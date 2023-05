1. Một Vài Nét Cơ Bản Về Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai

Thành phố Biên Hòa hiện đang là Đô thị loại I tại vùng Đông Nam Bộ, và là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực kinh tế phía Nam nước ta.

Điều khiến thành phố này nhận được khá nhiều sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản cũng như người lao động là do Biên Hòa rất gần Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Cụ thể, Biên Hòa cách thủ đô Hà Nội 1.684 km, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 30 km và cách thành phố Vũng Tàu 90 km.

Để tìm hiểu kỹ hơn về thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, hãy cùng Batdongsan.com.vn tham khảo một số thông tin cơ bản sau:

Vị Trí Địa Lý Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai

Biên Hòa là thành phố duy nhất của tỉnh Đồng Nai cho đến năm 2019 – thời điểm thành phố Long Khánh được thành lập. Biên Hòa nằm về phía Tây của Đồng Nai và tiếp giáp với nhiều khu vực trọng điểm khác:

Phía Đông tiếp giáp với huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Phía Tây tiếp giáp với tỉnh Bình Dương.

Phía Nam tiếp giáp huyện Long Thành và một phần của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phía Bắc tiếp giáp với huyện Vĩnh Cửu.

Từ Thành phố Biên Hòa Đồng Nai, cư dân có thể di chuyển dễ dàng đến 2 tỉnh, thành phố lớn là Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, như đã nói ở trên, Biên Hòa chỉ cách thành phố mang tên Bác khoảng 30km và cách thành phố Vũng Tàu khoảng 90km.

Bản đồ địa lý của thành phố Biên Hòa (vùng màu đỏ)

Điều Kiện Tự Nhiên Của Thành phố Biên Hòa

Dưới góc độ địa lý, thành phố Biên Hòa vẫn thuộc khu vực Đông Nam Bộ nên thành phố cũng có chung kiểu khí hậu là nhiệt đới gió mùa. Cư dân sinh sống tại đây sẽ cảm nhận được hai mùa khá rõ rệt, gồm mùa mưa và mùa khô. Từ khoảng tháng 5 – tháng 10 hàng năm là giai đoạn mùa mưa, thời tiết mát mẻ. Trong khi đó mùa khô lại nằm trong khoảng tháng 11 đến tháng 4 của năm tiếp theo, tiết trời khô ráo và có nắng.

Theo đánh giá của nhiều khách du lịch cũng như người dân bản địa, nơi đây có điều kiện thời tiết tương đối dễ chịu, không có mùa đông lạnh buốt và mùa hè nắng gắt miền Bắc. Cũng vì lý do này mà biên độ nhiệt của thành phố không quá cao. Nhiệt độ trung bình năm dao động trong ngưỡng 25 – 27 độ C.

Thành Phố Biên Hòa Có Bao Nhiêu Phường?

Hiện nay, Thành Phố Biên Hòa có 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 29 phường, 1 xã:

– 29 phường: An Bình, An Hòa, Bình Đa, Bửu Hòa, Bửu Long, Hiệp Hòa, Hóa An, Hòa Bình, Hố Nai, Long Bình, Long Bình Tân, Phước Tân, Quang Vinh, Quyết Thắng, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Phước, Tân Biên, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Hiệp, Tân Mai, Tân Phong, Tân Tiến, Tân Vạn, Thanh Bình, Thống Nhất, Trảng Dài, Trung Dũng

– 1 xã: Long Hưng.

Dân số Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai

Biên Hòa là thành phố thuộc tỉnh có dân số đông nhất cả nước. Theo số liệu thống kê năm 2021, dân số của thành phố Biên Hòa là 1.119.190 người, mật độ 4.245 người/km². Nơi đây bà con dân tộc thiểu số chỉ chiếm khoảng 1% nhưng có đến 19 dân tộc anh em, tạo nên bản sắc văn hoá tương đối đa dạng.

Dưới đây là bảng thống kê dân số Biên Hòa qua các năm, nguồ tham khảo Wikipedia.org

Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2019 2021 Dân số (người) 784.398 800.000 900.000 952.789 1.000.000 1.055.414 1.119.190

Nếu xét về tôn giáo, Biên Hòa có khá đông dân cư theo đạo Công giáo, họ chủ yếu tập trung sinh sống tại khu vực Đông Bắc của thành phố. Ngoài ra, Phật giáo, đạo Tin Lành cũng khá phổ biến. Các chuyên gia dân số đã lý giải sự đa dạng tôn giáo tại đây là do lịch sử di cư của người dân lao động từ nhiều năm về trước.



Tỉnh Đồng Nai nói chung và thành phố Biên Hòa nói riêng có mật độ dân số ở mức tương đối

Giao Thông

Trong nhiều năm trở lại đây, thành phố Biên Hòa luôn được đánh giá như cửa ngõ cho vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam. Theo đánh giá, mạng lưới cao tốc liên tỉnh, liên vùng mà Đồng Nai đầu tư vào Biên Hòa là tiến bộ, bắt kịp xu thế hội nhập. Đặc biệt, tại đây có tới 2 sân bay, trong đó có một sân bay quân sự và một sân bay dân sự.

Về Giao Thông Đô Thị

Thành phố Biên Hòa nhận được sự đánh giá cao trên phương diện giao thông là vì Nhà nước đang tập trung quy hoạch toàn bộ vùng đô thị quanh Thành phố Hồ Chí Minh. Các chính sách phát triển khu vực được phê duyệt đều ưu tiên, chú trọng vào nâng cấp hạ tầng, giao thông đô thị tại thành phố Biên Hòa, đặc biệt là các tuyến giao thông nội bộ từ đô thị về nông thôn.



Cầu Đồng Nai bắc qua sông Đồng Nai nối Biên Hòa và Dĩ An, Bình Dương

Một số dự án giao thông trọng điểm của thành phố này có thể kể đến như:

Tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (đây là con đường sẽ kết nối trực tiếp sân bay Long Thành của Biên Hòa với thành phố Vũng Tàu).

Tuyến đường sắt Metro Bến Thành – Suối Tiên.

Trục trung tâm thành phố mang tên Nguyễn Hữu Cảnh.

Hệ thống cầu đường bộ Cù lao Phố.

Điểm giao 3 cao tốc huyết mạch bao gồm QL1A, QL1K và QL51.

Thêm thông tin cho các bạn độc giả là bến xe Biên Hòa Đồng Nai đang phục vụ rất nhiều tuyến đi nội đô và ngoại tỉnh. Bến xe được đặt tại vị trí: số 4 đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa.

Về Đường Hàng Không

Sân bay Biên Hòa được đánh giá là một trong những căn cứ quân sự điểm trên cả nước. Sân bay cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30km và hiện nay vẫn đang hoạt động dưới sự tiếp quản của lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam.

Đến năm 2015, Nhà nước đã thông qua dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Sân bay này chỉ cách Thành phố Biên Hòa Đồng Nai khoảng 20km, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40km về hướng Đông. Với công suất lên tới 100 triệu khách cùng 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm sau khi hoàn thiện và đi vào khai thác. Như vậy, đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai.



Hình ảnh bản thiết kế của sân bay Long Thành

2. Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai Qua Bức Tranh Kinh Tế – Xã Hội

Chúng ta vừa đề cập đến những thông tin cơ bản về khu vực, cụ thể là điều kiện địa lý, khí hậu của thành phố Biên Hòa. Chính những đặc điểm và cũng là ưu thế này đã góp phần thúc đẩy, tạo nên một thành phố khang trang, phát triển về mọi mặt, trong đó có cả kinh tế – xã hội.

Tiềm Năng To Lớn Về Kinh Tế

Các chuyên gia đầu ngành đều đánh giá cao thành phố Biên Hòa về tiềm năng phát triển kinh tế thông qua một số yếu tố như:

Nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào.

Nguồn nước cũng như nguồn cung điện có nhiều thuận lợi.

Nguồn nhân lực dần tiệm cận với yêu cầu về trình độ cao.

Nền đất lý tưởng cũng điều kiện khí hậu thuận lợi để phát triển công nghiệp.

Chỉ số GDP/người của Biên Hòa thậm chí còn cao gấp đôi chỉ số GDP/người của cả nước (số liệu lấy đến năm 2018).

Về Khả Năng Phát Triển Công Nghiệp

Phải khẳng định rằng Biên Hòa là một trong các trung tâm công nghiệp quan trọng trên cả nước. Đây là khu vực đi tiên phong trên con đường Công nghiệp hóa ngay sau khi đất nước giải phóng. Đến nay, thành phố này đang sở hữu tới 6 khu công nghiệp, gồm: KCN Biên Hòa 1, KCN Biên Hòa 2, KCN Amata, KCN Loteco, KCN Tam Phước và KCN Agtex Long Bình.



Hình ảnh một khu công nghiệp tại thành phố Biên Hòa Đồng Nai

Ngoài các khu công nghiệp hiện đại, Thành phố Biên Hòa cũng có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp truyền thống, chuyên gia công hàng thủ công mỹ nghệ như: Cụm Gốm sứ Tân Hạnh, Vùng trang trí nội thất Tân Hoà, Vùng gốm Tân Vạn, Vùng đá Bửu Long,…

Nhờ những tiềm năng phát triển và chính sách khuyến khích đầu tư của chính quyền mà cơ hội việc làm Biên Hòa Đồng Nai đang rất dồi dào, tạo cơ hội cho lượng lớn người lao động trên cả nước.

Về Khả Năng Phát Triển Thương Mại

Điểm sáng đầu tiên của thành phố Biên Hòa chính là ngành Tài chính Ngân hàng. Hiện nay tại đây đang có hơn 51 chi nhánh và 92 phòng giao dịch của ngân hàng thương mại. Tỷ trọng dịch vụ tài chính tại đây đang được nâng dần và đặt mục tiêu sẽ thay thế công nghiệp.

Ngoài ngành Tài chính, thương mại tiếp tục là điểm sáng trong kinh tế xã hội khi hệ thống Trung tâm mua sắm và siêu thị của thành phố ngày càng phát triển với nhiều tên tuổi lớn như Vincom Plaza, Big C, Lotte,… Các thương hiệu bán lẻ cũng dần chiếm được thị phần của riêng mình với sự xuất hiện của Bách Hoá Xanh cùng Vinmart+,…

Phát Triển Xã Hội Đi Đôi Với Tiềm Lực Kinh Tế

Nhằm giúp độc giả có thể tự nhìn nhận, đánh giá xem Biên Hòa có phải thành phố đáng sống hay không, chúng ta hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh về xã hội của nơi đây:

Về Giáo Dục

Vì Biên Hòa đang đóng vai trò là trung tâm phát triển của cả tỉnh Đồng Nai nên không quá ngạc nhiên khi hầu hết các trường đại học của tỉnh đều nằm tại thành phố này. Chúng ta có thể kể đến một số cái tên lớn như:

Trường Đại học Đồng Nai.

Trường Đại học Lạc Hồng.

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Trường Đại học Nguyễn Huệ.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra chúng ta còn có một số trường Cao đẳng lớn như:

Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai.

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai.

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai.

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi.

Trong số các trường Cao đẳng trên, có tới 3 trường Cao đẳng đã làm Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xin nâng cấp lên Đại học.

Về Y Tế

Bệnh viện Biên Hòa Đồng Nai được đánh giá là đáp ứng tốt cho nhu cầu dân sinh. Tổng cộng cả thành phố có đến hơn 30 bệnh viện và trạm y tế trải khắp 30 phường, xã. Trong đó bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Đa khoa Thống Nhất là nổi tiếng và lớn hơn cả. Bên cạnh các bệnh viện công, Biên Hòa có khuyến khích sự phát triển của khá nhiều bệnh viện ngoài công để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Về Du Lịch

Có thể nói du lịch là một trong những tiềm năng kinh tế rất đáng chú ý của Thành phố Biên Hòa Đồng Nai. Nơi đây từng là vùng đô thị sông nước khá cổ với thiên nhiên phong phú và đến nay vẫn còn sở hữu nhiều điểm sáng như:

Khu du lịch Bửu Long – nơi được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn tại miền Nam.

Khu du lịch Sơn Tiên.

Khu du lịch sinh thái Cù Lao Ba Xê.

Cù lao Phố.

Văn Miếu Trấn Biên tại núi Bửu Long.



Khu du lịch Bửu Long là điểm tham quan nổi tiếng tại Biên Hòa

3. Tìm Hiểu Về Quy Hoạch Của Thành Phố Biên Hòa Trong Tương Lai

Trong những năm gần đây, TP Biên Hòa Đồng Nai có một sức hút đặc biệt với giới đầu tư động sản. Rất nhiều dự án bất động sản Biên Hòa như đất nền Biên Hòa, chung cư Biên Hòa đã xuất hiện.

Kế Hoạch Quy Hoạch Của Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai

Hiện tại mục tiêu chính của Biên Hòa là trở thành đô thị vệ tinh độc lập, trực thuộc Trung ương và vẫn góp phần phát triển vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Uỷ ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục xây dựng các đô thị vệ tinh hỗ trợ cho sự lớn mạnh chung của khu vực và các huyện lân cận.

Hướng phát triển của thành phố theo trục Bắc – Nam và bám theo trục trung tâm Nguyễn Hữu Cảnh và Trần Phú. Hiện nay vùng đô thị phía Nam thành phố mới đang đi đến giai đoạn hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Các cơ quan hành chính tại Đồng Nai sẽ phân bổ dọc khắp trục phát triển mới này.

Biên Hòa hướng đến trở thành đô thị vệ tinh độc lập, trực thuộc Trung ương

Ngoài phát triển đô thị, Biên Hòa vẫn dồn lực để nâng cao toàn diện sự bền vững chung. Theo đó, thành phố đang tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sẽ tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đã có một số đề án tái đầu tư, xây dựng định hướng khu công nghiệp thành các Trung tâm tài chính – Thương mại của thành phố được trình lên Chính phủ.

Một số khu đô thị mới có thể kể đến như:

Khu đô thị Biên Hòa Riverside Garden.

Khu đô thị Dreamland City.

Khu đô thị Hòa Bình Town.

Khu đô thị IDICO Hóa An.



Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai – Xứng Tầm Đẳng Cấp Sống Trong Tương Lai

Biên Hòa đang được Nhà nước đánh giá cao vì nhiều hoạt động bứt phá có tính dứt điểm để thay đổi triệt để diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thành phố Biên Hòa đã liên tiếp đưa ra nhiều cải cách cũng như quyết sách để khẳng định vị thế đô thị xứng tầm đẳng cấp sống mới. Cụ thể, có hai hướng đi chính như sau:

Phát Triển Kinh Tế Đi Liền Với Phát Triển Con Người

Cơ hội việc làm tại thành phố Biên Hòa hiện nay đang ở mức cao. Tuy nhiên theo lộ trình 5 năm tới, nơi đây sẽ đưa nguồn lao động chủ chốt chuyển giao sang lao động trình độ qua đào tạo và chuyên nghiệp. Song song với việc đầu tư khu công nghiệp, thành phố sẽ đưa thêm các thang đo phát triển thương mại, dịch vụ văn minh, hiện đại. Số khu công nghiệp cũng cần tỷ lệ thuận với số cơ sở giáo dục, đào tạo nghề cho người dân.



Sơ đồ dự án Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Có thể nói Biên Hòa tiếp tục là thành phố tiên phong trong việc chú trọng phát triển con người và bản sắc văn hoá sau thành công của quá trình tiên phong xây dựng cơ sở hạ tầng.

Thành Phố Phát Triển Mô Hình Đô Thị Thông Minh

Đúng theo tiến trình mở rộng không gian đô thị của thành phố, Biên Hòa phê duyệt nhiều dự án tại phía Nam thành phố. Tuy nhiên trước khi các dự án này hoàn thành giai đoạn xây dựng và đi vào hoạt động chính thức, thành phố đã thực hiện đề án khắc phục ô nhiễm môi trường và chuyển đổi công năng các cụm công nghiệp cũ, đang có sẵn.

Đặc biệt, Biên Hòa sẽ tập trung phát triển nhóm các mô hình dịch vụ mang tính đột phá cao như nhà ở cho người có thu nhập thấp, các mô hình quản lý đô thị và sử dụng đất đai thông minh. Tất cả các lĩnh vực mũi nhọn khác như logistics, giáo dục, du lịch, dịch vụ hay dịch vụ đều sẽ tập trung xoay quanh nhóm dự án bất động sản mới này.



Xã Long Hưng sẽ là đơn vị tiên phong triển khia mô hình đô thị thông minh

Nhìn chung, TP Biên Hòa Đồng Nai đang khởi động đồng thời và rất hiệu quả các dự án đổi mới, phát triển bền vững để nâng cao đời sống của người dân. Nhờ vào những lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế, xã hội, dự kiến trong tương lai, thị trường bất động sản tại Biên Hòa sẽ vẫn sẽ là điểm nóng, thu hút giới đầu tư trong và ngoài nước.

Vậy là Batdongsan.com.vn đã giới thiệu tổng quan và phân tích những điểm mạnh mà Thành phố Biên Hòa Đồng Nai đang sở hữu, cụ thể về vị trí, kinh tế, xã hội và quy hoạch đô thị. Hy vọng bài viết đã cho các bạn độc giả cái nhìn khách quan, toàn cảnh nhất về một thành phố đáng sống mới tại Việt Nam.

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai:



Câu hỏi Đáp án Thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh nào Đồng Nai Biên Hòa cách TPHCM bao xa khoảng 35km Thành phố Biên Hòa có bao nhiêu phường 29 phường + 1 xã Diện tích Thành phố Biên Hòa là bao nhiêu 264,1 km² Dân số Thành phố Biên Hòa năm 2021 1.119.190 người Thành phố Biên Hòa ở miền nào Đông Nam Bộ

Hà Linh

