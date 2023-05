Tài Chính Hạn Chế Khó Mua Nhà Sài Gòn

Tích góp được hơn 800 triệu đồng, không muốn tiền để tiền mất giá, anh Phúc (Bình Chánh, TP.HCM) tính đường đầu tư vào nhà đất. Với ngần ấy tiền, anh tự nhận bản thân khó có cơ hội mua BĐS tại Sài Gòn. Về tỉnh kiếm cơ hội là lựa chọn khả thi, tuy nhiên anh lấn cấn việc đầu tư xa, lạ nước lạ cái không biết phải mua đất ở đâu cho an tâm. Quan trọng là nếu mua đất xa quá, bản thân không thường xuyên đi lại chăm nom thì dễ phát sinh nhiều rủi ro.

Vốn mỏng rất khó đầu tư BĐS tại TP.HCM nhưng có nhiều cơ hội tại các thị trường vệ tinh lân cận.

Chia sẻ về chủ đề này, bà Trương Lệ Tâm, quản lý kinh doanh của Batdongsan.com.vn khu vực Đồng Nai cho biết, bất động sản vẫn luôn là kênh đầu tư hấp dẫn, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lạm phát gia tăng và chứng khoán nhiều biến động. Nhưng nếu chỉ có nguồn vốn mỏng mà muốn đầu tư vào nhà đất sẽ phải chấp nhận việc bị giới hạn sản phẩm đầu tư và có thể đối mặt rủi ro tài chính “đứt gánh giữa đường” vì không đủ dòng tiền duy trì hay vướng pháp lý nếu tính chuyện đầu tư chung.

Bà Tâm cho rằng, với số vốn dưới 1 tỷ đồng, sẽ rất khó tìm được BĐS phù hợp tại TP.HCM trong bối cảnh giá căn hộ tại đây đều trên mức 50 triệu/m2, đất nền cũng ở khoảng 35-60 triệu/m2. Hiện nay có hai loại hình BĐS phù hợp với dòng vốn mỏng là đất nền vùng ven và căn hộ vệ tinh. Nếu đầu tư đất nền, cần xác định là phải chôn vốn trong dài hạn, có thể nhanh nhất là từ 3-5 năm mới có khả năng sinh ra dòng tiền lời. Không nên ôm tâm lý lướt sóng đất nền giai đoạn này. Riêng với căn hộ, loại hình này có ưu điểm là có thể khai thác thương mại để sinh ra dòng tiền tự nuôi chính nó. Tuy nhiên hiện nay căn hộ triển khai tại các tỉnh lân cận có tầm giá trung bình từ 32-40 triệu/m2. Với nguồn vốn 1 tỷ đồng rất khó để mua mà không phải vay thêm vốn.

Đầu Tư Gì Ở Thị Trường Tỉnh?

Theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, với loại hình căn hộ thương mại tầm giá 1 tỷ đồng, thị trường lân cận TP.HCM hiện chỉ có quy nhất dự án EHome Southgate của CĐT Nam Long triển khai tại Bến Lức, Long An là đáp ứng mức giá tài chính trên. Dự án này có quy mô 1.400 căn hộ gồm 7 khối nhà chung cư, nằm tại cửa ngõ dẫn vào khu đô thị Waterpoint 355 hecta. Được biết giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thiện và chào đón dân cư vào sinh sống, phù hợp để đầu tư cho thuê nhờ lực lượng lao động, chuyên gia đang làm việc tại các cụm khu công nghiệp tại Long An là nhóm khách hàng đông đảo của dự án.

Dòng tiền đầu tư BĐS vệ tinh cần xác định trong dài hạn và tránh tâm lý lướt sóng thời điểm hiện tại.

Còn nếu không muốn tính chuyện đi vay, nhà đầu tư có thể lựa chọn mua đất tự do trong dân thay vì tìm mua đất tại các dự án vì giá sẽ cao. Giá đất nền dự án tại Long An hiện từ 15-31 triệu đồng/m2, Đồng Nai là 16,5-40 triệu đồng/m2, Bình Dương là 17-25 triệu đồng/m2. Với các lô đất nền từ 80-100m2 thì tài chính dao động tầm 1 tỷ đồng đổ lại sẽ khó mua được. Tuy nhiên với loại hình đất nền do dân địa phương rao bán, hay các dự án nhỏ phân lô thì tầm giá từ 8-12 triệu đồng/m2 vẫn có. Như vậy, một lô đất 80-100m2 có giá từ 800-1,2 tỷ đồng. Theo Batdongsan.com.vn, các địa phương như Bàu Bàng, Bến Cát (Bình Dương), Tân Phú, Xuân Lộc (Đồng Nai), Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc (Long An) vẫn có nhiều loại hình đất nền tự do rao bán mức giá trên và là sự lựa chọn phù hợp cho dòng tài chính có hạn.