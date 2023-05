Thiết kế cầu thang và 9 yếu tố cần cân nhắc

Cầu thang là một phần quan trọng của ngôi nhà, có nhiệm vụ kết nối các khu vực khác nhau trong nhà, đóng vai trò như con đường kết nối từ tầng này sang tầng khác, có thể là không gian sinh hoạt chung ở bên dưới với phòng ngủ, gác lửng phía trên. Ngoài chức năng kết nối, cầu thang còn là một chi tiết kiến trúc ảnh hưởng mạnh mẽ tới tính thẩm mỹ của toàn bộ ngôi nhà.

Có rất nhiều loại cầu thang và bạn hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng các yếu tố liên quan trước khi thiết kế cầu thang bởi quá trình xây mới hay sửa chữa đều vô cùng phức tạp và tốn kém.

1. Ngân sách

Một nhân tố quyết định mà bất cứ ai cũng cần cân nhắc khi làm cầu thang chính là ngân sách. Tùy thuộc vào ngân sách mà chúng ta sẽ lựa chọn được vật liệu và kiểu dáng cầu thang tương ứng. Hãy khảo giá các mẫu cầu thang khác nhau để có thể dự tính số tiền bạn sẽ phải dành ra khi làm cầu thang.

2. Không gian

Việc quan sát, đánh giá kỹ lưỡng không gian trong nhà bạn sẽ giúp bạn tìm ra kiểu dáng cầu thang phù hợp nhất, tránh trường hợp thiết kế cầu thang quá cồng kềnh trong khi diện tích nhà bạn lại khiêm tốn. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những thiết kế cầu thang lớn, mang tính trang trí nếu ngôi nhà đủ rộng. Không gian là yếu tố quan trọng quyết định tới việc lựa chọn kiểu dáng cầu thang phù hợp với ngôi nhà.



Mẫu thiết kế cầu thang dành cho những ngôi nhà có diện tích khiêm tốn.

3. Độ an toàn

Rất cần thiết khi xem xét đến độ an toàn của cầu thang. Cầu thang an toàn nhất là khi có thêm chiếu nghỉ, gồm các loại cầu thang dạng gấp khúc, cầu thang chữ L hãy chữ U. Tất nhiên, nếu cầu thang không quá cao thì không nhất thiết phải làm thêm chiếu nghỉ. Thông thường, cầu thang có chiếu nghỉ thường được sử dụng ở các khu vực công cộng nơi có đông người như trường học, bệnh viện, khách sạn…

4. Nhu cầu của chủ nhà

Dĩ nhiên, những người sống trong nhà là đối tượng sử dụng cầu thang nhiều nhất, nên mọi nhu cầu, thói quen của họ cần được cân kỹ lưỡng. Chẳng hạn nếu gia đình có người già và trẻ nhỏ thì nên sử dụng cầu thang có chiếu nghỉ và tay vịn.

5. Tính thoải mái

Chắc hẳn bạn sẽ cần lưu ý tới sự thoải mái mỗi khi lên xuống cầu thang. Nếu thoải mái là sự ưu tiên hàng đầu thì bạn nên làm bậc thang rộng rãi với độ dốc thấp. Ngoài ra, xin nhắc lại, hãy tính tới những đối tượng sẽ sử dụng cầu thang. Cầu thang xoắn ốc thường không thân thiện hay gây khó khăn cho mọi người, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ vì nó có độ dốc lớn hơn cầu thang thông thường. Mặt khác, chuyển động tròn khi leo lên hoặc xuống cũng có thể gây khó chịu cho người sử dụng.

6. Vật liệu

Có rất nhiều vật liệu được sử dụng để làm cầu thang như gỗ, đá cẩm thạch, thép hay thậm chí cả bê tông. Nhiều người còn sử dụng kính cường lực làm mặt bậc nhằm mang tới vẻ đẹp thanh lịch cho không gian sống, mặc dù chi phí khá đắt đỏ. Cầu thang kính cường lực thường được sử dụng cho các thiết kế hiện đại và tối giản. Đây cũng là vật liệu có độ bền cao và xuất hiện trong nhiều thiết kế nội thất. Điều quan trọng là bạn cần đảm bảo khả năng chịu tải của cầu thang để tránh xảy ra tai nạn không đáng có.

7. Kiểu dáng cầu thang

Không chỉ phong phú về vật liệu mà kiểu dáng cầu thang cũng rất đa dạng, như thẳng, gấp khúc, cầu thang uốn cong và cầu thang xoắn ốc. Kiểu dáng cầu thang được chọn phụ thuộc rất nhiều vào không gian có sẵn và phong cách thiết kế nội thất trong nhà. Trong đó, cầu thang xoắn ốc là một mẫu tiết kiệm không gian được khá nhiều người yêu thích.

8. Tiêu chuẩn thiết kế

Để đảm bảo an toàn, thiết kế cầu thang nên tuân theo những tiêu chuẩn nhất định về chiều cao, độ rộng của một vế cầu thang, chiều rộng mặt bậc, chiều cao cổ bậc, độ cao lan can, độ dốc cầu thang…

9. Lan can và tay vịn

Một trong những điều cần cân nhắc trong thiết kế cầu thang là lan can và tay vịn. Hãy chắc rằng, lan can và tay vịn đủ bền để có thể chịu tải. Nó cũng phải phù hợp với thiết kế của ngôi nhà. Thử tìm hiểu về tiêu chuẩn thiết kế để biết được kích thước phù hợp nhất dành cho tay vịn và lan can trong thiết kế nhà ở tại Việt Nam.

Minh Châu

