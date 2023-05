Xuất hiện ở châu Âu từ đầu thế kỷ XX, Montessori là phương pháp giáo dục đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam những năm gần đây. Phương pháp Montessori tôn trọng sự độc lập của trẻ em, tạo môi trường để trẻ khám phá và cảm nhận thế giới thông qua các giác quan của mình. My Montessori Garden ở Hạ Long, Quảng Ninh là một trường mầm non theo định hướng Montessori. Với mong muốn tạo ra một khu vườn – không gian tự nhiên cho trẻ em tự do khám phá, đội ngũ thiết kế đã phối hợp chặt chẽ cùng chủ đầu tư để xây dựng My Montessori Garden – lớp học giữa vườn cây và hoa ngay trung tâm thành phố.

Mô hình lớp học hòa hợp với khu vườn đầy cỏ cây, hoa lá và các loại rau xanh ở trường mầm non My Montessori Garden tạo cho trẻ không gian gần gũi với thiên nhiên để thỏa sức khám phá, học hỏi. Ngôi trường tọa lạc trên diện tích khá khiêm tốn – khoảng 600m2 giữa khu dân cư thuộc thành phố Hạ Long. Vì điều kiện khu đất không được sử dụng lâu dài, chỉ từ 5-10 năm, kiến trúc sư sử dụng hệ khung thép có kết cấu đơn giản, lắp đặt nhanh, ít tác động đến hiện trạng và dễ dàng chuyển tới địa điểm khác khi cần. Ngôi trường gồm 2 khối lớp học có kết cấu mái thép, bao bọc xung quanh là vườn cây. Hệ thống cửa kính sát trần lấy ánh sáng tự nhiên cho các hoạt động học tập, vui chơi của trẻ. Nhiều loại cây cỏ đa dạng được trồng trong khu vườn, từ hoa, cây cảnh, cây cho bóng mát đến các loại rau quen thuộc với đời sống hàng ngày. Các bé có thể vừa vui chơi trong không gian xanh mát, vừa quan sát cây lớn lên từng ngày. Hệ thống giàn cây bằng khung và lưới thép đa chức năng: vừa để trồng cây to dưới đất, vừa làm giàn cho cây leo và cây ăn quả, vừa làm đường dạo trên không cho lũ trẻ. Khuôn viên trường có 2 khu vườn: 1 khu dưới mặt đất và 1 khu vườn trên không. Hai khu vườn được kết nối thông qua 3 cầu thang sắt ngoài trời, tạo thành một vòng di chuyển liên tục trong khuôn viên xanh mát. Học sinh nô đùa trên cầu thang dẫn lên khu vườn trên sân thượng. Các em có thể tự do khám phá và cảm nhận thế giới thông qua các giác quan, đúng như tinh thần của phương pháp giáo dục Montessori. Những mảng xanh nhiều tầng len lỏi vào không gian lớp học thân thiện, lan tỏa hiệu ứng tích cực và nuôi dưỡng tình yêu cuộc sống, tôn trọng thiên nhiên trong tâm hồn trẻ thơ.

Đội ngũ thiết kế hy vọng công trình sẽ truyền cảm hứng cho những thay đổi tích cực tiếp theo nhằm cải thiện chất lượng không gian giáo dục cho trẻ em.

Thông tin dự án:

Tên công trình: Trường mầm non My Montessori Garden

Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh

Diện tích: 600m2

Thiết kế kiến trúc: HGAA

Năm hoàn thành: 2020

Ảnh: Đức Nguyễn

Hương Liên