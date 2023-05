Quận Bình Tân thuộc nội thành TP.HCM, là quận đông dân nhất của thành phố với dân số gần 800.000 dân, tương đương với dân số của một tỉnh. Dưới đây là những thông tin, bản đồ quy hoạch quận Bình Tân trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

1. Phạm vi lập quy hoạch

Phạm vi lập quy hoạch quận Bình Tân trong giai đoạn 2021-2030 bao gồm 10 phường với tổng diện tích 52,02km2. Ranh giới lập quy hoạch cụ thể như sau:

Phía Bắc giáp quận 12 và huyện Hóc Môn

Phía Nam giáp quận 8 và huyện Bình Chánh

Phía Đông giáp quận Tân Phú và quận 6

Phía Tây giáp huyện Bình Chánh

Theo kế hoạch quy hoạch Bình Tân, quận vẫn có 10 phường trực thuộc gồm: Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Bình Hưng Hoà, Bình Hưng Hoà A, Bình Hưng Hoà B, An Lạc, An Lạc A.

Thông tin quy hoạch quận Bình Tân TP.HCM được nhiều người quan tâm, tìm kiếm.

Tính chất, chức năng lập quy hoạch

Trung tâm công nghiệp bao gồm khu, cụm công nghiệp tập trung.

Khu ở đô thị gồm khu dân cư hiện hữu và khu đô thị mới phát triển với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Trung tâm công trình công cộng cấp thành phố bao gồm khu y tế kỹ thuật cao, phố thương mại, trung tâm dịch vụ thương mại.

2. Thông tin quy hoạch quận Bình Tân TP.HCM về sử dụng đất

Kế hoạch phân bổ diện tích các loại đất trong năm:

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021:

Kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất 2021:

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Bình Tân.

3. Thông tin quy hoạch quận Bình Tân TP.HCM về phát triển không gian

Phân bố dân cư

Tổ chức không gian quận Bình Tân được chia thành 4 khu vực dân cư:

Khu 1 – Khu dân cư phía Nam đại lộ Võ Văn Kiệt: Khu này có diện tích 273 ha, được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu cho người dân tại khu vực phía Tây thành phố và thu hút nhà đầu tư từ các tỉnh, thành khác về đây. Hiện trong khu vực này có nhiều dự án nhà ở tên tuổi.

Khu 2 – Khu dân cứ phía Bắc đại lộ Võ Văn Kiệt: Khu vực này có diện tích 273 ha, được chia thành 6 khu ở với quy mô 54.000 người và các chức năng cấp đô thị như công trình dịch vụ công cộng, công viên cây xanh. Khu dân cư phía Bắc đại lộ Võ Văn Kiệt có phía Đông Nam giáp với đại lộ Võ Văn Kiệt, phía Bắc giáp đường An Dương Vương, phía Tây Bắc giáp quốc lộ 1, đường Kinh Dương Vương.

Khu 3 – Khu dân cư ngã 3 An Lạc: Khu dân cư Ngã ba An Lạc thuộc một phần phường An Lạc, phường An Lạc A, phường Tân Tạo, phường Bình Trị Đông. Theo đó, khu dân cư ngã ba An Lạc có diện tích 292,97 ha, được chia thành 4 khu với quy mô dân số 55.000 người với các chức năng cấp đô thị như công trình dịch vụ công cộng, công viên cây xanh. Tại khu vực này có chung cư cao 30-40 tầng với kí hiệu ô phố 11-55.

Khu dân cư ngã ba An Lạc có phía Tây Bắc giáp với khu công nghiệp Tân Tạo, khu y tế kỹ thuật cao, KDC phường Bình Trị Đông, khu trạm điện Phú Lâm; phía Tây Nam giáp đường Trần Đại Nghĩa và KDC phường An Lạc; phía Bắc giáp đường Bà Hom, tỉnh lộ 10 và phường Bình Trị Đông.

Khu 4 – Khu dân cư phía Tây quốc lộ 1A: Khu vực này có diện tích 437,86 ha, được quy hoạch theo hướng cải tạo, xây mới và chỉnh trang các khu cũ, xây dựng công trình công cộng, công viên cây xanh, đảm bảo đủ tiêu chuẩn của một khu dân cư.

Khu dân cư này có phía Bắc giáp xã Bà Điểm thuộc huyện Hóc Môn; phía Nam giáp phường Bình Trị Đông A và KDC hiện hữu, phía Đông giáp quốc lộ 1A, phía Tây giáp KDC Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Vĩnh Lộc và xã Vĩnh Lộc B.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng quận Bình Tân đến năm 2030. Theo đó, quận Bình Tân được quy hoạch thành 4 phân khu:

Phân khu I: Phường Bình Hưng Hòa có diện tích khoản 1.647,16 ha.

Phân khu II: gồm 3 phường Bình Trị Đông với diện tích là 1.202,09 ha

Phân khu III: gồm 2 phường Tân Tạo với diện tích là 1.739,28 ha

Phân khu IV: gồm 2 phường An Lạc với diện tích là 599,9 ha

Quy hoạch công viên cây xanh, ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

Xây dựng các công trình công cộng, phát triển các công trình và hạ tầng kỹ thuật nhằm nhắm đến mục tiêu mỗi phường sẽ có ít nhất một công viên cây xanh trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp không ô nhiễm hoặc ít gây ô nhiễm sẽ được xen kẽ trong các khu dân cư.

Các cơ sở công nghiệp lớn, có nguy cơ ô nhiễm nhiều sẽ di dời vào các khu, cụm công nghiệp tập trung.

4. Thông tin quy hoạch quận Bình Tân TP.HCM về giao thông

Hệ thống giao thông đối ngoại

Đường bộ

Đường trên cao số 2 hướng tuyến đoạn qua quận Bình Tân đi theo rạch Bàu Trâu đến đường Ấp Chiến Lược – hương lộ 2 kết nối quốc lộ 1A. Hiện quy mô dự án đang được lập, chi tiết các vị trí điểm kết nối giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quốc lộ 1A (đoạn vành đai 2) dự kiến mở rộng, nâng cấp thành 12 làn xe cơ giới và 4 làn xe tổng hợp với lộ giới 120m.

Đường Hồ Ngọc Lãm (vành đai 2) dự kiến nâng cấp, mở rộng thành 8 làn xe cơ giới và 4 làn xe tổng hợp với lộ giới 60m.

Đường vành đai trong dự kiến nâng cấp, mở rộng thành 8 làn xe có giới và 4 làn xe tổng hợp, lộ giới 60m.

Quốc lộ 1A (đoạn phía Tây) dự kiến nâng cấp, mổ rộng thành 8 làn xe cơ giới và 4 làn xe tổng hợp với lộ giới 120m.

Đường Kinh Dương Vương dự kiến nâng cấp, mở rộng thành 8 làn xe cơ giới và 4 làn xe tổng hợp, lộ giới 60m.

Đường nối cao tốc Tân Tạo – Chợ Đêm với 6 làn xe, lộ giới 120m.

Đường mở mới Tây Bắc dự kiến xây dựng 6 làn xe cơ giới, lộ giới 60m, kết nối nội thành TP.HCM với tỉnh Long An.

Đường cao tốc Tân Tạo – Chợ Đệm hiện đã xây dựng 6 làn xe với lộ giới 120m.

Đường mở mới Tây Bắc dự kiến xây dựng mới 6 làn xe cơ giới, lộ giới 60m, kết nối nội thành TP.HCM với tỉnh Long An.

Đường Trần Văn Giàu (Bà Hom) dự kiến mở rộng lên 6 làn xe cơ giới, lộ giới 40m.

Đường sắt

Tuyến đường sắt Thống Nhất dự kiến được cải tạo, nâng cấp. Cụ thẻ, xây dựng mởi đoạn đường sắt trên cao hoặc đi ngầm Bình Triệu – Hoà Hưng – Tân Kiên, đoạn qua Bình Tân đi theo hành lang tuyến đường số 7 kết nối với tuyến đường sắt Quốc gia phía Tây TP.HCM.

Tuyến đường sắt quốc gia phía Tây thành phố kết nối với các tỉnh miền Tây. Theo quy hoạch, tuyến đi từ ga Dĩ An – Sóng Thần đến ga Tân Kiên, đi qua Bình Tân theo hành lang song song với quốc lộ 1A, đường nối cao tốc Tân Tạo – Chợ Đệm.

Đường sắt đô thị số 3A đi trong hành lang đường Kinh Dương Vương, quốc lộ 1A kết nối vào depot Tân Kiên.

Tuyến xe điện số 1 trong hành lang lộ giới đường Lý Chiêu Hoàng kết nối vào depot bến xe miền Tây hiện hữu.

Hệ thống giao thông đối nội

Đường bộ

Các tuyến đường hiện hữu được cải tạo, nâng cấp mở rộng lộ giới đường theo quy hoạch đã duyệt nhằm đảm bảo hiệu quả tối đa về chức năng giao thông và đạt chỉ tiêu tỷ lệ, mật độ theo quy định.

Đường dự phóng quận Bình Tân tiếp tục được đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của khu vực và đảm bảo khai thác giao thông hiệu quả.