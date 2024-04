9 Xu Hướng Thiết Kế Phòng Ngủ Nổi Bật Nhất 2024

Không chỉ góp phần mang lại giấc ngủ ngon, phòng ngủ được thiết kế đẹp mắt còn có thể là một trong những không gian thư giãn thoải mái nhất trong nhà bạn. Nếu muốn làm mới không gian này, bạn có thể kết hợp các xu hướng trang trí thiết kế phòng ngủ được các chuyên gia nội thất dự báo sẽ sở nên thịnh hành trong năm 2024.

Là không gian bạn bắt đầu và kết thúc mỗi ngày, phòng ngủ phải là nơi thật yên tĩnh và thoải mái, đồng thời đó cũng là không gian để bạn thể hiện phong cách, cá tính, gu thẩm mỹ của bản thân. Xu hướng thiết kế phòng ngủ đẹp năm 2024 là sự kết hợp thú vị giữa sự tiện nghi, sang trọng và thoải mái, thân thiện với môi trường. Những mẫu thiết kế phòng ngủ hiện đại, thiết kế phòng ngủ thông minh đã và đang được yêu thích, lựa chọn nhiều nhất.

Để giúp bạn lựa chọn cách làm mới không gian ngủ nghỉ của mình, các chuyên gia chia sẻ 9 xu hướng thiết kế phòng ngủ hàng đầu, được mong đợi nhất năm 2024.

​1. Thiết Kế Phòng Ngủ Hiện Đại Lấy Cảm Hứng Từ Thiên Nhiên

Trong bối cảnh quá trình đô thị diễn ra mạnh mẽ, xu hướng thiết kế nội thất nói chung và thiết kế phòng ngủ nói riêng lấy cảm hứng từ thiên nhiên ngày càng được yêu thích. Hẳn ai cũng mong muốn được trở về với thiên nhiên, gần gũi với cỏ cây hoa lá sau một ngày dài bận rộn. Giới chuyên gia cho rằng, xu hướng thiết kế phòng ngủ năm 2024 sẽ thiên về chủ đề thiên nhiên, lấy cảm hứng từ rừng cây, đại dương, bầu trời rộng mở…

Theo đó, thiết kế phòng ngủ đẹp sang trọng ưu tiên sử dụng nội thất làm từ chất liệu tự nhiên như gỗ, tre, đá cẩm thạch. Tông màu đất, nâu trầm cũng được đặt lên hàng đầu. Cây xanh, giấy dán tường họa tiết lá cây nhiệt đới, tranh tường chủ đề thiên nhiên… là những thứ không thể thiếu khi thiết kế phòng ngủ theo xu hướng này. Mục đích là để tạo ra không gian phòng ngủ tựa như một "ốc đảo" yên tĩnh, thúc đẩy sự kết nối giữa con người với thiên nhiên.

Thiết kế phòng ngủ với họa tiết trang trí lá cây nhiệt đới, gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Afamily

2. Phòng Ngủ Sử Dụng Nội Thất Bền Vững

Cùng với xu hướng thiết kế phòng ngủ lấy cảm hứng từ thiên nhiên, phòng ngủ năm 2024 sẽ chú trọng sử dụng những món đồ nội thất đa năng và bền vững. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong xu hướng giường ngủ năm 2024 là sự gia tăng của giường đa chức năng. Có thể nói, giường đa năng là món nội thất không thể thiếu khi thiết kế phòng ngủ nhỏ hiện đại. Giường không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn kết hợp các giải pháp lưu trữ, bàn làm việc và thậm chí cả các thiết kế có thể biến đổi để đáp ứng cả nhu cầu làm việc tại nhà hay thư giãn.

Xu hướng chăn ga gối đệm năm 2024 cũng đang hướng tới sử dụng các vật liệu xanh, thân thiện với môi trường, quá trình sản xuất không gây độc hại cho môi trường sống. Từ khung tre đến nệm bông hữu cơ, nội thất mây đan lát, hàng dệt thủ công, trọng tâm là giảm tác động đến môi trường mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái hay tính thẩm mỹ. Lựa chọn nội thất đa năng, bền vững cho phòng ngủ còn giúp cải thiện sức khỏe của bạn, đơn cử như có thể tránh được nguy cơ dị ứng với hóa chất, chất liệu tổng hợp. Như vậy, có rất nhiều cách để chúng ta tạo ra không gian phòng ngủ bền vững và thân thiện với môi trường.

Nội thất bền vững là xu hướng của tương lai. Ảnh: decorilla

3. Thiết Kế Phòng Ngủ Đa Năng

Trong bối cảnh giá bán nhà đất tăng cao như hiện nay, phòng ngủ trong những căn hộ chung cư nhỏ hẹp không chỉ phục vụ mục đích nghỉ ngơi mà còn có thể tích hợp nhiều chức năng khác như không gian đọc sách, giải trí, góc thiền, phòng tập Yoga… Đặc biệt, các thiết kế phòng ngủ hiện đại thường tích hợp cả góc làm việc khi xu hướng làm việc tại nhà ngày càng trở nên phổ biến trong khi diện tích, không gian nhà không được rộng rãi. Phòng ngủ vì thế vừa ấm cúng vừa đa năng, phục vụ cho nhiều hoạt động khác nhau. Gia chủ tối ưu hóa được diện tích sử dụng.

Lưu ý: Khi thiết kế phòng ngủ đa năng, nhất là với những phòng ngủ nhỏ, bạn nên sử dụng các vách ngăn phòng thông minh, di động để linh hoạt phân chia các không gian chức năng, đảm bảo tính riêng tư thiết yếu cho góc ngủ nghỉ, vừa tạo điểm nhấn hút mắt cho căn phòng.

Thiết kế phòng ngủ tích hợp góc làm việc tại nhà thoáng đẹp, tiện nghi. Ảnh: thespruce

4. Chủ Nghĩa Tối Đa (Maximalism) Đang Dần Thịnh Hành

Trong lĩnh vực thiết kế nội thất năm 2024, chủ nghĩa tối đa (Maximalism) đang dần thay thế cho chủ nghĩa tối giản (Minimalism). Xu hướng nội thất Maximalism chủ yếu sử dụng bảng màu táo bạo, hoa văn họa tiết sắc nét để tạo điểm nhấn cực bắt mắt, thu hút tối đa sự chú ý. Chủ nghĩa tối đa đề cao dấu ấn cá nhân, gu thẩm mỹ của gia chủ. Màu sắc, chất liệu nội thất được chọn không theo bất cứ một nguyên tắc nào "more is more", trái ngước với chủ nghĩa tối giản "less is more".

Theo đó, khi thiết kế phòng ngủ theo phong cách này, bạn không bị giới hạn về màu sắc, chất liệu, họa tiết sử dụng. Có thể thoải mái kết hợp một cách ngẫu hứng tùy sở thích. Tuy vậy, với những phòng ngủ nhỏ hẹp, bạn nên thận trọng, cân nhắc kỹ khi chọn phong cách Maximalism bởi nó có thể dễ khiến phòng ngủ của bạn trở nên chật chội, rối mắt nếu không biết cách ứng dụng khéo léo, linh hoạt.

Thiết kế nội thất phòng ngủ 2024 đề cao dấu ấn cá nhân. Ảnh: decorilla

5. Thiết Kế Phòng Ngủ Đẹp Với Bảng Màu Ấm – Yên Bình – Mộng Mơ

Thiết kế phòng ngủ thường sử dụng bảng màu tươi sáng nhẹ nhàng, tuy nhiên đôi khi những màu sáng có thể khiến không gian có cảm giác hơi lạnh lẽo, trống trải. Trong khi đó, các màu trầm, tối như màu đất, nâu đất có thể tạo ra không gian ấm áp, thoải mái, bao bọc hơn. Từ đó, mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái hơn.

Theo giới chuyên gia, năm 2024, phòng ngủ của bạn sẽ là không gian riêng tư "tối thượng", sử dụng đủ các màu sắc ấm cúng và êm dịu, đặc biệt là màu xanh ô liu đậm, xanh lam, màu đất nung, nâu đỏ… Những màu sắc này kết hợp cùng ánh sáng ấm áp sẽ giúp tạo ra cảm giác thanh bình, yên tĩnh pha chút mộng mơ, lãng mạn cho không gian ngủ nghỉ của bạn.

Bạn có thể sử dụng bảng màu trầm ấm làm phông nền chủ đạo cho phòng ngủ – màu sơn tường phòng ngủ. Đồng thời, tạo điểm nhấn với ga gối, chăn đắp, phụ kiện trang trí tông màu sáng nhẹ nhàng như màu bơ, kem, hồng phấn, tím oải hương… Đặc biệt, cần áp dụng quy luật phối màu 60-30-10 trong thiết kế nội thất.

Bảng màu trầm ấm áp cho thiết kế phòng ngủ 2024. Ảnh: elledecor

6. Sự Trở Lại Của Họa Tiết Cổ Điển

Xu hướng thiết kế phòng ngủ này cho phép bạn kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ cổ điển và đường nét hiện đại vui tươi, năng động. Theo đó, bạn sẽ tạo ra được một phòng ngủ độc đáo, hấp dẫn, phản ánh phong cách cá nhân của mình. Năm 2024, những họa tiết trang trí mang hơi hướng cổ điển sẽ trở lại và được dự báo sẽ trở nên thịnh hành. Không thể phủ nhận nét quyến rũ của phong cách hoài cổ khi ứng dụng vào thiết kế, bài trí không gian phòng ngủ ngày nay.

Ứng dụng họa tiết cổ điển vào thiết kế phòng ngủ cũng khá đơn giản. Bạn có thể sử dụng giấy dán tường họa tiết hình học theo phong cách Art Deco táo bạo hoặc những bông hoa hồng William Morris tinh tế. Các họa tiết cổ điển sẽ tạo thêm nét đặc sắc và cá tính cho bất kỳ không gian nào. Hãy hình dung một bức tường điểm nhấn được trang trí bằng giấy dán tường của thập niên 70 hoặc một chiếc chăn bông họa tiết con công ở cuối giường, mang hơi hướng của quá khứ vào hiện tại.

Phòng ngủ lấy cảm hứng từ phong cách Retro với họa tiết trang trí hoài cổ. Ảnh: decorilla

7. Điểm Nhấn Nghệ Thuật Đầu Giường

Những năm gần đây, trong thiết kế nội thất phòng ngủ, những chiếc đầu giường sang trọng, ấn tượng đóng vai trò là tâm điểm, thu hút sự chú ý trong toàn bộ phòng ngủ. Điểm nhấn đầu giường có thể biến đổi một căn phòng hoặc làm sinh động ngay cả những không gian đơn giản nhất. Để trang trí đầu giường ấn tượng, bạn hãy thử treo tranh nghệ thuật, các họa tiết hình học táo bạo, vải bọc sang trọng hoặc chọn thiết kế đầu giường riêng phản ánh phong cách cá nhân của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng những chiếc giường cỡ lớn hoặc những chiếc có hình dạng độc đáo để tăng thêm sự cuốn hút cho không gian tổng thể. Xu hướng này nhấn mạnh phòng ngủ là nơi riêng tư nhất để thể hiện bản thân, nơi đồ nội thất trở thành một loại hình nghệ thuật, tạo ra tác động thị giác mạnh mẽ.

Thiết kế phòng ngủ hiện đại với đầu giường hình vòm ấn tượng. Ảnh: decorilla

8. Chiếu Sáng Nhiều Lớp

Với ánh sáng cho phòng ngủ, mức độ và loại ánh sáng khác nhau là chìa khóa để chuyển đổi tâm trạng, chẳng hạn như chuyển từ ánh sáng tổng thể sang ánh sáng đèn bàn, đèn thả đầu giường nhẹ nhàng và thư giãn để đọc sách trước khi đi ngủ. Ánh sáng cũng là điều cần được cân nhắc khi lựa chọn màu sắc. Ánh sáng phù hợp có thể biến căn phòng từ lạnh sang ấm áp ngay lập tức. Chúng không chỉ làm sáng căn phòng của bạn mà còn có thể cải thiện giấc ngủ và cải thiện tâm trạng của bạn.

Khi thiết kế ánh sáng đèn cho phòng ngủ năm 2024, bạn nên kết hợp nhiều lớp ánh sáng khác nhau cho từng mục đích cụ thể. Sử dụng đèn trần để chiếu sáng tổng thể, đèn bàn hoặc đèn tường cho việc đọc sách, đèn LED âm tường làm nổi bật các kết cấu hoặc tranh nghệ thuật.

Đáng chú ý, xu hướng thiết kế phòng ngủ năm nay ưu tiên sử dụng đèn thả đầu giường. Những chiếc đèn thả thấp ở đầu giường không chỉ thể hiện phong cách thiết kế mà còn rất thiết thực và linh hoạt. Bạn dễ dàng kết hợp chúng với nhiều phong cách trang trí khác nhau. Hãy tưởng tượng bầu không khí ấm cúng mà chúng tạo ra khi tỏa ánh sáng ấm áp ra xung quanh, hoàn hảo để đọc sách trước khi đi ngủ hoặc tạo cảm giác thư giãn hơn. Do đó, nếu bạn muốn tăng tính thẩm mỹ cho phòng ngủ của mình trong khi vẫn đảm bảo chức năng, đèn treo thấp ở đầu giường là ý tưởng đáng để tham khảo.

Ngoài ưu tiên ánh sáng tự nhiên, ánh sáng đèn cho phòng ngủ cũng cần được chú trọng. Ảnh: homesandgardens

9. Thiết Kế Phòng Ngủ Thông Minh Tích Hợp Công Nghệ Ở Mọi Ngóc Ngách

Công nghệ được ứng dụng vào mọi xu hướng thiết kế nội thất năm 2024 và thiết kế phòng ngủ cũng không ngoại lệ. Các phòng ngủ theo xu hướng cũng tích hợp công nghệ thông minh ở mọi ngóc ngách. Các cổng sạc ẩn hiện đại, đèn chiếu sáng nhiều lớp điều khiển bằng AI , đồ nội thất thông minh đã trở thành những thứ không thể thiếu trong phòng ngủ.

Những tính năng cải tiến này sẽ cho phép bạn tận hưởng đầy đủ mọi tiện nghi hiện đại mà không ảnh hưởng đến bầu không khí yên tĩnh cần có của không gian ngủ nghỉ.

Thiết kế phòng ngủ đẹp với công nghệ tích hợp mang lại sự tiện nghi trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: decorilla

Trên đây là 9 xu hướng thiết kế phòng ngủ được giới chuyên gia nội thất dự báo sẽ trở nên thịnh hành, được yêu thích nhất trong năm 2024. Nếu đang có kế hoạch làm mới phòng ngủ của mình, bạn có thể tham khảo và ứng dụng linh hoạt những xu hướng nổi bật này. Chúng tôi tin rằng, nó sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm mới đầy thú vị.

