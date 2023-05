Săn nhà đất dưới 1,5 tỷ đồng thời Covid-19

Theo báo cáo quý 1/2020 của Batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm mua bất động sản giảm thấp nhất trong vòng 3 năm qua, đặc biệt tại khu vực miền Trung và miền Nam. Tuy nhiên, do các kênh đầu tư tại Việt Nam còn chưa đa dạng nên bất động sản vẫn là kênh đầu tư được số đông lựa chọn. Đặc biệt, loại hình chung cư bình dân và đất nền được coi là kênh đổ tiền an toàn khi số lượt tìm kiếm hai loại hình này có mức sụt giảm thấp nhất so với các loại hình bất động sản khác.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn , đất nền nằm trong mức giá 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng hiện vẫn được quan tâm ở phía Bắc. Miền Bắc cũng là khu vực có tỷ lệ đất nền dưới 1 tỷ đồng nhiều nhất, chiếm hơn một nửa số đất nền được chào bán. Tỷ lệ này tại miền Trung là 46% và miền Nam là 39%. Những lô đất nền có giá cả hợp lý, vị trí đẹp, đáp ứng nhu cầu ở thực và đầu tư trong dài hạn vẫn có giao dịch dù thị trường trầm lắng.

Trước đó, nhận định về cơ hội mua nhà của người trẻ, ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc Công ty CP DKRA cho rằng, cơ hội ngày càng xa vời khi những dự án bất động sản mới có mức giá trên dưới 1,5 tỷ đồng/căn ngày càng khan hiếm. Giá bất động sản ngày càng tăng cao, người mua ngày càng phải đi xa và càng khó tiếp cận cơ hội để mua nhà.

Trong bối cảnh nguồn cung ngày càng khan hiếm cộng thêm những ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến nhiều người đang có dự định mua nhà trông chờ vào một đợt giảm giá mạnh. Anh Thành, một người đang có nhu cầu mua nhà tại Hà Nội chia sẻ: “Tôi dự định tìm mua một căn chung cư dưới 1,6 tỷ đồng từ trước Tết Nguyên đán nhưng vì dịch bệnh, các công ty du lịch bị ảnh hưởng nặng khiến tổng thu nhập của hai vợ chồng rất bấp bênh. Vì sợ không đủ khả năng trả nợ ngân hàng nên chúng tôi phải tạm hoãn lại kế hoạch để trông ngóng thêm thị trường nhưng đến nay giá không giảm, tôi chỉ lo hết dịch giá lại nhích lên”.



Đất nền giá rẻ và chung cư bình dân được tìm mua nhiều trong mùa dịch

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, hiện không có nhiều dự án căn hộ khoảng 1,5 tỷ đồng cho khách hàng lựa chọn. Những dự án có mức giá này thường nằm tại khu vực ngoại thành hoặc có diện tích nhỏ chỉ 40-45m2. Những dự án chung cư có giá trên dưới 20 triệu đồng/m2 cũng đếm trên đầu ngón tay, như dự án Intracom Riverside (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) giá bán từ 19 triệu đồng/m2, dự án BID Residence (đường Tố Hữu, quận Hà Đông) giá từ 22 triệu/m2, dự án TSG Lotus Sài Đồng (quận Long Biên) có giá bán từ 23,8 triệu/m2…

Bên cạnh những chung cư giá rẻ hay nhà ở xã hội, với khoảng 1,5 tỷ đồng, người mua nhà cũng có thể lựa chọn nhà tập thể hoặc căn hộ cũ. Dạng căn hộ này rẻ hơn chung cư mới, có sổ đỏ, nằm trong khu vực dân cư có đầy đủ dịch vụ.

Tâm lý người Việt Nam vẫn chuộng nhà đất nên một lựa chọn khác là mua đất thổ cư nằm ở ngoại thành, xây nhà đủ ở và có thể chồng tầng khi có điều kiện. Hoặc người mua cũng có thể chọn mua nhà phố xây sẵn giá rẻ thường tập trung ở vùng ven như Hà Đông (Hà Nội) hay quận 12, Bình Chánh, Nhà Bè (TP.HCM).

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, để hỗ trợ người mua nhà, từ tháng 4/2020, một số ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất cho vay mua nhà nhưng biên độ giảm chưa nhiều và chủ yếu giảm lãi suất ưu đãi cố định trong thời gian ngắn. Chẳng hạn ngân hàng Techcombank giảm lãi suất cho vay mua nhà từ 7,99% xuống 7,89% đối với gói vay ưu đãi 6 tháng, ngân hàng TPBank đã giảm mức lãi suất ưu đãi từ 6,9% xuống còn 5% đối với gói vay ưu đãi 3 tháng.

Vậy có nên mua hoặc bán nhà đất ngay lúc này hay tiếp tục chờ đợi trong năm 2020? Trong chương trình “Có hẹn với chuyên gia bất động sản” số đặc biệt được livestream vào 10h sáng thứ 5 (ngày 21/5) trên website, fanpage và youtube của Batdongsan.com.vn, góc nhìn của các chuyên gia sẽ phần nào giúp khán giả có thêm thông tin để đưa ra quyết định đúng đắn.

Ngoài cách gửi trước câu hỏi cho chương trình tại đây, khán giả cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp trong phần bình luận trên fanpage hoặc youtube của Batdongsan.com.vn.

Loading…

Phùng Dung