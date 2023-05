Sản lượng tiêu thụ xi măng cả ở nội địa và xuất khẩu tăng mạnh

Theo số liệu của Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), ước sản phẩm xi măng tiêu thụ trong tháng 2/2018 đạt khoảng 7,62 triệu tấn, tăng 38% so với tháng cùng kỳ năm 2017 và đạt 22,9% kế hoạch năm 2018.

Cụ thể, ước sản lượng sản phẩm xi măng tiêu thụ tại thị trường nội địa tháng 2/2018 đạt khoảng 5,02 triệu tấn, tăng 11% với tháng 2/2017. Riêng Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) tiêu thụ tháng 2/2018 ước đạt khoảng 1,96 triệu tấn.

Trong tháng 2/2018, sản lượng xuất khẩu sản phẩm xi măng ước đạt khoảng 2,60 triệu tấn, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái; tính chung xuất khẩu sản phẩm xi măng 2 tháng đầu năm 2018 ước đạt khoảng 5,5 triệu tấn, tăng 121% so với cùng kỳ.

Lũy kế, ước tiêu thụ sản phẩm xi măng trong 2 tháng đầu năm 2018 đạt khoảng 18,55 triệu tấn, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) đánh giá, tháng 2/2018 sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa tăng so với cùng kỳ năm trước và giảm nhẹ so với tháng 1/2018 do nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất. Xuất khẩu sản phẩm xi măng đã tăng mạnh trở lại, do Trung Quốc đang dừng sản xuất; nhìn chung giá bán xi măng tháng 2/2018 vẫn ổn định.