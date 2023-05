>> Cần đăng tin bán BĐS Quảng Nam người tìm kiếm có thể xem hướng dẫn và trợ giúp đăng tin

Quảng Nam là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, cách thủ đô Hà Nội 820 km về phía Bắc, cách thành phố Huế 126 km về phía Nam, giáp với thành phố Đà Nẵng ở phía Bắc và cách TP.HCM 900 km về phía Nam theo đường Quốc lộ 1.

Phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng

Phía nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum

Phía tây giáp tỉnh Sekong, Lào

Phía đông giáp Biển Đông.



Quảng Nam diện tích 10.438 km². Địa hình thấp dần từ tây sang đông và chia làm 3 vùng: vùng núi phía tây, trung du ở giữa và đồng bằng ven biển phía đông. Vùng đồi núi chiếm 72% diện tích tự nhiên. Quảng Nam có đường bờ biển dài 125 km, ven biển có nhiều bãi tắm đẹp, nổi tiếng, như: Hà My (Điện Bàn), Cửa Đại (Hội An), Bình Minh (Thăng Bình), Tam Thanh (Tam Kỳ), Bãi Rạng (Núi Thành),… Cù Lao Chàm là cụm đảo ven bờ với hệ sinh thái phong phú được công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Điều kiện tự nhiên của Quảng Nam có nhiều thuận lợi, tiềm năng cho phát triển sự nghiệp văn hóa đa dạng, độc đáo (phát triển những tiểu vùng văn hóa), phát triển ngành du lịch (du lịch văn hóa, du lịch sinh thái).

Sở hữu nhiều điểm du lịch nổi tiếng, Quảng Nam là một thị trường bất động sản sôi động của khu vực miền Trung

Theo kết quả điều tra dân số năm 2019, dân số Quảng Nam là 1.495.812 người, với mật độ dân số trung bình là 149 người/km², đây cũng là tỉnh đông dân thứ 3 vùng duyên hải Nam Trung Bộ, 25,36% dân số sống ở đô thị và 74,64% dân số sống ở nông thôn. Đây là tỉnh có quy mô dân số trung bình, nhưng cơ cấu dân số trẻ và đa phần trong độ tuổi lao động sẽ đặt ra nhu cầu lớn về tiêu dùng và hưởng thụ văn hoá, nhất là các hoạt động văn hoá công cộng, các loại hình văn hoá, nghệ thuật mới, các hoạt động thể thao. Hiện dân cư phân bố chủ yếu ở dải đồng bằng ven biển, dọc quốc lộ 1, đồng bằng Vu Gia Thu Bồn và Tam Kỳ. Mật độ dân số của Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn vượt quá 1.000 người/km².

Quảng Nam hiện có 18 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 15 huyện. Cụ thể, 2 thành phố là Tam Kỳ và Hội An, một thị xã là Điện Bàn, 15 huyện là Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước.

Kinh tế Quảng Nam tăng trưởng ấn tượng những năm qua. Nnăm 2021, quy mô kinh tế đạt hơn 102,6 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD, gấp 40 lần so với năm 1997); đứng thứ 2/5 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, xếp thứ 4/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tích cực. Tốc độ tăng GRDP năm 2021 xếp vị trí 31/63, quy mô kinh tế xếp 18/63 tỉnh, thành phố. GRDP bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm (cả nước 85,3 triệu đồng/năm), gấp 36 lần so với năm 1997; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng, gấp 4 lần so với năm 2010.

Cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 14,08%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,68%, trong đó công nghiệp chiếm 28,37%; khu vực thương mại – dịch vụ chiếm 32,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 18,45%.

Quảng Nam được phân chia thành 2 vùng chính. Đó là quy hoạch phát triển vùng đồi núi phía Tây và quy hoạch vùng Đông Quảng Nam. Vùng đồi núi phía Tây gồm toàn bộ khu vực phía Tây tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, diện tích khoảng 9.342km2. Mô hình phát triển vùng Tây Quảng Nam được định hướng tổ chức phát triển không gian vùng là các khu – cụm công nghiệp theo các hành lang phát triển. Bên cạnh đó, vùng đồi núi phía Tây cũng được định hướng phát triển các khu du lịch và dịch vụ theo mô hình: Nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tham quan, sinh thái núi rừng, văn hóa lịch sử…

Quy hoạch xây dựng vùng Đông Quảng Nam gồm toàn bộ địa giới hành chính 9 huyện, thị xã, thành phố gồm: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An và Tam Kỳ. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 2.743 km2. Về tính chất, chức năng, vùng Đông tỉnh Quảng Nam là vùng kinh tế tổng hợp thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung với các ngành kinh tế chủ đạo: kinh tế biển, dịch vụ, du lịch, công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao…

Sự sôi nổi của thị trường bất động sản Quảng Nam gần như tập trung toàn bộ ở khu vực phía Đông của tỉnh.

Quảng Nam có hệ thống giao thông khá phát triển với nhiều loại hình như đường bộ, đường sắt, đường sông, sân bay và cảng biển.

Đường bộ

Hệ thống đường quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh được xây dựng theo hướng Bắc – Nam và Đông – Tây. Quốc lộ 1 đi qua địa phận các huyện, thành phố: Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên và Điện Bàn. Quốc lộ 14 đi qua địa phận các huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang. Quốc lộ 14B đi qua địa phận các huyện Đại Lộc và Nam Giang. Quốc lộ 14E đi qua địa phận các huyện: Thăng Bình, Hiệp Đức và Phước Sơn. Ngoài ra tỉnh còn có 1 hệ thống đường bộ gồm các tỉnh lộ như 604, 607, 609, 610, 611, 614, 615, 616, 617, 618 (mới và cũ), 620 và nhiều hương lộ, xã lộ…. Quốc lộ 14B: Điểm đầu tại km 32 là ranh giới giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thuộc địa phận 2 huyện Hòa Vang và huyện Đại Lộc. Điểm cuối tại km 74 điểm giao với đường Hồ Chí Minh thuộc huyện Nam Giang.

Quốc lộ 14D: Điểm đầu lý trình km 0 tại Bến Giằng nối với đường Hồ Chí Minh, điểm cuối lý trình km 74,4 tại cửa khẩu Đắc ốc (huyện Nam Giang) ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam – Việt Nam với tỉnh Xê Kông – Lào.

Quốc lộ 14E: Điểm đầu lý trình km 0 tại ngã ba Cây Cốc (huyện Thăng Bình) giao với Quốc lộ 1 (lý trình km 972 + 200). Điểm cuối lý trình km 78 + 432 giao với đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn).

Đường sắt

Các trục đường sắt Việt Nam đi qua tỉnh Quảng Nam gồm. Ga Nông Sơn đi qua thôn La Hòa, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Ga Trà Kiệu đi qua xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ga Phú Cang đi qua thôn Quý Phước, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ga An Mỹ đi qua xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Ga Tam Kỳ đi qua đường Nguyễn Hoàng, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ,Quảng Nam. Ga Diêm Phổ đi qua thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Ga Núi Thành đi qua thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Đường hàng không

Quảng Nam có sân bay Chu Lai được người Mỹ xây dựng năm 1965, nhằm mục đích phục vụ các hoạt động quân sự ở miền Trung và Tây Nguyên. Năm 2005, sân bay Chu Lai đón chuyến bay thương mại đầu tiên từ TP.HCM. Năm 2010, Vietnam Airlines có tuyến bay Chu Lai – Hà Nội. Việc sân bay Chu Lai vào hoạt động thương mại sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển không chỉ của Quảng Nam (với khu công nghiệp Chu Lai) mà còn của tỉnh Quảng Ngãi (với khu công nghiệp Dung Quất). Trong tương lai, sân bay Chu Lai có định hướng được phát triển thành sân bay quốc tế phục vụ cho việc trung chuyển hành khách và hàng hóa trong khu vực.

Đường sông

Quảng Nam có 941 km sông ngòi tự nhiên, đang quản lý và khai thác 307 km sông (chiếm 32,62%), gồm 11 sông chính. Hệ thống sông hoạt động chính gồm 2 hệ thống: sông Thu Bồn và sông Trường Giang, hai hệ thống sông này đều đổ ra biển Đông theo 3 cửa sông: sông Hàn, Cửa Đại và Kỳ Hà

Toàn bộ đường sông đang khai thác vận tải thuỷ của tỉnh Quảng Nam dài 207 km, gồm 11 tuyến: Sông Thu Bồn, sông Trường Giang, sông Vu Gia, sông Yên, sông Vĩnh Điện, sông Hội An, sông Cổ Cò, sông Duy Vinh, sông Bà Rén, sông Tam Kỳ và sông An Tân.

Danh sách trường đại học, cao đẳng tại Đà Nẵng

+ Trường Đại học Quảng Nam

+ Trường Đại học Phan Châu Trinh

+ Đại Học AKB

+ Cao Đẳng Phương Đông

+ Cao đẳng Đông Á

+ Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật – Phân Hiệu Miền Trung Tây Nguyên

+ Cao đẳng Quảng Nam

+ Cao đẳng Y tế Quảng Nam

+ Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

Danh sách bệnh viện lớn tại Quảng Nam

+ Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Quảng Nam

+ Bệnh viện Đa khoa Hội An

+ Bệnh Viện Đa Khoa Minh Thiện

+ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức

+ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

+ Bệnh viện Phụ sản nhi Quảng Nam

+ Bênh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

Khu đô thị Hội An Elite Quảng Nam

Khu đô thị Edu Garden Complex Quảng Nam

Khu đô thị Glenda City Quảng Nam

Khu đô thị La Queenara Hội An

Khu dân cư Lavieen Hội An

Khu đô thị Pride City Quảng Nam

Khu đô thị Rosa Riverside Complex Quảng Nam

Khu đô thị Regal One World Regency Quảng Nam

Khu đô thị Nam Hội An City Quảng Nam

Khu dân cư Homeland Blue House Quảng Nam

Khu đô thị sinh thái vịnh An Hòa Quảng Nam

Khu đô thị Bách Đạt Riverside Quảng Nam

Khu đô thị Casamia Hội An

Khu đô thị Finsion Complex City Quảng Nam

Khu đô thị DRG Complex City Quảng Nam

Khu đô thị Eco Future Park

Khu đô thị River View

Đất nền Epic Town Quảng Nam

Đất nền Green Home Quảng Nam

Đất nền Mallorca River City Quảng Nam

Đất nền Homeland Sunrise City Quảng Nam

Dự án The Royal River Quảng Nam

Dự án Homeland Paradise Village Quảng Nam

Khu nghỉ dưỡng Grand Mercure Hoi An Quảng Nam

Khu nghỉ dưỡng Malibu MGM Hội An Resorts & Villas

Khu du lịch sinh thái Hoian d’Or Quảng Nam

Dự án Chu Lai Riverside Quảng Nam

Khu du lịch nghỉ dưỡng Shantira Beach Resort and Spa Hội An

Khu nghỉ dưỡng Shilla Stay Resort tỉnh Quảng Nam

Biệt thự X2 Hội An Resort & Residences Quảng Nam

Hội An, là đô thị cổ và rất được du khách trong ngoài nước yêu thích. Bất động sản thành phố Hội An chủ yếu là các dự án nghỉ dưỡng và một số khu đô thị phát triển theo phong cách nghỉ dưỡng nhằm khai thác tối đa lợi thế du lịch. Khác với nhiều đô thị có lợi thế về du lịch, số lượng dự án tại Hội An không quá lớn và ồ ạt như nhiều tỉnh thành khác do phải tuân thủ các vấn đề về quy hoạch, luật di sản.

Khoảng 5 năm trở lại đây, Hội An bắt đầu xuất hiện nhiều các dự án nghỉ dưỡng như Gami Hội An, Khu nghỉ dưỡng Fusion Alya Hội An, Khu nghỉ dưỡng New Hội An City, Tổ hợp căn hộ khách sạn Hội An Golden Sea.

Giá BĐS tại Hội An tăng mạnh trong những năm gần đây

Hội An cũng hình thành các khu đô thị phục vụ cho mục đích an cư của cư dân như Khu đô thị Hội An Elite Quảng Nam, Khu dân cư Lavieen Hội An, Khu đô thị Casamia Hội An, Time Hội An, Khu đô thị Trảng Kèo.

Ngoài BĐS nằm trong các dự án thì việc giao dịch, mua bán BĐS thổ cư tại Hội An cũng rất sôi động từ khoảng đầu năm 2016, cùng với thời điểm bùng nổ của các dự án BĐS tại đây và khu vực lân cận như Điện Bàn, Đà Nẵng.

Về giá, theo mức tăng chung của thị trường toàn quốc thì giá BĐS tại đây cũng tăng mạnh trong vòng 5 năm vừa qua. Năm 2016, giá đất tại Time Hội An chỉ có mức 18-23 triệu đồng/m2 thì nay giá rao bán phổ biến ghi nhận ở mức 45-50 triệu đồng/m2. Đất nền khu đô thị Trảng Kèo vào năm 2016 chỉ ở mức trên dưới 8-10 triệu đồng/m2 thì giá giao dịch hiện tại đều khoảng từ 30 triệu đồng/m2.

Biệt thự, shophouse tại một số dự án nghỉ dưỡng ở Hội An như Hoian d’Or Quảng Nam, Casamia… có mức giá hiện tại phổ biến dao dộng từ 10-15 tỷ/căn.

Đất thổ cư và nhà riêng cũng được nhiều nhà đầu tư ưa thích bởi vừa có thể đảm bảo giá trị tài sản vừa có thể tạo dòng tiền nhờ cho thuê hoặc kinh doanh các dịch vụ lưu trú. Hầu như các xã, phường của Hội An đều có giao dịch trên thị trường khá sôi động, các phường như Cẩm An, Cẩm Thanh, Tân An, … vào năm 2017 có giá trung bình khoảng 1- 6 triệu/m2 tùy vị trí thì tới năm 2021 giá tăng khoảng 6-10 lần tùy từng vị trí. Ví dụ như tại Cẩm An, khu vực giáp biển An Bàng, năm 2017 có giá 8 triệu/m2 thì hiện giờ trên 40 triệu/m2.

Điện Bàn là địa phương giáp với Hội An, Đà Nẵng lại nằm dọc theo trục đường ven biển nên có lợi thế rất lớn về du lịch.

Từ nằm 2016, Điện Bàn bắt đầu sôi nổi với các dự án đất nền. Từ đó đến nay, Điện Bàn luôn là thị trường có nguồn cung đất nền lớn nhất tỉnh Quảng Nam.

Vào thời điểm 2016-2017, hàng chục dự án đã được tung ra thị trường Một số dự án tiêu biểu giai đoạn này có thể kể đến như CoCo Riverside City, Sun River City, Coco River Garden, Hera Complex Reverside, Mỹ Gia… Đây có thể coi là giai đoạn nóng của thị trường. Giá bán giai đoạn này cũng rất rẻ, chỉ từ 3-5 triệu đồng/m2, chỉ cần từ 300-600 triệu đồng là đã có thể sở hữu một lô đất tại đây. Do giá rẻ, đây cũng là giai đoạn mà các dự án ghi nhận mức tiêu thụ mạnh mỗi đợt mở bán. Tuy nhiên, giai đoạn phát triển nóng này cũng ghi nhận nhiều bất cập khi một số dự án sau này đã không hoàn thiện được vấn đề pháp lý dẫn đến những lùm xùm về kiện cáo của nhà đầu tư sau đó.

Khoảng 3 năm gần đây, nguồn cung đất nền vẫn tiếp tục được bổ sung với các dự án như Bách Đạt Riverside Quảng Nam, Homeland Sunrise City Quảng Nam, DRG Complex City Quảng Nam, Green City, Ngọc Dương Riverside, Khu đô thị One World Regency, Rosa Riverside Complex… Đáng nói, mặt bằng đất nền trong 3 năm gần đây ở Điện Bàn đã thiết lập mức mới… Điểm chung của các dự án được mở bán trong giai đoạn này là đều được chủ đầu tư chú trọng phát triển các tiện ích – dịch vụ đi kèm. Các dự án đều có mức giá dao động phổ biến 15-25 triệu đồng/m2. Người mua cần ít nhất 1,5-2,5 tỉ đồng để có thể sở hữu một lô đất.

Ngoài đất nền trong các dự án thì đất thổ cư, trong đó có đất trong các khu dân cư và khu tái định cư cũng được người mua quan tâm. Đầu tiên là pháp lý của các khu đất này rất rõ ràng, có sổ đỏ đầy đủ nên người mua cũng yên tâm. Như tôi đứng tại đây là khu dân cư Thống Nhất, nằm kề sông Cổ Cò và phía bên kia đường là bãi biển Thống Nhất. Năm 2017-2018, giá đất khoảng 8 triệu/m2 và giá hiện tại là từ 15 triệu/m2 tùy vị trí.

Đất tại khu vực này có lợi thế là kết nối nhanh tới các điểm du lịch và gần biển, tuy nhiên người mua để ở có thể cân nhắc về các tiện ích và cơ sở hạ tầng chưa nhiều. Còn người mua để đầu tư có thể cân nhắc về mục đích đầu tư và tìm thời điểm, vị trí thích hợp bởi theo chúng tôi đây là địa phương có tiềm năng trong tương lai gần.

Nhắc đến bất động sản Quảng Nam, không thể không nhắc đến thị trường Nam Hội An với đại diện tiêu biểu là huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình. Khu vực này phía Nam Hội An sở hữu cảnh quan bờ biển đẹp, di sản thánh địa Mỹ Sơn, các làng nghề nổi tiếng như làng lụa Mã Châu, làng chiếu Bàn Thạch, làng nước mắm Cửa Khe…

Những năm gần đây khu vực này có Vinpearl Nam Hội An, khu đô thị Nam Hội An City, dự án Nam Hội An Staff Village Quảng Nam, HOIANA

Một thị trường bất động sản khác mới nổi tại Quảng Nam phải kể đến Núi Thành. Đây là thị trường đang hấp lực dòng vốn đầu tư đi cùng với sự phát triển của khu kinh tế mở Chu Lai và việc nâng tầm sân bay tại đây. Ngoài ra, việc kết nối giữa Đà Nẵng – Quảng Nam thông qua tuyến đường du lịch ven biển và cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã góp phần kéo các địa phương lại gần nhau hơn.

Dự án Vịnh An Hòa là một dự án nổi sóng thị trường Núi Thành thời gian qua. Khu đô thị sinh thái Vịnh An Hòa thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành có tổng diện tích 99,6 ha với loại hình sản phẩm chính là đất nền.

Quý 1/2021, chủ đầu tư mở bán 105 nền đầu tiên tại dự án với giá trung bình 10 triệu/m2, dự án tiêu thụ hết hàng trong vòng 3 ngày. Một tháng tiếp theo đó, thanh khoản của thị trường vẫn được duy trì tốt trên thị trường thứ cấp với mức giá khoảng 12 triệu đồng/m2

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đối với thị trường Quảng Nam trong tháng 2-3 tăng so với tháng 1/2022. Đặc biệt đối với đất nền dự án tăng 140%, đất thổ cư tăng 155,8%.

Nếu muốn một không gian sống thoáng đãng, gần sông và biển, thuận tiện di chuyển giữa 2 đô thị Đà Nẵng và Hội An, bạn có thể lựa chọn Điện Bàn. Tuy nhiên, tại Điện Bàn bạn nên lựa chọn những dự án đã hoàn thiện toàn bộ hệ thống hạ tầng và cơ sở tiện ích. Bởi nguồn cung tại Điện Bàn hiện rất lớn và có không ít những dự án được chào bán từ nhiều năm trước nhưng đến nay cỏ mọc um tùm, chưa có dân về sinh sống. Việc thiếu đồng bộ trong cơ sở hạ tầng kĩ thuật đã khiến những dự án này tại Điện Bàn trong tình trạng hoang vắng, không thu hút dân cư.

Nếu chọn đầu tư bất động sản Hội An, nguồn tài chính của bạn cần dồi dào gấp đôi, gấp ba so với khu vực Điện Bàn. Do thành phố Hội An không còn quá nhiều quỹ đất nên đầu tư ở đây cũng là một cách thức gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Ngoài hai khu vực đã phát triển nóng là Điện Bàn và Hội An, bạn có thể cân nhắc tìm hiểu những khu vực mức nổi của Quảng Nam là phía Nam Hội An với hai đại diện Duy Xuyên và Thăng Bình. Cùng với sự phát triển của khu kinh tế mở Chu Lai và việc nâng tầm sân bay, phía Nam Hội An sẽ là khu vực có sự biến động mạnh về giá trong thời gian tới.

Quảng Nam là một thị trường bất động sản tiềm năng. Điều này thể hiện ở những chỉ số tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong giai đoạn dịch bệnh và quá trình phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng của đại dịch, Quảng Nam vẫn đứng top 2 trong 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, GRDP năm 2021 tăng hơn 5%.

Du lịch – một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Quảng Nam đang phục hồi mạnh sau dịch. Quảng Nam được chọn là nơi tổ chức Năm du lịch quốc gia. Quảng Nam dự kiến sẽ đón 4,2 triệu du khách năm 2022. Những tín hiệu này sẽ thúc đẩy nền kinh tế và thị trường bất động sản Quảng Nam phát triển mạnh mẽ.

