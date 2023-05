Đường tỉnh lộ 769 qua Long Thành (Đồng Nai) đang được giới “cò đất” rao bán rầm rộ. Ảnh: P.V

“Ma trận” thông tin dự án sân bay Long Thành

Hiện nay, tuyến đường tỉnh lộ 769 nối từ quốc lộ 51 đoạn qua thị trấn Long Thành là con đường chính dẫn vào dự án sân bay Long Thành. Từ thực tế này, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã tự vẽ quy hoạch, lập dự án, thậm chí tự vẽ đường kết nối vào sân bay Long Thành dọc theo tuyến đường 769 qua các xã Lộc An, Bình Sơn của huyện Long Thành, rồi “quảng cáo”, phân lô bán nền đất xung quanh dự án với những lời mời chào rất hấp dẫn. Chỉ cần gõ cụm từ “Đất nền sân bay Long Thành” sẽ cho hàng nghìn kết quả mua bán đất nền dự án. Tình trạng rao bán đất ở quanh khu vực dự án sân bay Long Thành khá phức tạp, trong đó không ít khu vực đất khi rao bán được giới thiệu là “nằm trên trục đường cổng chính vào Sân bay Long Thành”. Thông tin trên các trang website, mạng xã hội, còn công bố dự án hoành tráng như, “Khu dân cư Lộc An R…, tọa lạc tại xã Lộc An, gần đường tỉnh lộ 769 rộng 45m và gần khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn đang xây dựng với giá 6 triệu đồng/m2, sổ hồng thổ cư 100%”. Thậm chí, họ còn quảng cáo “dự án nằm gần tuyến đường 769 rộng 45m kết nối thẳng vào sân bay quốc tế Long Thành”…

Liên hệ theo số điện thoại 0903818…, nhân viên kinh doanh tên Trân của “Dự án Khu dân cư Lộc An R…” tư vấn, đường 769 đi thẳng vào sân bay thì đường của dự án rẽ một nhánh cũng vào sân bay, chỉ cách sân bay 1km. “Anh mua ở khu vực này sau này có thể đầu tư bán cho công nhân hoặc xây nhà trọ, sau đó hình thành khu dân cư, hiện đang có di dân về phía Long Thành để lên thành phố”, nhân viên này khẳng định. Khi được hỏi về pháp lý, Trân trấn an: “Anh yên tâm về giấy tờ đất thổ cư vì bọn em mua từ sổ lớn diện tích mấy nghìn mét vuông rồi tách ra các sổ nhỏ từ 500m2 – trên 1.000m2, rồi hiến đường, đóng tiền lên thổ cư rồi, hiện đang trong quá trình tách nhỏ ra sổ cho anh, chỉ tầm 6 tháng là ra sổ”. Theo nhân viên này, “giá tốt” tầm 800-900 triệu đồng/1 nền, còn những nền cách đường 769 chỉ 300m thì có giá từ 1,5 tỷ đồng – 2 tỷ đồng/1 nền. Nhiều dự án cũng được quảng cáo chỉ cách sân bay 1-2m, hoặc nằm trên trục đường chính vào cổng chính sân bay Long Thành.

Đại diện lãnh đạo huyện Long Thành chia sẻ, tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp đã được huyện siết chặt lại, giao trách nhiệm trực tiếp cho các xã, thị trấn. Song vẫn còn có những trường hợp tự ý phân lô, bán nền đất nông nghiệp và rao bán trên mạng rất khó xử lý, vì người dân tự thỏa thuận mua bán. Huyện đã yêu cầu các xã quản chặt không cho xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp để hạn chế xuống mức thấp nhất tình trạng bán nền đất nông nghiệp. Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND huyện Long Thành khuyến cáo, người dân không nên nghe theo lời giới thiệu của những “cò đất” để mua nhầm đất nằm trong quy hoạch.

Vướng mắc chưa thể công bố quy hoạch

Trước “ma trận” thông tin về dự án sân bay Long Thành cũng khiến cơ quan chức năng lo lắng về công tác giải phóng mặt bằng sau này sẽ gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ chung trong việc thực hiện công tác thu hồi đất khi đất đai khu vực trên “sốt” từng ngày bởi giới “cò đất” đẩy giá. Trong khi đó, hai tuyến đường số 1 và số 2 dẫn thẳng vào Sân bay Long Thành hiện chưa công bố được cả quy hoạch sử dụng đất lẫn quy hoạch giao thông, dẫn đến việc người dân thiếu thông tin. Tuyến đường số 1 nối từ quốc lộ 51 đến phạm vi đất quy hoạch Sân bay Long Thành; tuyến số 2 từ đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây đến tuyến số 1 (song song với quốc lộ 51). Tổng số vốn đầu tư cho 2 tuyến đường này là khoảng 4.700 tỷ đồng.

Theo Sở Giao thông Vận tỉnh tỉnh Đồng Nai, về quy hoạch giao thông, hai tuyến đường số 1 và số 2 đã có và được duyệt. Tuy nhiên, tuyến đường số 2 đang tiếp tục thống nhất về nội dung mặt cắt đường giữa Bộ và tỉnh. Vấn đề cắm mốc quy hoạch hai tuyến đường này, Sở Giao thông Vận tải đang thực hiện các thủ tục và đấu thầu tư vấn, dự kiến trong năm 2019 này sẽ cắm xong mốc quy hoạch. Riêng mốc giải phóng mặt bằng phải đợi khi dự án xây dựng sân bay được phê duyệt mới có thể thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, muốn thu hồi đất phải có dự án được duyệt, trên cơ sở đó sở mới có căn cứ để thực hiện. Hai tuyến đường số 1 và số 2 hiện chưa có cơ sở để triển khai các thủ tục thu hồi đất bởi dự án sân bay chưa được duyệt, hiện phải chờ khi báo cáo nghiên cứu khả thi sân bay được duyệt, lúc đó mới đủ cơ sở thực hiện.

Mở rộng tỉnh lộ 769 Mới đây, huyện Long Thành đã kiến nghị đưa dự án mở rộng tỉnh lộ 769 (khoảng 5km tính từ quốc lộ 51 đi vào) nằm trong danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh. Mục đích của việc mở rộng đoạn đường này là nhằm đảm bảo giao thông cho khu dân cư ở khu vực tái định cư Lộc An – Bình Sơn chuẩn bị triển khai xây dựng.

