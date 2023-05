Bí Quyết Làm Sân Vườn Đẹp Nhất 2023 Cho Nhà Cấp 4

Việc tạo dựng sân vườn đẹp cho nhà cấp 4 ở nông thôn hoặc vùng ven đô thị của Hà Nội, TP. HCM,… đang trở thành một xu hướng HOT. Hãy cùng Batdongsan.com.vn tìm hiểu những đặc điểm và tham khảo những kinh nghiệm để có thêm ý tưởng tạo ra một ngôi nhà với sân vườn đẹp nhất.

Định Nghĩa Nhà Cấp 4

Có thể bạn đã nghe nhiều về khái niệm “nhà cấp 4”, tuy nhiên vẫn nhiều người chắc hẳn còn chưa rõ hoặc chưa hiểu hết về khái niệm này. Batdongsan.com.vn xin giải thích một cách chi tiết như sau: Nhà cấp 4 là một trong những loại hình nhà ở có kết cấu chịu lực trong thời gian sử dụng tối đa là 30 năm. Kết cấu chịu lực của nhà có thể bằng đá, gạch, hoặc bằng gỗ.

Nhà cấp 4 được xây dựng với diện tích dưới 1.000m2 và nó thường được xây dựng đối đa 1 tầng. Ngoài ra, các tiện ích và công năng của nhà cấp 4 cũng ở mức tối giản nhất để có thể tiết kiệm chi phí cho người xây nhà.

Bí Quyết Làm Sân Vườn Đẹp, Tối Ưu Chi Phí

1. Bố Cục Hài Hòa

Không gian sân vườn với kiến trúc nhà ở phải có sự liên kết. Trong thiết kế cảnh quan nói chung và thiết kế sân vườn đẹp cho nhà cấp 4 nói riêng, thì đây chính là một yếu tố quan trọng hàng đầu. Với thiết kế sân vườn, bạn không cần sử dụng quá nhiều chi tiết mà vẫn có thể tối ưu không gian một cách cân đối và hài hòa. Công việc này cũng đòi hỏi gia chủ cần có gu thẩm mỹ, biết cách sắp xếp một cách khoa học.

Ngoài ra, khuôn viên sân vườn dành cho nhà cấp 4 không nên bố trí quá rộng. Bởi như vậy sẽ làm mất đi tính cân đối, hơn nữa còn làm lu mờ sự nổi bật của ngôi nhà.

Bố cục sân vườn cân đối mới tạo ra được sự nhất quán và vẻ đẹp hài hòa cho ngôi nhà.

2. Lựa Chọn Tiểu Cảnh Phải Phù Hợp

– Tiểu cảnh khô: chỉ bao gồm đồ nội thất, vật dụng trang trí và cây cối

– Tiểu cảnh nước: ngoài cây xanh và vật dụng trang trí, gia chủ có thể kết hợp thêm hồ cá, thác nước, đài phun nước hoặc là những mặt nước yên tĩnh.

Mỗi thiết kế tiểu cảnh khác nhau thì sẽ phù hợp với không gian, vị trí và yêu cầu khác nhau. Bạn có thể tham khảo trước đó các mẫu sân vườn đẹp dành riêng cho nhà cấp 4, sau đó cân đối và áp dụng với sân vườn nhà của mình. Để tạo sự khác biệt, gia chủ nên nhờ đến sự giúp đỡ của kiến trúc sư , đơn vị tư vấn thiết kế uy tín. Họ sẽ giúp bạn tạo ra những cảnh quan vừa đẹp mắt, lại vừa mang dấu ấn riêng.

Mỗi thiết kế tiểu cảnh khác nhau sẽ phù hợp với các vị trí, không gian và yêu cầu riêng của từng gia chủ

3. Công Năng Của Sân Vườn Có Sự Thống Nhất

Việc bố trí và sắp xếp công năng cần đảm bảo tính thống nhất đối với toàn bộ không gian. Bên cạnh đó, sân vườn đẹp cũng cần có sự đồng bộ về phong cách và nhịp điệu. Ánh sáng và màu sắc là yêu tố quan trọng cần lưu ý. Không nên sắp xếp mọi thứ tùy tiện vì rất dễ để xảy ra xung đột hoặc thậm chí là phạm phải một số điều kiêng kỵ trong phong thủy nhà ở.

4. Thiết Kế Lối Đi

Lối đi cho sân vườn nói chung và sân vườn cho nhà cấp bốn nói riêng không nên thiết kế đường khúc nhọn hoặc làm lối đi thẳng tắp. Nếu sử dụng đá lát hoặc đá bước dặm, gia chủ nên làm lối đi có đường hình cong uốn lượn hoặc hình so le để mang lại cảm giác mới lạ. Bạn cũng có thể trồng thêm cây và trồng thảm cỏ. Mỗi giải pháp thiết kế đều tạo nên một sân vườn đẹp và mang ý nghĩa phong thủy tốt.

Nếu sử dụng các loại đá lát hoặc đá bước dặm thì nên làm lối đi có đường cong uốn lượn

5. Tạo Điểm Nhấn Phù Hợp

Rất nhiều người quan niệm rằng: càng có nhiều vật trang trí, đồ đắt tiền thì không gian sân vườn của họ càng đẹp. Điều này không hẳn đúng với thiết kế sân vườn của nhà cấp 4. Ưu tiên lớn nhất ở đây vẫn là tối ưu được không gian và tối ưu nhu cầu sử dụng của gia chủ.

Sau đó, để ghi lại dấu ấn, bạn chỉ nên chọn lựa 1 vài tiểu cảnh dùng làm điểm nhấn. Điều này sự sang trọng, phong cách, cá tính của chính gia chủ mà không biến không gian sân vườn của bạn trở nên phức tạp và hỗn loạn.

6. Nên Có Hàng Rào Bao Quanh Sân Vườn

Không chỉ mang lại tính thẩm mỹ và giúp ngăn cách sân vườn với nhà chính, hàng rào còn giúp giảm tiếng ồn, ngăn những cơn gió mạnh và một số động vật xâm hại. Đây cũng là một quan niệm tốt theo phong thủy, sân vườn rất cần được bảo vệ, cũng giống như ngôi nhà của chính bạn vậy.

Hàng rào tăng tính thẩm mỹ cho sân vườn, giúp ngăn gió mạnh và động vật xâm hại

7. Không Gian Thiết Kế Là Không Gian Mở

Theo phong thủy nhà ở, khi thiết kế sân vườn theo không gian mở thì sẽ cho phép năng lượng tốt được luân chuyển ra vào, đặc biệt nhất là sân vườn trước nhà.

8. Không Trồng Cây Quá Lớn

Với sân vườn trước cửa nhà, không nên trồng cây quá lớn. Thứ nhất là không an toàn cho ngôi nhà nếu chẳng may cây đó bị gãy đổ. Hơn nữa, rễ của cây to có thể ảnh hưởng đến phần móng nhà.

Thứ hai, theo quan niệm phong thủy, cây lớn thường hội tụ năng lượng xấu, nó sẽ khiến cho năng lượng xấu này đi vào nhà của bạn.

Để tao thẩm mỹ, bạn nên trồng những bụi cây nhỏ tạo vẻ đẹp tự nhiên và thanh thoát cho ngôi nhà. Việc trồng cây cối quá cao bên cạnh những cây nhỏ thường sẽ tạo nên sự chênh lệch, khiến cho khu vườn của bạn mất dần đi sự cân đối.

Với sân vườn trước nhà, trồng cây quá lớn không được khuyến khích.

Một Số Cây Không Nên Trồng Trong Sân Vườn Nhà

Hoa đại, hoa sứ: Theo như quan niệm phương Đông, 2 loại cây này thường được trồng tại đền chùa, do vậy nó không thích hợp trồng tại sân vườn gia đình.

Trúc đào: Đây là hoa rất đẹp, tuy nhiên loại cây này chứa nhiều chất độc hại ở nhựa cây. Nếu không may bạn nuốt phải một trong các bộ phận của cây trúc đào, có thể gây ngộ độc thậm chí là gây tử vong.

Quỷ vu: Tuy là loại cây dùng để chữa bệnh, nhưng nếu bạn ăn sống thì lại gây độc. Vậy nên, không trồng lọa cây này trong vườn nhà để tránh nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Cây hoa xấu hổ: Loài cây này có chứa nhiều kiềm, nếu tiếp xúc lâu sẽ có tác động không tốt như rụng lông mi, tóc ngả màu, bị rụng tóc…

Cây tú cầu: Theo tìm hiểu, hạt tú cầu có thể gây ra kích ứng da. Do vậy, mặc dù loài hoa tú cầu khá đẹp nhưng ta cũng không nên tiếp xúc nhiều.

Không thích hợp trồng hoa đại, hoa sứ tại sân vườn gia đình

Lợi Ích Lớn Từ Việc Thiết Kế Sân Vườn Đẹp

1. Được Tận Hưởng Hệ Sinh Thái Trong Lành

Sân vườn đẹp tại mỗi ngôi nhà cải thiện rất tốt cho độ ẩm không khí. Với nơi nào có độ ẩm không khí quá cao hoặc độ ẩm quá thấp thì đều được cân bằng nhờ cây cối trong sân vườn. Nên sẽ hạn chế cho bạn một số bệnh có liên quan đến độ ẩm.

Một lợi ích lớn nữa của sân vườn đó là cải thiện sức khỏe và tinh thần được thư giãn, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nếu sân vườn nhà bạn có thêm thác nước, một vài chiếc lồng chim… chắc chăn sẽ tạo nên những âm thanh giúp tinh thần được thoải mái. Không những thế, một sân vườn đẹp cũng là nơi để bạn tập thể dục hằng ngày với bầu không khí trong lành.

Ngoài ra, nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra rằng, sân vườn tạo ra ion âm để giúp cân bằng cơ thể, rất tốt cho sức khỏe con người.

2. Giúp Tăng Thẩm Mỹ, Tạo Điểm Nhấn

Sân vườn nhà quyết định rất nhiều đến gu thẩm mỹ của căn nhà. Đây là nơi thu hút ánh nhìn của mọi người đầu tiên khi bước vào. Vì thế, một sân vườn đẹp và phù hợp với thiết kế nhà sẽ giúp toàn bộ ngôi nhà trở nên ấn tượng hơn. Nó cũng thể hiện phần nào về đẳng cấp và phong thái của chính gia chủ.

3. Cung Cấp Thực Phẩm Sạch Tự Nhiên

Ngày nay, nhu cầu thực phẩm sạch ngày càng tăng cao, đây cũng là lí do mà nhiều gia đình đã tự mình tìm hiểu và trồng rau, quả sạch ngay tại sân vườn nhà.

Có sân vườn, gia chủ có thể tự trồng rau, cây ăn quả

Ngoài ra, sân vườn cũng mang lại cho gia đình những lợi ích to lớn đối với sức khỏe: khi sở hữu được một sân vườn xung quanh nhà, chắc chắn bạn được cải thiện giấc ngủ, học tập và làm việc cũng tốt hơn, tạo ra cảm giác thích thú khi về nhà.

Thiết kế sân vườn đẹp đòi hỏi các bạn phải tìm hiểu kĩ lưỡng mọi thông tin trước thực hiện nó. Diện tích vườn càng lớn, thì lại càng cần đến sự vấn của người có chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tế. Có như thế mới tạo ra sân vườn hài hòa về thẩm mỹ, tốt về phong thủy, có lợi cho gia đình. Chúc các bạn thiết kế được cho riêng mình một sân vườn đẹp và ưng ý nhất.

