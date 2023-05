Tổng quan về Bà Rịa Vũng Tàu: Có Phải Nơi Đầu Tư Tiềm Năng?

>> Cần đăng tin bán BĐS Bà Rịa – Vũng Tàu người tìm kiếm có thể xem hướng dẫn và trợ giúp đăng tin

Mục lục bài viết

Bà Rịa – Vũng Tàu nhìn từ trên cao

Dưới đây, Batdongsan.com.vn sẽ tổng hợp toàn cảnh về thị trường bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu, để người mua và các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan nhất trước khi đưa ra quyết định.

Bà Rịa – Vũng Tàu hiện đang là cái tên hot trong thời gian gần đây về tiềm năng bất động sản (BĐS) ở khu vực phía Nam. Chính quyền tỉnh đang triển khai nhiều phương án nhằm phát triển kinh tế biển theo chiều hướng đa lĩnh vực dựa trên lợi thế có nhiều cảnh quan thiên nhiên và khai thác dầu khí đang ngày một phát triển. Với mục tiêu hướng tới và trở thành khu vực kinh tế năng động, bền vững của khu vực Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Bà Rịa Vũng Tàu là một tỉnh ven biển Đông Nam Bộ, nằm ở phía nam Việt Nam. Với vị trí:

Phía Bắc giáp Đồng Nai.

Phía Tây giáp TP.HCM.

Phía Đông Giáp Bình Thuận và biển Đông.

Phía Nam giáp biển Đông.

Bản đồ hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Với lợi thế gần biển và gần các trục chính của đất nước nên Bà Rịa – Vũng Tàu có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, giao thương trong và ngoài nước.

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có diện tích khoảng 1.987 km². Với dân số toàn tỉnh là 1.148.313 người (số liệu năm 2019), mật độ dân số ~ 556 người/km². Đồng thời về hành chính cũng là đơn vị xếp thứ 38 về số dân ở Việt Nam.

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bao gồm 8 đơn vị hành chính cấp huyện, cùng 82 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 47 xã, 6 thị trấn và 29 phường. Các huyện và thành phố tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bao gồm:

Thành phố Bà Rịa

Thành phố Vũng Tàu

Thị xã Phú Mỹ

Huyện Châu Đức

Huyện Xuyên Mộc

Huyện Long Điền

Huyện Đất Đỏ

Huyện Côn Đảo

Dưới đây là địa chỉ trụ sở một số cơ quan, đơn vị hành chính tiêu biểu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, độc giả có thể lưu lại khi có nhu cầu liên hệ giải quyết công việc, thủ tục về hành chính:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: F5QJ+3GR, 1 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công An tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 15 Trường Chinh, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Số 7 Nguyễn Tất Thành, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: 200 Bạch Đằng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: F5QJ+3GR, 198 Bạch Đằng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bệnh viện Đa Khoa Bà Rịa – Vũng Tàu: Phường 11, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.



Dù là điểm đến du lịch thu hút đông đảo du khách thế nhưng thành phố biển năng động bậc nhất tại khu vực Đông Nam Bộ này chưa có sân bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Nếu muốn đến Bà Rịa Vũng Tàu, bạn có thể đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, rồi từ đó di chuyển về Bà Rịa Vũng Tàu.

Sở hữu vị trí đắc địa và là cửa ngõ nối ra biển của các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, giao thương trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, an ninh khu vực hay an sinh xã hội tại tỉnh cũng được đảm bảo để người dân có cuộc sống tốt nhất với các điều kiện thuận lợi, chuyên tâm an cư lạc nghiệp, cũng như khiến cho các nhà đầu tư yên tâm rót vốn.

Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế

Nổi bật nhất ở Bà Rịa Vũng Tàu là phát triển kinh tế biển. Địa hình Bà Rịa – Vũng Tàu có hơn 305km bờ biển và diện tích thềm lục địa khoảng 100.000 km2, cùng với đó là nguồn tài nguyên phong phú, đặc biệt phải kể đến trữ lượng dầu mỏ đứng top đầu cả nước nên Bà Rịa – Vũng Tàu có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế biển với các hoạt động như: khai thác dầu khí, cảng biển, du lịch, logistics, khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản biển.

Nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, lại có thế mạnh nguồn lực tại chỗ sẵn có, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang hình thành những khu công nghiệp lớn trên địa bàn. Hiện tại toàn tỉnh có 17 khu công nghiệp, trong đó có 13 khu công nghiệp đã và đang đầu tư hạ tầng, 2 khu công nghiệp đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Tổng diện tích lên tới hơn 9.000ha.

Trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, khó khăn về kinh tế nhưng nhờ những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư với các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nên trên địa bàn tỉnh vẫn thu hút được rất nhiều dự án đầu tư vào các khu công nghiệp.

Hàn Quốc hiện đang là nước dẫn đầu về tổng số vốn đầu tư vào Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện trên địa bàn tỉnh đang có 124 dự án FDI có vốn đầu tư Hàn Quốc với tổng số vốn lên tới 5026 tỷ USD. Tập trung chủ yếu vào các ngành công nghiệp như chế biến chế tạo.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh vẫn tiếp tục với chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, tập trung chủ yếu vào các dự án như: Công nghệ hiện đại, có giá trị tăng cao, không xâm hại môi trường, ít thâm dụng lao động.

Là một tỉnh có nhiều tiềm năng để khai phá, nhìn thấy được lợi ích trong việc quy hoạch hạ tầng sẽ giúp phát triển kinh tế nên trong thời gian qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra nhiều quyết sách về việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ yếu là hạ tầng đô thị và giao thông.

Được biết trong giai đoạn 2021 đến 2025, tỉnh sẽ triển khai xây dựng 124 dự án án trong lĩnh vực giao thông, với số vốn đầu tư lên tới 49.636,7 tỷ đồng.

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang nỗ lực đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng giao thông từ đường hàng không đến đường bộ. Đẩy mạnh đầu tư giao thông kết nối nội vùng, tạo thuận lợi cho sự phát triển cảng biển. Về giao thông đường bộ, có thể kể đến các dự án đã và đang được đầu tư triển khai như:

– Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu: Với tổng chiều dài dự kiến 62,8km, bao gồm 2 dự án thành phần, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dự đoán sẽ trở thành tuyến đường kết nối nhanh nhất từ Đồng Nai đến Bà Rịa Vũng Tàu và các vùng Đông Nam Bộ. Tổng chi phí xây dựng đầu tư là hơn 12.300 tỷ đồng.

– Dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành: Dự án này dự kiến sẽ thông xe vào cuối năm 2022 và đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình khởi công xây dựng. Với mục đích kết nối Bà Rịa Vũng Tàu với các tỉnh ĐBSCL mà không cần phải đi qua TP.HCM, cùng với đó là giảm tải áp lực giao thông trên QL1A, QL51, dự đoán thị trường BĐS quanh khu vực này sẽ trở thành điểm nóng trong tương lai.

– Dự án phà Cao tốc Bà Rịa Vũng Tàu – Cần Giờ Hồ Chí Minh: Được khởi công xây dựng với mục đích rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời làm giảm tải áp lực giao thông trên các tuyến đường kết nối giữa TP.HCM và Vũng Tàu. Giúp người dân có thể di chuyển dễ dàng hơn giữa hai tỉnh.

– Dự án đường 911B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép. Tổng vốn đầu tư của dự án này lên tới 4035 tỷ đồng với chiều dài 9,73 km.

– Tuyến đường Bà Rịa – Châu Pha sẽ được nâng cấp với tổng mức đầu tư 1505 tỷ đồng, dài 18,5 km.

– Đề án xây dựng tỉnh lộ 994 với trị giá 1.000 tỷ đồng.

– Đường trục chính Bà Rịa – Vũng Tàu với mức đầu tư 3083 tỷ đồng, dài 9,55 km.

Ngoài ra, về phần các dự án đường hàng không có thể kể đến dự án nổi bật là “Sân bay chuyên dùng Lộc An (sân bay Hồ Tràm)”. Dù mới chỉ là dự kiến nhưng đây sẽ là một bước ngoặt để giúp du lịch địa phương phát triển hơn trong tương lai.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, sẽ có 10 dự án trọng điểm tại tỉnh được hoàn thành cả đầu tư công lẫn kêu gọi đầu tư. Việc đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi nhất tới người dân trong việc đi lại mà còn khiến thị trường BĐS Bà Rịa Vũng Tàu trở nên sôi động, biến khu vực thành mảnh đất sốt thu hút vốn đầu tư cả trong và ngoài nước.

Bản đồ quy hoạch giao thông Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhờ những thuận lợi về vị trí địa lý cũng như sự phát triển kinh tế và đô thị diễn ra nhanh và mạnh, có lẽ vì thế mà những khu dịch vụ tiện ích phục vụ người dân tại Bà Rịa – Vũng Tàu đang ngày một phát triển.

Trên địa bàn có rất nhiều trường Đại học lớn kèm theo đó là những dịch vụ khám chữa bệnh thuận lợi để người dân có thể an cư lạc nghiệp cũng như phát triển cuộc sống lâu dài.

Một số trường Đại học tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí.

Trường Cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu.

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải.

Trường Trung cấp nghề KTKT Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trường đại học dầu khí Việt Nam.



Một số bệnh viện lớn tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Bệnh viện Lê Lợi.

Bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu.

Bệnh viện huyện Long Điền.

Trung tâm y tế huyện Châu Đức.

Bệnh Viện Đa Khoa Vũng Tàu.

Bệnh viện đa khoa Vạn Phước.



Một số khu vui chơi tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Khu du lịch Hồ Mây, Bà Rịa Vũng Tàu.

Hồ Tràm Bà Rịa Vũng Tàu.

Rừng quốc gia Bình Châu.

Biển Long Hải.

Mũi Nghinh Phong.

Hồ Đá Xanh.

Khu du lịch Suối Tiên.

Công viên Thỏ Trắng.

Đèo Nước Ngọt.

Khu du lịch Suối Đá.

Núi Tao Phùng.

Nhà tù Côn Đảo.



Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có khoảng 222 dự án BĐS đang hoạt động hoặc triển khai. Trong đó có 37 khu đô thị mới, 26 khu nghỉ dưỡng sinh thái, 27 dự án căn hộ chung cư, 10 khu phức hợp,… còn lại là các loại hình BĐS khác như: biệt thự, condotel, nhà ở xã hội, khách sạn, TTTM…

Bất động sản nghỉ dưỡng, resort hút khách đầu tư tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện tại, Tỉnh đang tập trung đẩy mạnh xây dựng các dự án BĐS về chung cư, resort. Nổi bật là các địa phương như: Xuyên Mộc, Long Hải, Long Điền, các khu vực được định hình sẽ là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng mới của Bà Rịa Vũng Tàu. Nơi đây sở hữu tài nguyên biển và rừng nguyên sinh, đồng thời cũng phổ biến phát triển các sản phẩm BĐS liền thổ, du lịch nghỉ dưỡng như biệt thự, căn hộ du lịch theo mô hình tổng hợp dự án quy mô lớn.

Dưới đây là những dự án BĐS nổi bật đã và đang được triển khai:

Dự án Venezia Beach Bà Rịa – Vũng Tàu.

Dự án Lan Anh 7.

Dự án Charm Resort Long Hải.

Dự án căn hộ du lịch Aria Vũng Tàu.

Dự án Cap Saint Jacques Vũng Tàu.

Dự án Charm Hồ Tràm.

Dự án đất nền Phú Mỹ Future City.

Dự án Vũng Tàu Pearl.



Theo số liệu NCTT từ Batdongsan.com.vn, từ giai đoạn 2018, khi làn sóng ly tâm BĐS bùng nổ, nhu cầu tìm mua nhà đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu luôn duy trì xu hướng tăng mạnh qua các năm, trung bình từ 10 – 20% /năm. Trong năm 2021, bất chấp dịch bệnh, nhu cầu tìm kiếm BĐS tại đây vẫn tăng 11% so với năm 2020. Riêng trong quý 1/2022, lượng tìm kiếm BĐS ở tỉnh tăng 20 – 41% ở tất cả các loại hình.

Bà Rịa – Vũng Tàu cũng là thị trường thường xuyên xảy ra tình trạng sốt đất cục bộ và các cơn sóng săn đất trên diện rộng. Từ làn sóng săn đất ven biển tại TP. Vũng Tàu, săn nhà liền thổ tại TP. Bà Rịa trong giai đoạn 2018 – 2019; đến cơn sốt đất Xuyên Mộc, Bình Châu, Bình Ba, Phú Mỹ giai đoạn 2020 – 2021 và mới đây nhất là làn sóng săn đất tại huyện Đất Đỏ và Châu Đức, Long Hải. Với những địa phương xảy ra sốt đất, nhu cầu tìm kiếm BĐS ghi nhận tăng đột biến 50 – 70%, thậm chí có khu vực tăng gần 100 – 150% trong giai đoạn 2020 – 2021.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Theo số liệu của Batdongsan.com.vn, trong giai đoạn từ năm 2020 đến nửa đầu năm 2022, giá bán của hầu hết các loại hình bất động sản tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đều có xu hướng tăng. Cụ thể, ở phân khúc biệt thự liền kề, nhà mặt phố và nhà riêng có sự tăng trưởng mạnh nhất ở hầu hết các khu vực. Giá cao nhất với loại hình nhà mặt phố lên tới 190 triệu đồng/m2 ở khu vực Côn Đảo và thấp nhất là 12 triệu đồng/m2 với khu vực huyện Đất Đỏ.

Đất nền tại địa phương cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi nhiều nhà đầu tư muốn phát triển và mở rộng các khu công nghiệp, công nghệ cao hay các bãi kho, cảng biển. Theo số liệu từ Batdongsan.com.vn, trong vòng 2 năm, từ 2020 đến nay, đất nền tại khu vực Châu Đức tăng từ 8 triệu đồng/m2 lên 14 triệu đồng/m2, hay từ 7 triệu đồng/m2 lên đến 30 triệu đồng/m2 tại khu vực Phú Mỹ. Tại khu vực trung tâm Thành phố Vũng Tàu, giá bán đất nền cũng tăng từ 47 triệu/m2 lên 59 triệu đồng/m2.

Tuy vậy, ở loại hình dự án du lịch và nghỉ dưỡng, do sự ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 nên sự gia tăng về giá ở ngưỡng thấp, thậm chí một số nơi còn ghi nhận giá giảm hơn so với các năm. Tuy nhiên từ đầu năm 2022 đến nay, khi thị trường du lịch dần được mở cửa thì các cơn sốt đất nghỉ dưỡng lại có sự tăng mạnh. Cụ thể tại khu vực Vũng Tàu, giá các dự án nghỉ dưỡng đã tăng gần 4 lần so với giá năm 2020 – năm đỉnh điểm của đại dịch với con số 33 triệu đồng/m2.

Những lợi thế về xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển công nghiệp và du lịch của Bà Rịa – Vũng Tàu đã thúc đẩy và kích thích thị trường BĐS tăng trưởng mạnh, kéo theo gia tăng nhu cầu sở hữu bất động sản tại địa phương, đặc biệt tại các phân khúc bất động sản thương mại, nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp và bất động sản liền kề khu công nghiệp như đất nền, nhà liền thổ,… Trong đó, nổi bật nhất vẫn là BĐS nghỉ dưỡng và BĐS thương mại dịch vụ.

Đối với các nhà đầu tư đang có ý định tham gia vào thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu thì có thể cân nhắc lựa chọn các loại hình bất động sản kể trên, đặc biệt là cho thuê biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng hoặc bán chuyển nhượng. Các khu vực nên ưu tiên là Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Tp Vũng Tàu, nơi có các dự án lớn của các chủ đầu tư và nhà phát triển tầm cỡ như Charm Group, IFF, Novaland, Danh Khôi,…

Nếu tham gia đầu tư vào các loại hình này, người mua nên tìm hiểu kĩ về đơn vị vận hành và ưu tiên lựa chọn các bên đã có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Trong đó, một số đơn vị uy tín và tiếng tăm có thể kể như: Fusion Hotel Group, Wyndham, Swiss-Bell v.v.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần thương lượng, trao đổi kỹ về cơ chế lợi nhuận và vận hành. Chẳng hạn như tự cho thuê hay để CĐT cho thuê lại, cách tính phần trăm lợi nhuận, số ngày nghỉ dưỡng miễn phí được hưởng,…

Tiềm năng phát triển bất động sản tại Bà Rịa – Vũng Tàu là rất lớn

Tiếp đến là đến pháp lý dự án. Hiện tại một số condotel và biệt thự nghỉ dưỡng tại Bà Rịa – Vũng Tàu có sổ hồng lâu dài hoặc sở hữu 50 – 70 năm tùy theo vị trí dự án có sát biển hay không. Do đó, người mua cần hỏi rõ về pháp lý và nhất là thời hạn sở hữu còn lại.

Với chung cư và nhà liền kề trong khu đô thị, nhà đầu tư có thể lựa chọn các dự án tiềm năng tại Tp Vũng Tàu cho mục đích bán và chuyển nhượng. Hoặc có thể đầu tư cho thuê trước nhu cầu lưu trú rất lớn tại khu vực sầm uất, phát triển mạnh về du lịch này.

Về đất nền, tại Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn tập trung chủ yếu là đất tư nhân gần khu công nghiệp, tập trung ở thị xã Phú Mỹ, Đất Đỏ, Xuyên Mộc nơi có nhiều KCN, cảng biển và dự án nghỉ dưỡng. Với loại hình này, người mua cần xuống tận nơi khảo sát và gặp chính chủ để giao dịch, dù có liên hệ qua môi giới hay không. Cần chú ý hỏi rõ về sổ hồng riêng hay chung với loại hình này. Với đất nền trong KĐT, nhà đầu tư nên đến tận nơi để khảo sát về cơ sở hạ tầng như đường đi, hệ thống điện, nước đã hoàn thiện chưa, hiện trạng dân cư xung quanh như thế nào,… Đồng thời, cần hỏi rõ và kiểm tra tính xác thực về các loại giấy tờ pháp lý như quyết định 1/500, sổ hồng,…

Nhà đầu tư có thể tìm đọc thêm các bài tư vấn, kinh nghiệm đầu tư nhà đất do chuyên gia của Batdongsan.com.vn thực hiện dưới đây trước khi đưa ra quyết định nhằm hạn chế tối đa các rủi ro:

Nhà đầu tư có thể tìm đọc thêm các bài tư vấn, kinh nghiệm đầu tư nhà đất do chuyên gia của Batdongsan.com.vn thực hiện dưới đây trước khi đưa ra quyết định nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro: Kinh nghiệm mua đất tiềm năng để tránh thua lỗ

Kinh nghiệm mua nhà giấy tay an toàn, đúng pháp luật

Với đặc thù phát triển các ngành về kinh tế biển như du lịch và khai thác, nên thị trường bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu nặng về đầu tư, nhu cầu mua để ở tập trung nhiều nhất ở thành phố Vũng Tàu với các loại hình chính là nhà riêng, đất thổ cư, nhà mặt phố và căn hộ chung cư.

Sau dịch, bất động sản tại Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành một cơn sốt đối với các nhà đầu tư, giá bán tăng mạnh tại một số khu vực, điển hình là khu vực trung tâm TP.Vũng Tàu gây khó khăn cho người mua ở thực, nhất là những người có thu nhập thấp.

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, giá nhà đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu tăng mạnh theo từng năm. Nổi bật nhất phải kể đến thành phố Vũng Tàu khi đây là khu vực có sự phát triển các loại hình mạnh nhất, như giá bán cũng nhỉnh hơn so ở các khu vực khác.

Cụ thể, với phân khúc đất thổ cư, giá đất trung bình tại thành phố Vũng Tàu dao động từ 40 đến 55 triệu đồng/m2. Giá nhà riêng dao động từ 66 – 80 triệu đồng/m2. Và phân khúc nhà mặt phố có lẽ đắt nhất khi giá bán lên tới 104 – 131 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, ở các khu vực như Phú Mỹ, Long Điền, Bà Rịa, những loại hình nhà ở này đều có giá bán cao và là phân khúc cao cấp đối với những người có thu nhập thấp. Tuy vậy, người dân có thể tham khảo sang các loại hình thuộc phân khúc thấp hơn như căn hộ chung cư và nhà ở xã hội.

Trong đó, với phân khúc căn hộ tại khu vực Phú Mỹ, người mua cần bỏ ra từ hơn 800 triệu đến 2.75 tỷ cho 1 căn hộ tùy vị trí, diện tích. Hay với các dự án căn hộ tại Vũng Tàu mức giá sẽ cao hơn, dao động từ gần 1 tỷ đến 10.5 tỷ cho các căn hộ cao cấp view biển.

Người dân mua nhà Bà Rịa – Vũng Tàu để ở có thể tham khảo các dự án chung cư, nhà ở xã hội

Đối với các dự án nhà ở xã hội, hiện nay, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đang đẩy mạnh phát triển các dự án hướng đến người nghèo, người có thu nhập thấp, công nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Một số đối tượng được hưởng chính sách dự án nhà ở xã hội có thể kể đến như:

Người có công với cách mạng đã được Đảng, Nhà nước công nhận.

Cá nhân hoặc hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo với mức thu nhập thấp.

Công nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Các chiến sĩ đang làm việc trong Quân đội hoặc Bộ Công an.

Một số đối tượng cán bộ công chức viên chức Nhà Nước.

Một số dự án nhà ở xã hội tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang được triển khai, người mua có thể tham khảo:

Nhà ở xã hội huyện Châu Đức

Nhà ở xã hội Phước Điền tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ

Nhà ở xã hội Phường 12, TP.Vũng Tàu

Khu nhà ở xã hội Phú Mỹ tại huyện Tân Thành

Dự án Conac Tower, đường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu

Dự án Lan Anh 1, 2, 4

Khu nhà ở xã hội 217 Nguyễn Hữu Cảnh, TP.Vũng Tàu

Khu nhà ở công nhân 11,6 ha tại xã Tân Phước

khu đô thị 700 ha tại Nghĩa Thành.

Hiện tại Chính phủ kết hợp cùng với ngân hàng nhà nước và bộ xây dựng đã quyết định định mở gói tín dụng lên tới 30.000 tỷ đồng như một giải pháp để kích lại thị trường BĐS. Gói tín dụng hỗ trợ lãi suất 5 năm cho các doanh nghiệp và tối đa 10 năm cho các đối tượng mua hoặc thuê nhà để ở, với mức lãi suất không quá 6%/năm. Một số ngân hàng được nhà nước chỉ định cho vay tín dụng bao gồm:

Ngân hàng Agribank.

Ngân hàng BIDV.

Ngân hàng Vietinbank.

Ngân hàng Vietcombank.

Ngân hàng MHB.



Thị trường cho thuê BĐS tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay cũng rất sôi động. Trên địa bàn tỉnh có rất nhiều khu căn hộ, chung cư cũng như nhà ở cho thuê với mức giá phù hợp.

Đối với phân khúc chung cư, khảo sát tin đăng trên Batdongsan.com.vn cho thấy, giá thuê một căn hộ đã có đầy đủ tiện nghi dao động từ 4,5 – 25 triệu đồng/tháng. Tùy từng khu vực, dự án mà giá thuê có sự khác nhau. Nhưng nhìn chung các căn hộ ở khu vực vùng ven TP.HCM hay những khu trung tâm như TP.Bà Rịa hoặc Vũng Tàu giá sẽ cao hơn so với các khu vực khác.

Thị trường cho thuê BĐS tại Bà Rịa – Vũng Tàu khá sôi động

Đối với loại hình nhà biệt thự liền kề, mức giá cho thuê có sự chênh lệch rất lớn so với chung cư. Giá thuê loại hình này dao động từ 16 – 100 triệu đồng/tháng tùy vào loại biệt thự cũng như vị trí, tiện ích BĐS mang lại. Chẳng hạn như tại khu vực trung tâm TP.Vũng Tàu, để thuê một biệt thự sân vườn có diện tích 350m2, bạn sẽ phải bỏ ra số tiền là 27 triệu cho một tháng.

Với loại hình Shophouse, nhà phố thương mại lại có giá thuê rất đa dạng. Tùy thuộc vào khu vực mà giá sẽ dao động từ 5 – 70 triệu đồng/tháng. Phân khúc văn phòng cũng có giá từ 5 – 100 triệu đồng phụ thuộc vào diện tích và khu vực muốn thuê. Tại khu vực chung cư Gold Sea thành phố Vũng Tàu, giá để thuê một văn phòng rộng khoảng 50m2 là 6 triệu/tháng. Một mức giá khá ổn so với mặt bằng chung, có thể giải quyết bài toán kinh tế đối với các doanh nghiệp nhỏ cũng như các công ty startup.

Với vị trí thuận lợi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chỉ cách TP.HCM khoảng 100km, Bà Rịa – Vũng Tàu hội đủ các các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để trở thành một tỉnh phát triển công nghiệp, du lịch tiềm năng của miền Đông Nam Bộ. Tỉnh đang có tốc độ đô thị hóa chóng mặt, đường sá, trường trạm từ đô thị đến nông thôn ở hầu hết các khu vực đều được quy hoạch bài bản. Việc sở hữu nhiều hạ tầng quan trọng như cảng biển, cao tốc và hưởng lợi trực tiếp từ sân bay Long Thành sẽ giúp Bà Rịa – Vũng Tàu sớm bùng nổ phát triển kinh tế.

Do vậy, với thị trường BĐS Bà Rịa – Vũng Tàu, cơ hội là không thể phủ nhận, nhà đầu tư nếu chọn các BĐS được quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng, cơ hội tạo giá trị gia tăng là điều chắc chắn, nhưng nếu chạy theo kiểu “đón gió” quy hoạch rất dễ sa lầy.

Vũng Tàu hội tụ đầy đủ những yếu tố, tiềm năng để đầu tư BĐS

Sau đây là một số lời khuyên của Batdongsan.com.vn cho các nhà đầu tư vào BĐS tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

– Lựa chọn vị trí. Tìm hiểu vị trí, các tiện ích, hạ tầng xung quanh bất động sản định thu mua. Nếu thỏa mãn các yếu tố như vị trí đẹp, tiện ích đa dạng… thì cơ hội mang lại giá trị sinh lời là rất cao.

– Các nhà đầu tư cũng cần chú ý về tính pháp lý. Chỉ nên rót vốn khi chắc chắn bất động sản được rao bán, chuyển nhượng đã có sổ hoặc đủ điều kiện pháp lý nhằm tránh những rủi ro khi giao dịch.

– Chọn bất động sản phù hợp với tài chính cá nhân. Nếu trong trường hợp thiếu hụt phải đi vay thì không nên vay quá 50% giá trị sản phẩm thu mua, để tránh những rủi ro không đáng có

– Các nhà đầu tư cũng nên nên định giá giá sản phẩm trước khi mua. Trước khi bắt tay vào đầu tư, nếu chưa có nhiều kinh nghiệm thì có thể tham vấn ý kiến chuyên gia.

Trên đây là bài viết của Batdongsan.com.vn về thị trường BĐS tại Bà Rịa – Vũng Tàu dành cho các nhà đầu tư muốn đặt chân vào thị trường đầy tiềm năng này. Để tham khảo thêm thông tin về các thị trường BĐS khác, độc giả có thể theo dõi và cập nhật thông tin tại Chuyên trang Wiki BĐS để được nhận tin tức mới và nhanh nhất.

Hà Linh