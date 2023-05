Thanh tra hàng loạt dự án tại Hà Nội và TP.HCM

Nhiều dự án bất động sản lớn nằm trong diện thanh tra

Cụ thể, một số dự án tại TP.HCM nằm trong diện thanh tra gồm: Khu dân cư và du lịch, văn hóa, giải trí (The Water Bay) của Công ty TNHH Quốc tế Thế kỷ số 21 nằm tại tại An Phú, quận 2; Khu nhà ở xã hội – khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc (The Western Capital) của Công ty TNHH Quản lý bất động sản Hoàng Phúc nằm tại số 116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6; Khu nhà ở 1 Bis – 1 Kep Nguyễn Đình Chiểu của Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy nằm tại phường Đa Kao, quận 1.

Tại Hà Nội, đoàn thanh tra sẽ thanh tra các dự án: Khu đô thị mới thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh (An Lạc Green Symphony) của Công ty CP đầu tư An Lạc tại huyện Hoài Đức; Khu đô thị thành phố giao lưu của Công ty CP Đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba tại quận Bắc Từ Liêm; Khu đô thị Bắc An Khánh (Splendora) của Công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh nằm tại huyện Hoài Đức.

Bên cạnh đó, đoàn cũng sẽ kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại 4 dự án sân golf là Sky Lake – huyện Chương Mỹ, Legend Hill – huyện Sóc Sơn, Vân Trì Golf Club – huyện Đông Anh và sân golf Đông Anh; việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của TP. Hà Nội.

Khánh Trang