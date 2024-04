Thiết Kế Căn Hộ A&T Sky Garden Có Gì Đặc Biệt Mà Được Khách Hàng Quan Tâm?

Phong cách thiết kế hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, cùng vật liệu bàn giao cao cấp đến từ các thương hiệu uy tín đã tạo nên sức hút của Khu căn hộ cao cấp A&T Sky Garden.

Thiết Kế Thông Minh, Tối Ưu Công Năng Sử Dụng

Khu căn hộ cao cấp “3 mặt hướng thủy” A&T Sky Garden gồm 2 block, cao 40 tầng, cung ứng ra thị trường 946 căn hộ có diện tích linh hoạt từ 1 phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng cũng như tài chính của nhiều đối tượng khách hàng.

Trong đó, căn hộ 1 phòng ngủ+1 với diện tích từ 39,1 m2 – 43,7 m2 gồm 1 phòng ngủ chính và 1 phòng mở rộng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ còn độc thân, hoặc gia đình có ít thành viên. Căn hộ 2 phòng ngủ từ 58,9 m2 – 74 m2 được “đo ni đóng giày” cho các gia đình trẻ. Đối với các gia chủ yêu thích sự rộng rãi và gia đình đa thế hệ thì có thể lựa chọn căn hộ 3 phòng ngủ. Với diện tích đủ lớn, căn hộ 3 phòng ngủ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt chung của gia đình đông người mà vẫn giữ được sự riêng tư cần có của từng thành viên.

Ngày 9/3/2024 vừa qua, CĐT A&T Group đã chính thức khai trương Nhà điều hành và Khu nhà mẫu của dự án, thu hút hàng trăm lượt khách tham quan.

Theo đánh giá của các khách hàng, các căn hộ mẫu A&T Sky Garden tạo ấn tượng mạnh bởi cách trang trí với các tông màu trang nhã, hài hòa, mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu, phù hợp với thiết kế căn hộ.

Gợi ý nội thất của 2 căn hộ mẫu với 2 gam màu khác biệt, dù là gam màu vàng nâu tươi sáng mà ấm áp, hay gam màu trắng xám năng động và tinh tế, thì tất cả đều tạo nên một không gian tươi mới, thoáng rộng, vừa sang trọng, vừa thư thái, yên bình. Các gam sắc màu trung tính cộng hưởng với từng chi tiết nội thất được chăm chút tỉ mỉ giúp khách hàng cảm nhận được sự ấm cúng và tiện nghi của tổ ấm tương lai.

Phòng khách được bố trí liên thông với phòng bếp tạo không gian chung rộng rãi, thoáng đãng.

Khi tham quan nhà mẫu, các khách hàng còn rất hài lòng với thiết kế không gian phòng khách, phòng ăn, phòng bếp được bố trí liên thông và loại bỏ vách ngăn, giúp căn hộ trở nên rộng rãi. Theo CĐT dự án, thiết kế này sẽ giúp không gian phòng khách rộng hơn, để không gian sinh hoạt chung luôn được thoải mái và thư giãn.

Đa số phòng khách các căn hộ của dự án A&T Sky Garden đều sở hữu tầm view rất đẹp

Một trong những điểm gây ấn tượng với khách hàng đến tham quan của căn hộ mẫu A&T Sky Garden chính là thiết kế thông minh của căn hộ, vừa tối ưu hóa công năng sử dụng, vừa gần gũi với thiên nhiên. Lý giải về điều này, CĐT A&T Group cho biết: “Các căn hộ A&T Sky Garden được chú trọng phát triển theo chiều ngang với 90% căn hộ view sông, tất cả đều có logia. Điều này giúp căn hộ tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió trời, cùng tầm nhìn sông hồ xanh mát bao quanh”.

Khu bếp của căn hộ được bố trí sát ngay logia giúp đối lưu không khí tốt.

Ngoài ra, căn hộ A&T Sky Garden còn khiến chủ nhân thích thú với thiết kế thông minh của phòng bếp. Phòng bếp được chủ ý thiết kế thông với logia giúp đối lưu không khí, tạo sự thông thoáng cho cả khu vực này.

Chất Lượng Bàn Giao Cao Cấp Với Mức Giá Chỉ Từ 29,9 Triệu/M2

Không chỉ thiết kế hiện đại, A&T Sky Garden còn ghi điểm với khách hàng bởi chất lượng bàn giao cao cấp, trang thiết bị đến từ những thương hiệu hàng đầu như: Kohler, Toto, Yale, Panasonic, Mitsubishi, Fujitec,…

A&T Sky Garden được bàn giao cao cấp, trang thiết bị đến từ những thương hiệu uy tín như Kohler, Toto, Panasonic, …

Hội tụ nhiều yếu tố như vị trí đắc địa, tầm nhìn đắt giá, các căn hộ có diện tích linh hoạt với thiết kế hiện đại, chất lượng bàn giao cao cấp nhưng dự án A&T Sky Garden lại có mức giá chào sân cực tốt, chỉ từ 29,9 triệu/m2. Bên cạnh đó, để hỗ trợ các khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp “3 mặt hướng thủy” A&T Sky Garden, CĐT A&T Group, Nhà phát triển dự án DXMD Vietnam – thành viên Dat Xanh Services, đã đồng hành cùng các ngân hàng như: VietcomBank, MBBank, VPBank, ACB, PublicBank,… cung cấp các gói vay lên đến 80% giá trị căn hộ, cùng các phương thức thanh toán linh hoạt chỉ 1%/ tháng, ưu đãi lãi suất 0% đến khi nhận nhà, ân hạn nợ gốc đến 18 tháng…

A&T Sky Garden là Khu căn hộ cao cấp “3 mặt hướng thủy” được đầu tư bởi A&T Group, Phát triển bởi DXMD Vietnam, các đơn vị phân phối chính thức: Dat Xanh Services, Cona Land, Kavi Service, Đất Xanh Miền Nam, Địa ốc Nam Trung Bộ, GPT Land, iHouzz, CBRE (Việt Nam), Tecco Service, Center Land, Garen, Zland, True Value, Richta House, Maicom Invest, BĐS Miền Nam, Vạn Phước House, New Era, Optimist Interhome, Bất Động Sản Khởi Minh, City Home.

Với sự tâm huyết, tỉ mỉ trong từng chi tiết thiết kế của CĐT, mỗi căn hộ tại A&T Sky Garden sẽ là một tổ ấm đúng nghĩa của cộng đồng cư dân tinh hoa và sành điệu.