Tận dụng móng cũ và vật liệu rẻ tiền, tường nhà tôi bị nứt liên tục

Kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền cho biết, hiện tượng nứt tường xảy ra do nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn như do vữa hồ, tường xây không đạt chuẩn, tường quá dài, quá cao mà không có hệ giằng, hệ móng không đủ khả năng chịu lực, trát tường quá dày hoặc vữa quá non… Một số trường hợp nứt chân chim thì ít nguy hiểm mà chỉ gây mất thẩm mỹ. Nguyên nhân là do trộn vữa không đều, bả matit quá dày hoặc dùng bả matit và sơn kém chất lượng. Theo vị kiến trúc sư này, nếu muốn tận dụng móng cũ thì cần xem hồ sơ thiết kế, biên bản thi công và hình chụp hiện trạng, không nên chỉ tin vào lời người bán. Về nguyên tắc, nếu muốn nâng tầng hoặc tận dụng móng cũ thì buộc phải có thẩm định chất lượng thực tế bởi chưa chắc đã thi công đúng hồ sơ thiết kế cũ, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Theo kiến trúc sư Truyền, để xử lý các vết nứt tường cần khảo sát thực tế để tìm ra nguyên nhân, rồi mới đưa ra biện pháp xử lý là gia cố thêm phần móng hay thêm đà giằng…