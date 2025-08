Xuất phát từ tâm lý "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", nhiều người thường tránh làm các việc lớn như động thổ nhà, khai trương cửa hàng, mua xe trong tháng cô hồn. Vậy tháng cô hồn là gì? Nên làm gì và kiêng gì trong tháng cô hồn để không bị cho là mê tín?

1. Tháng Cô Hồn Là Gì?

Tháng cô hồn hay tháng 7 âm lịch có gì đặc biệt mà khi nhắc đến ai cũng có phần e dè, sợ hãi? hay tháng 7 âm lịch có gì đặc biệt mà khi nhắc đến ai cũng có phần e dè, sợ hãi?

Nguồn Gốc Tháng Cô Hồn

Tháng cô hồn hay còn gọi là tháng “xá tội vong nhân” theo tín ngưỡng dân gian của một số quốc gia sử dụng Nông lịch (Lịch Mặt trăng). Họ quan niệm từ mùng 02/07 âm lịch mỗi năm, Diêm Vương sẽ mở cửa Quỷ môn Quan để các vong hồn thoát ra bên ngoài, và đóng lại cửa khi hết 12h đêm ngày 15/07 âm lịch.

Ngày chính giữa của tháng cô hồn được xem là ngày xá tội vong nhân tức vào rằm tháng 7 âm lịch. Vì vậy để các vong hồn lang bạt không quấy nhiễu cuộc sống của con người trên dương gian, trong khoảng thời gian này, mọi người thường tổ chức cúng bái tại nhà, tại chùa, ngoài đường xá, hay tích cực phóng sinh, bố thí, hướng đến những điều thiện lành.

Ở Việt Nam, rằm tháng 7 được gọi là Tết Trung Nguyên. Các tiết lễ vào ngày này đã trở thành sinh hoạt tín ngưỡng của người Việt, mang ý nghĩa tâm linh và xã hội, kết hợp giữa giáo lý tôn giáo và tín ngưỡng dân gian. Nhân dân ta tin theo sách Phật Giáo và cho rằng ngày đó là ngày vong nhân xá tội nên hoạt động cúng bái, làm việc thiện để cầu mong cuộc sống bình yên.

Thời Gian Bắt Đầu Và Khi Nào Hết Tháng Cô Hồn Năm 2024?

Tháng cô hồn bắt đầu từ 01/07 và kéo dài đến hết ngày 30/07 tính theo lịch âm. Trong năm 2024, theo lịch dương thì tháng 7 cô hồn bắt đầu từ ngày 04/08 đến hết ngày 02/09.

Tín ngưỡng tâm linh đã trở thành một phần trong văn hóa của các nước Á Đông, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi quốc gia hay thậm chí là mỗi vùng miền trên đất nước Việt Nam sẽ có những quan niệm khác nhau về tháng 7 cô hồn. Vào rằm tháng 7, nếu miền Bắc chú trọng đến việc cúng xá tội cho các vong nhân thì khu vực miền Trung và Nam lại ưu tiên cho lễ Vu lan báo hiếu các bậc sinh thành nhiều hơn.

Trong dân gian, tháng 7 âm là thời điểm cánh cổng giữa trần gian và cõi âm được mở ra. Ảnh: Baogiaothong

2. Những Điều Kiêng Kỵ Tháng Cô Hồn

Mặc dù mang nhiều màu sắc mê tín, nhưng để tránh gặp xui xẻo trong tháng cô hồn, nhiều người vẫn kiêng làm một số điều sau. Lưu ý, thông tin được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn và chỉ mang tính tham khảo. Hơn nữa, những kiêng kỵ này chỉ là thói quen truyền lại trong dân gian, hiện tại các ngành nghề vẫn làm việc, hoạt động kinh doanh bình thường, nhiều người cũng không còn để ý đến nghĩa của từ "cô hồn" nữa, mà đây sẽ là thời gian tích cực làm việc thiện, hoặc báo hiếu cha mẹ.

Không Đi Chơi Đêm

Vào ban đêm những ngày của tháng 7 âm lịch, nhiều người cho rằng ma quỷ sẽ đi lang thang rất nhiều nên bạn nên hạn chế ra ngoài. Nếu cần phải ra ngoài thì tốt nhất nên về càng sớm càng tốt, hạn chế đi vào đêm muộn.

Không Đốt Giấy Tiền, Vàng Mã

Theo phong tục thờ cúng của người Việt thì việc đốt giấy tiền, vàng mã là việc cần làm. Tuy nhiên, trong tháng 7 cô hồn thì bạn không nên làm việc này. Nguyên nhân là do hành động này sẽ dễ thu hút ma quỷ lang thang kéo đến làm ảnh hưởng cuộc sống của bạn và gia đình.

Không Nhổ Lông Chân

Trong dân gian có quan niệm “Một sợi lông chân quản 3 con quỷ”. Vì vậy mà nhiều người cho rằng việc nhổ lông chân sẽ dễ dẫn đến điều xui xẻo trong tháng 7 âm lịch.

Không Phơi Quần Áo Qua Đêm

Việc phơi quần áo qua đêm có thể khiến ma quỷ “mượn tạm” để mặc. Điều này khiến cuộc sống của bạn bị quấy nhiễu, không thuận lợi.

Không Ăn Vụng Đồ Cúng

Việc cúng bái trong tháng cô hồn diễn ra nhiều hơn so với những tháng khác, đặc biệt là vào ngày rằm. Mục đích của mâm cúng chủ yếu là để ban phát đồ ăn cho những cô hôn bị bỏ đói, linh hồn lang thang. Vì vậy, hãy đợi cho đến khi lễ cúng kết thúc mới ăn, không ăn vụng đồ của “người âm” để tránh những điều không may.

Không Nhặt Tiền Lẻ Rơi Trên Đường

Nhiều người dùng tiền lẻ rải ra đường như một cách để xả xui và cúng bái cho cô hồn. Vậy nên bạn không nên nhặt tiền lẻ nếu phát hiện chúng rơi trên đường, vỉa hè để tránh rước “cái xui” vào thân.

Không nhặt tiền lẻ bên đường vào tháng 7 cô hồn. Ảnh: Lich365.net

Không Gọi Tên Vào Ban Đêm

Nếu bạn gọi tên vào ban đêm, nhất là lúc khuya thì ma quỷ nghe thấy sẽ nhớ tên từ đó gây ra điều xui xẻo với bạn. Nhiều người còn cho rằng điều này sẽ khiến ma quỷ nhớ và gọi bạn đi theo khi về cõi âm. Thực tế, nếu bạn đang đi vào ban đêm mà bỗng dưng ai đó gọi tên chắc hẳn sẽ có cảm giác sợ hãi, giật mình.

Không Quay Đầu Nhìn Lại Khi Nghe Ai Đó Gọi Tên

Tương tự, nếu trong tháng cô hồn mà nghe ai đó gọi tên mình hoặc cảm giác có ai đó đi theo vào ban đêm thì không nên quay đầu nhìn lại ngay. Nhiều người cho rằng điều này là do ma quỷ trêu chọc.

Tuy vậy, nhiều người nếu bất ngờ bị gọi tên thì sẽ có phản xạ sững sờ một lúc rồi mới quay đầu lại nhìn, hành động này như một cơ chế bảo vệ tự nhiên của con người.

Không Treo Chuông Gió Ở Đầu Giường

Dân gian cho rằng việc treo chuông gió ở đầu giường trong tháng xá tội vong nhân sẽ thu hút ma quỷ. Khi đó, giấc ngủ của bạn sẽ bị quấy phá dẫn đến ngủ không ngon giấc hoặc thường xuyên gặp ác mộng.

Theo các chuyên gia phong thủy, việc treo chuông gió trong nhà là cách khắc chế nguồn năng lượng xấu. Tuy nhiên, cần phải treo đúng nơi. Nếu treo ở đầu giường sẽ không tốt cho sức khỏe, dễ làm mất ngủ. Thực tế, nếu treo chuông gió ở đầu giường khi phát ra tiếng kêu sẽ có thể làm bạn thường xuyên thức giấc vào ban đêm.

Không nên treo chuống gió ở đầu giường. Ảnh: vtcnews.vn

Kiêng Quan Hệ Nam Nữ

Theo quan niệm của người Phương Đông vào những ngày như Tết Nguyên Đán, rằm, mùng 1 hàng tháng, đặc biệt là vào tháng 7 âm lịch, các cặp đôi nên hạn chế chuyện “chăn gối” để tránh kinh động đến những điều thiêng liêng gây xui xẻo. Việc kiêng quan hệ tình dục trong thời điểm “nhạy cảm” tháng 7 còn tránh thu hút sự chú ý của các linh hồn.

Không Hù Dọa Người Khác

Trong tháng 7 cô hồn, mọi người thường khuyên nhau không hù dọa người khác bởi những lý do sau:

Tôn trọng tâm linh: Tháng cô hồn mang nhiều yếu tố tâm linh và tín ngưỡng. Việc hù dọa có thể bị coi là thiếu tôn trọng đối với các linh hồn và tín ngưỡng dân gian.

Gây lo lắng và sợ hãi: Nhiều người tin rằng trong tháng này, các linh hồn dễ dàng quấy phá hoặc làm phiền người sống. Việc hù dọa có thể làm tăng thêm sự lo lắng và sợ hãi, gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần và sức khỏe của mọi người.

Ảnh hưởng đến vận may: Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn được coi là tháng không may mắn. Hù dọa người khác có thể bị coi là hành động thu hút điều xấu và gây xui xẻo cho cả người hù dọa lẫn người bị hù dọa.

Mất hòa khí: Tháng cô hồn là thời điểm mà mọi người thường cầu nguyện cho sự an lành và bình yên. Việc hù dọa có thể làm mất hòa khí, gây ra sự căng thẳng và xung đột không cần thiết.

Tôn trọng cảm xúc của người khác: Mỗi người có mức độ sợ hãi và chịu đựng khác nhau. Hù dọa có thể gây ra tác động tâm lý tiêu cực và làm tổn thương cảm xúc của người khác.

Không Cắm Đũa Lên Bát Cơm

Trong lễ cúng bái “người âm” thường có nghi thức cắm hương lên bát cơm. Hành động cắm đũa lên bát cơm trông giống với nghi thực này, gợi nhớ đến việc cúng cơm cho người đã khuất làm cho không khí bữa ăn thêm nặng nề, u ám.

Theo quan niệm dân gian, cắm đũa lên bát cơm mang ý nghĩa không may mắn. Nó có thể được coi là một điềm xui xẻo, thu hút những điều không tốt và làm tăng sự bất an cho mọi người trong gia đình. Bởi nhiều người tin rằng trong tháng cô hồn, các linh hồn vất vưởng có thể dễ dàng bị thu hút bởi những hành động mang tính chất tâm linh như cắm đũa lên bát cơm.

Ngoài ra, việc cắm đũa lên bát cơm có thể bị coi là hành động thiếu tôn trọng đối với bữa ăn và người chuẩn bị bữa ăn. Đây là một hành vi không đúng mực và không nên thực hiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đặc biệt là trong tháng cô hồn.

Không Làm Việc Đại Sự

Nhiều người thường kiêng kỵ làm việc lớn trong gia đình như mua nhà, cưới hỏi, mua xe,… vào tháng 7 cô hồn bởi:

Tâm lý lo sợ và bất an: Do quan niệm truyền thống và tín ngưỡng dân gian về tháng cô hồn nên nhiều người cảm thấy lo lắng và bất an trong tháng cô hồn. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và quyết định của họ, làm giảm khả năng thành công khi thực hiện các công việc quan trọng.

Điềm xui xẻo: Tháng cô hồn được coi là thời điểm không may mắn, do đó người ta thường tránh làm các công việc lớn như cưới hỏi, xây dựng nhà cửa, khai trương kinh doanh hoặc ký kết hợp đồng quan trọng để tránh rủi ro và xui xẻo. Bởi họ tin rằng các linh hồn có thể quấy phá, gây khó khăn và cản trở tiến độ công việc.

Truyền thống và tín ngưỡng: Nhiều gia đình và cộng đồng vẫn duy trì các tập quán và tín ngưỡng từ xa xưa. Việc tuân theo những kiêng kỵ trong tháng cô hồn được coi là cách để tôn trọng truyền thống và giữ gìn sự hài hòa trong cuộc sống.

Tập trung vào các hoạt động tâm linh: Tháng cô hồn thường đi kèm với các hoạt động tâm linh như cúng bái, cầu nguyện và tịnh tâm. Việc tập trung vào các nghi lễ tâm linh thay vì thực hiện các công việc lớn được coi là cách để đảm bảo an lành và bình yên cho cả gia đình.

Vì những lý do trên nên nhiều người chọn kiêng làm chuyện đại sự trong tháng cô hồn để tránh rủi ro và giữ gìn sự an lành trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào niềm tin và quan điểm cá nhân, không phải ai cũng tuân theo những kiêng kỵ này.

Tránh làm những việc đại sự như mua, sửa nhà, cưới hỏi,… trong tháng 7 âm. Ảnh: CafeF

Không Đi Thăm Mộ Vào Ban Đêm

Đi thăm mộ vào ban đêm có thể dễ dàng gặp phải các hiện tượng tâm linh không mong muốn. Ban đêm là thời điểm linh hồn dễ xuất hiện nhất.

Không Bơi Lội Hoặc Đi Đến Những Nơi Hoang Vu, Vắng Vẻ

Những nơi này được coi là khu vực dễ có linh hồn vất vưởng nương nấu, lang thang. Việc bơi lội hoặc đi đến những nơi hoang vu có thể dẫn đến các tai nạn không mong muốn.

Không Mắng Chửi, La Hét Hoặc Gây Sự Cãi Vã

Gây ra sự ồn ào và cãi vã có thể làm mất hòa khí và thu hút những điều không may mắn và dẫn đến xung đột không đáng có. Đồng thời có thể làm cho các linh hồn vất vưởng quấy nhiễu.

Không Để Mũi Dép Hướng Về Phía Giường Ngủ

Người ta tin rằng mũi dép hướng về phía giường có thể dẫn đường cho các linh hồn đến gần bạn khi bạn đang ngủ. Để mũi dép hướng ra ngoài giúp tránh việc các linh hồn theo dấu và quấy rầy bạn, tạo ra tâm lý bất an và lo lắng dẫn đến mất ngủ.

Theo phong thủy, hướng đặt đồ vật trong nhà có thể ảnh hưởng đến luồng khí và năng lượng. Đặt mũi dép hướng vào giường có thể làm xáo trộn năng lượng tích cực xung quanh khu vực nghỉ ngơi, gây ra cảm giác không thoải mái và giấc ngủ không sâu.

Không Cắt Tóc

Ông bà ta từ xưa đến nay đã luôn căn dặn con cháu không được cắt tóc vào tháng 7 âm lịch. Người ta tin rằng tóc là một phần quan trọng của cơ thể, mang theo sinh khí và năng lượng của con người. Cắt tóc trong tháng cô hồn có thể làm mất đi phần nào sinh khí và sức khỏe, dễ dẫn đến mệt mỏi, yếu đuối hoặc bệnh tật.

Ngoài ra, cắt tóc trong thời gian này có thể bị coi là hành động thu hút điều xấu, mang lại xui xẻo và rủi ro cho bản thân, tạo ra cảm giác bất an và lo lắng. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng và tinh thần của họ.

3. Những Việc Nên Làm Trong Tháng Cô Hồn

Trong tháng 7 âm lịch, để bảo vệ bản thân và gia đình, hạn chế những điều xui rủi thì bạn nên làm những việc sau:

Cúng cô hồn: Đây là một cách để an ủi và xoa dịu các linh hồn vất vưởng. Việc này giúp tránh sự quấy phá của các linh hồn và mang lại bình an cho gia đình.

Làm việc thiện: Chẳng hạn như giúp đỡ người khó khăn và tham gia các hoạt động từ thiện, giúp tích phúc và tạo ra năng lượng tích cực, giúp bảo vệ bản thân khỏi vận xui.

Giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng: Một môi trường sạch sẽ và gọn gàng giúp duy trì năng lượng tích cực và tránh thu hút những điều không may mắn.

Cầu nguyện và tụng kinh: Cầu nguyện và tụng kinh giúp tâm hồn thanh tịnh, tạo ra sự bình yên, ổn định tinh thần và bảo vệ bản thân trước những điều xấu.

Đeo các vật phẩm phong thủy: Như vòng tay trầm hương, đá phong thủy có thể giúp bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những ảnh hưởng tiêu cực.

Tránh đi xa hoặc đến những nơi hoang vắng: Điều này giúp giảm nguy cơ gặp phải các tình huống không mong muốn hoặc các hiện tượng tâm linh không rõ nguyên nhân.

Thắp hương và cúng gia tiên: Để thể hiện sự tôn kính tổ tiên, duy trì sự liên kết tâm linh và cầu mong sự bảo hộ từ các bậc tiền nhân.

Giữ tâm trạng vui vẻ và lạc quan: Giúp tạo ra năng lượng tích cực, giảm thiểu những tác động tiêu cực từ các yếu tố xung quanh.

Tránh xung đột và giữ hòa khí: Kể cả trong gia đình hay xã hội để duy trì môi trường yên bình, tránh tạo ra năng lượng tiêu cực.

Cẩn thận trong mọi việc: Từ đi lại, làm việc đến giao tiếp để tránh rủi ro hoặc tai nạn.

Có thể đeo vòng tay trầm hương. Ảnh: lichngaytot.com

4. Câu Hỏi Thường Gặp Về Tháng Cô Hồn

Dưới đây là một số thắc mắc khác liên quan đến tháng cô hồn được nhiều người quan tâm:

Có Nên Mua Nhà Tháng 7 Âm Lịch Hay Không?

Mua nhà là một trong những việc lớn của đời người. Theo quan niệm dân gian thì tháng 7 âm lịch không phải là thời điểm thích hợp để mua nhà. Họ tin rằng nguồn năng lượng tiêu cực của các linh hồn sẽ gây ảnh hưởng đến việc mua nhà, tạo cảm giác lo lắng, bất an khi sống trong ngôi nhà mới.

Nếu bạn và gia đình không quá tin vào những kiêng kỵ này hoặc nếu bạn có kế hoạch dài hạn và không bị ảnh hưởng bởi tâm lý thì việc mua nhà trong tháng cô hồn có thể không phải là vấn đề lớn. Dù mua nhà vào thời điểm nào, bạn cũng nên chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính, kiểm tra tình trạng thực tế của ngôi nhà và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo giao dịch an toàn, thuận lợi.

Có Nên Sửa Nhà Vào Tháng 7 Âm Lịch Không?

Việc có nên sửa nhà trong tháng cô hồn hay không là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Thực tế tùy theo quan niệm, tín ngưỡng của mỗi cá nhân mà việc sửa nhà có được diễn ra hay không.

Thực tế, ở các vùng có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, tháng 7 âm lịch thường trùng với mùa mưa, là thời điểm có lượng mưa cao nhất trong năm, nên còn được gọi là tháng ngâu. Do đó, việc tiến hành các công việc lớn như động thổ, đào móng hoặc đổ mái trong mùa này thường gặp khó khăn do thời tiết. Mưa to sẽ cản trở lớn đến tiến độ công trình. Đây cũng là một trong những lý do khiến người dân thường tránh xây sửa nhà trong tháng này, dần dà trở thành một thói quen trong văn hóa dân gian.

Tuy vậy, nếu có những vấn đề nghiêm trọng cần sửa chữa ngay lập tức, chẳng hạn như hư hỏng nặng hoặc sự cố an toàn thì sửa chữa trong tháng cô hồn là điều cần thiết để bảo vệ ngôi nhà và sự an toàn của gia đình. Trường hợp này, bạn có thể cân nhắc việc sửa chữa đi kèm với các biện pháp ổn định tâm lý như chọn ngày giờ đẹp, hướng đẹp để tiến hành.

Mâm Cúng Tháng Cô Hồn Có Gì?

Trong tháng 7 âm lịch, việc mà bạn nên làm là chuẩn bị một mâm cũng thật chỉn chu với những món đồ cần thiết.

Đối với mâm cúng ngoài sân cần có những món đồ như muối, gạo, cháo trắng loãng, hoa quả, 12 cục đường thẻ, quần áo giấy nhiều màu sắc, các loại bỏng ngô, bánh, kẹo,…

Đồ cúng gia tiên thường là cổ mặn, phải có xôi, gà luộc, cơm, canh, hoa quả, bông,…

Tùy vào từng vùng miền mà mâm cúng có thể khác nhau. Ngoài ra, rằm tháng 7 còn là ngày lễ Vu lan. Nếu nhà bạn có thờ phật thì hãy chuẩn bị một mâm cúng chay đơn giản để cúng nhằm thu hút tài lộc và cầu mong sự bình an với gia đình.

Chuẩn bị mâm cúng chỉn chu để cúng bái trong tháng xá tội vong nhân. Ảnh: Chùa Ba Vàng

Thực tế không phải ai cũng tin vào những vấn đề liên quan đến yếu tố tâm linh nhưng việc tìm hiểu và áp dụng những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn có thể mang lại cảm giác an tâm cho nhiều người. Chúng tôi cũng lưu ý rằng, những thông tin được chia sẻ trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không cổ súy cho hủ tục mê tín dị đoan.

