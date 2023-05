Tạm ngừng giao dịch 3 dự án bất động sản lớn tại Bình Thuận

Được biết, 3 dự án trên là của 4 doanh nghiệp là: Công ty CP Rạng Đông; Công ty TNHH Khu đô thị biển Phan Thiết; Công ty CP Tân Việt Phát; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải.

Một góc dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Ảnh: Việt Quốc, Vnexpress

Trong văn bản gửi các văn phòng công chứng, Sở Tư pháp hướng dẫn các văn phòng vẫn thực hiện theo đúng theo quy định của Luật dân sự, Luật Đất đai, Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với các hồ sơ giao dịch nhà đất tại 3 dự án nêu trên trong trường hợp chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân.

Sở cũng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng phải tra cứu hệ thống Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, tra soát kỹ các nội dung cập nhật trên hệ thống, xác định rõ các đối tượng bị tạm dừng giao dịch tài sản để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến 3 dự án trên.

Việc tạm dừng giao dịch tại các dự án nêu trên được Sở Tư pháp thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận do có yêu cầu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để điều tra dấu hiệu sai phạm. Do đó, khi ra văn bản phúc đáp, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Phan Thiết cần đề nghị các công dân thông cảm để chờ ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo từ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2021, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã gửi công văn cho UBND TP. Phan Thiết về việc phân công Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến đầu tư, xây dựng các dự án tại tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo công văn này, UBND TP. Phan Thiết được đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện 9 dự án trên địa bàn gồm: Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; Khu du lịch dã ngoại, phường Mũi Né; Khu du lịch Xuân Quỳnh, phường Mũi Né; Dự án Sea Links Mũi Né; Dự án lấn biển phường Đức Long; Dự án đất ở thương mại 92.600,9m2 đất gồm các lô đất sô 18, 19, 20 phường Phú Hài; Dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long, phường Hưng Long; Dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn, phường Phú Thủy; Dự án xây kè chống xâm thực biển, phường Đức Long.

