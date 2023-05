Thiết kế đền thờ đẹp ngỡ ngàng ở Papua New Guinea

Mới đây, Cộng đồng quốc tế Đạo Baha’i đã công bố kế hoạch xây dựng đền thờ Baha’i quốc gia của Papua New Guinea. Triết lý của tôn giáo này là không phân biệt chủng tộc, tất cả mọi người đều cùng chung tay xây dựng một thế giới hòa hợp. Ngôi đền Baha’i do hai kiến trúc sư bản địa là Henry Lape và Saeed Granfar thiết kế với mong muốn tạo ra một địa điểm tôn giáo tập trung cho hơn 700 nhóm văn hoá khác nhau tại đất nước này. Kiến trúc mái vòm đẹp mắt cùng thiết kế lấy cảm hứng từ nghề dệt thủ công truyền thống của Papua New Guinea là điểm nhấn đáng chú ý của ngôi đền.

Đền thờ đạo Baha’i sẽ được xây dựng ở thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea

Ngôi đền nằm trên một khu đất cao, nhìn xuống thung lũng Waigani trù phú

Đền thờ có dạng mái vòm với 9 cửa ra vào, tuân theo quy định trong kinh thánh Baha’i. Trên trần nhà có nhiều lỗ thoáng để đảm bảo thông khí tự nhiên

Những đường chéo trong thiết kế mái vòm lấy cảm hứng từ nghề dệt truyền thống của Papua New Guinea

Theo đội ngũ thiết kế, dệt vải cũng tương tự như quá trình xây dựng sự thống nhất từ sự đa dạng, phù hợp với triết lý của tôn giáo Baha’i

Khi hoàn thành, ngôi đền có thể đón tiếp 350 người đến cầu nguyện và tiến hành các nghi thức sinh hoạt tôn giáo khác.

Hương Liên