>> Cần đăng tin bán BĐS Khánh Hòa người tìm kiếm có thể xem hướng dẫn và trợ giúp đăng tin

>> Cần tìm hiểu giá bán thị trường BĐS Khánh Hòa người tìm kiếm có thể xem tin bán BĐS Khánh Hòa

Mục lục bài viết

Khánh Hòa hiện là một trong những thị trường BĐS sôi động nhất miền Trung. Kinh tế tăng trưởng bền vững, điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi, tốc độ đô thị hóa nhanh, cơ sở hạ tầng đang được đẩy mạnh đầu tư… là những lợi thế giúp Khánh Hòa thu hút người tìm kiếm BĐS với nhu cầu mua bán, đầu tư. Đây cũng là lý do Batdongsan.com.vn lựa chọn Khánh Hòa là một trong các thị trường BĐS tỉnh mục tiêu năm 2022 để cung cấp các thông tin, nhận định, đánh giá khách quan cho người tìm kiếm. Dưới đây là những thông tin chi tiết, cập nhật mới nhất về thị trường BĐS Khánh Hòa, giúp người tìm kiếm tự tin hơn với các quyết định của mình:

Khánh Hòa có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh; có tiềm năng, lợi thế, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội toàn diện, nhanh và bền vững. Theo Nghị quyết 42/NQ-CP, đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương, là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ…

Khánh Hòa nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên; phía Tây giáp tỉnh Đắk Lắk; phía Nam giáp tỉnh Ninh Thuận; phía Tây Nam giáp tỉnh Lâm Đồng; phía Đông giáp Biển Đông.

Khánh Hòa có diện tích tự nhiên khoảng 5.197km2. Phần lớn diện tích Khánh Hòa là núi non, miền đồng bằng rất hẹp, chỉ khoảng 400 km², chiếm chưa đến 1/10 diện tích toàn tỉnh.

Về dân số, theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2019, Khánh Hòa có số dân khoảng 1,2 triệu người, trong đó dân số đô thị chiếm khoảng 42,2%. Dân số Khánh Hòa phân bố không đều, tập trung đông nhất ở TP. Nha Trang (chiếm 1/3 dân số toàn tỉnh), đây cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Ngoài ra, huyện Diên Khánh và TP. Cam Ranh cũng là hai địa phương có mật độ dân số cao.

Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính gồm: TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, TX. Ninh Hòa, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn, huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh, huyện đảo Trường Sa.

Khánh Hòa là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh và vững của Việt Nam. Cơ cấu kinh tế của tỉnh tập trung vào dịch vụ du lịch. Cụ thể, năm 2019, dịch vụ – du lịch chiếm 45%, công nghiệp – xây dựng chiếm 42%, còn nông – lâm – thủy sản chiếm 13% cơ cấu kinh tế. Kế hoạch 2021-2025, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tiếp tục tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ (chiếm 47%), công nghiệp, xây dựng (chiếm 32,4%) và giảm tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản (chiếm 9,5%).

Khánh Hòa có đường bờ biển dài hơn 200 km và gần 200 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều vịnh biển đẹp, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, là điều kiện thuận lợi giúp tỉnh phát triển ngành du lịch, dịch vụ.

Ngoài du lịch, Khánh Hòa cũng là địa phương phát triển công nghiệp mạnh trong khu vực Miền Trung và Tây Nguyên với các ngành truyền thống là công nghiệp đóng tàu, chế biến thủy hải sản, vật liệu xây dựng, may mặc… Tỉnh có nhiều KCN lớn như: KCN Suối Dầu, KCN Ninh Hòa, KCN Bắc và Nam Nha Trang, cùng với những cảng biển lớn đang được đầu tư xây dựng, giúp cho Khánh Hòa trở thành 1 trong 10 tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất nước.

Trong giai đoạn 2021 – 2025 Khánh Hòa đề ra kế hoạch phát triển kinh tế với các mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 7,1%; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 104 triệu đồng/người; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2025 đạt 2 tỷ USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2021 – 2025 đạt trên 354 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm trên 12%; tỷ lệ huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội/GRDP hàng năm đạt 55 – 60%

Khánh Hòa được quy hoạch thành 3 khu vực chính, cũng là 3 vùng phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh:

– Phía Nam là vịnh Cam Ranh có vị trí hết sức quan trọng về quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế, với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phát triển về du lịch; Cảng Quốc tế Cam Ranh và Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Tính đến hết năm 2019, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có 40 dự án đang được đầu tư xây dựng, trong đó có 4 dự án đã đi vào hoạt động hoặc hoạt động trong giai đoạn 1, bao gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Đông, Khu nghỉ dưỡng Riviera Residences và resort, Fusion Maia Nha Trang resort, Khu du lịch Đỉnh Vàng Cam Ranh.

– Ở giữa là TP. Nha Trang với vịnh Nha Trang được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Khu vực này còn có Cảng Nha Trang có 4 cầu bến, cầu dài nhất là 215m. Theo Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Cảng Nha Trang sẽ được quy hoạch, sắp xếp lại bến tàu khách quốc tế, khách nội địa, bến du thuyền và các bến khách chuyên dùng.

Một góc TP. Nha Trang

Năm 2022 TP. Nha Trang đang hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch tầm nhìn đến năm 2040, tập trung vào hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tăng khả năng kết nối vùng với những dự án tiêu biểu như: cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo; nút giao thông Ngọc Hội – Vĩnh Điềm Trung; đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội. Bên cạnh đó, các tuyến cao tốc Nha Trang – Phan Thiết, Nha Trang – Bình Định đang được đẩy mạnh.

– Phía Bắc là Khu kinh tế Bắc Vân Phong được thành lập theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích khoảng 150.000 ha. Ngày 17/3/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 380/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 với tính chất là Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực.

Khu kinh tế Vân Phong có tuyến đường quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam chạy dọc Khu kinh tế; có vị trí địa lý là cửa mở hướng ra Biển Đông đối với vùng Tây Nguyên để phát triển hành lang kinh tế Đông Tây.

Đầu năm 2022 Khánh Hòa cũng đã kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho phép lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần TP. Cam Ranh với mục tiêu phát triển theo mô hình đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; xây dựng thêm 1 cảng hàng không chuyên dụng ở khu vực phía Bắc Khu Kinh tế Vân Phong và đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 3 Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh; bổ sung quy hoạch điện khí LNG và điện gió ngoài khơi vào Quy hoạch Điện VIII…

Khánh Hòa nằm trên trục giao thông Bắc Nam, thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không, là cửa ngõ lên Tây Nguyên và là tỉnh có nhiều vịnh, cảng gần tuyến hàng hải quốc tế nhất ở Việt Nam.

– Đường bộ

Quốc lộ 1 chạy dọc ven biển từ Đèo Cả đến Ghềnh Đá Bạc nối liền với các tỉnh phía Bắc và phía Nam; quốc lộ 26 nối Ninh Hòa với Đăk Lăk và các tỉnh Tây Nguyên; đường quốc lộ 27C (trước là đường 723) (Nha Trang đi Đà Lạt), quốc lộ 27B nối Cam Ranh với huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) và dự án đường cao tốc Bắc Nam đi qua Khánh Hòa.

Trong quy hoạch tầm nhìn 2040 của TP. Nha Trang có nhiều dự án giao thông trọng điểm được xúc tiến đầu tư như dự án cao tốc Đà Lạt – Nha Trang dài khoảng 85 km và cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang dài 113 km.

– Đường sắt

Trên địa bàn tỉnh có tuyến đường sắt Nha Trang – Sài Gòn và ga Nha Trang được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Cuối năm 2018 Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt qua địa bàn, dự kiến hoàn thành cuối năm 2021 nhưng bị chậm tiến độ hiện vẫn chưa hoàn thành.

– Đường thủy

Khánh Hòa có 5 cảng biển, nổi bật là cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong và cảng Cam Ranh (một trong ba vịnh tốt nhất thế giới cho xây dựng cảng biển).

– Đường hàng không

Khánh Hòa có sân bay quốc tế Cam Ranh là sân bay dân sự chính phục vụ cho tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh Cực Nam Trung Bộ.

Lịch sử hình thành lâu đời, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tốc độ đô thị hóa nhanh… là những điều kiện giúp Khánh Hòa hình thành hệ thống tiện ích, dịch vụ khá hoàn chỉnh phục vụ cuộc sống người dân. Trên địa bàn tỉnh có gần chục trường đại học, bệnh viện lớn cùng nhiều cơ sở khám chữa bệnh, bến xe, công viên, điểm vui chơi… phục vụ người dân trong tỉnh và lân cận.

Khánh Hòa có một số trường đại học lớn, lịch sử lâu đời như Đại học Nha Trang, Đại học Khánh Hòa… không chỉ phục vụ nhu cầu trong tỉnh mà cả nhiều tỉnh thành miền Trung. Tỉnh cũng có nhiều cơ sở đào tạo nghề, trung tâm giáo dục… nhưng chủ yếu tập trung tại TP. Nha Trang.

Các trường đại học, cao đẳng lớn tại Khánh Hòa:

+ Đại học Nha Trang

+ Đại học Khánh Hòa

+ Đại học Thái Bình Dương

+ Học viện Hải quân

+ Trường Sỹ quan không quân

+ Trường Sỹ quan thông tin – hệ dân sự

+ Trường Sỹ quan thông tin – hệ quân sự

+ Cao đẳng sư phạm Nha Trang

+ Cao đẳng văn hóa nghệ thuật du lịch

+ Cao đẳng dạy nghề Nha Trang

Ngoài bệnh viện đa khoa tỉnh, Khánh Hòa còn có nhiều bệnh viện lớn và hàng trăm cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, tập trung tại TP. Nha Trang, như:

1. Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa

2. Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Nha Trang

3. Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn – Nha Trang

4. Bệnh viện Da Liễu – Khánh Hòa

5. Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền và Phục Hồi Chức Năng Khánh Hòa

6. Bệnh viện Tâm Thần Khánh Hòa

7. Bệnh viện Đa Khoa huyện Cam Lâm

8. Bệnh viện Đa khoa Thị xã Ninh Hòa

9. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Khánh Hòa

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 149 dự án BĐS đang hoạt động hoặc triển khai. Trong đó có 31 khu đô thị mới, 29 khu nghỉ dưỡng sinh thái, 21 dự án chung cư, 15 khu phức hợp… còn lại là các loại hình dự án khác như biệt thự, condotel, nhà ở xã hội, khách sạn, TTTM…

Cũng như nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, vài năm gần đây nguồn cung dự án mới trên địa bàn tỉnh khá hạn chế do siết thủ tục pháp lý. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, trong 2 năm 2020-2021 toàn tỉnh Khánh Hòa không phát sinh thêm dự án mới nào về đất, chỉ có một số khu đô thị, tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng phát triển giai đoạn tiếp theo. Năm 2022, khu vực Nha Trang ghi nhận thêm nguồn cung từ dự án Vega City và một vài chung cư quy mô nhỏ. Tại Cam Lâm chủ yếu là các dự án phân lô tự phát như Cam Lâm Sky Lake, Cam Lâm Future, Cam Lâm Riverside, Cam Lâm Daimond,… Riêng thị trường Cam Ranh hiện ghi nhận nguồn cung ở giai đoạn tiếp theo của hai dự án lớn là Golden Bay và Para Grus.

Khánh Hòa là một trong những tỉnh có nhiều dự án khu đô thị nhất khu vực miền Trung, với khoảng hơn 30 khu đô thị lớn nhỏ. Ngoài ra còn các khu resort phục vụ nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng.

Khu đô thị Novabeach Cam Ranh Khu đô thị Golden Bay 3 Khu đô thị Phúc Khánh 2 Khu đô thị Sunshine Marina Nha Trang Khu đô thị KN Paradise Cam Ranh Khu đô thị Golden Bay 2 Khu đô thị Ven Sông Tắc Khu phức hợp Sân bay Nha Trang Khu đô thị Mipeco Nha Trang Khu đô thị VCN – Phước Long Khu đô thị Nha Trang Green Hill Villa

Khu đô thị Nam Vĩnh Hải Khu đô thị Hoàng Long Khu đô thị VCN Phước Hải KĐT An Bình Tân KĐT Lê Hồng Phong II KĐT Vĩnh Hòa Khu đô thị Cồn Tân Lập KDC Hòn Rớ 1 Khu đô thị Garden Bay Khu đô thị Golden Bay KĐT biển An Viên Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung KĐT Nam Sông Cái Khu đô thị Mỹ Gia Khu căn hộ và dịch vụ Phước Long KĐT Lê Hồng Phong I KĐT Bắc Vĩnh Hải

Các dự án chung cư của Khánh Hòa tập trung chủ yếu ở TP. Nha Trang, một số tại TP. Cam Ranh. Hai năm qua tỉnh có khá ít dự án mới triển khai. Dưới đây là danh sách các chung cư đang hoạt động tại Khánh Hòa:

Chung cư Peninsula Nha Trang Căn hộ Belle Hill Nha Trang Chung cư 50 Lê Hồng Phong Căn hộ K-Homes Nha Trang Chung cư The Butterfly Nha Trang Chung cư Mường Thanh 04 Trần Phú Chung cư Mường Thanh Quê Hương Chung cư Ariyana Smart Condotel Nha Trang Chung cư Ocean Gate Nha Trang Chung cư Vincity Nha Trang

Chung cư HUD Building Nha Trang Chung cư Quinter Residence Chung cư Virgo Nha Trang Chung cư Napoleon Castle I Chung cư Swisstouches La Luna Resort Chung cư Scenia Bay Nha Trang Chung cư Dragon Fairy Hotel & Residence Chung cư Panorama Nha Trang Chung cư Vinpearl Beach Front Condotel Chung cư HQC Nha Trang Chung cư Havana Nha Trang Plaza Chung cư UPlaza Nha Trang

Là một tỉnh miền Trung có nhiều ưu thế về vị trí, hạ tầng, lại được đẩy mạnh quy hoạch, những năm qua giá bất động sản tại Khánh Hòa diễn biến theo xu hướng tăng.

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trong 3 năm 2019, 2020, 2021, giá rao bán nhiều loại hình bất động sản tại tỉnh đều tăng theo từng năm. Trong đó, đất nền dự án có mức độ biến động giá mạnh nhất với mức tăng năm 2021 đạt khoảng 41,2% so với năm 2020. Nhà mặt phố tại Khánh Hòa (chủ yếu tại TP. Nha Trang) hiện là loại hình có giá rao bán cao nhất, trung bình khoảng 80-100 triệu đồng/m2, mức biến động giá đạt khoảng 7-10% theo năm.

Đặc biệt, trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường BĐS du lịch nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa bị ảnh hưởng trầm trọng. Thị trường căn hộ cho thuê, condotel gần như đóng băng, căn hộ ở cũng không sôi động do khan hiếm nguồn cung mới. Ngược lại đất nền trở thành loại hình bất động sản "nóng" tại Khánh Hòa do có nhiều thông tin về quy hoạch, hạ tầng. Cụ thể, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, trong các năm 2020, 2021 nhiều địa phương tại Khánh Hòa như Ninh Hòa, Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Sơn… đều xảy ra sốt giá đất cục bộ. Riêng Cam Lâm và Ninh Hòa sốt đất diễn ra nhiều lần do có các thông tin về quy hoạch như quy hoạch đô thị sân bay, đô thị thông minh, dự án khu công nghiệp… Từ năm 2020 đến nay, giá rao bán đất nền trung bình tại các địa phương này ghi nhận mức tăng khoảng 10-20% theo năm. Đáng chú ý nhất là đất nền Cam Ranh trong những tháng đầu năm 2022 ghi nhận mức biến động giá tăng gấp đôi tại một số điểm "nóng".

Bất chấp tác động của dịch Covid-19, Khánh Hòa vẫn là thị trường bất động sản sôi động bậc nhất miền Trung và đang nhận được sự quan tâm lớn của người tìm kiếm. Báo cáo thị trường quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy, mức độ quan tâm đến nền tại Khánh Hòa tăng 48%, giá rao bán tăng 26% so với quý 1/2021. Trong tháng 3, lượng tìm kiếm BĐS Khánh Hòa tăng 60%, tin rao bán cũng tăng 47% so với tháng 2.

Trong khi thị trường BĐS tại nhiều tỉnh thành chỉ phát triển mạnh ở trung tâm thành phố thì tại Khánh Hòa, hầu hết các địa phương đều từng xuất hiện sốt giá đất cục bộ, kể cả các huyện miền núi như Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Diên Khánh. Tuy nhiên quy mô giao dịch, sức nóng tập trung ở 4 thị trường chính là Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh và Ninh Hòa.

+ Nha Trang

Nha Trang là TP trực thuộc tỉnh cũng là trung tâm kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa nên có quy mô thị trường lớn nhất với đầy đủ các loại hình bất động sản như đất nền, nhà mặt phố, chung cư, biệt thự, condotel, shophouse… Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, giá rao bán các loại hình BĐS tại Nha Trang vẫn đang có xu hướng tăng theo năm.

Cụ thể, nhà mặt phố hiện có giá rao bán trung bình cao nhất thị trường, đạt 106 triệu đồng/m2. Do giá cao nên biên độ tăng giá hàng năm trung bình vào khoảng 5-10%. Giá rao bán đất, đất nền dự án tại Nha Trang có biên độ tăng giá khá cao, trung bình khoảng 15-20% trong các năm 2019-2021. Tuy nhiên lượng tìm kiếm đất nền, nhà riêng tại Nha Trang trong quý đầu năm 2022 sụt giảm so với cùng kỳ 2021 do giá đã ở mức cao.

Loại hình chung cư tại Nha Trang hiện cũng đang khan hiếm nguồn cung dự án mới, giá rao bán tăng mạnh trong năm 2021 nhưng đang có dấu hiệu chững lại trong năm 2022. Cụ thể, giá rao bán trung bình năm 2020 trên Batdongsan.com.vn vào khoảng 28 triệu đồng/m2, năm 2021 khoảng 36 triệu/m2, đầu năm 2022 khoảng 38 triệu đồng/m2.

+ Cam Lâm

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trong tháng 3/2022, lượt tìm kiếm BĐS Cam Lâm tăng gấp đôi, tin rao bán tăng 45% so với tháng 2. Trong quý 1/2022 giá đất nền trung bình tại Cam Lâm khoảng 9 triệu/m2, đất nền dự án khoảng 25 triệu/m2, đất biệt thự liền kề khoảng 40 triệu/m2.

Đất nền, đất nền dự án tại Cam Lâm có giá rao bán biến động khá mạnh trong gần 3 năm qua. Cụ thể, năm 2020, giá rao bán đất nền tại Cam Lâm đạt mức trung bình khoảng 6 triệu/m2, năm 2021 đạt 7 triệu/m2, đến đầu năm 2022 lên mốc 9-10 triệu/m2. Tương tự, giá rao bán đất nền dự án cũng lần lượt đạt các ngưỡng trung bình 10, 19 và 25 triệu/m2.

Vài năm trước, giá đất tại Cam Lâm đã chững lại với mức tăng trung bình các năm đạt khoảng 10%. Gần đây địa bàn này lại nóng lên trước thông tin quy hoạch thành đô thị sân bay và đề xuất của VinGroup về việc triển khai đô thị thông minh. Giá nhiều loại đất theo đó cũng tăng mạnh. Theo khảo sát thực tế của Batdongsan.com.vn vào cuối tháng 3/2022, giá đất thổ cư tại Cam Lâm tăng khoảng 7-10 triệu/m2; đất nông nghiệp tăng 5-7 lần so với trước Tết.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy, thời điểm trước khi có thông tin quy hoạch và triển khai dự án của VinGroup các lô đất được bán theo mét ngang, với giá dao động từ 40-80 triệu/m ngang, hiện tại giá đẩy lên khoảng 110-200 triệu/m ngang, đỉnh điểm có những lô lên tới 340 triệu/m ngang. Sau vài đợt sốt, đất rừng Cam Lâm với các lô lớn vài ha hiện có giá 100-150 ngàn đồng/m2; đất lẻ do người dân tách thửa bán sau sốt khoảng 1,2-1,5 triệu/m2, trước sốt khoảng 700-800 triệu/1000m2. Đất ở tại Cam Lâm hiện có giá trên dưới 10 triệu/m2.

+ Cam Ranh

Cam Ranh là thị trường có mặt bằng giá cao thứ hai Khánh Hòa, sau Nha Trang. Giá rao bán nhà riêng tại Cam Ranh tại khu vực trung tâm đạt mức trung bình khoảng trên 20 triệu đồng/m2, nhà mặt phố khoảng 45-50 triệu/m2, biệt thự liền kề khoảng 47 triệu đến trên 50 triệu/m2. Loại hình có biến động giá mạnh nhất tại Cam Ranh hiện nay cũng là đất nền và đất nền dự án. Cụ thể, năm 2020 giá đất nền Cam Ranh trung bình khoảng 4-5 triệu/m2, đầu năm 2022 vọt lên ngưỡng trên dưới 10 triệu/m2, đất nền dự án từ 14-15 triệu/m2 tăng lên mốc trên dưới 20 triệu/m2..

+ Ninh Hòa

Trong 2 năm qua, giá rao bán đất tại Ninh Hòa trung bình vào khoảng 3 triệu/m2 do các đợt sốt đất chỉ diễn ra cục bộ tại những khu vực gần khu công nghiệp, hoặc những nơi có thông tin khảo sát làm dự án. Trong quý 1/2022, giá rao bán trung bình đạt ngưỡng 4 triệu/m2, tăng hơn 30% so với 2 năm trước. Đáng chú ý, mức độ quan tâm đất nền Ninh Hòa cũng tăng 104%, đặc biệt lượng tin rao bán tăng 274% so với cùng kỳ 2021.

Ngoài các địa phương trên, gần đây Diên Khánh cũng là thị trường thu hút sự quan tâm của người tìm kiếm do có vị trí gần TP. Nha Trang và việc kết nối vào trung tâm TP ngày càng thuận tiện. Thực tế, giai đoạn 2016-2021, thị trường BĐS Diên Khánh đã nhiều lần sốt đất cục bộ. Các xã phường ở khu vực vùng ven như Diên Đồng, Diên Xuân, Diên Lâm, Diên Hòa, Suối Tiên đều có hiện tượng sốt giá. Từ đầu năm đến nay giá đất Diên Khánh tiếp tục nóng lên. Nhiều lô đất 300-400m2 giá 3,5 triệu/m2 tăng lên 4,5 triệu/m2 sau vài ngày. Theo báo cáo thị trường tháng 3/2022 của Batdongsan.com.vn, lượt tìm kiếm BĐS tại Diên Khánh tăng 60%, lượng tin rao cũng tăng 49% so với tháng 2.

Để biết thêm các thông tin về biến động giá tại Khánh Hòa và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, xem thêm báo cáo NCTT của Batdongsan.com.vn

Bất động sản Khánh Hòa khá sôi động trong những năm gần đây nhưng các loại hình phát triển không đồng đều, tập trung vào hai loại hình chính là BĐS du lịch nghỉ dưỡng và đất nền. Đáng chú ý, ngoài các thị trường chủ lực là Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm, nhiều địa phương khác tại Khánh Hòa như Ninh Hòa, Diên Khánh, Vĩnh Sơn, Khánh Vĩnh… cũng từng xuất hiện sốt giá cục bộ do nguồn cung khu vực trung tâm khan hiếm dần và việc mở rộng quy hoạch của tỉnh về các vùng cận trung tâm.

Đây là một trong hai loại hình BĐS chủ lực tại Khánh Hòa nhờ lợi thế phát triển dịch vụ du lịch của tỉnh. Lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa hàng năm vào top cao nhất cả nước giúp thị trường BĐS du lịch nghỉ dưỡng phát triển mạnh trong đó có các căn hộ dịch vụ, cơ sở lưu trú và condotel. Những năm trước, thị trường căn hộ dịch vụ, condotel tại Khánh Hòa có giao dịch khá sôi động. Nhiều dự án lớn hình thành đáp ứng nhu cầu mua để cho thuê lại của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tuy nhiên, những vướng mắc về pháp lý khiến căn hộ condotel giảm dần sức hút. Đặc biệt, trong 2 năm 2019-2020 lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa sụt giảm nghiêm trọng khiến thị trường BĐS nghỉ dưỡng gần như đóng băng.

Lượng khách du lịch đến Khánh Hòa một số năm. Nguồn: Sở du lịch Khánh Hòa

Đầu năm 2022, sau khi trải qua đợt bùng dịch khắp cả nước, Việt Nam dần kiểm soát tốt Covid-19 với độ phủ rộng của vắc-xin trên khắp các tỉnh thành. Từ tháng 3, Khánh Hòa bắt đầu mở cửa trở lại để đón khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế của Batdongsan.com.vn thời điểm cuối tháng 4, khách du lịch đến Khánh Hòa chủ yếu vẫn là khách nội địa. Các khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng vẫn có tỷ lệ phòng trống cao, chỉ đạt khoảng 30-40% so với cùng kỳ các năm chưa có dịch.

Vắng khách quốc tế khiến hoạt động cho thuê căn hộ tại Nha Trang nói riêng, Khánh Hòa nói chung hiện chưa hồi phục về mốc trước dịch. Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm căn hộ cho thuê trong tháng 3/2022 chỉ tăng nhẹ khoảng 5% so với tháng 2. Khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa chủ yếu là người Trung Quốc trong khi nước này vẫn đang đóng cửa do dịch bệnh nên thị trường du lịch vẫn chưa thể sôi động trong ngắn hạn.

Theo báo cáo quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn, giá rao bán condotel tại Nha Trang – thị trường nghỉ dưỡng lớn nhất Khánh Hòa trung bình hiện vào khoảng 48 triệu/m2, gần như không biến động so với 2 năm trước. Ngoài Nha Trang, căn hộ du lịch, condotel còn xuất hiện ở Cam Ranh nhưng số lượng không nhiều, chủ yếu của dự án The Arena Bãi Dài.

Batdongsan.com.vn cho rằng, BĐS du lịch nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa sẽ phục hồi dần dần và chỉ sôi động khi khách du lịch quốc tế quay trở lại. Đối với việc đầu tư, nếu tài chính hạn hẹp thì mua căn hộ dịch vụ để bán lại hoặc cho thuê không mấy khả quan trong ngắn hạn. Ngược lại với người có tài chính tốt, xác định đầu tư dài hạn thì đây là cơ hội mua vào và chờ đợi thị trường du lịch hồi phục. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát hoàn toàn, BĐS du lịch Khánh Hòa cũng như các thị trường khác rất dễ bùng nổ, mang lại cơ hội lợi nhuận tốt vì tỷ lệ lấp đầy tại Khánh Hòa trong mùa du lịch rất cao. Với căn hộ condotel, do chưa có các chính sách pháp lý cụ thể, nhà đầu tư cần xem xét kỹ hợp đồng, các cam kết của chủ đầu tư để tránh các tranh chấp về quyền lợi. Biệt thự nghỉ dưỡng trong các dự án đảm bảo về pháp lý và cơ hội sinh lời tốt tuy nhiên chỉ phù hợp với những nhà đầu tư dày vốn.

Đây là loại hình có giao dịch sôi động nhất tại Khánh Hòa hiện nay. Không chỉ riêng Khánh Hòa, đất nền là loại tài sản đầu tư được yêu thích tại nhiều tỉnh thành do dễ mua, dễ bán, không đòi hỏi tài chính quá lớn.

Từ năm 2019, nhiều địa bàn tại Khánh Hòa đã xuất hiện các đợt sốt giá đất cục bộ với mức tăng khá mạnh, trung bình từ 10-30%, thậm chí 50%. Ngoài đất nền phân lô tại các dự án, đất lẻ trong dân, đất nông nghiệp, đất rừng cũng liên tục sốt giá, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, đầu tư đất nền tại Khánh Hòa chỉ tập trung tại 4 địa bàn nổi bật là Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh, Ninh Hòa. Với một số địa phương khác như Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn… sốt đất chủ yếu là đất nông nghiệp, đất nền sinh thái, diễn ra cục bộ tại những nơi gần TP. Nha Trang hoặc gần nơi có quy hoạch, dự án mới.

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, với thị trường đất nền Khánh Hòa, hiện tại khu vực trung tâm TP. Nha Trang và TP. Cam Ranh đã có mặt bằng giá cao, nguồn cung khan hiếm nên xu hướng đầu tư mở rộng dần về các địa bàn lân cận. Trong đó Cam Lâm là thị trường tập trung nhiều nhà đầu tư đất nền nhất hiện nay với kỳ vọng còn nhiều cơ hội tăng giá nhờ các thông tin quy hoạch dự án, đặc biệt là quy hoạch đô thị sân bay và đô thị thông minh. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, giá đất nhiều nơi tại Cam Lâm đã tăng trong một thời gian dài nên biên độ lợi nhuận tối đa chỉ có thể đạt mức 20-30%, với những tài sản có pháp lý, vị trí tốt.

Với đất nền Cam Lâm, tầm tài chính quanh 1 tỷ đồng có thể mua các nền đất nằm tại các xã gần quốc lộ 1A như Suối Tân, Suối Cát, Cam Hòa, Cam Hải Tây… hoặc đất gần khu công nghiệp Suối Dầu, Trảng É… Với tầm tài chính từ trên 1 tỷ đến 3 tỷ đồng có thể mua đất phân lô quanh khu vực đầm Thủy Triều. Tài chính trên 3 tỷ có thể lựa chọn những mảnh đất vị trí đẹp đón đầu quy hoạch dự án của VinGroup…

Ngoài Cam Lâm đất nền Diên Khánh hiện cũng là lựa chọn đầu tư tốt do có vị trí gần TP. Nha Trang và các trục kết nối vào trung tâm thành phố đã hoàn thiện. Hơn nữa mặt bằng giá rao bán đất nền, đất nông nghiệp tại Diên Khánh hiện vẫn hợp lý, chưa bị đẩy lên quá cao. Cụ thể, với tầm tài chính từ 1 tỷ đồng có thể mua đất nền dưới 300m2 nằm trong các khu dân cư. Tài chính từ 1-3 tỷ có thể mua đất thổ cư hoặc quy hoạch lên thổ cư, nằm gần các khu công nghiệp như Suối Dầu, Suối Tiên, Suối Hiệp hoặc bám đường QL1A, QL27C, DT2, DT8, HL62… Tài chính trên 3 tỷ có thể mua được những lô đất vị trí đẹp, có kết nối giao thông tốt, gần TP. Nha Trang…

Với đặc thù phát triển mạnh về dịch vụ du lịch nên thị trường BĐS Khánh Hòa nặng về đầu tư, nhu cầu mua để ở tập trung nhiều nhất ở TP. Nha Trang, với các loại hình chính là nhà riêng, đất thổ cư và căn hộ chung cư.

Cũng như nhiều tỉnh thành khác, nguồn cung nhà ở tại các trung tâm đô thị của Khánh Hòa như Nha Trang, Cam Ranh ngày càng hạn hẹp, giá bán tăng mạnh, gây khó khăn cho người mua ở thực, nhất là những người có thu nhập thấp. Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, giá đất thổ cư tại Khánh Hòa theo tin rao đạt mức trung bình khoảng 8-10 triệu/m2 nhưng tại Nha Trang, Cam Ranh, giá đất trung bình từ 17-20 triệu/m2, những vị trí trung tâm thì giá cao hơn mặt bằng trung bình khá nhiều. Giá nhà riêng tại TP. Nha Trang hiện cũng ở mốc trung bình khoảng trên dưới 40 triệu/m2, giá nhà mặt phố trung bình từ 92-100 triệu/m2.

Giá đất thổ cư, nhà riêng leo thang tại các đô thị khiến nhu cầu của người dân dịch chuyển sang loại hình chung cư và nhà đất vùng ven. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây Khánh Hòa cũng không có nhiều dự án nhà ở mới, nguồn cung hạn hẹp càng đẩy giá bán tăng mạnh.

Cụ thể, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, Khánh Hòa hiện có khoảng 30 dự án chung cư đang vận hành, chủ yếu tại TP. Nha Trang. Từ năm 2019, nguồn cung dự án mới rất khan hiếm, hiện căn hộ sơ cấp chỉ có tại dự án New Galaxy giá 22-30 triệu/m2; The Green View khoảng 27 triệu/m2; The Aston Luxury Residence 75 triệu/m2… Căn hộ thứ cấp phát sinh giao dịch ở một số dự án như Mường Thanh hay CT6 Vĩnh Điềm Trung…

Khánh Hòa cũng đang thiếu trầm trọng nguồn cung nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp do những năm qua các dự án mới phát triển chủ yếu ở phân khúc cao cấp. Trong khi đó, nhu cầu nhà ở của người dân vẫn tiếp tục tăng. Theo báo cáo thị trường Khánh Hòa quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn, chung cư bán tại Khánh Hòa ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh, cụ thể tăng 69% so với cùng kỳ 2021. Trong khi đó, các dự án nhà giá rẻ, nhà ở xã hội đã phát triển hầu hết có quy mô nhỏ và vừa, không có dự án quy mô lớn.

Dưới đây là một số dự án nhà ở xã hội tại Nha Trang giai đoạn 2015-2020:

– Dự án Chung cư HQC – Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải quy mô 802 căn

– Dự án nhà ở xã hội tại lô CTXH01 và CTXH02 thuộc dự án Khu đô thị VCN Phước Long II quy mô 527 căn

– Dự án nhà ở xã hội Khu đô thị mới Phước Long (NOXH-01) quy mô 534 căn;

– Dự án nhà ở xã hội P.H quy mô 1094 căn;

– Dự án nhà ở xã hội Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I (lô SSH-07,08,09) quy mô 876 căn;

– Dự án nhà ở xã hội Bình Phú II quy mô 358 căn….

– Dự án nhà ở xã hội HQS

Năm 2021 Khánh Hòa không có thêm dự án nhà ở xã hội mới, nguồn cung rao bán chủ yếu là sản phẩm thứ cấp và một phần đợt mở bán cuối của dự án HQS. Năm 2022, dự kiến tỉnh có thêm dự án nhà ở xã hội tại lô đất HH3 – 1 và HH3 – 2 thuộc Khu đô thị Mỹ Gia (TP. Nha Trang). Dự án này đã được tỉnh thống nhất chủ trương cho phép thực hiện vào đầu tháng 3/2022.

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có giá công bố từ chủ đầu tư vào khoảng 13 triệu đồng/m2, tuy nhiên giá chuyển nhượng hiện vào khoảng 16-20 triệu/m2.

Sự mất cân đối trong cơ cấu nguồn cung BĐS tại Khánh Hòa đang đặt ra đòi hỏi về việc đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Theo kế hoạch 2021-2025, Khánh Hòa sẽ phát triển tổng diện tích nhà ở tăng thêm tối thiểu khoảng 5,3 triệu m2 sàn, tương đương 51.275 căn với tổng vốn 48.790 tỷ đồng.

Với chính sách về nhà ở như trên, người mua ở thực tại Khánh Hòa có thể chờ đợi thêm các dự án mới từ nay đến năm 2025 hoặc tìm kiếm nguồn cung thứ cấp đang rao bán trên Batdongsan.com.vn. Ngoài ra, người dân nên mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khu vực ngoài trung tâm với quỹ đất còn dồi dào, giá mềm và việc kết nối ngày càng thuận tiện.

Là thành phố du lịch dịch vụ nên nhu cầu thuê các loại hình BĐS tại Khánh Hòa khá sôi động. Tuy nhiên trong 2 năm dịch Covid-19, nhu cầu thuê sụt giảm mạnh, thậm chí giao dịch gần như đóng băng. Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trong khi nhu cầu thuê kho xưởng, văn phòng tại Khánh Hòa gần như đi ngang so với trước dịch thì nhu cầu thuê nhà mặt phố, nhà riêng sụt giảm mạnh, lần lượt 41% và 21% so với quý 1/2019. Riêng loại hình chung cư cho thuê có nhu cầu tương đối ổn định, thậm chí tăng 8% trong quý 1/2022.

Nếu có nhu cầu thuê BĐS tại Khánh Hòa , độc giả có thể tìm kiếm thông tin đầy đủ trên Batdongsan.com.vn với các loại hình: cho thuê kho xưởng, cho thuê căn hộ chung cư, cho thuê nhà mặt phố…

Batdongsan.com.vn đánh giá Khánh Hòa hiện là một trong những thị trường BĐS tỉnh còn nhiều tiềm năng tăng giá trong đầu tư đất nền, BĐS nghỉ dưỡng. Với nhu cầu ở, tỉnh có nhiều dự án chung cư, biệt thự chất lượng khá tốt, giá đất thổ cư, nhà riêng chưa quá cao, cơ sở hạ tầng, hệ thống tiện ích dịch vụ, khí hậu tốt cho nhu cầu ở. Tuy nhiên, việc đầu tư BĐS Khánh Hòa cần có sự chọn lọc địa bàn, vì hạ tầng Khánh Hòa phát triển không đồng đều, chỉ tập trung ở trung tâm TP. Nha Trang, Cam Ranh và một phần Vạn Ninh, Ninh Hòa. Các huyện miền núi hạ tầng vẫn kém phát triển, sốt đất nông nghiệp, đất rừng mang tính cục bộ, không bền vững. Nhu cầu ở chủ yếu cũng tập trung ở những nơi phát triển, đông dân cư.

Việc đầu tư đất nền, thổ cư tại Khánh Hòa hiện vẫn có cơ hội sinh lời tốt tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, nhiều môi giới địa phương tận dụng thông tin về quy hoạch để thổi giá đất, tạo sóng bằng cách gom đất nông nghiệp, lách luật tách thửa rồi phân lô bán với giá cao, đặc biệt là tại Cam Lâm. Đáng chú ý, nhiều lô đất nền Cam Lâm trước đây là đầm nuôi trồng thủy sản hoặc vườn xoài đã được "vẽ" thành các dự án ăn theo sân bay quốc tế Cam Ranh và các resort tại khu Bãi Dài. Những lô đất này được mua vào với giá rẻ sau đó phân lô bán với giá từ 10, 20, 25 triệu đồng/m2. Trường hợp các dự án này là "bánh vẽ" hoặc vi phạm quy định phân lô, tách thửa thì nhà đầu tư rất dễ bị mắc kẹt vốn, tài sản khó thanh khoản. Ngoài ra, việc phân lô bán nền tràn lan còn gây chồng lấn dự án, nếu mua khu vực dính quy hoạch khó bán lại hoặc phải chờ đền bù với giá thấp.

Do đó, trước khi mua, đầu tư đất nền tại đây mọi người nên tìm hiểu kỹ thông tin, quy hoạch, so sánh giá bán, tránh các khu vực đã bị đẩy giá quá cao để đảm bảo an toàn cho suất đầu tư.

Với các địa phương khác như Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn… tuy không có nhiều lợi thế về quy hoạch, hạ tầng nhưng vẫn có các đợt sốt đất cục bộ, chủ yếu là đất nông nghiệp. Lưu ý khi mua đất vườn, đất nông nghiệp tại đây cần chọn nơi có giao thông tốt, đất có một phần thổ cư hoặc quy hoạch lên thổ cư để đảm bảo thanh khoản.

Batdongsan.com.vn cho rằng, giá BĐS Khánh Hòa đã tăng mạnh ở nhiều khu vực sau các đợt sốt đất cục bộ, do đó biên độ tăng giá không còn nhiều. Người mua nên thận trọng khi tham gia thị trường, nên tránh những khu vực đã bị đẩy giá quá cao, nên tìm hiểu kỹ thông tin, quy hoạch, so sánh giá trước khi mua bán, có thể kết nối với môi giới uy tín tại địa phương hoặc tìm đến những sàn môi giới có kinh nghiệm nhiều năm như New City; Đắc Sinh; Paradise, Gia Khang Land… Đặc biệt cần tránh mua đất dính quy hoạch hoặc dự án "ảo" không được phép phân lô tách thửa.

Ngọc Sương