong thủy, hoa lan mang đến nhiều may mắn, vượng khí cho gia đình nên rất phù hợp để bày trong phòng khách vào dịp Tết.



Hoa lan tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng và sang trọng.

Tầm xuân

Cùng với đào, mai, quất thì tầm xuân là cây cảnh ngày Tết rất phổ biến trong những ngày đầu xuân năm mới. Nụ tầm xuân có ý nghĩa sinh sôi, thịnh vượng, niềm tin và nghị lực mạnh mẽ. Đặc biệt, nụ tầm xuân rất bền và dễ cắm, thích hợp để trang trí trong phòng khách lớn.



Giống như đào, mai, cúc, tầm xuân từ lâu đã được coi như một loài hoa Tết.

Hoa đồng tiền

Không chỉ mang lại may mắn, tuổi thọ, sức khỏe và tiền tài, loại hoa này có giá khá rẻ nên được nhiều người lựa chọn để trưng trong ngày Tết. Gia chủ có thể cắm một bình hoa đồng tiền trong phòng khách hay đặt một chậu hoa trước cửa nhà như một lời chúc cho gia đình và những vị khách một năm mới thật nhiều may mắn.



Hoa đồng tiền khoe sắc rực rỡ, hứa hẹn một năm mới giàu sang và may mắn.

Hoa thủy tiên

Theo phong thủy, hoa thủy tiên có tác dụng trừ tà khí, tăng thêm tài khí, cát tường cho chủ nhà. Mặt khác, hoa sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, bền lâu, lại tượng trưng cho may mắn, trường thọ, tài lộc nên được rất nhiều gia đình lựa chọn để trang trí nhà ngày Tết



Hoa thủy tiên được trồng từ củ, có sức phát triển khá tốt.

Hải Băng

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2020/01/23/ruoc-tai-don-loc-voi-12-loai-cay-canh-ngay-tet