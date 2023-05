Tại sao chung cư không có tầng 13?

Nỗi sợ mang tên số 13

Số 13 vốn mang hình ảnh không tốt trong văn hóa các nước, đặc biệt là các nước phương Tây. Người ta đã viện dẫn nhiều lý do để khẳng định rằng con số 13 là tượng trưng của sự không may mắn. Điển hình là thứ 6 ngày 13 đen tối hay bữa tiệc cuối cùng của của Chúa Jesus.

Một nguyên nhân nữa khiến số 13 bị kỳ thị là bởi nó đứng sau số 12. Các chuyên gia toán học luôn coi 12 là con số trọn vẹn: 12 tháng trong năm, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo, 12 vị thần trên đỉnh Olympus, 12 tông đồ của Chúa Jesus… Còn số 13 kế sau đó đã phá đi sự hòa hợp và trật tự đó như thể bắt đầu một chu trình mới.

Đối với người phương Đông, một phần do chịu ảnh hưởng từ văn hóa phương Tây, một phần đến từ tâm lý cho rằng con số 13 mang lại vận xui, cần phải kiêng kị nên nhiều người có tâm lý lo ngại khi số nhà, biển số xe, số điện thoại chứa số 13.

Để đánh dấu nỗi sợ hãi này, các bác sĩ tâm thần cũng đưa ra thuật ngữ Paraskavidekatriafobiya (sợ thứ 6 ngày 13). Những người mắc hội chứng này sẽ rất sợ khi nghe hay nhìn thấy số 13 và có các triệu chứng tâm thần như: nhịp tim đập nhanh, khó thở, hoảng sợ, buồn nôn…

Kết hợp những lý do trên thì chúng ta có thể dễ dàng hiểu được vì sao các tòa chung cư không có tầng 13 là nhằm mục đích giúp người mua cảm thấy hoàn toàn yên tâm hơn khi chọn mua các căn hộ tại đây, đồng thời giúp dự án được hoàn thành trọn vẹn, không xảy ra sự cố khi xây dựng. Mặt khác, dẫu bất chấp đặt tầng 13 thì nhiều khả năng chủ đầu tư sẽ phải giảm giá đôi chút hoặc mất nhiều thời gian hơn mới có thể bán được căn hộ ở tầng này do tâm lý kiêng dè của người mua.



Không ít chủ đầu tư chọn cách "nhảy tầng" để né con số bị cho là không may.

Qua tìm hiểu, đa phần người mua sẽ không chọn các căn ở tầng 13 ngay nếu còn nhiều lựa chọn, chỉ đến khi dự án đó đã gần cạn hàng, nhu cầu chỗ ở buộc họ phải mua nhà tại dự án này, vị trí này thì họ mới chọn. Trong các dự án chung cư, chủ đầu tư thường không đặt tầng số 13 mà thay thế bằng 12+1, 12A, 12B hoặc 14A. Sáng tạo hơn, có chủ đầu tư chọn giải pháp nối tầng 12 và 13 thành căn hộ thông tầng để tránh con số 13 đen đủi. Dù được che lấp bằng cách thay số tầng nhưng trên thực tế vẫn là tầng 13, khách hàng vẫn biết điều này, vấn đề là họ có chấp nhận hay không. Vì lẽ đó, hầu hết các căn hộ tại tầng 13 đều có giá rẻ hơn căn hộ ở các tầng khác.

Mua nhà có nên kiêng tầng 13?

Quan niệm tránh tầng 13 khi mua nhà chung cư xuất phát từ tâm lý “có kiêng có lành” chứ chưa hề có những lý giải mang tính khoa học nào. Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, trong phong thủy cũng như các bộ môn khoa học Đông phương, không có số nào được coi là tốt hay xấu tuyệt đối. Muốn biết số nhà, số điện thoại, số xe có hợp hay không thì còn phải dựa vào các dữ liệu về năm, tháng, ngày, giờ sinh của từng người để biết tổng quan ngũ hành, tứ trụ của người đó.

Nhìn từ quan điểm Phật giáo, số 13 không được coi là xấu. Theo quy luật “Sinh – Lão – Bệnh – Tử” thì số 13 rơi vào chữ Sinh lại vô cùng tốt. Ngoài ra, số 13 không phải lúc nào cũng bị gắn mác là con số không may mắn. Ở nước Ý, 17 mới là con số xui xẻo, còn 13 là con số may mắn. Nữ ca sĩ Taylor Swift sinh đúng vào ngày 13 (13/12/1989 ) nhưng lại gặt hái được rất nhiều thành công. Cô luôn coi số 13 là con số may mắn và còn đưa nó vào lời bài hát hay trang phục biểu diễn. Một số vận động viên thể thao Venezuela đã chọn 13 là số đội hình. Hay Kiatisak, cầu thủ nổi tiếng nhất Đông Nam Á luôn gắn liền với chiếc áo số 13 huyền thoại.

Các nhà khoa học cho rằng, việc sợ hãi một con số nào đó chỉ là mê tín dị đoan, hơn nữa, niềm tin về sự xui rủi cũng thay đổi theo thời gian hoặc theo sự đồn thổi. Ví dụ như trước đây, số 4 từng là số quý nhưng có người phát hiện ra nó đọc gần giống chữ "tử" nên thành số xui, hay số 8 từng bị “ghét bỏ” vì giống chiếc còng nhưng sau này lại được ưa chuộng vì trong tiếng Trung đọc là “bát”, gần âm với từ “phát”.

Mặt khác, theo quy định cấp số nhà cho chung cư cao tầng hiện nay, Phòng Tài nguyên môi trường tại các địa phương sẽ căn cứ vào chi tiết bản vẽ của tòa nhà để cấp số thứ tự. Do vậy, dù muốn hay không thì vẫn sẽ có trường hợp bắt buộc phải ghi số nhà có con số 13 trong giấy chứng nhận sở hữu căn hộ.

Không thể phủ nhận vấn đề phong thủy, kiêng kỵ khi mua nhà cũng cần lưu ý, tuy nhiên, điều đáng lưu ý hơn cả khi mua chung cư đó là vị trí dự án, chất lượng thi công, tiện ích xung quanh, hướng nhà, tầm nhìn, vị trí căn hộ, hình thế nhà… có hợp lý hay không, yếu tố số tầng và số nhà chỉ là thứ yếu, mang tính bổ trợ. Tầng 13 lại nằm ở độ cao hợp lý, tầm nhìn không bị che khuất bởi các tòa nhà xung quanh, không khí trong lành, thoáng đãng.

Trên phương diện tài chính, đa số người mua thường tránh tầng 13 nên chủ đầu tư sẽ giảm giá căn hộ, tặng thêm khuyến mại cho căn hộ tầng 13. Theo tiết lộ của một môi giới bất động sản, với các dự án đã và đang mở bán, giá mỗi mét vuông của các căn hộ ở tầng 13 thường thấp hơn các tầng khác khoảng 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Do đó, số ít người vẫn chấp nhận mua căn hộ tầng 13 bởi với cùng dự án, cùng chất lượng nhưng họ lại tiết kiệm được vài chục đến cả trăm triệu đồng. Khoản tiền này đủ để chủ nhà sắm sửa thêm các thiết bị thiết yếu như bếp từ, tivi, tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh… Do đó, khi gặp những căn chung cư ưng ý nhưng nằm ở tầng 13 hay số nhà 13 thì cũng không nên quá lo ngại mà bỏ qua cơ hội sở hữu căn hộ phù hợp.