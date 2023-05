>> Cần đăng tin bán BĐS Hải Phòng người tìm kiếm có thể xem hướng dẫn và trợ giúp đăng tin

Mục lục bài viết

– Vị trí địa lý

– Diện tích, dân số

– Đơn vị hành chính

– Kinh tế

2. Quy hoạch – Hạ tầng TP. Hải Phòng

– Quy hoạch

– Giao thông

3. Dự án bất động sản nổi bật tại TP. Hải Phòng

– Khu vực trung tâm thành phố

– Huyện Thủy Nguyên

– Quận Đồ Sơn

6. Lời khuyên cho người mua để ở

7. Thông tin dành cho người thuê

8. Đánh giá thị trường bất động sản TP. Hải Phòng

Sở hữu hệ thống cảng nước sâu, sân bay quốc tế cùng những tuyến đường huyết mạch, TP. Hải Phòng là một đầu mối giao thông quan trọng của toàn miền Bắc, hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường bất động sản. Tuy vậy, so với Hà Nội hay Quảng Ninh, thị trường bất động sản TP. Hải Phòng vẫn khá non trẻ, còn nhiều tiềm năng phát triển. Một vài năm trở gần đây, những tín hiệu tích cực về quy hoạch, hạ tầng, BĐS Hải Phòng đang trên đà khởi sắc, đón sóng đầu tư. Trong bài viết này, Batdongsan.com.vn sẽ tổng hợp các thông tin về thị trường bất động sản Hải Phòng để độc giả đang tìm hiểu thị trường này có thêm nguồn tham khảo, thêm tự tin với các quyết định của mình.

TP. Hải Phòng là 1 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, nằm trong Vùng duyên hải Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội khoảng 120km về phía Đông Đông Bắc. Hải Phòng được thành lập vào năm 1888, sau khi được tách ra từ một số tiểu khu ven biển của tỉnh Quảng Ninh. Cùng với Hà Nội và Quảng Ninh, Hải Phòng là 1 đỉnh của tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Hải Phòng được biết đến là một đầu mối giao thông quan trọng của miền Bắc, với vị trí địa lý như sau:

Phía Bắc giáp Quảng Ninh

Phía Tây giáp Hải Dương

Phía Nam giáp Thái Bình

Phía Đông giáp Vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông

TP. Hải Phòng có diện tích tự nhiên là 1.562km2, rộng thứ 7 cả nước. Về dân số, theo kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, tổng dân số Hải Phòng tính đến ngày 1/4/2019 là 2.028.514 người, trong đó 45,59% cư dân sống ở đô thị và 54,41% sống ở nông thôn.

Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 7 quận nội thành (Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh), 6 huyện ngoại thành (An Dương, An Lão, Kiến Thuỵ, Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo) và 2 huyện đảo (Bạch Long Vĩ, Cát Hải).

Năm 2021, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hải Phòng đạt 213.794,6 tỷ đồng, xếp thứ 5/63 tỉnh, thành trên cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 68,4 triệu đồng, tăng 8,4 triệu đồng so với năm 2020. Trong 2 năm khó khăn vì đại dịch Covid-19, kinh tế Hải Phòng vẫn ghi nhận những kết quả ấn tượng. Năm 2020, GRDP của Hải Phòng tăng trưởng 11,22%, cao thứ 2 cả nước. Năm 2021, Hải Phòng vươn lên dẫn đầu với mức tăng trưởng 12,38%, cao gấp 5 lần mức bình quân chung cả nước, bỏ xa 4 thành phố trực thuộc trung ương khác với mức tăng trưởng từ âm 6,78% đến 2,79%.

Nổi tiếng với tên gọi Thành phố Cảng, Hải Phòng sở hữu hệ thống cảng biển quy mô, được chú trọng phát triển từ khoảng cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX. Cảng Hải Phòng cùng với cảng Sài Gòn là 2 hệ thống cảng biển lớn nhất cả nước, đồng thời nằm trên tuyến giao thông đường biển tấp nập nhất thế giới, kết nối châu Á, châu Âu với Bắc Mỹ, Singapore với Hồng Kông và các cảng ở Đông Á, Đông Bắc Á. Ngoài cảng biển, Hải Phòng còn có hơn 35 bến cảng khác, hoạt động với nhiều chức năng đa dạng. Hệ thống cảng chính là một trong những lợi thế nổi bật nhất để phát triển kinh tế Hải Phòng.

Năm 2021, TP. Hải Phòng là địa phương thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhiều nhất cả nước, với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 5,26 tỷ USD, gấp gần 3,5 lần so với năm 2020. Phần lớn số vốn này tập trung vào các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), tăng hơn 2 lần so với kế hoạch đề ra. Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2022, Hải Phòng thu hút được 305,66 triệu USD vốn FDI, cho thấy thành phố Cảng đã và đang là điểm đến tin cậy, lựa chọn ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài.

TP. Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 21,5%/năm; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt từ 41- 43%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo từ 47-49%. Phát triển các KCN là một trong những yếu tố quyết định để hoàn thành các mục tiêu này. Theo số liệu năm 2020, các KCN, KKT chiếm gần 80% giá trị sản xuất công nghiệp, trên 70% kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng, góp phần tăng thu ngân sách, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế của nền kinh tế thành phố Cảng. Tính đến nay, Hải Phòng có 12 KCN đã hoạt động, trong đó có 8 KCN nằm trong KKT Đình Vũ – Cát Hải. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt điều chỉnh địa giới hành chính KKT Đình Vũ – Cát Hải gắn với mở rộng KCN Tràng Duệ giai đoạn 3, là một trong những quy hoạch hứa hẹn tác động tích cực đến nền kinh tế-xã hội cũng như thị trường bất động sản Hải Phòng.

Theo Quy hoạch chung xây dựng TP. Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2050, không gian đô thị của thành phố sẽ được mở rộng theo 5 hướng như sau:

Phía Bắc (huyện Thủy Nguyên) sẽ là đô thị mới với trung tâm hành chính – chính trị mới của Hải Phòng và là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch văn hóa, trung tâm nghề cá vùng duyên hải Bắc Bộ,… Huyện Thủy Nguyên dự kiến sẽ trở thành thành phố trực thuộc thành phố trước năm 2025.

Phía Đông (huyện Cát Hải) sẽ tập trung phát triển đô thị, công nghiệp, cảng biển và dịch vụ hàng hải quốc tế; trung tâm du lịch quốc tế và bảo tồn đa dạng sinh thái biển đảo.

Phía Nam và Đông nam (gồm các quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An, Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy) là khu vực đô thị phát triển mới gắn với trung tâm dịch vụ hàng hải quốc tế; trung tâm thương mại tài chính vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; trung tâm công nghiệp du lịch giải trí, thể thao, giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ vùng duyên hải Bắc Bộ, hướng tới đô thị hàng hải quốc tế.

Phía Tây (huyện An Dương) là trung tâm công nghiệp, dịch vụ logistics, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ vùng duyên hải Bắc Bộ. Huyện An Dương sẽ phấn đấu để cơ bản đạt các tiêu chí thành lập quận vào năm 2025.

Khu vực phát triển giai đoạn năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (phía đông huyện Tiên Lãng và cửa sông Văn Úc) sẽ là khu vực đô thị phát triển công nghiệp, dịch vụ mới gắn với cảng hàng không quốc tế và đô thị dịch vụ hàng không.

Về chiến lược cảng biển, TP. Hải Phòng xác định cập nhật quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, phát triển tiếp khu bến Lạch Huyện với chức năng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế và mở rộng cảng Nam Đồ Sơn thành cảng cửa ngõ kết hợp quốc phòng, an ninh khi có yêu cầu. Ngoài ra, thành phố sẽ xây dựng thêm cảng hàng lỏng và cảng tổng hợp tại đảo Cái Tráp, huyện Cát Hải, cảng Văn Úc tại cửa sông Văn Úc, huyện Tiên Lãng.

Bên cạnh đó, chính quyền Hải Phòng mới đây cũng đã thông qua các nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch chung Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050 và đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ sinh sống tại chung cư cũ trên địa bàn; chương trình xây dựng các công viên, vườn hoa, cây xanh tại các quận giai đoạn 2021 – 2025; chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm chính trị – hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu đô thị Bắc sông Cấm,…

Bên cạnh, hệ thống cảng biển, Hải Phòng cũng phát triển đồng bộ các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt , đường thủy nội địa, đường hàng không.

Đường bộ: Nổi bật là các tuyến đường huyết mạch nối Hải Phòng với các tỉnh thành khác như Quốc lộ 5, Quốc lộ 10, Quốc lộ 37,… Các tuyến cao tốc: Hà Nội – Hải Phòng, đường cao tốc ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng – Ninh Bình,…

Đường sắt: Hải Phòng có 1 tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng dài 102km, chạy gần như song song với Quốc lộ 5A, đi qua 4 tỉnh, thành Hải Phòng – Hải Dương – Hưng Yên – Hà Nội.

Đường thủy nội địa: Với hơn 400 km đường thủy nội địa, 50 bến thủy nội địa, 6 bến phà, 3 cầu phao, nhiều cửa sông lớn, việc vận chuyển hàng hóa từ Hải Phòng đi các tỉnh, thành trong nước rất dễ dàng, giảm tải lưu lượng vận tải cho các loại hình giao thông khác.

Đường hàng không: Hải Phòng hiện có sân bay quốc tế Cát Bi, là sân bay đầu tiên của miền Bắc, được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông-Vận tải đang nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế Tiên Lãng theo quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Sân bay Tiên Lãng dự kiến sẽ là sân bay lớn nhất miền Bắc.



Cầu Hoàng Văn Thụ bắc qua sông Cấm – công trình giao thông cấp đặc biệt tại Hải Phòng

Là thành phố lớn thứ hai của miền Bắc, chỉ sau Hà Nội, Hải Phòng đã phát triển thành một đô thị sầm uất với nhịp sống sôi động, đầy đủ các tiện ích, dịch vụ phục vụ đời sống dân sinh.

Trường học

Hải Phòng được biết đến là một trung tâm giáo dục lớn của khu vực phía Bắc. Trên địa bàn thành phố hiện có 5 trường Đại học và Học viện, 16 trường Cao đẳng, 26 trường Trung cấp chuyên nghiệp, 55 trường Trung học phổ thông và hàng trăm trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Hệ thống trường học tại Hải Phòng nhìn chung có cơ sở vật tốt, chất lượng giáo dục phổ thông thuộc Top 10 cả nước. Các trường Đại học danh tiếng, nổi bật tại TP. Hải Phòng là: Đại học Hàng hải, Đại học Y Hải Phòng, Đại học Hải Phòng,…

Bệnh viện

Hệ thống y tế Hải Phòng khá phát triển với hơn 20 bệnh viện và cơ sở y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân thành phố và khu vực lân cận như Quảng Ninh, Thái Bình,… Các bệnh viện lớn, uy tín, được nhân dân tin tưởng nhất tại Hải Phòng có thể kể đến như: Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp, Bệnh viện ĐH Y Hải Phòng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, Bệnh viện Vinmec Hải Phòng,…

Trung tâm thương mại

Thành phố Cảng là nơi tập trung nhiều trung tâm thương mại, siêu thị điện máy lớn của miền Bắc. Hầu hết các trung tâm thương mại lớn xuất hiện ở Hà Nội thì cũng có mặt tại Hải Phòng. Các trung tâm thương mại thu hút nhiều người dân đến mua sắm, giải trí nhất Hải Phòng có thể kể đến như: Vincom Plaza, Aeon Mall Lê Chân, Mega Market, Go! (BigC cũ),…

Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, trên địa bàn Hải Phòng hiện có khoảng 80 dự án bất động sản đã và đang được triển khai. Trong đó, có 25 dự án khu đô thị; 16 dự án chung cư; còn lại là các dự án đất nền, khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng,… So với hơn 1000 dự án tại Hà Nội, thị trường bất động sản Hải Phòng hiện tại phát triển chưa đa dạng, còn khá ít lựa chọn dự án cho người mua và nhà đầu tư.

Các dự án khu đô thị lớn tại TP. Hải Phòng gồm có:

Khu đô thị VSIP Hải Phòng

Khu đô thị Vinhomes Imperia

Khu đô thị Vinhomes Marina

Khu đô thị Bắc sông Cấm

Khu đô thị ven sông Lạch Tray – Waterfront City

Khu đô thị Cát Bà Amanita

Khu đô thị Cựu Viên

Các dự án chung cư đáng chú ý tại TP. Hải Phòng bao gồm:

Chung cư Diamond Crown Plaza

Chung cư The Minato Residence

Chung cư BRG Legend

Chung cư Hoàng Huy Commerce

Chung cư Hoàng Huy Grand Tower

Chung cư Hoàng Huy Pruksa Town

Chung cư SHP Plaza Lạch Tray

Chung cư Hera Hải Phòng

Chung cư Lakeside Garden

Thị trường bất động sản TP. Hải Phòng trong những năm gần đây có nhiều chuyển động đáng chú ý. Trong đó, nguồn cung và giao dịch bất động sản sôi động nhất tại 3 khu vực: Khu vực trung tâm thành phố, huyện Thủy Nguyên và quận Đồ Sơn.

Khu vực trung tâm Hải Phòng gồm các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, trong đó nổi bật là dải trung tâm rộng 21ha, kéo dài 2,7km, đi qua hầu hết các công trình biểu tượng, danh thắng nổi tiếng của thành phố. Đây cũng là nơi tập trung các cơ quan hành chính, tiện ích lớn của Hải Phòng như các TTTM Aeon Mall, Vincom Plaza, Parkson; bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp, bệnh viện Đa khoa Quốc tế HP, bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải, ĐH Y Hải Phòng,… Khi kinh tế-xã hội phát triển, đời sống được chú trọng và nâng cao cũng là lúc người dân có nhu cầu tìm kiếm và tích lũy tài sản lớn, nâng tầm, khẳng định bản thân mình. Sự phát triển của các dự án biệt thự và chung cư cao cấp tại khu vực trung tâm TP. Hải Phòng những năm gần đây phù hợp với nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường. Một số dự án bất động sản nổi bật tại khu vực 3 quận trung tâm Hải Phòng có thể kể đến như:

Biệt thự: 2 dự án của Vinhomes: Vinhomes Imperia và Vinhomes Marina (12-45 tỷ/căn), TD Lakeside hồ Phương Lưu (10-37 tỷ/căn)

Chung cư cao cấp: The Minato (38-42 triệu/m2), Hoàng Huy Commerce (34-40 triệu), Diamond Crown Plaza (57-69 triệu/m2), BRG Legend Hải Phòng (55-64 triệu/m2)

Thủy Nguyên nằm ở phía Bắc Hải Phòng, là một trong những thị trường đất nền vùng ven sôi động nhất thành phố Cảng. Cuối năm 2020, đầu năm 2021, có thông tin huyện Thủy Nguyên được quy hoạch lên thành phố khiến thị trường bất động sản ở đây sôi động hơn hẳn. Một số khu vực xảy ra hiện tượng sốt đất nền trong một thời gian ngắn nhưng đến nay đã ổn định trở lại. Ngoài đất nền thổ cư, huyện Thủy Nguyên có một số dự án bất động sản đáng chú ý như Khu đô thị Bắc sông Cấm (đang bán nền, giá từ 40-85 triệu/m2) và Vinhomes Vũ Yên (dự kiến mở bán trong Quý 2/2022).

Nằm ở phía Đông Nam của Hải Phòng, cách trung tâm thành phố khoảng 22km, Đồ Sơn từ lâu đã là một điểm đến du lịch biển có tiếng ở miền Bắc. Mặc dù vậy, thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng ở đây được đánh giá là còn khá sơ khai nếu so với Hạ Long đã triển khai nhiều dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn của Vingroup, Sun Group, BIM Group,… Đồ Sơn được định hướng phát triển thành một phần của chuỗi du lịch quốc tế ven biển phía Bắc, kết nối với Thủ đô Hà Nội, đặt kỳ vọng thu hút nguồn vốn đầu tư cả trong và ngoài nước. Thời gian gần đây, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đồ Sơn hiện mới có 2 dự án đáng chú nhất là Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn) quy mô 480ha với các sản phẩm biệt thự, shophouse, mini hotel giá từ 55-100 triệu/m2 và BRG Coastal City với 682 căn biệt thự nghỉ dưỡng giá từ 13-20 tỷ/căn.

Nhìn chung, nguồn cung thị trường bất động sản TP. Hải Phòng hiện chưa đa dạng, thiếu nguồn cung mới bổ sung cho nhu cầu đang tăng lên của người mua để ở và nhà đầu tư. Loại hình biệt thự thiếu vắng các dự án mới, hầu hết chỉ có giao dịch trên thị trường thứ cấp. Nguồn cung đất nền dự án và khu công nghiệp cũng chưa được cải thiện đáng kể. Chỉ riêng loại hình chung cư cao cấp có nguồn cung khá đa dạng từ nhiều dự án mới, thêm lựa chọn cho người mua.

Trong giai đoạn 2020-2022, giá bất động sản Hải Phòng nhìn chung tăng lên theo xu hướng chung của thị trường, do tác động của các thông tin quy hoạch, dự án hạ tầng- giao thông và một phần do thiếu nguồn cung mới.



Giá rao bán bất động sản TP. Hải Phòng đang tăng lên ở tất cả các loại hình

Theo dữ liệu tin rao của Batdongsan.com.vn, các loại hình bất động sản có biên độ tăng giá cao nhất là biệt thự, đất nền dự án và chung cư. Đơn cử, giá bán trung bình biệt thự tại Đồ Sơn năm 2022 là 78 triệu/m2, tăng so với 56 triệu/m2 năm 2021 và mức chỉ 19 triệu/m2 năm 2020, tăng 310%. Sau cơn sốt đất cuối năm 2020 khi có thông tin huyện Thủy Nguyên lên thành phố, đất nền dự án tại đây tăng từ 21 triệu/m2 lên 31 triệu/m2 năm 2021 và lên mức trung bình 45 triệu/m2 trong những tháng đầu năm nay. Căn hộ chung cư tại quận Ngô Quyền tăng từ 31 triệu/m2 năm 20220 lên 35 triệu/m2 năm 2021 rồi vọt lên 53 triệu/m2 trong năm nay nhờ sự xuất hiện của nhiều dự án cao cấp mới được triển khai.



Biệt thự Đồ Sơn chứng kiến biên độ tăng giá cao nhất trong 3 năm qua

Giá nhà đất Hải Phòng hiện còn thấp so với thị trường Hà Nội và Quảng Ninh, còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, nhất là khi các dự án hạ tầng, giao thông được triển khai, hoàn thiện, tăng khả năng kết nối nội thành cũng như liên kết vùng. Chính vì vậy, đầu tư bất động sản Hải Phòng thời điểm này là quyết định hợp lý, đặc biệt với loại hình đất nền. Với biên độ tăng giá từ 20-30% qua mỗi năm, giá bán chưa quá cao, đất nền vẫn là lựa chọn ưa thích của nhà đầu tư tại Hải Phòng. Nhà đầu tư có thể cân nhắc các khu vực vùng ven, hạ tầng tốt, gần các KCN, dự án lớn, có quy hoạch tiềm năng trong tương lai. Có khá nhiều khu vực phù hợp với tiêu chí này ở Thủy Nguyên, An Dương, Dương Kinh, Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão,… để nhà đầu tư xem xét, lựa chọn. Ngoài đất nền, nhà đầu tư cũng có thể cân nhắc đầu tư mua căn hộ cho thuê lại, với đối tượng khách thuê tiềm năng là các chuyên gia, người nước ngoài, nhân viên cấp cao làm việc tại các KCN, KKT.

Mặc dù còn nhiều tiềm năng tăng giá, người mua nhà đất Hải Phòng nên thận trọng trước khi xuống tiền, lựa chọn những bất động sản có pháp lý rõ ràng, tránh những khu vực đã bị đẩy giá quá cao. Người mua cũng nên tìm hiểu kỹ thông tin, quy hoạch trước khi mua bán để tránh rủi ro mua phải đất dính quy hoạch hoặc dự án ma. Nên lựa chọn các sàn, đơn vị môi giới uy tín để giao dịch bất động sản, tránh trở thành "miếng mồi ngon" cho những thành phần lừa đảo, làm ăn chột giật,… Batdongsan.com.vn gợi ý một số sàn giao dịch, công ty môi giới bất động sản uy tín tại Hải Phòng mà bạn có thể tham khảo như: AB Land, Nhà Đất Quang Minh, Bất Động Sản Năm Sao, DHP Land, Megahomes, Bán Nhà Hải Phòng,…

Với mục đích mua để ở, tùy thuộc vào nhu cầu sinh hoạt, làm việc, hưởng thụ, người mua có thể chọn ở bất cứ khu vực nào tại Hải Phòng phù hợp với nhu cầu và tài chính của mình. Ví dụ, nếu làm việc tại khu vực trung tâm, với tầm tài chính từ 2-3 tỷ, bạn có thể tìm mua căn hộ chung cư tại các dự án như Hoàng Huy Commerce, The Minato, Hera Hải Phòng,… Nếu thích nhà đất thổ cư, bạn có thể tìm trong các ngõ, có khá nhiều nhà 3-4 tầng, diện tích đất khoảng 40-50m2 đang rao bán với giá từ 2,5-4 tỷ/căn. Nên cân nhắc quãng đường đi lại, khả năng kết nối, các tiện ích dân sinh có đầy đủ, thuận tiện hay không để lựa chọn nơi an cư cho bạn và gia đình. Nếu mua bất động sản dự án, hãy lựa chọn dự án của các chủ đầu tư uy tín như Vinhomes, Dojiland, Hoàng Huy,… để hạn chế các rủi ro về mặt pháp lý, chậm tiến độ hay chất lượng xây dựng, vận hành.

Hải Phòng được coi là một điểm sáng về xây dựng nhà ở xã hội (NOXH), giải quyết nhu cầu nhà ở, đảm bảo an sinh xã hội, mang lại những tiện ích, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thành phố hiện có 19 dự án NOXH đang triển khai, bao gồm: 13 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp có quy mô 129,8 ha; 6 dự án nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp có quy mô khoảng 38,9 ha; 3 dự án nhà ở cho sinh viên,… Một số dự án NOXH nổi bật tại Hải Phòng bao gồm: Hoàng Huy Pruksa, NOXH Him Lam, chung cư Quang Vinh,… Năm 2021, Tập đoàn APEC đã gửi văn bản cho chính quyền thành phố, đề xuất thực hiện dự án “nhà ở xã hội 5 sao” cung cấp khoảng 13.000 – 15.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho 40.000 – 60.000 người, với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Nếu được chấp thuận, dự án được triển khai sẽ bổ sung nguồn cung NOXH khá lớn cho thị trường Hải Phòng. Mới đây, Tập đoàn Vingroup vừa công bố kế hoạch triển khai loạt dự án NOXH mang thương hiệu Happy Home tại vùng ven các thành phố Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh,… với giá dự kiến dưới 1 tỷ/căn. Ngoài ra, Hải Phòng cũng có kế hoạch phá dỡ 178 chung cư cũ tại các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, Đồ Sơn, Kiến An, Hải An, xây dựng các tòa chung cư mới, đáp ứng nơi ở cho khoảng 7.500 hộ dân.

Những năm gần đây, thị trường nhà đất cho thuê Hải Phòng hoạt động khá sôi nổi. Theo Báo cáo thị trường tháng 3/2022 của Batdongsan.com.vn, lượng tin rao cho thuê và mức độ quan tâm tại Hải Phòng đều ghi nhận sự tăng trưởng. Cụ thể, lượng tin đăng theo tăng 63%, mức độ quan tâm tăng 83%. Loại hình bất động sản cho thuê được quan tâm nhất là căn hộ chung cư (tăng 148,9%).

Với tốc độ tăng trưởng FDI thuộc nhóm cao nhất cả nước, TP. Hải Phòng đang có sự phát triển mạnh mẽ về bất động sản công nghiệp, kéo theo đó là nhu cầu về nhà ở cho các chuyên gia, kỹ sư, nhân viên cao cấp ngày càng tăng. Thị trường căn hộ cho thuê tại Hải Phòng cũng vì thế cũng rất sôi động, đặc biệt là phân khúc căn hộ cao cấp dành cho người nước ngoài. Những năm gần đây, số lượng lao động người nước ngoài sinh sống tại Hải Phòng tăng mạnh mẽ từ 3.322 người năm 2015 lên khoảng 10.000 người năm 2021. Với nhu cầu tìm chỗ ở tiện nghi, lâu dài, các chuyên gia nước ngoài thường tìm thuê căn hộ cao cấp khu vực trung tâm hoặc gần các KCN nơi họ làm việc. Giá thuê căn hộ cao cấp tại Hải Phòng hiện dao động ở mức từ 10-25 triệu/tháng tùy dự án, trang bị nội thất. Tại các dự án "hot" như Vinhomes Imperia hay The Minato, căn hộ cho thuê thường xuyên thiếu hàng, cung không đủ cầu. Ở phân khúc thấp hơn, người thuê có thể tìm thấy các căn hộ đã bàn giao một vài năm với giá từ 3-7 triệu/tháng.

Batdongsan.com.vn đánh giá TP. Hải Phòng là một thị trường bất động sản mới nổi đầy tiềm năng tại miền Bắc. Hải Phòng hội tụ đầy đủ những lợi thế về vị trí, hạ tầng, các nguồn lực kinh tế-xã hội để phát triển một thị trường bất động sản đa dạng loại hình sản phẩm, giàu tiềm năng đầu tư, bắt kịp Hà Nội, Quảng Ninh. Trong khi đó, giá nhà đất Hải Phòng hiện tại vẫn còn chưa quá đắt đỏ so với tiềm năng tăng giá từ những quy hoạch trong tương lai gần. Chính vì vậy, bất động sản Hải Phòng rất đáng cân nhắc, dù mua với mục đích để ở hay đầu tư.

Trên đây, Batdongsan.com.vn đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin tổng quan về thị trường bất động sản Hải Phòng, các dự án nổi bật tại đây cũng như những nhận định, đánh giá của chúng tôi về từng loại hình, khu vực, tiềm năng. Để tìm hiểu thêm thông tin về các dự án bất động sản tại Hải Phòng, bạn đọc có thể truy cập trang Thông tin dự án bất động sản mới nhất . Hy vọng rằng những thông tin trong bài viết này cũng như các nội dung khác trên Batdongsan.com.vn sẽ giúp ích cho bạn trên hành trình tìm kiếm chốn an cư lý tưởng hay một phương án đầu tư sáng suốt, sinh lời.

Lan Chi