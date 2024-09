“Gurus For Good” là chiến lược được PropertyGuru – Tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, công ty mẹ của Batdongsan.com.vn triển khai nhằm mục tiêu phát triển kinh doanh hướng tới các giá trị bền vững. Trong bối cảnh thế giới đang bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, chi phí sinh hoạt gia tăng và lối sống thay đổi, PropertyGuru tận dụng kiến thức chuyên môn, hiểu biết sâu sắc về kinh doanh bất động sản cùng với dữ liệu và phân tích độc quyền để thúc đẩy một tương lai thịnh vượng, bền vững cho cộng đồng.



Xem thêm thông tin chi tiết trong Báo cáo Bền vững (Sustainability Report) 2023 của PropertyGuru!



“Gurus For Good” is the sustainability strategy implemented by PropertyGuru, Southeast Asia’s leading property technology group, to advance a more sustainable and inclusive property industry in the region. This strategy is based on 3 pillars dedicated to addressing our material sustainability topics and focused on where we believe we can make the most meaningful difference: Sustainable Living, Thriving Communities, and Responsible Business.



For more information, refer to PropertyGuru’s 2023 Sustainability Report!