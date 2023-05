Phan Thiết Bình Thuận - Vùng đất vàng cho phát triển kinh tế, du lịch

1. Khái quát vị trí địa lý khu vực Phan Thiết Bình Thuận

Phan Thiết là một thành phố ven biển, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh Bình Thuận.

Số liệu thống kê cho thấy phần lớn dân cư của Thành phố Phan Thiết Bình Thuận là người Việt. Ngoài ra, có một bộ phận nhỏ người Hoa sinh sống tại phường Đức Nghĩa và Lạc Đạo. Phan thiết nằm ở trung tâm của tỉnh Bình Thuận với vị trí địa lý thuận lợi, có thể di chuyển dễ dàng đến các thành phố lớn của nước ta như:

Nằm cách Thủ đô Hà Nội khoảng 1500 km về phía Nam.

Nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km về phía Đông.

Nằm cách Thành phố Vũng Tàu khoảng 175km theo phía Đông Bắc.

Nằm cách Thành phố Nha Trang khoảng 240km về phái Tây Nam theo dọc tuyến đường Quốc lộ 1A.

Xét trong khu vực địa lý vùng Phan Thiết, thành phố Phan Thiết có vị trí như sau:

Phía Đông tiếp giáp với biển Đông.

Phía Tây tiếp giáp với huyện Hàm Thuận Nam (thuộc tỉnh Bình Thuận).

Phía Nam tiếp giáp với biển Đông và huyện Hàm Thuận Nam (thuộc tỉnh Bình Thuận).

Phía Bắc tiếp giáp với huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Bắc Bình (thuộc tỉnh Bình Thuận).



Phan Thiết Bình Thuận là thành phố biển xinh đẹp với nhiều tiềm năng phát triển

Ngoài ra, nằm giữa trung tâm thành phố Phan Thiết còn có dòng sông Cà Ty chảy qua, chia nơi đây thành hai miền với những nét đặc trưng riêng biệt:

Phía Nam ven sông là nơi tập trung của một số khu thương mại, tiêu biểu nhất là chợ Phan Thiết.

Phía Bắc ven sông là chuỗi những cơ quan hành chính; khu quân sự của Thành phố Phan Thiết Bình Thuận; liên hợp trung tâm thương mại, nhà thi đấu, khu dân cư,…

Khu vực này nằm trong vùng nhiệt đới, do đó khí hậu điển hình là nhiều gió, nhiều nắng, rất ít khi xảy ra bão và hiện tượng sương muối. Nhiệt độ trung bình hàng năm tại đây giao động từ 26 độ C đến 28 độ C. Trong đó, tháng 1, tháng 2 và tháng 12 là lúc thời tiết dịu nhẹ nhất, tháng 4, tháng 5 nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, gây nên hiện tượng nắng nóng.

2. Nền công nghiệp tiềm năng, đang trên đà khởi sắc

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói chung và Thành phố Phan Thiết nói riêng đang được xem là điểm đến lý tưởng, thu hút sự đầu tư của rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Riêng tại Phan Thiết đã và đang hình thành nên một cụm công nghiệp hiện đại hóa với sự xuất hiện của một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn) Kim Đô, công ty TNHH Đông Á, Công ty TNHH PNP Việt Nam, Công ty TNHH thép Trung Nguyên,…



Nền công nghiệp Phan Thiết đã và đang thu hút lượng lớn vốn đầu tư trong và ngoài nước

Đặc biệt, trong những năm gần đây, cùng với những điều kiện sẵn có và chính sách đầu tư đúng đắn, kịp thời của địa phương đã khiến cho nền công nghiệp tại thành phố Phan Thiết dần khởi sắc và phát triển. Tiêu biểu chính ra sự ra đời của khu công nghiệp Phan Thiết I và khu công nghiệp Phan Thiết II.

Khu công nghiệp Phan Thiết I

Khu công nghiệp này có vị trí nằm cạnh giáo lộ 1A và quốc lộ 28 thuộc các xã Hàm Liêm và Phong Nẫm. Với kết cấu hạ tầng được đầu tư tầm cỡ lớn, quy mô của khu công nghiệp lên đến 68 ha, diện tích đất cho thuê hiện nay đã được lấp đầy 100%. Ngành nghề được ưu tiên chủ yếu tại khu công nghiệp này là:

Ngành công nghiệp sản xuất đáp ứng thị trường phát triển nông lâm, thủy hải sản.

Sản xuất các mặc hàng tiêu dùng như may mặc, đồ da dụng, đồ điện, điện cơ kim khí, trang trí nội thất, đồ gỗ,…

Một số ngành nghề công nghiệp sạch, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.



Khu công nghiệp Phan Thiết II

Với sự tăng trưởng, phát triển không ngừng của khu công nghiệp Phan Thiết I và nhu cầu tăng cao của thị trường, các chính sách chủ trương đã tiến hành lên kế hoạch và đầu tư xây dựng phát triển khu công nghiệp Phan Thiết II. Khu công nghiệp này có vị trí nằm liền kề khu công nghiệp I với chủ đầu tư là Công ty TNHH Thép Trung Nguyên.

Khu công nghiệp Phan Thiết II hiện nay đã được hoàn thiện và đưa vào hoạt động, đạt những thành tựu nhất định. Hệ thống cơ sở hạ tầng tại đây được đầu tư một cách hiện đại và luôn không ngừng cải tiến. Những ngành nghề được chú trọng đầu tư phát triển tại khu vực này như:

Công nghiệp chế biến những loại thực phẩm, trái cây, nước uống,…

Công nghiệp sản xuất chế tạo máy móc hàng tiêu dùng như may mặc, đồ dùng gia đình, đồ điện, kim khí,…

Các vật dụng nội thất trang trí nhà cửa, sạch tường và gạch lát nền.

Một số nhóm ngành tiểu thủ công nghiệp.

Ngoài ra, tại đây còn chú trọng phát triển các mặc hàng đồ điện, điện tử, vật liệu xây dựng.



Hệ thống các khu công nghiệp được chú trọng đầu tư xây dựng theo mô hình hiện đại

Những tiềm năng vượt trội của khu công nghiệp Phan Thiết I và II

Không chỉ sở hữu diện tích đất rộng lớn, cơ sở hạ tầng hiện đại, 100% mặt bằng đã được lấp đầy mà khu công nghiệp Phan Thiết Bình Thuận còn có những tiềm năng phát triển như sau:

Vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông phát triển hoàn thiện.

Vị trí địa lý tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm.

Cụm khu công nghiệp này nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh sầm uất chỉ khoảng 200km, cách trung tâm Thành phố Phan Thiết 2 km. Ngoài ra, phạm vi tiếp giáp còn được nhiều người ví như điểm vàng của khu vực này:

Phía Nam giáp trực diện Quốc lộ 1A.

Phía Đông giáp Quốc lộ 28 đoạn đi Lâm Đồng.

Phía Bắc giáp với tuyến giao thông đi trung tâm xã Hàm Liên.

Phía Tây giáp với khu vực đất sản xuất nông nghiệp.

Điều này tạo nên yếu tố thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu phát triển kinh tế và trao đổi mua bán hàng hóa.

Hệ thống giao thông hoàn thiện, phát triển và đa dạng

Song song với sự phát triển của các khu công nghiệp, hệ thống giao thông tại Phan Thiết Bình Thuận cũng không ngừng được chú trọng xây dựng, hoàn thiện.

Hệ thống giao thông đường bộ

Trục chính của tuyến giao thông đường bộ là tuyến đường sắt Bắc – Nam và Quốc lộ 1A nối liền tỉnh Bình Thuận với các vùng có nền kinh tế phát triển như: duyên hải Trung Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh,… Đồng thời còn có một số tuyến đường trọng điểm sau:

Tuyến Quốc lộ 28 đi đến Lâm Đồng và Tây Nguyên.

Tuyến Quốc lộ 55 đi Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tỉnh lộ ĐT 707 là tuyến đường liên tỉnh, nối liền Quốc lộ 1A đến đến ga Mương Mán.

Tuyến đường cao tốc liên kết vùng Phan Thiết – Thành phố Hồ Chí Minh.



Hệ thống giao thông đường thủy

Như Batdongsan.com.vn đã đề cập ở trên, Phan Thiết Bình Thuận được chia cắt bởi con sông Cà Ty, chính yếu tố này đã góp phần tạo nên một hệ thống giao thông đường thủy phát triển vượt bậc:

Cảng Kê Gà Bình Thuận cách hai khu công nghiệp khoảng 30 km.

Cảng Cái Mép – Thị Vải (thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu) cách hai khu công nghiệp quãng đường 120 km.



Hệ thống giao thông hàng không

Khu công nghiệp Phan Thiết Bình thuận hiện nay đang tiếp giáp gần với hai sân bay tầm cỡ lớn là:

Sân bay quốc tế Long Thành cách 100 km.

Sân bay Phan Thiết – Bình Thuận cách 40 km.



Hệ thống giao thông đường sắt

Tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua khu vực này đã góp phần làm nên một hệ thống giao thông hoàn thiện, thuận tiện cho việc đi lại. Hai ga gần khu công nghiệp Phan Thiết Bình Thuận là:

Ga Mương Mán (cách khu công nghiệp 12 km).

Ga Pha Thiết (cách khu công nghiệp 2 km).



Hệ thống giao thông Phan Thiết có nhiều yếu tố thuận lợi, tiêu biểu là sân bay Long Thành

Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng hiện đại

Đây được xem là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định đến chất lượng và sự phát triển bền vững của khu công nghiệp Phan Thiết Bình Thuận:

– Hệ thống giao thông trong khu công nghiệp được đầu tư xây dựng với kết cấu phù hợp, thuận tiện với các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không,…

– Hệ thống trục chính được thiết kế rộng đến 15 mét, lề đường rộng 36 mét chia đều cho hai bên. Hệ thống nội bộ với quy mô xây dựng là rộng 8 mét, lề 8 mét mỗi bên.

– Nguồn điện ổn định với công suất lớn lên đến 110/ 22kV, lấy trực tiếp từ hệ thống nguồn lưới điện quốc gia.

– Nguồn nước luôn được đảm bảo cung cấp cho hoạt động của các công xưởng, doanh nghiệp trong khu công nghiệp với công suất 1.600m3/ ngày từ nhà máy nước của thành phố.

– Quy trình xử lý nước thải đáp ứng công suất xử lý lên đến 1000m3/ ngày theo quy định đạt mức cột B, QCVN 40:2011/ BTNMT. Đối với công suất xử lý rác thải được xây dựng thành các nhà máy riêng biệt.

– Hệ thống thông tin liên lạc hiện nay đã được trang bị đầy đủ các mạng lưới viễn thông, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp đầy đủ và nhanh chóng, thuận tiện cho vấn đề liên lạc trong và ngoài nước.



Khu công nghiệp được kết nối ổn định với mạng lưới điện quốc gia

4. Hướng đến nền du lịch phát triển bậc nhất Việt Nam

Thành phố Phan Thiết Bình Thuận hiện nay đang đầu tư xây dựng và hướng đến mục tiêu trở thành Thành phố du lịch phát triển bậc nhất Việt Nam. Tiêu biểu của ngành du lịch Phan Thiết Bình Thuận là việc khai thác đầu tư có hiệu quả khu du lịch Mũi Né. Theo một số chuyên gia, khu vực Phan Thiết Bình Thuận trở thành điểm đến lý tưởng trong những năm gần đây bắt nguồn từ những yếu tố sau:

– Hệ thống giao thông thuận tiện, điều kiện tự nhiên nhiều ưu đãi và chính sách kịp thời, phù hợp đã thu hút nhiều nhà đầu tư chú trọng phát triển các mô hình resort, khách sạn cao cấp cho khu vực này.

– Bờ biển kéo dài gần 300km, cảnh quan nơi đây dù có sự khai thác nhưng vẫn đảm bảo vẻ đẹp hoang sơ, hài hòa và trong lành của thiên nhiên.

– Điều kiện thời tiết mang tính chất nhiệt đới, số ngày nắng mát cao, trong khi vấn đề bão, sương muối hầu như không xảy ra, thuận tiện cho du khách nghỉ dưỡng quanh năm.

– Chủ trương và quyết định ký phê duyệt đưa Mũi Né Phan Thiết Bình thuận trở thành điểm đến hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương đã tạo nên đòn bẩy thúc đẩy khu vực phát triển từng giờ, từng ngày.

– Có nhiều địa điểm tham quan khám phá nổi tiếng, đáp ứng nhu cầu của hầu hết mọi đối tượng như khu vui chơi Hòn Rơm, Dinh vạn Thủy Tú, Lầu ông Hoàng, Danh thắng Bàu Trắng, di tích Chăm Pa,…



Du lịch Phan Thiết Bình Thuận đang không ngừng phát triển, đặc biệt là du lịch biển

5. Nơi có nền thương nghiệp phát triển từ rất sớm

Thương nghiệp tại Phan Thiết Bình Thuận đã bắt đầu hình thành và phát triển sầm uất từ rất sớm. Hiện nay đã được chú trọng hoàn thiện, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, tham quan khám phá của người dân địa phương và du khách.

Chợ Phan Thiết – Bình Thuận

Tương tự như những địa phương khác trên khắp mọi miền Tổ quốc, Phan Thiết có khá nhiều chợ từ quy mô nhỏ đến lớn. Tuy nhiên, chợ Phan Thiết vẫn là khu vực được nhiều người nhắc đến. Bởi đây chính là một trong những nơi lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa của thành phố biển hiền hòa này. Nó không chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu mua bán mà còn là địa điểm lý tưởng để tìm hiểu về nét đẹp trong đời sống văn hóa, ẩm thực của người dân địa phương.

Khu chợ này còn có tên gọi khác là Chợ Lớn, được xây dựng vào những năm 1697. Từ thế kỷ XIX, khu vực này đã trở thành nơi mua bán, giao lưu sầm uất, thuyền ghe ra vào tấp nập. Chính sự thịnh vượng này mà người Hoa đã gọi chợ Phan Thiết Bình Thuận ngày nay với cái tên gọi Chợ Lớn.

Đến năm 2015, khu chợ Phan Thiết Bình Thuận được xây dựng và hoàn thiện như ngày nay. Dù trải qua hơn 300 năm lịch sử, nhưng đây vẫn là một điểm đóng quan trọng, góp phần tạo nên một nền thương mại phát triển, một cái tôi bề dày lịch sử và tạo nên điểm đến hấp dẫn cho du lịch khám phá.



Chợ Phan Thiết là khu chợ sầm uất, có lịch sử hình thành cách đây hơn 300 năm

Chợ Hàm Tiến, chợ Mũi Né

Bên cạnh khu chợ có bề dày lịch sử, chợ Hàm Tiến và chợ Mũi Né cũng được nhiều du khách đến tham quan, khám phá. Ngoài ra, đây còn là niềm tự hào của người dân địa phương, minh chứng cho nền kinh tế thương mại phát triển, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, giao lưu mua bán tại đây.

Hai khu chợ này có vị trí tọa lạc tại đâu?

Hai khu chợ này đều nằm trên được Huỳnh Thúc Kháng thuộc phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Quy mô khu chợ chỉ mang tầm trung, tuy nhiên với vị trí đắc địa nằm ngay trung tâm thành phố nên được nhiều người tập trung mua bán. Đặc biệt vào các dịp cuối tuần hay lễ tết, chúng trở nên sầm uất hơn nhờ sự tham quan và nhu cầu mua bán tăng cao.

Nét đặc trưng ở chợ Hàm Tiến và chợ Mũi Né

Tuy mang tầm cỡ trung nhưng khu chợ này khá đa dạng về hàng hóa, đáp ứng được mọi nhu cầu hàng ngày của người dân:

– Hải sản tươi sống được bày bán khắp nơi chính là một trong những nét đặc sắc của hai khu chợ này. Bên cạnh đó, các loại hải sản khô chất lượng cũng dễ dàng được tìm thấy, phù hợp với đặc điểm đi lại, di chuyển của du khách tham quan.

– Gian hàng ẩm thực là một trong những nơi thu hút nhiều du khách cũng như người dân địa phương. Những món ăn đặc trưng, các loại bánh trái đa dạng thỏa mãn nhu cầu của nhiều người như: bánh hỏi lòng heo, bánh xèo, bánh canh, chả cá,…

– Ngoài ra, còn có các mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày như: gạo, bánh tráng, áo quần, giày dép, nước mắm Phan Thiết,…

– Đáng chú ý hơn là giá của những mặt hàng tại đây thường ở mức không quá cao, chất lượng vệ sinh luôn được giám sát của ban quản lý chợ.



Các khu chợ ở Phan Thiết Bình Thuận có nền ẩm thực đa dạng, ngon miệng và giá cả hợp lý

Hy vọng qua bài viết, quý độc giả sẽ có thêm những thông tin cần thiết về khu vực Phan Thiết Bình Thuận. Từ đó sẽ có những lựa chọn phù hợp cho vấn đề tham quan du lịch, đầu tư phát triển công nghiệp, du lịch, bất động sản hay định cư lâu dài tại khu vực này.

Hà Linh