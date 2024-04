Thiết kế nội thất thân thiện với trẻ em có thể là việc đầy thách thức nhưng cần thiết để tạo ra một không gian an toàn, tiện dụng, hấp dẫn trẻ vui chơi, sáng tạo và phát triển. Bài viết dưới đây chia sẻ một số nguyên tắc cơ bản khi thiết kế nội thất chung cư cho gia đình có con nhỏ.

Thiết Kế Nội Thất Chung Cư Thân Thiện Với Trẻ Quan Trọng Như Thế Nào?

Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, nhà chung cư được nhiều gia đình trẻ lựa chọn làm chốn an cư lâu dài. Thiết kế nội thất chung cư vì thế rất được quan tâm chú trọng, đặc biệt là tính thân thiện với trẻ nhỏ. Không gian sống thân thiện là nơi trẻ học các kỹ năng mới, phát triển thành những cá nhân tự tin và có năng lực. Quan trọng nhất, đó là nơi cả gia đình bạn có thể quây quần bên nhau chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.

Thiết kế nội thất thân thiện với trẻ đóng vai trò nhất định vào quá trình phát triển của bé. Ảnh: catesthill

Sở dĩ thiết kế nội thất chung cư thân thiện với trẻ em rất quan trọng bởi những lý do sau:

An toàn : Trẻ em vốn rất tò mò và hiếu động nên có thể gặp những tai nạn không mong muốn. Một ngôi nhà thân thiện với trẻ em cung cấp môi trường an toàn giúp giảm khả năng xảy ra rủi ro và đảm bảo trẻ em có thể vui chơi, khám phá mà không lo bị thương.

: Trẻ em vốn rất tò mò và hiếu động nên có thể gặp những tai nạn không mong muốn. Một ngôi nhà thân thiện với trẻ em cung cấp môi trường an toàn giúp giảm khả năng xảy ra rủi ro và đảm bảo trẻ em có thể vui chơi, khám phá mà không lo bị thương. Cảm xúc tích cực : Để trẻ cảm thấy an toàn và thoải mái, chúng cần một môi trường ấm áp, an toàn. Và một ngôi nhà thân thiện với trẻ có thể góp phần vào điều đó. Nó tạo ra cảm giác an toàn và quen thuộc, có thể hỗ trợ sự ổn định về cảm xúc cũng như sức khỏe tinh thần của trẻ.

: Để trẻ cảm thấy an toàn và thoải mái, chúng cần một môi trường ấm áp, an toàn. Và một ngôi nhà thân thiện với trẻ có thể góp phần vào điều đó. Nó tạo ra cảm giác an toàn và quen thuộc, có thể hỗ trợ sự ổn định về cảm xúc cũng như sức khỏe tinh thần của trẻ. Phát triển : Vui chơi và khám phá là yếu tố không thể thiếu trong quá trình phát triển của trẻ. Trong một môi trường thân thiện, trẻ em có nhiều cơ hội để vui chơi, phát triển cảm xúc, trí tưởng tượng và sáng tạo.

: Vui chơi và khám phá là yếu tố không thể thiếu trong quá trình phát triển của trẻ. Trong một môi trường thân thiện, trẻ em có nhiều cơ hội để vui chơi, phát triển cảm xúc, trí tưởng tượng và sáng tạo. Gắn kết gia đình: Một ngôi nhà thân thiện cung cấp không gian sống an toàn, ấm áp để các thành viên gia đình chia sẻ những trải nghiệm. Điều này góp phần vào việc hình thành các mối quan hệ gắn bó bền chặt và những ký ức đẹp mãi về sau.

Bạn đang tìm mua căn hộ chung cư? Cùng Batdongsan.com.vn tìm hiểu thị trường bán căn hộ chung cư trên toàn quốc và những lưu ý quan trọng khi mua bán chung cư để tránh rủi ro. Xem ngay

Thiết Kế Nội Thất Chung Cư Đẹp, Thân Thiện Với Trẻ Nhỏ Cần Lưu Ý Gì?

Kinh nghiệm cho thấy, thiết kế nội thất chung cư cho gia đình có trẻ nhỏ là một trong những thách thức, vừa phải đáp ứng yếu tố thẩm mỹ, an toàn, vừa phải lồng ghép các chi tiết để tăng tính sáng tạo cho trẻ. Tùy nhu cầu và khả năng tài chính, mỗi gia đình sẽ lựa chọn phong cách thiết kế khác nhau, tuy nhiên với nội thất cho gia đình có con nhỏ, bạn cần tuân thủ một số quy tắc chung để có thể tạo ra không gian sống an toàn, thân thiện cho bé phát triển.

An toàn là tiêu chí đầu tiên cần được chú trọng khi thiết kế nội thất chung cư đẹp, phù hợp với trẻ nhỏ. Ảnh: newdarlings

1. An Toàn Là Trên Hết

Làm cha mẹ, bạn luôn quan tâm đến sự an toàn của con mình và đó là ưu tiên tuyệt đối của bạn. Tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ, bạn sẽ muốn đảm bảo đồ nội thất, các phụ kiện khác trong phòng hoàn toàn an toàn và không có nguy hiểm tiềm ẩn cho trẻ. Khi mua đồ nội thất, có một số đặc điểm bạn nên lưu ý: nó phải an toàn, thoải mái, đơn giản và tiện dụng. Nếu trẻ mới biết đi, điều quan trọng là phải tránh các ổ cắm điện và các góc nhọn của đồ nội thất, cũng như tất cả các vật nặng và dễ vỡ trên kệ.

– Ban công: Đối với căn hộ chung cư, ban công thường là không gian ngoài trời duy nhất có thể được sử dụng để trẻ em vui chơi. Do đó, an toàn ban công là một yếu tố cực kỳ quan trọng khi thiết kế căn hộ thân thiện với trẻ em. Điều đầu tiên nhất định bạn phải làm khi chuyển vào căn hộ là làm lưới an toàn ban công.

– Đồ nội thất: Trẻ nhỏ vận động thường xuyên, do vậy khi làm nội thất, bạn nên ưu tiên chọn những món đồ thoải mái, an toàn. Ví dụ, với ghế ngồi, nên chọn sofa có đệm mút êm ái, độ cao vừa phải cho trẻ dễ leo trèo. Với phần đệm mút, bạn nên chọn loại vải dễ vệ sinh, lau chùi.

Với bàn ăn, bàn trà, bạn nên ưu tiên sử dụng bàn có góc cạnh được bo tròn để an toàn cho trẻ. Nếu có thể, bạn hãy thiết kế riêng bàn ghế phù hợp với chiều cao của trẻ. Bạn cũng có thể cân nhắc thêm một tấm thảm mềm, ghế đệm hoặc ghế túi đậu để tăng thêm sự thoải mái và thư giãn.

– Sàn nhà: Nên chọn vật liệu bền vững và dễ dàng vệ sinh, chẳng hạn như gỗ cứng, nhựa vinyl hoặc gạch lát. Cần xem xét sự an toàn của vật liệu, tránh các vật liệu trơn trượt khi ướt hoặc có cạnh/góc nhọn có thể gây thương tích.

– Vật liệu: Trẻ nhỏ thường rất tò mò, chúng thích sờ, chạm và thậm chí là "nếm" tất cả món đồ mà chúng thấy. Thế nên, với những chi tiết như ga gường, đệm mút, rèm cửa, vải bọc ghế sofa… bạn nên chọn những loại có độ bền cao, dễ vệ sinh, không thấm hút, tránh các loại vải mỏng, dễ hư hỏng như nhung, lụa. Với đồ nội thất bằng nhựa, hãy chọn loại nhựa an toàn. Nên chọn sơn an toàn với trẻ, không mùi, lớp sơn mịn.

Đồ nội thất thân thiện với trẻ thường thấp, chất liệu an toàn, bo tròn các cạnh. Ảnh: catesthill

Xem thêm: 7 Nguyên Tắc Thiết Kế Nội Thất Kinh Điển Trường Tồn Theo Thời Gian

2. Hãy Để Ánh Nắng Chiếu Vào

Ánh nắng tạo nên bầu không khí sôi động và thân thiện cho mọi lứa tuổi. Ánh sáng tự nhiên có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc tạo ra một không gian thoải mái và thân thiện với trẻ em. Ánh sáng tự nhiên có thể giúp cải thiện tâm trạng, cải thiện năng suất và thậm chí giúp điều chỉnh giấc ngủ. Nó cũng có thể làm cho không gian phòng có cảm giác rộng thoáng hơn, điều này đặc biệt quan trọng đối với những ngôi nhà hoặc căn hộ nhỏ.

Để ánh sáng tự nhiên có thể len lỏi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng, bạn nên sử dụng rèm mỏng hoặc rèm 2 lớp linh hoạt, tránh rèm dày, rèm tối màu có thể chặn ánh sáng tự nhiên và khiến không gian có cảm giác chật chội. Bạn cũng có thể sử dụng các bề mặt phản chiếu như gương khuếch đại ánh sáng xung quanh phòng.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư , căn hộ chung cư phải được chiếu sáng tự nhiên. Căn hộ có từ 2 phòng ở trở lên, cho phép một phòng ở không có chiếu sáng tự nhiên. Trường hợp nhà riêng , căn hộ không có nhiều cửa sổ hoặc không thể đón được nhiều ánh sáng tự nhiên, bạn cần thiết lập ánh sáng nhân tạo cho trẻ. Đặc biệt, chiếu sáng phòng trẻ em cần nhiều lớp ánh sáng: Chiếu sáng chung (đèn trần cung cấp ánh sáng dịu nhẹ khắp phòng), chiếu sáng chức năng (đèn đọc sách, đèn học, đèn ngủ…), đèn trang trí (đèn LED dạng dây treo tường, trong lều vui chơi, góc thư giãn của trẻ).

Lưu ý: Hệ thống dây điện trong nhà cần được lắp chìm, giấu kín. Nên chọn đèn trần, đèn treo tường thay vì đèn bàn, đèn sàn bởi con bạn dễ dàng tiếp cận, có thể gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng.

Ánh sáng tự nhiên tốt cho sự phát triển của trẻ. Ảnh: newdarlings

3. Thiết Kế Nội Thất Chung Cư: Ưu Tiên Bảng Màu Trung Tính

Chọn bảng màu phù hợp là điều quan trọng khi thiết kế nội thất chung cư thân thiện với trẻ em. Màu sắc tươi sáng, đậm nét có thể kích thích trẻ em sáng tạo nhưng chúng cũng có thể gây choáng ngợp và kích thích quá mức. Bạn có thể cân nhắc sử dụng bảng màu nhẹ nhàng hơn và tạo điểm nhấn với những gam màu sáng nổi bật.

Các màu trung tính như trắng, be, xám mang lại phông nền êm dịu giúp trẻ thư giãn và cảm thấy thoải mái. Các màu pastel nhẹ nhàng như xanh nhạt hoặc hồng phấn có thể là lựa chọn tốt để tạo ra bầu không khí thư giãn.

Khi chọn màu sáng hơn, nên chọn những điểm nhấn như gối tựa, chăn đắp, ga giường, tác phẩm nghệ thuật treo tường hoặc thảm trải sàn thay vì những món đồ nội thất lớn hoặc màu tường. Điều này cho phép bạn linh hoạt thay đổi phong cách trang trí khi trẻ lớn hơn.

Lưu ý, bạn cũng nên xem xét các tác động tâm lý của màu sắc. Ví dụ, màu xanh lá cây có thể mang lại cảm giác êm dịu và bình yên, trong khi màu vàng có thể tiếp thêm sinh lực và cải thiện tinh thần cho trẻ em.

Trên nền trung tính chủ đạo, những điểm nhấn màu sắc tươi vui thêm phần nổi bật, thu hút. Ảnh: onekindesign

Không gian xinh yêu dành cho bé. Ảnh: mykukun

4. Dành Không Gian/Khu Vực Riêng Cho Trẻ

Ngoài phòng riêng của trẻ, khi thiết kế nội thất chung cư, bạn nên dành một chút không gian cho riêng chúng. Đây có thể là cả một phòng chơi nếu căn hộ rộng rãi hoặc chỉ là một góc nhỏ trong phòng khách, phòng bếp nếu diện tích nhà hạn chế. Không gian đó sẽ là nơi chứa đồ chơi, cả sự bừa bộn, lộn xộn một chút khi nhà có trẻ nhỏ. Điều này sẽ mang lại cho trẻ cảm giác sở hữu, từ đó hình thành trách nhiệm dọn dẹp, vệ sinh, đảm bảo ngăn nắp, sạch đẹp cho khu vực của riêng mình.

Với những căn hộ nhỏ hẹp, bạn không thể dành một phòng chơi riêng cho trẻ, đừng lo lắng bởi đôi khi chỉ cần một chiếc thảm tròn, một hộp lớn đựng đồ chơi là đủ với trẻ. Khi trẻ chơi xong, bạn có thể lấy lại không gian đó sử dụng cho mục đích khác bằng cách thu dọn đồ chơi, cuộn tấm thảm lại rồi đặt dưới ghế sofa.

Góc vui chơi an toàn, thân thiện cho bé trong phòng khách được định vị bởi thảm tràn chấm bi sinh động. Ảnh: catesthill

Không gian vui chơi điển hình cho trẻ nhỏ. Ảnh: kidsconcept

Bảng đen lớn, kệ sách và đồ chơi vừa tầm với sẽ khiến bé thích mê, thỏa sức sáng tạo. Ảnh: homedit

5. Lưu Trữ Thông Minh

Trẻ em có xu hướng tích lũy nhiều đồ chơi, sách và các vật dụng khác. Nếu không có giải pháp lưu trữ thích hợp, những vật dụng này có thể nhanh chóng khiến căn hộ của bạn trở nên bừa bộn, mất thẩm mỹ. Theo các chuyên gia, bạn nên ưu tiên những đồ nội thất thông minh, tích hợp chức năng lưu trữ như giá sách, ghế dài có hộc chứa đồ, giường có ngăn kéo…

Bên cạnh đó, có thể thiết kế thêm kệ treo tường hoặc giá sách nổi để giúp tối đa hóa không gian theo chiều dọc. Đây cũng là cách giữ cho bề mặt sàn nhà luôn gọn gàng, thoáng đãng. Chọn các loại hộp đựng mà trẻ dễ sử dụng, vật liệu có độ bền cao, dễ làm sạch. Việc dán nhãn các thùng chứa và phân loại vật dụng giúp bạn dễ tìm khi cần dùng tới.

Mặt khác, cũng nên cân nhắc các giải pháp lưu trữ được thiết kế đặc biệt cho trẻ em, chẳng hạn như rương đồ chơi, băng ghế chứa đồ tiện dụng, móc treo quần áo, túi xách, phụ kiện thấp để bé dễ dàng sử dụng. Bằng cách kết hợp nhiều giải pháp lưu trữ thông minh, bạn có thể kiểm soát sự lộn xộn, đảm bảo không gian nhà gọn gàng, thoáng đẹp hơn.

Ngoài ra, các bậc cha mẹ cũng nên hướng dẫn con cất gọn đồ chơi, vật dụng sau khi dùng xong. Điều này giúp trẻ hình thành thói quen ngăn nắp, gọn gàng, có trách nhiệm ngay từ nhỏ.

Kệ tivi tích hợp chức năng lưu trữ thông minh, phù hợp với căn hộ nhỏ hẹp. Ảnh: pinterest

Xem thêm: 10 Quy Tắc Thiết Kế Nội Thất Lỗi Thời Nên Phá Bỏ

6. Dễ Dàng Di Chuyển Và Sử Dụng

Khi thiết kế nội thất chung cư hiện đại, thân thiện với trẻ em, khả năng tiếp cận là yếu tố then chốt. Cần đảm bảo rằng không gian này dễ dàng cho trẻ em di chuyển và mọi thứ chúng cần đều nằm trong tầm tay.

Một cách để cải thiện khả năng tiếp cận là tạo các khu vực dành riêng cho các hoạt động khác nhau, chẳng hạn như khu vui chơi với đồ chơi, góc đọc sách và bàn thủ công với các đồ dùng nghệ thuật. Điều này giúp trẻ hiểu mọi thứ thuộc về đâu và khuyến khích chúng hoạt động độc lập, tự lập từ nhỏ.

Để tăng khả năng tiếp cận, bạn nên cất giữ đồ vật ở độ cao phù hợp với trẻ, chẳng hạn như đặt đồ chơi và sách trên kệ thấp hoặc cung cấp ghế đẩu để trẻ có thể với tới đồ vật cao hơn.

Một trong những nguyên tắc thiết kế nội thất chung cư cho gia đình có trẻ nhỏ là dễ dàng tiếp cận, sử dụng đối với bé. Ví dụ, trong ảnh móc treo bố trí vừa tầm với của trẻ. Ảnh: houzz

7. Tính Linh Hoạt

Sở thích và nhu cầu của trẻ thay đổi nhanh chóng theo độ tuổi. Vì vậy, điều quan trọng là phải thiết kế một môi trường phù hợp với nhu cầu thay đổi của chúng. Đối với hầu hết đồ nội thất và phụ kiện, bạn cần suy nghĩ kỹ trước khi quyết định mua chúng. Nên ưu tiên chọn màu trung tính cho những món đồ lớn như giường, tủ quần áo để sử dụng được lâu dài. Trong khi đó, với ga gối, khăn trải giường, thảm chơi… hãy chọn màu phù hợp với độ tuổi, giới tính của trẻ và dễ dàng thay mới khi cần.

Khi mua đồ nội thất, đừng tốn nhiều tiền vào những món đồ mà bạn sẽ phải thay thế như ghế hoặc bàn khi con bạn lớn hơn. Một trong những khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể thực hiện là đồ nội thất đa năng, linh hoạt. Bạn có thể dễ dàng thay đổi không gian bằng cách sử dụng đồ nội thất dạng mô-đun hoặc kệ có thể điều chỉnh được.

Tóm lại, thiết kế nội thất chung cư cho gia đình có con nhỏ cần phải tập trung vào sự an toàn, tiện nghi và tính thẩm mỹ. Sự kết hợp giữa sáng tạo và sự thấu hiểu về nhu cầu cụ thể sẽ tạo ra một không gian sống lý tưởng, nơi mọi thành viên đều cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

Bạn có thể thiết kế nội thất thân thiện khiến mỗi thành viên trong nhà cảm thấy vui vẻ và thoải mái bằng cách áp dụng 7 nguyên tắc mà Batdongsan.com.vn chia sẻ trên đây. Tổ ấm của gia đình là tấm gương phản chiếu tình yêu và cá tính của bạn; vậy nên hãy cùng nhau tạo ra những kỷ niệm vui vẻ ở đó bạn nhé!

Lam Giang

Xem thêm: