Tuổi Nhâm Thân 1992 hợp hướng nào là thắc mắc chung của nhiều người độ tuổi này khi có nhu cầu cất nhà mới hoặc bố trí lại không gian các phòng. Để biết hướng hợp tuổi 1992 theo phong thủy, mời bạn đọc tham khảo bài viết sau.

Từ khóa "1992 hợp hướng nào" được nhiều người tìm kiếm

1. Tổng Quan Về Tuổi Nhâm Thân 1992

Trước khi tìm hiểu người sinh năm 1992 hợp hướng nào, chúng ta sẽ khám phá một số thông tin cơ bản về người tuổi Nhâm Thân.

Năm sinh dương lịch: 4/2/1992 – 22/1/1993

Năm sinh âm lịch: Nhâm Thân (cầm tinh con Khỉ)

Ngũ hành: Mệnh Kim (Kiếm Phong Kim hay vàng trong kiếm)

Quẻ mệnh: Nam: cung Cấn – thuộc Tây Tứ mệnh Nữ: cung Đoài – thuộc Tây Tứ mệnh.



Sinh Năm 1992 Tuổi Con Gì?

Người sinh năm 1992 là tuổi con Khỉ, gồm những người có năm sinh dương lịch từ 04/02/1992 đến 22/01/1993, năm sinh âm lịch là Nhâm Thân.

Tuổi Nhâm Thân có thiên can Nhâm thuộc hành Thủy và địa chi Thân thuộc hành Kim. Theo quy luật ngũ hành, Kim sinh Thủy, do đó, cuộc đời của những người sinh năm 1992 thường diễn ra tốt đẹp, gặp nhiều may mắn.

Thiên can Nhâm tương hợp với can Đinh, tương hình với can Bính và Mậu. Địa chi Thân thuộc nhóm tam hợp gồm Thân – Tý – Thìn và tứ hành xung Dần – Thân – Tỵ – Hợi.

Tuổi Nhâm Thân 1992 là tuổi con Khỉ. Ảnh: afamily

Sinh Năm 1992 Bao Nhiêu Tuổi?

Tính đến năm nay 2024, những người sinh năm 1992 tròn 32 tuổi, tính cả tuổi mụ là 33 tuổi.

Việc xác định được người sinh năm 1992 bao nhiêu tuổi, thuộc cung gì, mệnh gì sẽ là căn cứ để xác định được 1992 hợp hướng nào , hợp tuổi nào, từ đó ứng dụng trong xem hướng làm nhà hay chọn đối tác làm ăn.

Sinh Năm 1992 Mệnh Gì?

Người sinh năm 1992 mang mệnh Kim, thuộc nạp âm Kiếm Phong Kim (theo nghĩa Hán Việt được hiểu là vàng trong mũi kiếm, vàng trong thanh kiếm hay vàng trong kiếm).

Mệnh Kim có 6 nạp âm là: Kiếm Phong Kim, Hải Trung Kim, Bạch Lạp Kim, Kim Bạc Kim, Sa Trung Kim và Thoa Xuyến Kim thì Kiếm Phong Kim là nạp âm mạnh nhất.

Theo nguyên lý Ngũ hành, Thổ sinh ra Kim, Hỏa khắc Kim, và Kim khắc Mộc. Do đó, Hỏa khắc Kim, nhưng Kiếm Phong Kim lại hoàn toàn hòa hợp với yếu tố Hỏa. Nhờ sự hiện diện của lửa mà Kiếm Phong Kim được rèn luyện trở thành một vật dụng sắc bén, cứng cáp. Vì thế, Kiếm Phong Kim được xem là mệnh Kim mạnh nhất trong 6 nạp âm của mệnh Kim.

Sinh Năm 1992 Hợp Màu Gì?

Bên cạnh việc tìm hiểu người sinh năm 92 hợp hướng nào thì bạn cũng nên biết những màu hợp tuổi Nhâm Thân để ứng dụng khi chọn màu sơn, màu nội thất cho ngôi nhà.

Tuổi Màu Tương sinh Màu Tương hợp Màu Tương khắc Màu kỵ Nhâm Thân 1992 Trắng, xám hoặc ghi Vàng hoặc nâu đất Xanh dương, xanh da trời và đen Đỏ, cam, hồng và tím

Như vậy, khi lựa chọn màu nội, thất, màu sơn tường, rèm cửa,… gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 nên ưu tiên chọn các màu: trắng, xám, ghi, vàng, nâu đất. Ngoài ra, tuổi Thân sinh năm 92 sẽ phù hợp với đồ nội thất với chất liệu bằng kim loại như nhôm, thép, vàng, bạc,…

Người sinh năm 1992 hợp các màu trắng, xám, ghi, vàng, nâu đất. Ảnh: home-designing

Sinh Năm 1992 Hợp Tuổi Nào?

Không chỉ thắc mắc những hướng hợp tuổi 1992, nhiều người còn quan tâm đến những tuổi hợp trong hôn nhân hay làm ăn với mình.

Nam Nữ Tuổi hợp làm ăn Giáp Tuất, Nhâm Thân, Mậu Dần Giáp Tuất, Nhâm Thân, Mậu Dần Tuổi hợp kết hôn Mậu Dần, Canh Thân, Canh Thìn Giáp Tuất, Nhâm Thân, Mậu Dần, Canh Thìn Tuổi kỵ Bính Tý, Nhâm Ngọ, Ất Hợi, Định Hơi, Mậu Tý, Giáp Tý, Canh Ngọ Giáp Tý, Bính Tý, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Đinh Hợi, Ất Hợi Tuổi hợp làm ăn và kết hôn với người sinh năm 1992

Tử Vi Tuổi Nhâm Thân 1992 Năm 2024

Việc tìm hiểu tử vi năm 2024 được xem là chìa khóa để mở ra những thông tin quan trọng cho người tuổi Nhâm Thân 1992 về sự nghiệp, cuộc sống và gia đình.

Năm 2024, người sinh năm 1992 đã chính thức bước vào tuổi 33. Mặc dù là năm cuối Tam Tai nhưng người tuổi Nhâm Thân có cục diện Tam Hợp nâng đỡ. Tuy vậy, ít nhiều vẫn bị Tam Tai tác động. Do đó, tuổi Nhâm Thân năm 2024 vẫn cần thận trọng, không chủ quan để tránh xui xẻo ghé thăm.

Về sự nghiệp, Chính Quan cát thần mang đến nhiều cơ hội nếu thay đổi công việc, mở rộng, khởi nghiệp hoặc chuyển lĩnh vực công tác. Vận quý nhân có người quyền quý giúp đỡ, các mối làm ăn thuận lợi, hứa hẹn thành công.

Về tài lộc, tài khí tăng mạnh, “tiền vào như nước” nhờ công việc thuận buồm xuôi gió. Năm 2024 là cơ hội tốt để người tuổi Nhâm Thân 1992 gia tăng sản xuất.

Về tình cảm, Tam Hợp mang đến nhân duyên cát lành, gia đình êm ấm, có thể tính đến chuyện kết hôn hoặc sinh con.

Về sức khỏe, người tuổi 1992 được duy trì ổn định, ít bệnh tật hay ốm vặt tuy nhiên việc thay đổi môi trường làm việc hoặc tăng gia sản xuất sẽ dẫn đến nhiều căng thẳng, cần điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh tình trạng suy nhược.

Năm 2024, người sinh năm 1992 đã bước vào tuổi 33. Ảnh: Galle.vn

2. Tuổi 1992 Hợp Hướng Nào? Hướng Nhà Hợp Tuổi 1992

Việc xem hướng hợp tuổi được nhiều người chú trọng và ứng dụng trong xem hướng nhà, hướng bếp hay hướng bàn làm việc với mong muốn công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến, gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Có nhiều tiêu chí xác định hướng nhà đẹp, trong đó xác định hướng nhà theo tuổi sẽ dựa trên quan niệm Bát trạch theo niên mệnh của gia chủ.

Thiên Y, Diên Niên, Theo đó, Bát Quái có 8 quẻ tương ứng với 8 cung mệnh và 8 hướng cụ thể, chia thành 2 nhóm là: Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh. Mỗi quẻ mệnh của gia chủ lại có 4 hướng tốt ( Sinh Khí Phục vị ) và 4 hướng xấu (Tuyệt Mệnh, Lục Sát, Ngũ Quỷ, Họa Hại).

Vậy tuổi Nhâm Thân hợp hướng nào, đâu là hướng nhà hợp tuổi 1992?

Nhiều người quan tâm tuổi 1992 hợp hướng nào. Ảnh: afamily

Hướng Nhà Hợp Tuổi Nhâm Thân 1992

Những câu hỏi như sinh năm 1992 nữ hợp hướng nào, hay nam 1992 hợp hướng nhà nào ngày càng phổ biến khi mà ngày nay nhiều trường hợp lấy tuổi nữ để xây nhà. Do đó, Batdongsan.com.vn cũng sẽ phân ra các hướng đẹp cho nam và nữ tuổi 1992 như sau.

Nam 1992 Hợp Hướng Nhà Nào?

Theo cách tính cung mệnh dựa trên Bát quái và Ngũ hành, ta tính được Nam tuổi Nhâm Thân 1992 có Mệnh quái là Cấn. Trong Kinh Dịch, Cấn tượng trưng cho Núi, có ngũ hành Thổ và thuộc Tây tứ mệnh.

Như vậy, nam sinh năm 1992 có Cung mệnh Thổ, tương sinh với Niên mệnh hành Kim (Thổ sinh Kim) và thuộc Tây tứ trạch. Những hướng nhà hợp với nam tuổi Nhâm Thân 1992 là:

Hướng nhà Ý nghĩa Hướng Tây (Diên Niên) Là hướng tượng trưng cho sự bình an, hòa hợp, gia đình hạnh phúc, viên mãn. Tây Bắc (Thiên Y) Là hướng tượng trưng cho sự trường thọ, may mắn, xây nhà theo hướng này gia đình sẽ được che chở, việc dữ hóa lành. Tây Nam (Sinh Khí) Khi chọn hướng này, sự nghiệp của nam tuổi Nhâm Thân sẽ dễ dàng thăng tiến, con cái thông minh, hiếu thuận. Đây chính là gợi ý nếu bạn đang không biết con trai Nhâm Thân hợp hướng nào Đông Bắc (Phục vị) Xây nhà theo hướng này gia chủ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, công việc, sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến cao. Những hướng nhà hợp với nam Nhâm Thân 1992

Ảnh minh họa cho câu hỏi “nam 1992 hợp hướng nhà nào”. Ảnh:Vietnamworks

1992 Nữ Hợp Hướng Nào?

Nữ tuổi Nhâm Thân 1992 có cung Đoài, thuộc nhóm Tây tứ mệnh, hợp với nhà hướng Tây tứ trạch gồm: Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc. Như vậy, nam nữ tuổi 1992 đều thuộc Tây Tứ Mệnh và hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch, chỉ khác là ý nghĩa các hướng với mỗi giới là khác nhau.

Hướng nhà tuổi Nhâm Thân 1992 nữ nên xây hoặc mua là:

Hướng nhà Ý nghĩa Tây Bắc (Sinh Khí) Nữ tuổi Nhâm Thân xây nhà theo hướng này sẽ có sự nghiệp phát triển, thành công trong cuộc sống, con cái sinh ra tài giỏi, thông minh. Đông Bắc (Diên Niên) Là hướng tượng trưng cho sự ổn định, tránh được các xung đột, gia đình hòa thuận, các mối quan hệ phát triển. Tây Nam (Thiên Y) Xây nhà theo hướng này được phúc lộc trời ban, sức khỏe dồi dào, tránh được bệnh tật. Hướng Tây (Phục Vị) Nữ 1992 xây nhà theo hướng này được quý nhân phù trợ, gia đình ủng hộ, có được sức mạnh tinh thần, gặp nhiều may mắn Hướng nhà nữ 1992 nên xây hoặc mua

Hướng Nhà Người Tuổi Nhâm Thân 1992 Nên Tránh

Ngoài việc giải đáp 1992 hợp hướng nào cho nam mạng và nữ mạng, chúng ta cũng cần tìm hiểu những hướng xấu nên tránh cho tuổi Nhâm Thân này.

Bởi nếu chọn phải hướng xấu, gia chủ sẽ gặp phải những điều không may, ảnh hưởng tới vận khí, hậu vận về sau. Theo đó, những hướng nhà nam nữ tuổi Nhâm Thân 1992 không nên chọn là:

Hướng nhà Nam Nữ Hướng Nam Họa Hại Ngũ Quỷ Hướng Bắc Ngũ Quỷ Họa Hại Hướng Đông Lục Sát Tuyệt Mệnh Hướng Đông Nam Tuyệt Mệnh Lục Sát Những hướng kỵ với tuổi 1992

3. Sinh Năm 1992 Hợp Hướng Bếp Nào?

Trong phong thủy, hướng bếp phải tuân theo nguyên tắc “Tọa hung hướng cát”. Có thể hiểu là đặt bếp quay lưng với hướng xấu và hướng bếp ra cung cát. Vậy sinh năm 1992 hợp hướng bếp nào?

Ở phần 2 của bài viết, ta đã xác định được 1992 hợp hướng nào và hướng xấu tuổi 1992 nên tránh. Như vậy, khi chọn hướng đặt bếp cho tuổi này, nên chọn phương vị đặt là các hướng xấu và hướng mặt bếp nhìn ra các hướng đẹp.

Theo đó, người sinh năm 1992 hợp các hướng bếp sau:

Tọa Đông Nam Hướng Tây Bắc

Hướng Tây Bắc chính là hướng Thiên Y đối với người mệnh Cấn. Đây là hướng tốt thứ hai theo Bát trạch với ý nghĩa mang lại sức khỏe, trường thọ, gia tăng về tài chính, thịnh vượng cho gia đình.

Hơn nữa, đặt bếp theo hướng Tây Bắc, tọa ở Đông Nam (là hướng Tuyệt mệnh rất xấu) nên nó sẽ có ý nghĩa thiêu đốt, hóa giải những điều kém may mắn của Tuyệt mệnh.

Tọa Đông Hướng Tây

Người mệnh Cấn đặt bếp hướng Tây sẽ đón được hướng Diên niên. Diên niên (thuộc sao Vũ Khúc) chủ về hòa thuận. Đây là hướng tốt thứ ba trong Bát trạch với ý nghĩa gia đình luôn hòa thuận, sung túc, may mắn. Vì là hướng mang ý nghĩa hoàn thuận nên cũng tốt cho các mối quan hệ bên ngoài.

Khi đặt bếp hướng Tây tọa ở phương Đông (là hướng Lục sát là hướng xấu) sẽ giúp hóa giải những điều xấu, tiêu cực của hướng này.

Tọa Đông Bắc Hướng Tây Nam

Người sinh năm 1992 cung Cấn nên đặt bếp hướng Tây Nam để được hướng Sinh khí, đây cũng là hướng tốt nhất trong Bát trạch. Hướng Sinh khí (thuộc sao Tham Lang) chủ về vượng khí, mang ý nghĩa sức khỏe, tài lộc, trường thọ.

Tuy nhiên, khi đặt bếp hướng Tây Nam, tọa Đông Bắc lại là hướng Phục vị, là hướng tốt. Mà đặt bếp phương nào thì phương đó sẽ bị hạn chế, tức là, nó sẽ hạn chế những luồng khí tốt của Phục vị, giảm bớt một số điều tốt của cung này. Tuy vậy, đặt bếp tọa Đông Bắc hướng Tây Nam vẫn là hướng tốt vì đón được hướng Sinh khí, là hướng cát nhất.

Tọa Tây Nam hướng Đông Bắc

Người sinh năm 1992 cung cấn đặt bếp hướng Đông Bắc sẽ được Phục vị cũng rất tốt. Vì Phục vị (thuộc sao Tả Phù) mang ý nghĩa bình yên, đây cũng là cung tốt thứ 4 trong Bát trạch. Khi đặt bếp theo hướng này sẽ giúp gắn kết tình cảm gia đình, các thành viên có mối quan hệ tốt, được quý nhân phù trợ.

Nhưng bếp hướng này tọa ở Tây Nam là cung Sinh khí, là hướng tốt nhất trong Bát trạch, khi đó, những điều tốt của cung Sinh khí sẽ bị hạn chế và giảm bớt. Tuy vậy, nó cũng không mang lại điều xấu mà vẫn được hướng cát bù lại nên vẫn là hướng bếp đẹp cho tuổi 1992.

Ngoài ra, khi đặt hướng bếp, gia chủ cần chú ý:

Lửa nước kỵ nhau, vì thế khi thiết kế, bếp nấu và khu chậu vòi nước không nên đặt cạnh nhau.

Không đặt bếp nằm trực diện hoặc ngược hướng với cửa chính để đảm bảo sự cân bằng năng lượng.

Không đặt bếp đối diện nhà vệ sinh nhằm hạn chế sự ô uế, vi khuẩn sinh bệnh.

Không nên đặt bếp ở các hướng bị gió thổi thốc, tuy nhiên, vẫn cần ít nhất một mặt thoáng để gian bếp luôn khô ráo, sạch sẽ.

Hướng bếp được cho là đẹp không chỉ hợp tuổi gia chủ mà còn có đặt ở nơi thoáng sáng. Ảnh: thespruce

4. Tuổi 1992 Làm Nhà Năm 2024 Được Không?

Như phần 2 đã đề cập, hướng nhà hợp tuổi 1992 là Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc. Xây nhà theo các hướng này sẽ thu hút sinh khí, tài lộc, mang lại may mắn, bình an cho gia đình. Vậy tuổi 1992 làm nhà năm 2024 được không?

Theo phong thủy, khi xem tuổi làm nhà nên tránh các hạn Kim Lâu, Hoàng Ốc và Tam Tai. Nếu phạm vào các hạn này thì không nên làm nhà. Trong khi đó, tuổi Nhâm Thân nếu xây nhà vào năm 2024 (Giáp Thìn) lại phạm phải cả 3 yếu tố trên:

Tam Tai: Người tuổi Nhâm Thân sẽ bị hạn Tam Tai vào các năm Dần, Mão, Thìn, nếu xây nhà vào năm hạn này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, tài chính.

Kim Lâu: Năm 2024, gia chủ sinh năm 1992 có tuổi mụ là 33 tuổi, tuổi này phạm đại kỵ Kim Lâu, dễ sinh tai họa, rước bệnh tật.

Hoang Ốc: Người tuổi Nhâm Thân xây nhà năm 2024 sẽ phạm Lục Hoang Ốc, dễ dẫn đến rủi ro, ảnh hưởng tài lộc, mất mát tiền của, tác động tiêu cực đến sức khỏe và tinh thần của các thành viên.

Vì vậy, nếu chưa thực sự cần thiết, gia chủ sinh năm 1992 có thể hoãn việc xây nhà đến năm 2025. Đây là năm thích hợp cho người tuổi Nhâm Thân 1992 động thổ xây nhà. Tuy vậy, nếu vẫn có kế hoạch xây nhà vào năm Giáp Thìn 2024 này thì người tuổi Nhâm Thân có thể mượn tuổi đẹp để tiến hành.

Năm 2024, tuổi 1992 không được tuổi làm nhà. Ảnh: reuters

Về thủ tục mượn tuổi làm nhà, ngoài việc tìm người có tuổi đẹp làm nhà trong năm 2024 ra thì tuổi của người được mượn cũng phải tương hợp với trạch đất, trạch chủ. Theo chuyên gia phong thủy, những tuổi làm nhà đẹp năm 2024 gồm:

1958 (Mậu Tuất)

1964 (Giáp Thìn)

1967 (Đinh Mùi)

1973 (Quý Sửu)

1979 (Kỷ Mùi)

1981 (Tân Dậu)

1985 (Ất Sửu)

1988 (Mậu Thìn)1

1990 (Canh Ngọ)

1994 (Giáp Tuất)

1997 (Đinh Sửu)

1999 (Kỷ Mão)

2003 (Quý Mùi)

2005 (Ất Dậu)

2006 (Bính Tuất)

4. Hướng Hợp Tuổi 1992 Khi Thiết Kế Không Gian Sống

Việc bố trí không gian nhà ở hợp phong thủy không chỉ giúp mang lại may mắn, thịnh vượng mà còn tạo môi trường sống hài hòa, thể hiện cá tính riêng của gia chủ.

Sau khi tìm hiểu và biết được 1992 hợp hướng nào, bạn có thể áp dụng vào việc bố trí không gian các phòng như sau.

1992 Tuổi Nhâm Thân Đặt Bàn Thờ Hướng Nào?

Với gia chủ sinh năm 1992 thì nên lựa chọn đặt bàn thờ theo các hướng như Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Những hướng nên tránh khi đặt bàn thờ là Nam, Đông, Đông Nam và Bắc.

Nhâm Thân 1992 Hợp Hướng Bàn Làm Việc Nào?

Vị trí đặt bàn làm việc cần phải đảm bảo không gian thoải mái và đủ diện tích để đặt ghế. Nên lựa chọn những vị trí có điểm tựa phía sau, tốt nhất lưng ghế nên sát vách tường. Điều này tượng trưng cho điểm tựa vững chắc.

Ngoài ra, nếu chưa biết tuổi 1992 hợp hướng bàn làm việc nào thì bạn nên ưu tiên đặt bàn làm việc theo các hướng tốt cho tuổi này là: Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc.

Người Tuổi Nhâm Thân Hợp Hướng Phòng Ngủ Nào?

Hướng phòng ngủ và giường có vai trò quan trọng đối với giấc ngủ cũng như không gian tổng thể của căn phòng. Những hướng phòng ngủ và giường ngủ mà người tuổi Thân 1992 nên chọn là: Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc. Theo các chuyên gia thì hướng được đề xuất nhiều nhất là Tây Nam.

Hướng Nhà Vệ Sinh Hợp Với Người Sinh Năm 1992

Nhà vệ sinh nếu đặt sai hướng có thể làm tồn động nguồn năng lượng tiêu cực làm ảnh hưởng sinh khí trong gia đình. Nếu không biết 1992 hợp hướng nào khi đặt nhà vệ sinh, thì bạn có thể tham khảo theo nguyên tắc “tọa hung hướng cát”, tức là đặt nhà vệ sinh ở hướng xấu và nhìn về hướng tốt.

Theo đó, người tuổi Nhâm Thân 1992 nên lựa chọn đặt nhà vệ sinh theo các hướng:

Tọa Đông Nam Hướng Tây Bắc

Tọa Đông Hướng Tây

Tọa Đông Bắc Hướng Tây Nam

Tọa Tây Nam hướng Đông Bắc

Đồng thời, cần chú ý:

Tránh đặt nhà vệ sinh đối diện bếp nấu, cửa chính và cửa phòng ngủ

Không đặt nhà vệ sinh ở trung tâm căn nhà, tốt nhất nên đặt ở cuối hành lang.

Hướng nhà vệ sinh không nên cùng phương với hướng nhà.

Nhà vệ sinh nên đặt ở cuối hành lang, không nên đặt ở trung tâm ngôi nhà. Ảnh: homestratosphere

5. Nên Chọn Hướng Nhà Theo Tuổi Vợ Hay Chồng?

Người xưa quan niệm “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, tức người đàn ông là người trụ cột trong gia đình và phải lo liệu việc xây dựng nhà cửa. Theo quan niệm này thì hướng nhà sẽ chọn theo tuổi chồng.

Trong xã hội ngày nay, quan hệ nam nữ bình đẳng, phụ nữ không chỉ làm nội trợ mà còn đảm đương những công việc ngoài xã hội. Chưa kể, ở nhiều gia đình, phụ nữ là người mang về nguồn thu nhập chính. Cũng vì thế mà việc chọn hướng nhà theo tuổi vợ hay chồng ngày nay gây ra khá nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn phong thủy, người chồng thuộc dương, việc xây nhà cũng là dương. Vì vậy, nếu chọn hướng nhà theo tuổi chồng sẽ giúp gia chủ ăn nên làm ra, công việc thuận lợi, gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Thực tế, việc chọn hướng nhà theo tuổi vợ hay chồng sẽ còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi gia đình. Nếu muốn công bằng có thể xem cả tuổi vợ và chồng rồi chọn ra tuổi đẹp nhất.

Có thể chọn tuổi vợ hoặc chồng để xây nhà. Ảnh: rever

Bằng với việc trả lời cho câu hỏi “Tuổi Nhâm Thân 1992 hợp hướng nào” trên đây, Batdongsan.com.vn hi vọng đã giúp bạn đọc có thêm kiến thức hữu ích và ứng dụng vào phong thủy nhà ở , phong thủy phòng làm việc,… Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, những thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, để an tâm hơn, bạn có thể tham vấn thêm ý kiến từ các chuyên gia trong lĩnh vực phong thủy.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Hà Linh

