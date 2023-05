1. Một số thông tin tổng quan về quận Kiến An thành phố Hải Phòng

Quận Kiến An là quận duy nhất của Hải Phòng được thiên nhiên ưu đãi. Bởi nó có cả đô thị, đồng bằng, rừng núi, nên rất thuận lợi cho đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, đặc biệt nhất là du lịch và dịch vụ. Kiến An cũng được bao bọc bởi 2 con sông lớn là Lạch Tray, Đa Độ. Quận này nằm trong thung lũng giữa 2 dãy núi Thiên Văn (tức Đẩu Sơn) và Cột Cờ (tức Phù Liễn). Nhìn từ biển, núi Thiên Văn và núi Cột Cờ vươn cao giống như hai cột cổng khổng lồ.

Được biết, từ năm 1906 là tỉnh lị của tỉnh Kiến An. Năm 1963, tỉnh Kiến An sáp nhập vào thành phố Hải Phòng, tỉnh lị Kiến An cũ đã được đặt làm thị xã của thành phố Hải Phòng. Đến năm 1980, Kiến An nhập với 16 xã khác của huyện An Lão để thành lập ra huyện Kiến An. Tháng 8/1988, huyện Kiến An lại trở về thị xã, 16 xã của huyện An Lão cũng trở lại thành lập huyện An Lão mới. Tháng 8/1994, Kiến An đã chính thức được nâng cấp lên thành quận.

Một góc quận Kiến An, thành phố Hải Phòng hiện nay

Vị trí địa lý

Quận Kiến An là một địa danh nằm ở phía Tây Nam khu vực nội thành Hải Phòng, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 10km. Kiến An có diện tích 29,6km2, bao bọc xung quanh bởi sông Lạch Tray ở phía Bắc và sông Đa Độ ở phía Nam, có vị trí địa lý như sau:

– Phía Bắc giáp với huyện An Dương

– Phía Nam giáp với huyện Kiến Thụy

– Phía Tây giáp với huyện An Lão

– Phía Đông giáp với quận Lê Chân, quận Dương Kinh

Hành chính

Quận Kiến An gồm 10 phường trực thuộc: Văn Đẩu, Tràng Minh, Trần Thành Ngọ, Quán Trữ, Phù Liễn, Ngọc Sơn, Nam Sơn, Lãm Hà, Đồng Hòa, Bắc Sơn.

Trong những năm gần đây, Kiến An đã có những bước phát triển nhanh ở các lĩnh vực kinh tế: công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch dịch vụ và nông nghiệp.

Đồ án quy hoạch quận Kiến An thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt từ ngày 11/7/2016 theo Quyết định số 1337/QĐ-UBND. Theo đó, Kiến An vẫn là một quận của thành phố Hải Phòng với 15 phường gồm Kênh Dương, Vĩnh NIệm, Đông Hải, Dư Hàng Kênh, Nghĩa Xá, Niệm Nghĩa, Hàng Kênh, Trại Cau, Dư Hàng, Hồ Nam, Trần Nguyên Hãn, An Dương, Lam Sơn, An Biên và Cát Dài.

Diện tích theo quy hoạch là 2.958ha, quy mô về dân số 195.200 người (năm 2050), sẽ chia thành 2 vùng là khu đô thị trung tâm và khu cận trung tâm.



Bản đồ quy hoạch quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Quy hoạch quận Kiến An

Theo nội dung quy hoạch đã được duyệt, quận Kiến An sẽ trở thành quận trung tâm của đô thị loại I: có trung tâm hành chính, văn hóa, chính trị của quận và cả thành phố; có khu đô thị sinh thái, khu đô thị du lịch; khu công nghiệp ven sông Lạch Tray; có khu trung tâm giáo dục đào tạo cấp thành phố và cấp vùng; vị trí chiến lược về quốc phòng và an ninh.

Về phát triển không gian

Theo quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 được phê duyệt, toàn bộ quận Kiến An sẽ được chia thành 2 phân khu: khu đô thị trung tâm và khu cận trung tâm. Trong đó:

– Khu đô thị trung tâm (phát triển trên vùng đô thị cũ) bao gồm 4 phường: Ngọc Sơn, Trần Thành Ngọ, Bắc Sơn, Quán Trữ, được quy hoạch như sau:

Xây dựng bổ sung, nâng cấp và cải tạo giao thông

Cải tạo và bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị

Hoàn thiện, liên kết với các không gian đô thị mới như Tinh Thành, Bắc Sơn

Quy hoạch bờ Nam sông Lạch Tray đối với đoạn ven sông Lạch Tray (từ phường Đồng Hòa đến các trường đào tạo dọc đường Lê Đại Hành)

– Khu đô thị trung tâm (vùng đô thị mới) bao gồm 6 phường: Tràng Minh, Phù Liễn, Văn Đẩu, Nam Sơn, Đồng Hòa, Lãm Hà với mục tiêu:

Hình thành cụm công trình dịch vụ thương mại du lịch và khách sạn, căn hộ hiện đại tại khu vực phường Đồng Hòa và nút đường trục đô thị, vùng không gian ven đường vành đai 3 đến sông Đa Độ.

Quy hoạch không gian khu di tích Núi Vọ với các dịch vụ du lịch kết hợp với đường nối vành đai 3, quốc lộ 5, 10.

Hình thành không gian thương mại dịch vụ tại nút giao đường Trần Tất Văn và vành đai 3.

Dự kiến đến năm 2030, Kiến An sẽ có 12 phường, trong đó phường Văn Đẩu và Nam Sơn sẽ chia làm hai.

Về sử dụng đất

Quy hoạch đất dân dụng

a. Đất công trình công cộng cấp quận với tổng diện tích 47,22 ha, trong đó:

Đất trung tâm hành chính – chính trị: Khu trung tâm hành chính – chính trị hiện có diện tích khoảng 1,55 ha tại phường Trần Thành Ngọ. Theo quy hoạch, trung tâm hành chính – chính trị sẽ được chuyển về phường Văn Đẩu và phường Nam Sơn với tổng diện tích 8,42 ha.

Đất giáo dục – đào tạo: Có tổng diện tích 10,62 ha, gồm 6 trường phổ thông trung học được bố trí tại các phường Văn Đẩu, Phù Liễn, Nam Sơn, Ngọc Sơn, Đồng Hòa và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên.

Đất y tế: Có diện tích khoảng 5,90 ha, được bố trí tại các phường Nam Sơn, Ngọc Sơn, Phù Liễn, Trần Thành Ngọ.

Đất văn hóa: Có diện tích khoảng 5,55 ha, gồm các công trình đài phát thanh, bưu điện, nhà văn hóa, nhà thiếu nhi, triển lãm…

Bên cạnh đó còn có khoảng 15,18 ha đất nằm rải rác ở các quận trên địa bàn để xây dựng các công trình công cộng cấp quận với chức năng văn hóa, giáo dục, y tế, hành chính.

b. Đất thương mại dịch vụ cấp quận với tổng diện tích 57,87 ha, gồm các công trình văn phòng cho thuê, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại…

c. Đất cây xanh – thể dục thể thao cấp quận với tổng diện tích 200,08 ha, bao gồm đất dành cho vườn hoa đường dạo, công viên cây xanh, trung tâm thể dục thể thao.

d. Đất đơn vị ở với tổng diện tích 875,56 ha, trong đó:

Quy hoạch đơn vị ở: Toàn quận Kiến An chia làm 12 đơn vị ở, mỗi đơn vị tương đương cấp phường trên cơ sở sắp xếp, chia lại địa giới hành chính 10 phường hiện tại. Theo đó, phường Nam Sơn sẽ được chia thành 2 phường, phường Văn Đẩu cũng được chia thành 2 phường, giữ nguyên 8 phường còn lại.

Đất công cộng với diện tích 65,78ha gồm các công trình hành chính, trạm y tế, trường mầm non, nhà trẻ, trường học cấp 1, 2, nhà văn hóa, thư viện, chợ và các công trình dịch vụ hàng ngày đặt tại trung tâm đơn vị ở.

Đất nhóm nhà ở có tổng diện tích 693,45 ha, gồm đất nhóm nhà ở mới và đất nhà ở hiện trạng.

Đất cây xanh có diện tích 43,50 ha dành cho đất cây xanh, sân tập luyện thể dục, thể thao, mặt nước… được bố trí phân tán tại trung tâm các đơn vị ở.

Đất giao thông nội bộ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật với diện tích 73,83 ha, bao gồm đường từ cấp phân khu vực đến đường nhóm nhà ở và bãi đỗ xe, các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ trong đơn vị ở.

e. Quy hoạch đất hỗn hợp: Gồm các chức năng văn phòng, cơ quan, trụ sở, thương mại, dịch vụ… với tổng diện tích 39,29 ha.

f. Quy hoạch đất giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích 331,39 ha, bao gồm các tuyến đường trục chính đô thị, đường chính khu vực, đường liên kết khu vực, đường khu vực, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hệ thống đường sắt đô thị…

Quy hoạch đất ngoài dân dụng a. Quy hoạch đất công trình công cộng cấp thành phố, cấp vùng với tổng diện tích 90,66 ha.

Đất xây dựng các công trình hành chính, văn hóa như Chi cục Bảo vệ thực vật, Trụ sở làm việc của Sở NN&PTNT, Đài thiên văn Phù Liễn trên đỉnh núi Thiên Văn và Đài vệ tinh mặt đất gần ngã 5 Kiến An… với tổng diện tích khoảng 12,6 ha.Đất bệnh viện, giáo dục với diện tích khoảng 78,06 ha.

b. Quy hoạch đất dịch vụ thương mại cấp thành phố, cấp vùng với tổng diện tích khoảng 40,96 ha. Trong đó:

c. Các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, văn phòng cho thuê… được bố trí chủ yếu tại các nút giao trên đường trục chính đô thị (giao của trục đường World Bank với trục đường có lộ giới 68,0m, các đường chính đô thị…) và trên đường Hoàng Thiết Tâm, trục đường vành đai 3…

d. Quy hoạch đất tiểu thủ công nghiệp có tổng diện tích 4,69 ha. Trong đó, khu làng nghề mộc truyền thống tại phường Nam Sơn gồm 2,58 ha đất hiện trạng và mở rộng khoảng 2,11 ha.

Quy hoạch đất công nghiệp – kho tàng với tổng diện tích 25,99 ha. Theo đó, giữ lại cụm công nghiệp Quán Trữ có diện tích 25,99 ha, di chuyển các xí nghiệp, nhà máy rải rác trên địa bàn quận vào các khu công nghiệp tập trung của thành phố trước năm 2025.

e. Quy hoạch đất di tích, tôn giáo – tín ngưỡng với tổng diện tích 13,40 ha.

f. Quy hoạch đất quốc phòng – an ninh với tổng diện tích 334,41 ha.

g. Quy hoạch đất nông nghiệp với tổng diện tích 403,04 ha.

Đất sản xuất nông nghiệp (dự phòng phát triển đô thị) có diện tích 195,81 ha có vị trí chủ yếu ở phường Phù Liễn, phường Tràng Minh.

Đất lâm nghiệp: 207,23 ha.

h. Quy hoạch đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và khoảng cách an toàn với tổng diện tích 31,04 ha, bao gồm đất xây dựng trạm xử lý nước thải, trạm bơm, đường sắt, hành lang bảo vệ, tuyến đường điện…

i. Quy hoạch đất dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch với tổng diện tích 95,73 ha. Trong đó:

Khu công viên rừng Thiên Văn đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt.

Quy hoạch 01 khu Công viên lịch sử – văn hóa – dân tộc tại phường Phú Liễn, lấy di tích Núi Vọ làm chủ đề chính.

Bên cạnh đó còn có các khu dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng theo hướng sinh thái, đô thị xanh tại phường Tràng Minh, phường Phù Liễn và phía Nam đường vành đai 3.

j. Quy hoạch đất đê và hành lang cách ly với tổng diện tích 58,35 ha, bao gồm đất đê sông Lạch Tray và hành lang cây xanh cách lý.

k. Đất nghĩa trang, nghĩa địa với tổng diện tích 25,46 ha. Theo đó, giữ nguyên quy mô hiện tại của các nghĩa trang Đường Xà, Quán Trữ, Đường Thư, Kha Lâm, Cựu Viên, đồng thời quy hoạch diện tích cây xanh cách ly. Mở rộng nghĩa trang Công Nông phục vụ nhu cầu an táng trên địa bàn quận Kiến An đến đến năm 2025. Mặt khác, không phát triển và từng bước di chuyển các nghĩa trang rải rác về nghĩa trang tập trung của thành phố tại Phi Liệt.

l. Quy hoạch đất khác (mặt nước, cây xanh, đồi núi…) với tổng diện tích 233,23 ha, gồm:

Mặt nước các sông Đa Độ, Lạch Tray và hành lang bảo vệ nguồn nước.

Hệ thống hành lang cây xanh ngoài đê sông Lạch Tray.

Phần đất đồi núi còn lại trên núi Thiên Văn, núi Yên Ngựa…

m) Quy hoạch đất giao thông đối ngoại: Tổng diện tích 49,63 ha, gồm:

Đường trục chính đô thị (đường World Bank).

Đường vành đai 2.

Đường vành đai 3.

Bến xe ô tô liên tỉnh phía Nam.

