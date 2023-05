Huyện Cần Giuộc Tỉnh Long An - Cập Nhật Thông Tin Tổng Quan

Dành cho những ai chưa biết Cần Giuộc ở đâu hay Cần Giuộc thuộc tỉnh nào? Cần Giuộc là huyện nằm ở phía Đông Nam tỉnh Long An, có vị trí địa lý như sau:

Cần Giuộc nằm ở vành đai vòng ngoài của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 20km. Cần Giuộc còn được coi là cửa ngõ kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long qua Quốc lộ 50.



Vị trí huyện Cần Giuộc Long An (ảnh chụp từ Google Maps).

Huyện Cần Giuộc được chia thành 17 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn, trong đó thị xã Cần Giuộc là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của huyện. Các xã huyện Cần Giuộc gồm có: Long Hậu, Phước Lợi, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Tân Lập, Đông Thạnh, Long Phụng, Phước Lý, Long Thượng, Phước Hậu, Mỹ Lộc, Phước Lâm, Thuận Thành, Long An, Trường Bình, Tân Kim.

Huyện Cần Giuộc Long An nhìn từ trên cao

Hiện nay, tỉnh Long An đang lên kế hoạch để tiến tới phát triển đô thị Cần Giuộc theo tiêu chí đô thị loại III, làm cơ sở để Cần Giuộc lên thị xã trong tương lai gần.

Với lợi thế 70km tiếp giáp TP.HCM, sự phát triển của Cần Giuộc trong những năm gần đây có sự đóng góp đáng kể của giao thông liên kết vùng.

Cụ thể, trong kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông, kết nối liên kết giữa Long An và TP.HCM, đáng chú ý là dự án mở rộng Quốc lộ 50 đi qua hai huyện Cần Giuộc và Bình Chánh với tổng mức đầu tư 2.150 tỷ đồng. Cùng với đó, việc mở rộng Quốc lộ 1A, cao tốc Tân Sơn Nhất – Long An, cảng quốc tế Long An hay sắp tới đây sẽ hoàn thiện cao tốc Bến Lức – Long Thành sẽ mở ra cơ hội liên kết vùng, cho phép giao thông giữa địa phương với các vùng lân cận thuận tiện hơn.