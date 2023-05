Sắp công bố thông tin toàn diện về vụ cháy chung cư Carina Plaza

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Tp.HCM có mặt tại hiện trường vụ cháy chung cư Carina

Plaza để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc xử lý, khắc phục hậu quả ban đầu. Ảnh: Trung Hiếu

Hàng loạt sai phạm tại chung cư Carina Plaza

Một báo cáo liên quan đến vấn đề xây dựng, quản lý và điều hành dự án chung cư Carina Plaza vừa được Sở Xây dựng Tp.HCM gửi lên Thành ủy, UBND Tp.HCM. Theo đó, chung cư Carina Plaza xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2009. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Công ty Hùng Thanh (chủ đầu tư) vẫn chưa có văn bản nghiệm thu về PCCC và chưa có ban quản trị.



Cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra hiện trường

vụ cháy Carina Plaza. Ảnh: Ngọc Dương

Vào năm 2011, chủ đầu tư chung cư Carina từng bị Thanh tra Sở xây dựng và Thanh tra xây dựng quận 8 (Tp.HCM) yêu cầu đình chỉ một sân tennis đang xây dựng trong khuôn viên dự án. Được biết sân tennis này không có trong quy hoạch. Ngoài ra, vụ việc cũng được cơ quan chức năng lập biên bản và kiến nghị lên UBND TP xử lý.

Đến năm 2015, trong đơn thư khiếu nại gửi Sở xây dựng, các cư dân sinh sống tại chung cư Carina phản ánh chủ đầu tư buông lỏng quản lý để mất an ninh trật tự trong tòa nhà; không thành lập ban quản trị; không đảm bảo vệ sinh môi trường. Cũng theo đơn phản ánh, việc sử dụng kinh phí quản lý, vận hành tại chung cư Carina không rõ ràng.

Trước thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ đầu tư từng ký hợp đồng với Công ty CP dịch vụ địa ốc Sài Gòn (Sejco) làm quản lý tại chung cư Carina. Tuy nhiên kết quả kiểm tra cho thấy, nội dung hợp đồng giữa hai bên chưa đầy đủ, không đề cập việc điều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy cũng như hệ thống báo cháy – chữa cháy tự động…

Theo kết quả kiểm tra vào ngày 25/3 (tức 2 ngày sau vụ cháy – PV) do Sở Xây dựng thực hiện, hai lô A và C đã hoàn thiện đưa vào sử dụng trên thực tế có khác biệt so với thiết kế được duyệt. Cụ thể: ô thông tầng tại tầng lửng bị xây bít lại; mái poly tại tầng lửng bị thay đổi thành mái bê tông cốt thép; có thêm mái che bê tông cốt thép và tấm poly tại vị trí liên kết giữa lô A với lô B và lô B với lô C. Ngoài ra, chủ đầu tư còn vận hành và sử dụng khối thương mại dịch vụ sai công năng được duyệt.



Những câu trả lời thỏa đáng là điều mà các cư dân chung cư Carina chờ đợi từ chủ

đầu tư và cơ quan chức năng. Ảnh: Ngọc Dương

Các giải pháp khắc phục trước khi cho dân quay về ở

Nhận thấy vụ cháy tại chung cư Carina có nguyên nhân từ hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư, Sở Xây dựng kiến nghị các giải pháp khắc phục trước khi cho dân vào ở:

Viện khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) được giao nhiệm vụ thực hiện giám định kết cấu công trình, nhất là những phần bị cháy ảnh hưởng của vụ cháy, qua đó đánh giá độ an toàn, chất lượng kết cấu chịu lực và đề xuất biện pháp khắc phục, sữa chữa.

Cảnh sát PCCC Tp.HCM được giao nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá toàn bộ hệ thống PCCC của chung cư, sau đó đưa ra các biện pháp khắc phục, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu PCCC, kiểm tra việc nghiệm thu của công trình.

UBND quận 8 được giao nhiệm vụ chủ trì hướng dẫn thành lập ban quản trị chung cư để thực hiện công tác quản lý và bảo trì theo quy định.

Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, vận hành chung cư Carina, hướng dẫn thực hiện đúng quy định và xử lý các sai phạm tại đây.