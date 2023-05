Tận dụng sức mạnh của không gian âm trong thiết kế nội thất

Trong lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế, không gian âm (negative space) được định nghĩa là một khoảng trên tờ giấy hoặc trên bức tranh mà không có bất cứ họa tiết hay nội dung nào cả. Không gian âm ở đây có nhiệm vụ tạo ra sự cân bằng và đối xứng trong thiết kế, đồng thời tập trung thị giác vào tiêu điểm của thiết kế.

Không gian âm trong thiết kế nội thất

Tương tự, trong thiết kế nội thất, không gian chính là những chỗ trống trong nhà, nơi không có thiết kế, không được trang trí, không có bất cứ vật dụng hay đồ nội thất nào. Nếu ví nội thất là cái hồn của cả căn nhà bởi nó kiến tạo những giá trị thẩm mỹ và đặc trưng riêng thì không gian âm lại tạo ra khoảng thở, nơi các hoạt động và mọi kích thích thị giác đều dừng lại, cho con người cơ hội để chiêm nghiệm và lấy lại cân bằng.

Tầm quan trọng của không gian âm trong thiết kế nội thất:

Nhấn mạnh chủ thể

Có thể thấy rằng, không gian âm giúp chúng ta tạo nên những đường nét thiết kế rõ ràng, khơi gợi sự tò mò và gây ấn tượng cho những vị khách đến thăm nhà. Không gian âm cũng được dùng như công cụ hướng mắt người xem tới những vị trí mà bạn muốn. Hãy chọn một thành phần hoặc một loại thiết kế làm tâm điểm và sử dụng không gian âm ở xung quanh để điều hướng mắt lên điểm chính của thiết kế.

Trong căn phòng trên đây, vùng không gian âm đảm bảo rằng bộ bàn ăn cùng đèn trần trang trí luôn chiếm giữ vị trí trung tâm và nổi bật so với tổng thể mà không bị bất cứ vật dụng nào xung quanh lấn át.

Nếu có nhiều hơn một tiêu điểm trong một căn phòng, cần cân nhắc xem bạn có thể kết nối những khoảng nào với nhau. Tiếp đến, hãy móc xích chúng lại và tạo ra những không gian âm phù hợp.

Tiết kiệm chi phí

Khi thiết kế nội thất, sử dụng càng ít màu sắc, vật dụng và nội thất thì giá thành càng rẻ. Như vậy, không chỉ nhấn mạnh tiêu điểm của thiết kế, không gian âm còn có một điểm cộng nhỏ là giúp gia chủ tiết kiệm một khoản kinh phí khi thiết kế nội thất nhà.

Tạo sự cân bằng cho không gian

Cần nhìn nhận không gian âm trên quan điểm thẩm mỹ. Cụ thể, thiết kế là sự tổng hòa mọi yếu tố mà chúng ta đưa vào không gian và cả những yếu tố mà chúng ta quyết định lược bỏ. Việc đưa không gian âm với mức độ vừa đủ vào thiết kế có tác dụng tạo sự cân bằng hoàn hảo cho mọi không gian.

Cách tạo ra không gian âm

Mỗi không gian lại có thiết kế khác nhau, do vậy cách tạo ra không gian âm cần hết sức linh hoạt mà không tuân theo một công thức cố định nào. Tuy nhiên, vẫn có một vài quy tắc chung giúp bạn ứng dụng không gian âm dễ dàng hơn. Khi bài trí các phòng trong nhà, hãy ghi nhớ những điều sau:

Để lại khoảng trống trong không gian

Bạn có từng thắc mắc lý do các nhà thiết kế nội thất thường chừa lại một khoảng trống phía trên tủ bếp mà không mở rộng tủ bếp lên kịch trần? Nguyên nhân là bởi không gian phía trên tủ bếp ít khi được sử dụng vì nó không thiết thực và vượt quá tầm với của nhiều người. Nhưng đó chưa phải là lý do duy nhất. Khoảng không gian này khi bị lấp đầy quá mức sẽ khiến căn phòng trở nên ngột ngạt và bừa bộn hơn. Bằng cách để lại khoảng trống trên tủ bếp, bạn đã mang lại cho căn phòng một chút "không gian thở" và phát huy các khía cạnh thiết kế khác trong căn phòng.

Lược bỏ những gì không cần thiết

Rõ ràng, không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng tất cả bộ bàn ghế trong phòng khách hay hai lớp rèm của cửa sổ. Hãy ghi nhớ phương châm: Càng ít thì càng nhiều (less is more) trong thiết kế nội thất. Bằng cách lược bỏ chiếc bàn phụ trong bộ bàn ghế tiếp khách hoặc chỉ sử dụng một lớp rèm cửa, không gian sống của bạn sẽ thoáng đãng, sáng sủa, luồng giao thông trong phòng cũng được định hình rõ hơn. Khi đó, bạn và các vị khách có thể dễ dàng di chuyển trong phòng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Cải thiện năng lượng trong căn phòng

Thêm một mẹo để đưa không gian âm vào thiết kế là tận dụng hiệu ứng bất đối xứng. Thông thường, não bộ sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi tiếp nhận những không gian mang tính đối xứng. Nghĩa là, trong thiết kế, các vật thể được "nhân đôi" qua trục trung tâm, thể hiện sự trật tự, tính ổn định và yên bình. Tuy nhiên, đừng ngần ngại sử dụng lối thiết kế bất đối xứng để mang lại cảm giác sinh động, tràn đầy năng lượng cho căn phòng tĩnh lặng.

Phòng tắm vẫn thanh lịch nhưng trở nên thú vị hơn nhiều nhờ cách lắp đặt đèn chiếu sáng bất đối xứng qua gương trung tâm.

Tăng cường sự tập trung

Không gian âm tăng cường các yếu tố tích cực có sẵn trong ngôi nhà bằng cách loại bỏ sự phân tâm và nhấn mạnh vào những thứ mà bạn muốn “khoe” ra. Chẳng hạn, một bức tường rộng lớn sẽ gây được ấn tượng khi có một hoặc hai bức tranh nghệ thuật ở chính giữa hơn là treo tranh kín toàn bộ tường.

Bằng cách bao quanh những bức tranh nghệ thuật với không gian âm, bạn đã hướng mọi ánh nhìn vào bức tranh và khiến nó trở thành tâm điểm của không gian.

Hãy để kiến trúc tỏa sáng

Đôi khi, ánh sáng trở thành một công cụ thiết kế vô cùng mạnh mẽ nên bạn không nhất thiết phải đưa bất cứ nội thất, vật dụng nào vào trong không gian. Bằng cách sử dụng ánh sáng để thể hiện không gian âm tạo nên hiện tượng đổ bóng tuyệt đẹp, bạn sẽ thu hút sự chú ý vào những thứ mà mình muốn làm nổi bật, biến không gian âm thành một tác phẩm điêu khắc ánh sáng độc đáo. Cách làm khá đơn giản, chỉ cần lắp đặt dải ánh sáng ở không gian phía trên tủ bếp hoặc để trống hoàn toàn gầm cầu thang, không có gì khác ngoài ánh sáng.

Ứng dụng không gian âm trong từng phòng cụ thể

Không gian âm trong bếp

Một trong những khu vực dễ ứng dụng không gian âm chính là căn bếp nhà bạn. Mặc dù sẽ thật tuyệt nếu tận dụng được mọi ngóc ngách trong bếp để lưu trữ dụng cụ nấu nướng hay bát đĩa ít dùng tới nhưng khi đó, căn phòng sẽ bị lấp đầy và gây cảm giác lộn xộn. Ngoài ra, tủ bếp trên thường khó tiếp cận khiến nó không được coi là lựa chọn thiết thực để lưu trữ. Do vậy, gợi ý dành cho bạn là hãy mạnh dạn loại bỏ phần tủ bếp trên để tạo thành không gian âm và chỉ sử dụng tủ bếp dưới cho mục đích lưu trữ, cất giữ đồ đạc. Từ đó giúp căn bếp có thêm không gian để thở và nhấn mạnh vào các tính năng khác có sẵn trong phòng.

Tủ bếp trên được loại bỏ tạo ra "khoảng thở" cho khu vực nấu ăn.



Đảo bếp nổi bật giữa khoảng trống xung quanh.



Đèn LED gắn tường biến không gian âm thành tác phẩm điêu khắc ánh sáng đặc sắc.

Không gian âm trong phòng khách

Không gian âm là thành tố bắt buộc phải có trong phòng khách. Thông thường, phòng khách có diện tích khá lớn đủ để bớt lại một khoảng trống. Lúc này, căn phòng trở nên rộng rãi hơn, thông thoáng hơn, ngập tràn ánh sáng tự nhiên hơn. Lối thiết kế như vậy không chỉ dành cho phòng khách mang phong cách tối giản mà còn là lựa chọn lý tưởng cho nhiều phong cách khác nhau, từ phòng khách cổ điển cho tới phòng khách hiện đại giữa thế kỷ. Bí quyết ở đây là hãy kết hợp những bức tường trống, những góc trống xung quanh nội thất để để tạo nên diện mạo hài hòa cho phòng khách.

Một góc trống trong phòng khách mang phong cách tối giản mang đến cảm giác thoải mái cho toàn bộ căn phòng.

Bức tường trơn màu hồng nhạt phía sau sofa tạo sự cân bằng trong phòng khách theo sang trọng.



Căn phòng tối giản được hoàn thiện với rất nhiều không gian âm.

Không gian âm trong phòng ngủ

Phòng ngủ vốn là nơi để chúng ta thư giãn, nạp lại năng lượng sau mỗi ngày. Và không gian âm với tác dụng tạo khoảng thở, ngắt mọi kích thích thị giác nên rất cần thiết và lý tưởng cho mục đích thư giãn.

Phòng ngủ tối giản chỉ sử dụng hai gam màu trắng, đen với rất nhiều không gian âm nhằm mang lại cảm giác thư giãn tuyệt đối.

Không gian âm mang lại cảm giác thư thái trong tâm hồn.

Chủ nhân căn phòng trên đã sử dụng những món nội thất thú vị, các đường chỉ phào trần và đèn ngủ kiểu cách để cân bằng lại những khoảng trống đơn điệu trong phòng.

Không gian âm trong phòng tắm

Hãy đưa không gian âm vào trong phòng tắm bởi nó mang lại rất nhiều lợi ích. Trước hết, phòng tắm thường là nơi có diện tích khiêm tốn nhất trong nhà nên sử dụng không gian âm hợp lý sẽ giúp bạn "ăn gian" diện tích phòng. Hơn nữa, không gian âm còn cho phép ánh sáng dễ dàng luân chuyển đến mọi ngóc ngách, mang tới cảm giác thư giãn như ở spa cho phòng tắm. Thật tuyệt phải không?

Phòng tắm đương đại với chất liệu gỗ cùng các khoảng trống tạo cảm giác thoải mái, thư giãn.

Phòng tắm phong cách tối giản như rộng rãi hơn nhờ các khoảng trống hợp lý trên tường và sàn nhà.

Tạo cảm giác như ở spa cho phòng tắm bằng cách khéo léo tích hợp không gian âm.

