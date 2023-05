Sổ đỏ nhà đất có thời hạn trong bao lâu?

Anh Trà thắc mắc thời hạn sử dụng lâu dài là như thế nào, có phải sẽ được sử dụng vĩnh viễn không hay giống như trường hợp của nhà hàng xóm?

Thắc mắc của anh Trà được Luật sư Giáp Văn Đức – Hãng Luật TGS (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) tư vấn như sau:

Để giải đáp thắc mắc của anh Trà, đầu tiên cần làm rõ khái niệm “Sổ đỏ” hay “Bìa đỏ” là gì? Theo quy định của pháp luật đất đai kể từ khi ra đời đến nay không có khái niệm nào về Sổ đỏ hoặc bìa đỏ, đây là chỉ cách gọi thông thường của người dân đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; một phần bởi vì ngoài bìa (trang 1) của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có màu đỏ.

Khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013 có quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”.



Thời hạn của sổ đỏ nhà đất là vấn đề nhiều người thắc mắc. Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, về vấn đề thời hạn sử dụng đất, thuật ngữ này được hiểu là khoảng thời gian mà người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích cụ thể được ghi trong sổ đỏ. Nói cách khác, đây là một khoảng thời gian xác định để người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sở hữu đất.

Tùy vào loại đất, mục đích sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất mà thời hạn sử dụng đất sẽ là sử dụng ổn định lâu dài hoặc sử dụng có thời hạn. Đối với trường hợp của anh Trà thì đất đó là đất được sử dụng đất ổn định lâu dài, còn hàng xóm của anh thuộc vào trường hợp đất sử dụng có thời hạn. Việc trên sổ đỏ ghi thời hạn sử dụng đất là "lâu dài" có nghĩa anh Trà được ổn định sử dụng đất đó và thời hạn sử dụng đất không xác định trước thời gian chấm dứt quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Tuy nhiên, anh Trà cần lưu ý, việc ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi thời hạn sử dụng đất lâu dài không có ý nghĩa anh sẽ được sử dụng đất vĩnh viễn mà nó chỉ có ý nghĩa đảm bảo cho việc sử dụng đất ổn định, lâu dài mà thôi. Theo thời gian, đất sử dụng ổn định lâu dài vẫn “có thể” bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp Nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Trong trường hợp bị nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất thì anh Trà sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Luật sư Giáp Văn Đức (Luật TGS)