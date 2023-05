>> Cần đăng tin bán BĐS Long An người tìm kiếm có thể xem hướng dẫn và trợ giúp đăng tin

Tỉnh Long An nhìn từ trên cao

Là cửa ngõ và điểm giao thoa giữa Đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời là cửa ngõ giao thương với Campuchia và tiểu vùng sông Mekong mở rộng, Long An hiện đang là một “điểm sáng” của thị trường BĐS phía Nam.

Ngoài ra, việc nằm giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), khu vực kinh tế trọng điểm của Tổ Quốc, kết nối hai vùng kinh tế Đông và Tây Nam Bộ nên Long An có nhiều cơ hội để phát triển, tập trung đẩy mạnh đô thị hóa, phát triển hạ tầng nhằm phát triển trở thành một khu vực mới đi đầu về tiềm năng BĐS.

Long An là một tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long, cách trung tâm TP.HCM 50km theo hướng Quốc lộ 1A.

Bản đồ hành chính tỉnh Long An

Đây cũng là tỉnh duy nhất của Tây Nam Bộ có đường ranh giới tiếp giáp với TP.HCM, đồng thời là cửa ngõ giao thương với nhiều tỉnh thành và quốc gia khác. Cụ thể:

Phía Đông và Đông Bắc giáp với TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Phía Bắc giáp với tỉnh Svay Rieng của Vương Quốc Campuchia.

Phía Nam giáp với tỉnh Tiền Giang.

Phía Tây và Tây Bắc giáp với tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prey Veng của Vương quốc Campuchia.

Với vị trí thuận lợi, không khó để Long An đẩy mạnh phát triển kinh tế, giao thương về mọi mặt, từ buôn bán, vận chuyển tới thị trường nóng như BĐS.

Long An có diện tích tự nhiên là 4.493,8 km2, chiếm tỷ lệ 1,35 % so với diện tích cả nước và bằng 11,06 % diện tích của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Về dân số, theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2020, Long An là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 13 về số dân với khoảng 1,7 triệu người. Tính đến cuối năm 2021, dân số toàn tỉnh đạt gần 1.8 triệu người với mật độ 392 người/km2, tỷ lệ đô thị hóa đạt 24%.

Long An có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện với 192 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 166 xã, 12 phường và 14 thị trấn. Dưới đây là danh sách các quận, huyện, thành phố trực thuộc Long An:

Đức Huệ

Đức Hòa

Bến Lức

Cần Đước

Cần Giuộc

Thủ Thừa

Tân Trụ

Châu Thành

Thạnh Hóa

Tân Thạnh

Mộc Hóa

Vĩnh Hưng

Tân Hưng

Thị xã Kiến Tường

Thành phố Tân An

Là một tỉnh sở hữu cửa ngõ quan trọng đối với Miền Nam, Long An đang trên đà phát triển, trở thành một khu vực sôi động bậc nhất Tây Nam Bộ. Bên cạnh đó, an ninh khu vực hay an sinh xã hội tại Long An cũng được đảm bảo để người dân có cuộc sống tốt nhất, chuyên tâm an cư lạc nghiệp cũng như khiến cho các nhà đầu tư yên tâm.

Long An – Mảnh đất “vàng” cho các nhà đầu tư

Dưới đây là địa chỉ trụ sở một số cơ quan, đơn vị hành chính tiêu biểu của tỉnh Long An, khi có nhu cầu liên hệ giải quyết công việc, thủ tục về hành chính, độc giả có thể lưu lại:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tân An, Long An.

Công An tỉnh Long An – Phòng cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội: 42 QL1, Phường 2, Tân An, Long An.

Cục thuế tỉnh Long An: 36 Thủ Khoa Huân, Phường 1, thành phố Tân An, Long An.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An: số 8 tuyến tránh, Đ.QL1, phường 4, Tân An, Long An.

Sở GD&ĐT tỉnh Long An: 411, Quốc lộ 1, phường 4, Tân An, Long An.

Bệnh viện Đa Khoa Long An: 211 Nguyễn Thông, phường 3, Tân An, Long An.

Long An là một tỉnh có vị trí rất đặc biệt, nằm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Diện tích đứng thứ 34, dân số đứng thứ 16 và quy mô kinh tế đứng thứ 12/63 tỉnh thành trên cả nước, đồng thời cũng là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với ĐBSCL, giáp TP.HCM, cánh cửa giao thương ra quốc tế với 133km đường biên giới với Campuchia. Do đó, Long An có nhiều tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế ở các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp.

Phát triển thủy sản, nông nghiệp

Nhờ việc được hưởng nguồn nước ngọt từ hai hệ thống sông Cửu Long và Đồng Nai nên thuận lợi cho ngành thủy sản cũng như các ngành thuần nông nghiệp. Ngoài ra, Chính Phủ cũng ra sức hỗ trợ, chủ trương để Long An phát triển các ngành liên quan đến công nghệ, công nghiệp và logistics.

Phát triển công nghiệp

Theo đánh giá, Long An là thị trường phát triển BĐS công nghiệp sôi động nhất nhì cả nước. Toàn tỉnh hiện có 28 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp, diện tích khoảng 13.500ha. Tỷ lệ lấp đầy tại 16 KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã đạt hơn 89%.

Một số KCN quy mô tại địa bàn có thể kể đến như:

KCN Đức Hòa III với quy mô 1.852 ha

KCN Long Hậu với quy mô 324 ha

KCN Tân Kim với quy mô 167,7ha

KCN Bắc Tân Lập với quy mô 1000ha

KCN Nam Tân Lập với quy mô 244,74 ha

KCN Cầu Cảng Phước Đông với quy mô 128,97 ha

KCN Cầu Tràm quy mô 77,82 ha

KCN Nhựt Chánh với quy mô 122,75 ha

KCN Hòa Bình với quy mô 117,67 ha

KCN An Nhựt Tân với quy mô 120 ha

Cùng với đó là các dự án nhà xưởng, kho bãi cho thuê với tổng diện tích hơn 6 triệu m2.

Bản đồ vị trí các khu công nghiệp tại Long An

Ngoài ra Long An cũng đang quy hoạch khu kinh tế 3.200ha xoay quanh cảng quốc tế Long An tại Cần Giuộc và danh mục 16 dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm như khu kinh tế cửa khẩu Long An (13.080ha); KCN Phú An Thạnh (1.000ha), Việt Phát (918ha), Prodezi (400ha); Trung tâm nghiên cứu sinh học Đồng Tháp Mười (83ha); khu tiếp nhận kho vận – logistics tại Cảng quốc tế Long An (147ha); trung tâm kho vận và dịch vụ logistics ở Bến Lức (10ha).

Tốc độ tăng trưởng GDP

Theo thống kê, trong giai đoạn 2016-2020, Long An đạt mức tăng trưởng kinh tế 9,11%/năm, xếp thứ 14 cả nước về tốc độ tăng trưởng GDP. Về kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị gần 25,3 tỷ USD, đã thu hút dòng vốn đầu tư FDI gần 9,2 tỷ USD.

Theo cục Đầu tư nước ngoài, năm 2021, về mặt thu hút FDI Long An hiện đang đứng thứ 2 cả nước với vốn đầu tư đạt 3,84 tỷ USD, chiếm đến 12,3% tổng vốn đầu tư ở Việt Nam.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã thu hút được hơn 1 nghìn dự án đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đăng ký lên tới gần 9,4 tỷ USD, trong đó đã có 588 dự án đi vào hoạt động với số vốn đầu tư đạt trên 3,6 tỷ USD. Các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo, năng lượng, dệt may, da giày là những lĩnh vực được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến. Đặc biệt, trong năm 2021, Long An triển khai hàng loạt dự án quan trọng, tiêu biểu tại huyện Cần Giuộc với dự án điện 3,1 tỷ USD.

Trong những tháng đầu năm 2022, tỉnh đã cho thấy sức hút đặc biệt khi thu hút thêm 9 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 14 dự án, tổng số vốn đăng ký đạt trên 309 triệu USD. Nổi bật là các dự án như Coca Cola (vốn đầu tư trên 136 triệu USD); Lotte Eco Logis (với dự án nhà xưởng 79.142 m2); Alibaba (đầu tư hệ thống kho vận 110.000 m2),…

Xét về tiềm năng BĐS thì Long An vẫn được đánh giá cao hơn so với hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Nhưng vì vấn đề hạ tầng vẫn còn bất cập nên nơi đây vẫn chưa thể bật lên thành một “điểm sáng”. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm nâng cấp hạ tầng địa phương.

Nhận thấy việc quy hoạch giao thông không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn giúp đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa nên Sở giao thông và vận tải Long An đã đề ra phương hướng từ năm 2021 sẽ khởi công đề án xây dựng 3 cầu trên trục động lực kết nối TP.HCM – Long An – Tiền Giang với thời gian dự kiến là 5 năm.

Dự kiến khi dự án hoàn tất sẽ hình thành tuyến giao thông xuyên từ TP.HCM đến Tiền Giang nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa các tỉnh thành miền Tây tới TP.HCM.

Bên cạnh đó, năm 2021, Long An cũng đang đầu tư và nâng cấp mở rộng 7 tuyến đường nối TP.HCM, tổng kinh phí lên tới 24.400 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến vào năm 2025. Kế hoạch sau đó sẽ nâng cấp thêm 16 điểm kết nối khác.

Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Long An

7 tuyến đường nối được nâng cấp mở rộng là:

Đường Long Hậu huyện Nhà Bè với dự kiến vốn đầu tư gần 5100 tỷ đồng.

Đường Nguyễn Văn Bứa, Huyện Hóc Môn, TP.HCM – ĐT.824 huyện Đức Hòa, Long An với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.800 tỷ đồng.

Quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình Chánh và huyện Cần Giuộc với tổng số vốn gần 1.500 tỷ đồng.

Đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè – ĐT.826C, huyện Cần Giuộc với dự kiến đầu tư gần 1000 tỷ đồng.

Tuyến đường song song Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh – Đường trục động lực, Cần Giuộc với tổng chiều dài hơn 8,6 km và kinh phí 4300 tỷ đồng.

Long An mở đường mới phía Tây bắc, Đức Hòa dài khoảng 7,5 km với tổng kinh phí khoảng 6400 tỷ đồng.

TP.HCM cũng quy hoạch đường Võ Văn Kiệt nối dài kết nối với tuyến đường tỉnh 822, 823, 823B, 825 qua huyện Đức Hòa với tổng kinh phí là 3300 tỷ đồng.

Ngoài ra, Long An còn được hưởng lợi lớn từ các công trình giao thông mở rộng của TP.HCM. Trong đó, tuyến cao tốc Mộc Bài – TP.HCM đang được đẩy mạnh triển khai. Tuyến cao tốc có điểm đầu giao với đường vành đai 3, điểm cuối tại khu kinh tế Mộc Bài, Tây Ninh và có chiều dài 53km. Dự kiến sau khi đưa vào hoạt động sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tăng trưởng năng lực khai thác tuyến đường liên vận quốc tế nối Hồ Chí Minh với Campuchia. Đồng thời cũng tạo một tuyến đường mới kết nối TP.HCM với Tây Ninh, giúp giảm tại quốc lộ 22.

Trong quý 2/2022, Long An sẽ khởi công 5 dự án giao thông kết nối TP.HCM với tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng. Cùng với đó, tuyến Tỉnh lộ 830E cũng chuẩn bị triển khai với tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng.

Từ nay đến năm 2025, Long An tiếp tục thực hiện 3 công trình trọng điểm gồm đường Vành đai thành phố Tân An, ĐT827E, ĐT830E và chương trình đột phá giao thông với 7 công trình như đường Lương Hòa – Bình Chánh, đường Hựu Thạnh – Tân Bửu, ĐT826E, đường Tân Tập – Long Hậu và mở rộng ĐT824… Đây là những công trình hứa hẹn đưa Long An trở thành một điểm nóng của thị trường bất động sản.

Hiện tại Long An đang đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế ở khu vực phía Nam cả nước.

Bản đồ quy hoạch vùng tỉnh Long An tầm nhìn 2030

Theo đó quy hoạch đô thị được xây dựng thành 3 giai đoạn:

– Giai đoạn 2018 – 2020: mục tiêu tổng số đô thị toàn tỉnh là 22 đô thị: tỉnh Long An sẽ thành lập mới 5 đô thị và nâng cấp 12 đô thị với 1 đô thị loại II (Tân An), 3 đô thị loại III (Kiến Tường, Bến Lức, Hậu Nghĩa), 10 đô thị loại IV (Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước, Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tầm Vu, Tân Trụ) và 8 đô thị loại V (Hưng Điền B, Bình Phong Thạnh, Đông Thành, Hiệp Hòa, Gò Đen, Rạch Kiến, Đông Hòa, Long Đức Đông).

– Giai đoạn 2021 – 2025: tổng số đô thị toàn tỉnh là 25 đô thị. Dự kiến thành lập mới 3 đô thị và nâng cấp các đô thị còn lại, gồm có 1 đô thị loại II (Tân An), 4 đô thị loại III (Kiến Tường, Bến Lức, Hậu Nghĩa, Cần Giuộc), 11 đô thị loại IV (Đức Hòa, Cần Đước, Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tầm Vu, Tân Trụ, Đông Hòa, Đông Thành) và 9 đô thị loại V (Hưng Điền B, Bình Phong Thạnh, Hiệp Hòa, Gò Đen, Rạch Kiến, Long Đức Đông, Khánh Hưng, Thái Bình Trung, Mỹ Quý Tây)

– Giai đoạn 2026 – 2030: tổng số đô thị là 29 đô thị, dự kiến thành lập mới 4 đô thị và nâng cấp các đô thị còn lại, gồm có 1 đô thị loại I (Tân An), 2 đô thị loại II (Bến Lức, Kiến Tường), 2 đô thị loại III (Cần Giuộc, Hậu Nghĩa), 11 đô thị loại IV (Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Hòa, Thủ Thừa, Tân Trụ, Cần Đước, Đông Hòa, Tầm Vu, Đông Thành) và 13 loại V (Hưng Điền B, Khánh Hưng, Thái Bình Trung, Bình Phong Thạnh, Hậu Thạnh Đông, Mỹ Quý Tây, Hiệp Hòa, Mỹ Hạnh, Gò Đen, Lương Hòa, Rạch Kiến, Long Đức Đông, Lạc Tấn).

Với những thuận lợi về vị trí địa lý cũng như sự phát triển kinh tế và đô thị diễn ra mạnh mẽ là những điều kiện giúp Long An hình thành những dịch vụ tiện ích phục vụ người dân. Trên địa bàn có rất nhiều trường Đại học lớn kèm theo đó là những dịch vụ khám chữa bệnh tiện ích thuận lợi để người dân an cư lạc nghiệp cũng như phát triển cuộc sống trên địa bàn tỉnh.

Một số trường đại học trên địa bàn tỉnh Long An

Trường Cao đẳng nghề Kỹ Thuật Công Nghệ LADEC

Trường Trung cấp nghề Đức Hòa

Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn

Trường Trung cấp nghề Cần Giuộc

Trường Trung cấp nghề Đồng Tháp Mười

Trường cao đẳng sư phạm Long An

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Trường đại học Tân Tạo

Danh sách các bệnh viện lớn tại tỉnh Long An

Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An

Bệnh viện y học dân tộc cổ truyền Long An

Bệnh viện đa khoa Châu Thành Long An

Bệnh viện huyện Đức Huệ

Bệnh viện huyện Thạnh Hóa

Bệnh viện khu vực Gò Đen

Bệnh viện Phổi Long An

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Hưng Long An

Bệnh viện Nguyễn Văn Tuyên

Bệnh viện đa khoa huyện Thủ Thừa

Bệnh viện đa khoa Tân Thạnh Long An

Trung tâm lao và phổi Long An

Trung tâm y tế huyện Bến Lục

Trung tâm y tế huyện Cần Giuộc

Trung tâm y tế huyện Mộc Hóa

Một số khu vui chơi và công viên tại Long An

Long An vốn nổi tiếng là một địa điểm du lịch nổi tiếng tại khu vực phía Nam của Tổ Quốc. Với vị trí địa lý gần TP.HCM, nếu bạn muốn có một không gian thư giãn thoải mái sau những ngày làm việc mệt mỏi thì Long An là một địa điểm không thể bỏ qua. Dưới đây là một số địa điểm vui chơi nổi tiếng tại Long An:

Rừng Tràm Long An

Công viên 7 kỳ quan thế giới

Nhà cổ trăm cột

Cảng biển Tân Lập

Làng nổi Tân Lập

Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười

Khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh

Chùa Thiên Phước

Bảo tàng Long An

Ngã tư lịch sử Đức Hòa

Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo

Công viên tượng đài Long An

Công viên nước Rio

Vườn hoa Kiểng Thanh Tâm

Với định hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp nên loại hình BĐS được ưa chuộng nhất tại Long An hiện là đất nền, đất nền KCN và nhà liền thổ. Theo số liệu từ Batdongsan.com.vn, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 200 dự án đang hoạt động hoặc triển khai, chủ yếu thuộc các loại hình trên.

Thị trường căn hộ cũng bắt đầu xuất hiện một số dự án nhưng số lượng hạn chế, quy mô nhỏ. Trong đó, dự án nhà ở cao tầng có quy mô lớn nhất tỉnh hiện nay là Ehome Southgate của CĐT Nam Long triển khai tại huyện Bến Lức. Dự án có quy mô 7 block với hơn 5.000 sản phẩm căn hộ.

Với phân khúc nhà liền thổ, Long An có khá nhiều dự án chất lượng của những chủ đầu tư lớn như: Khu đô thị nghỉ dưỡng West Lakes Golf & Villas của Trần Anh Group, Thắng Lợi Group cũng đang phát triển dự án khu đô thị Sol City, Diamond City và dự kiến triển khai thêm 5 dự án quy mô lớn tại Đức Hòa, Tân An, Cần Giuộc; Phúc Land, Eco Land, BRG Group với loạt dự án như Phúc An City, La Villa Green City. Cát Tường Group với KĐT Cát Tường Phú Sinh và quy mô lớn nhất phải kể đến dự án KĐT Waterpoint quy mô 335ha đang triển khai tại Bến Lức của Nam Long Group.

Thị trường Long An sắp tới sẽ xuất hiện đa dạng các loại hình dự án

Cùng với các chính sách đầu tư về hạ tầng, chỉnh trang đô thị, cùng vị trí thuận lợi khi giáp danh TP.HCM, những năm gần đây, giá bất động sản tại Long An được đánh giá ổn định và có xu hướng tăng.

Sự tăng trưởng về giá bất động sản tại Long An phần lớn đến từ yếu tố hạ tầng, quy hoạch, đô thị hóa và bùng nổ kinh tế, công nghiệp của địa phương. Điều này giúp thị trường Long An “sạch” hơn, ít giao dịch ảo so với các đô thị vệ tinh khác.

Theo khảo sát, từ thời điểm 2018 đến nay, Long An từng xuất hiện lác đác vài cơn sốt nhà đất trên các địa bàn Bến Lức, Tân An, tuy nhiên hầu hết các cơn sốt này được dập tắt chóng vánh và không tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường. Bằng chứng là trong gần 5 năm qua, giá BĐS Long An tăng trưởng đều đặn, ổn định không có quá nhiều thăng trầm và tương đối minh bạch.

So với các đô thị vệ tinh khác của TP.HCM, Long An đang có mặt bằng giá BĐS thấp hơn so với Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Báo cáo từ Batdongsan.com.vn cho thấy, giá đất nền trung bình tại Long An hiện chỉ ở mức 6 – 12 triệu đồng/m, đất trung tâm thị trấn, thị xã vào khoảng 18 – 30 triệu đồng/m.

Với loại hình nhà phố, nhà liền kề, giá dao động ở khoảng 20 – 35 triệu/m2. Riêng loại hình biệt thự có tầm giá đa dạng, thấp nhất vào khoảng 5 tỷ đồng/căn và cao nhất ở khoảng 20 tỷ đồng/căn. So với tầm giá 10 – 25 triệu/m2 đất nền, 40 – 60 triệu/m2 nhà liền thổ của Đồng Nai, Bình Dương, giá đất Long An được đánh giá mềm hơn và giàu tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Theo số liệu NCTT của Batdongsan.com.vn, cũng trong giai đoạn 2018 đến 2020, Long An luôn duy trì tốc độ tăng trưởng nhu cầu tìm kiếm BĐS trung bình từ 15-30%. Ở giai đoạn 2021, bất chấp tình hình dịch bệnh phức tạp, lượt tìm kiếm nhà đất của địa phương này vẫn đều đặn tăng từ 5-15% qua mỗi quý.

Riêng trong quý 1/2022, mức độ quan tâm BĐS Long An tăng 13% so với cuối năm 2020. Con số này tăng 59% nếu tính riêng trong tháng 3/2022. Đặc biệt, nhà đầu tư ưa chuộng tìm kiếm loại hình đất nền tại Long An, riêng trong tháng 3/2022, lượt tìm kiếm đất nền Long An tăng 66% so với tháng 2 trước đó.

Trong số 15 huyện/ thành phố của Long An, TP. Tân An, Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc và TX Kiến Tường là các địa phương có giao dịch BĐS sôi động nhất. Đây đều là những huyện/ thành phố có kết nối thuận lợi với TP.HCM, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thu hút FDI cao và tập trung nhiều KCN quy mô lớn.

Tân An

Tân An là thành phố trực thuộc và cũng là trung tâm kinh tế – xã hội của tỉnh Long An nên có quy mô thị trường ổn định với đầy đủ các loại hình bất động sản từ đất nền, nhà mặt phố, chung cư đến biệt thự liền kề,…

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, giá rao bán các loại hình BĐS tại Tân An có xu hướng tăng, cụ thể, phân khúc nhà mặt phố, biệt thự liền kề có giá trung bình cao so với mặt bằng chung, trong khoảng từ 30 – 36 triệu đồng/m2. Loại hình đất bán có sự tăng trưởng chậm hơn khi giá chỉ rơi vào khoảng từ 8 – 10 triệu đồng/m2.

Đức Hòa

Là khu vực với định hướng quy hoạch lên thành phố của Long An nên không khó để nhận định Đức Hòa là một khu vực tiềm năng mới của tỉnh. Giá rao bán phân khúc biệt thự liền kề tại Đức Hòa vẫn đang chiếm ưu thế với giá bán dao động từ 25 – 37 triệu đồng/m2, nhà mặt phố từ 21 – 25 triệu đồng/m2.

Là một thủ phủ về công nghiệp của Long An khi sở hữu nhiều KCN lớn thì phân khúc đất nền dự án tại Đức Hòa cũng nhận thấy sự gia tăng về giá, khi trong 3 năm đã tăng từ 10 – 16 triệu đồng/m2. Trong khi phân khúc trang trại, khu nghỉ dưỡng lại cho thấy sự ổn định khi giá trong khoảng từ 2 – 3 triệu đồng/m2.

Để biết thêm các thông tin về biến động giá tại Long An và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, mời độc giả xem thêm báo cáo NCTT của Batdongsan.com.vn

Thu hút đầu tư nước ngoài vào các KCN, kết nối kinh tế vùng và đón đầu làn sóng ly tâm là yếu tố khiến nhà đất Long An giàu tiềm năng tăng trưởng. Với quỹ đất đa dạng, mật độ dân cư không quá cao và kinh tế tập trung vào nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nên loại hình BĐS được ưa chuộng phát triển tại thị trường Long An vẫn là đất nền, nhà liền thổ và đất nền KCN.

Nếu nhà đầu tư đang có ý định rót vốn vào thị trường BĐS Long An thì có thể tham khảo và lựa chọn loại hình trên cho giao dịch bán chuyển nhượng. Đối tượng hướng đến khi đầu tư vào các loại hình này sẽ là người dân tại các tỉnh, thành phố lân cận như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Với loại hình liền kề, nhà phố, nên chọn những dự án ở các vùng ven giáp TP.HCM như Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Hòa và thành phố Tân An, nơi có các dự án quy mô của các chủ đầu tư lớn như Thắng Lợi, Cát Tường Group, Nam Long và các chủ đầu tư địa phương như Trần Anh.

Long An phát triển các dự án “khủng” nhờ nâng cấp hạ tầng

Nhà đầu tư nên chọn các chủ đầu tư đã thành công ở những dự án trước đó để đảm bảo về chất lượng nhà ở và hạ tầng xung quanh. Nếu dự án đã hoàn thành xong giai đoạn nào đó, nhà đầu tư có thể đến tận nơi để xem chất lượng bàn giao, cũng như đối chiếu với tiến độ tổng thể để cân nhắc trước khi xuống tiền.

Về đất nền, nguồn cung chủ yếu tại địa bàn là đất tư nhân. Vì thế, người mua cần khảo sát trực tiếp khu đất và gặp chính chủ để giao dịch, dù có liên hệ qua môi giới hay không.

Đối với loại hình đất dự án, khi đi khảo sát thực tế cần chú ý cả về hạ tầng, tiện ích xung quanh như: đường nội khu, khuôn viên, hệ thống điện nước,… nhằm đánh giá tiến độ cũng như quy mô dự án. Đồng thời kiểm tra xem chủ đầu tư đã có các giấy tờ pháp lý như quyết định 1/500 hay sổ hồng riêng chưa,… Người mua cũng có thể hỏi xin ảnh sổ hồng đã bàn giao cho các nhà đầu tư trước để tham khảo.

Về hình thức đầu tư cho thuê nhà ở tại Long An có thể thấy thị trường này chưa thực sự phát triển như các tỉnh lân cận. Hầu hết giá cho thuê chỉ vào khoảng 2-5 triệu/tháng với căn hộ và nguồn cung cũng rất ít. Nhà riêng cao nhất cũng chỉ 10 triệu/tháng. Chỉ có nhà phố, biệt thự tại các KĐT đã được quy hoạch bài bản và mới hoặc sắp bàn giao mới có mức giá 10-20 triệu/tháng nhưng nguồn cung cũng hạn chế. Do đó, nếu muốn đầu tư cho thuê nhà tại Long An, người mua nên chọn các dự án như: The Pearl Riverside, The Sol City, Waterpoint,…

Với sự phát triển của nhiều cụm công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, có thể thấy nhu cầu mua đất để ở tại Long An hiện nay là rất cao.

Đối với nhu cầu này, người mua có thể tham khảo các loại hình bất động sản như nhà riêng, căn hộ giá rẻ. Về quỹ đất, hiện tại ở Long An quỹ đất sạch, giá mềm là rất nhiều, người mua có thể thoải mái lựa chọn dựa vào điều kiện tài chính cũng như sở thích, nhu cầu.

Hiện tại, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, giá bán nhà riêng tại một số khu vực được quan tâm tại Long An có thể kể đến như: Bến Lức, Đức Hòa khoảng 15tr/m2, Đức Huệ 17tr/m2, Tân An 18tr/m2, Cần Giuộc 20tr/m2,…

Đối với thị trường căn hộ tại Long An, nguồn cung không có nhiều. Thực tế, theo thống kê, toàn tỉnh chỉ có dưới 10 dự án căn hộ, tập trung chủ yếu ở huyện Đức Hòa, Bến Lức. Giá bán căn hộ tại khu vực Đức Hòa tương đối mềm, chỉ từ 11tr/m2, hay từ 20tr/m2 cho các dự án tại huyện Bến Lức.

Huyện Bến Lức – Long An có thị trường căn hộ sôi động

Về quỹ nhà ở, theo sở xây dựng tỉnh Long An, một lộ trình phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2022 – 2025 định hướng đến năm 2030 đã được triển khai. Được biết, giai đoạn đến năm 2025, tỉnh sẽ cho xây dựng 500.000 căn nhà ở xã hội, giúp cho công nhân và người có khó khăn về nhà ở gánh được nỗi lo. Và đến năm 2030, sẽ xây dựng khoảng 1.000.000 căn nhà, giúp giải quyết được 100% số người có nhu cầu về nhà ở tại các khu, cụm công nghiệp.

Theo kế hoạch, trong năm 2022, Tỉnh dự kiến sẽ có trên 60.500 căn nhà được xây dựng, bao gồm:

Khoảng gần 16.400 căn nhà thương mại.

Khoảng gần 4.200 căn nhà ở xã hội.

Khoảng gần 2.000 căn nhà ở công nhân.

Hơn 2.500 nhà ở tái định cư.

Còn lại là nhà do người dân tự xây dựng

Long An và những chính sách về đầu tư nhà ở

Hiện tại các ngân hàng ở Long An đang có chương trình hỗ trợ vay vốn đối với người mua nhà trên địa bàn tỉnh. Đơn cử như ở thành phố Tân An, chính sách vay mua nhà ở là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn giúp khách hàng thanh toán các chi phí mua nhà ở, với quyền lợi được vay lên tới 80% giá trị tài sản đảm bảo. Thời hạn vay vốn lên tới 25 năm, ngoài ra cũng có thể dùng BĐS định mua làm tài sản đảm bảo.

Cùng với đó là phương thức trả nợ linh hoạt phù hợp với những ai đang có ý định đầu tư mua nhà tại khu vực Long An. Một số ngân hàng hỗ trợ chính sách vay vốn nhà ở như:

Ngân hàng BIDV Tân An

Ngân hàng Vietcombank Tân An

Ngân hàng Agribank Tân An

Ngân hàng Techcombank Tân An

Ngân hàng VPBank Tân An

Ngân hàng Vietinbank Tân An

Ngân hàng ACB Tân An

Ngân hàng MB Bank Tân An

Tuy nhiên, lãi suất và thời hạn cho vay ở các ngân hàng này là khác nhau nên người mua cần tìm hiểu trước và lựa chọn ngân hàng có gói vay phù hợp để vay vốn.

Với đặc thù tập trung phát triển khu công nghiệp nên thị trường cho thuê BĐS Long An chủ yếu tập trung vào các loại hình như: cho thuê đất khu công nghiệp, thuê mặt bằng, kho xưởng, thuê nhà riêng, đất thổ cư và căn hộ chung cư.

Với 16 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tổng diện tích quy hoạch gần 3.800 ha, các khu công nghiệp này hiện đang còn 306 ha đất sạch chưa cho thuê. 7 khu công nghiệp đã và đang thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật với diện tích khoảng 290 ha, đủ điều kiện để tiếp nhận các nhà đầu tư. Một số khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư như:

Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông với diện tích khoảng 92 ha.

Khu công nghiệp Hựu Thạnh với diện tích khoảng 120 ha.

Khu công nghiệp Trần Anh Tân Phú với diện tích khoảng 40 ha.

Long An đang phát triển nhiều dự án BĐS cho thuê với quy mô đa dạng

Thị trường cho thuê căn hộ nhà ở tại Long An ngày càng trở nên sôi động hơn khi nhiều người có xu hướng muốn sống ở các tỉnh lân cận TP.HCM. Khu vực có không gian thoáng mát, rộng rãi với đầy đủ tiện ích lại có giá thuê chung cư, căn hộ rẻ hơn trong thành phố. Trong đó, Long An chính là một điểm đến được nhiều cá nhân, gia đình lựa chọn, đặc biệt là các đối tượng làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Diện tích các căn hộ chung cư rao thuê tại Long An khá đa dạng, dao động từ 30-90m2; tương ứng với giá thuê từ 3-7 triệu đồng/tháng với đầy đủ tiện ích và dịch vụ kèm theo.

Tại khu vực Đức Hòa với khu đô thị Phúc An City, giá thuê căn hộ ở đây dao động từ 1,5 triệu – 3,5 triệu đồng một căn, rẻ hơn nhiều so với các căn hộ ở TP.HCM. Có thể nói, thị trường địa ốc cho thuê tại Long An hiện đang là một điểm đến hấp dẫn tại khu vực Phía Nam.

Xét về tiềm năng tăng trưởng BĐS, nếu so với hai tỉnh Bình Dương, Đồng Nai thì Long An vẫn dồi dào về cả quỹ đất lẫn giá BĐS. Bên cạnh đó, cảng biển và khu công nghiệp cũng là đặc điểm nổi bật khi nói tới Long An.

Cùng với những chính sách nâng cấp, cải thiện về cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị, theo giới chuyên gia, thời gian tới Long An sẽ có sự phát triển kinh tế vượt trội, thị trường BĐS cũng sẽ được hưởng lợi, thu hút nhiều dự án quy mô trong khu vực. Đồng thời cũng trở thành tâm điểm sáng trong thị trường BĐS phía Nam.