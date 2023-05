Cùng Batdongsan.com.vn cập nhật thông tin huyện Đức Hòa Long An với những đặc điểm nổi bật sau đây.

Đức Hòa Ở Đâu?

Đức Hòa là một huyện thuộc tỉnh Long An, có ranh giới hành chính như sau:

Phía Bắc giáp huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Phía Đông Nam giáp huyện Bình Chánh, TP.HCM

Phía Tây giáp huyện Đức Huệ

Phía Tây Nam giáp huyện Bến Lức



Vị trí huyện Đức Hòa Long An. Ảnh chụp từ Google Maps.

Huyện Đức Hòa Long An kết nối thuận tiện với các thị trấn của TP.HCM nằm trên quốc lộ 1A và quốc lộ 22 (thị trấn Hóc Môn, thị trấn Củ Chi) và các phường của các quận tiếp giáp với huyện Đức Hòa. Thị trấn Đức Hòa cách thành phố Tân An khoảng 35km, cách chợ Bến Thành khoảng 28km, cách TTTM Aeon Bình Tân 19km, cách TP. Thủ Dầu Một 24km.

Huyện Đức Hòa Có Bao Nhiêu Xã?

Huyện Đức Hòa Long An có diện tích 426km2, với 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, trong đó có 3 thị trấn: Hậu Nghĩa (huyện lỵ), Hiệp Hòa, Đức Hòa và 17 xã: Tân Phú, Tân Mỹ, Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc, Lộc Giang, Hựu Thạnh, Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Nam, Hiệp Hòa, Đức Lập Thượng, Đức Lập Hạ, Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, An Ninh Đông, An Ninh Tây.

Dân Số

Theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Đức Hòa có trên 98.000 hộ dân với 315.817 nhân khẩu, chiếm 18,7% dân số toàn tỉnh, chủ yếu là dân tộc Kinh. Mật độ dân số là 736 người/km, cao nhất tại thị trấn Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ, thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Hòa Đông, xã Mỹ Hạnh Nam.

Do nhu cầu an cư lạc nghiệp của người lao động tại các xí nghiệp và chính sách giãn dân của vùng đô thị TP.HCM mà tỉ lệ gia tăng dân số cơ học của huyện bắt đầu gia tăng. Ước tính, mỗi năm, dân số trên địa bàn huyện Đức Hòa tăng thêm khoảng 10.000 người, chủ yếu tập trung ở các xã như Đức Hòa Đông, Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Hạ, Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Lập Hạ.

Kinh Tế Xã Hội

Huyện Đức Hòa Long An tiếp giáp với nhiều huyện ngoại thành của TP.HCM nên có lợi thế trong việc thu hút đầu tư, giao lưu kinh tế. Dự kiến, trong tương lai, Đức Hòa sẽ trở thành trọng điểm phát triển công nghiệp của Long An, là đầu tàu trong việc phát triển các khu công nghiệp thu hút đầu tư từ bên ngoài.



Khu công nghiệp Đức Hòa 3 nằm giáp ranh TP.HCM, thuận tiện giao thông vận chuyển hàng hóa.

Về kế hoạch phát triển kinh tế, Đức Hòa Long An chú trọng đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực công nghiệp, thương mại – dịch vụ, dân cư – đô thị và nông nghiệp, trong đó lấy công nghiệp làm chủ đạo. Trong đó, ưu tiên thu hút đầu tư cho ngành công nghiệp, thương mại – dịch vụ tại các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch, đặc biệt là các ngành nghề nhiều lao động, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ không gây ô nhiễm trong các cụm tuyến dân cư. Trên địa bàn huyện Đức Hòa Long An có 10 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp, tập trung chủ yếu ở vùng trọng điểm gồm 11 xã, thị trấn với tổng diện tích khoảng 18.000 ha. Thống kê năm 2019 cho thấy, thu ngân sách của Đức Hòa đạt 1.200 tỷ đồng, đứng đầu toàn tỉnh, mức tăng trưởng kinh tế đạt 17,5%/năm.

Trên địa bàn huyện hiện có hệ thống siêu thị điện máy, bách hóa dày đặc, gồm 12 siêu thị Điện máy Xanh, 24 siêu thị Bách hóa Xanh, 6 siêu thị Thế giới di động, 1 siêu thị Điện máy Chợ Lớn, 2 cửa hàng FPT Shop và Viettel Store, hơn 20 trung tâm xe máy lớn, 1 showroom ô tô, sân golf và villas chuẩn quốc tế. Thị trấn Đức Hòa huyện Đức Hòa cũng là địa phương được nhiều ngân hàng lớn đặt chi nhánh, văn phòng giao dịch như Agribank, BIDV, Vietcombank, SHB, ACB…

Thị trấn Đức Hòa trong tương lai sẽ còn thay đổi bộ mặt mạnh mẽ nhờ nhiều chính sách đầu tư phát triển hạ tầng

Các chợ trên địa bàn huyện:

Chợ Bàu Trai

Chợ Đức Hòa

Chợ Hòa Khánh

Chợ Hiệp Hòa

Chợ Lộc Giang

Chợ Đức Lập

Chợ Tân Phú

Chợ cầu Ông Huyện

Chợ Xuyên Á

Các cơ sở y tế:

Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa

Bệnh Viện đa khoa Hậu Nghĩa – chi nhánh TT Đức Hòa

Bệnh viện đa khoa Tân Tạo

Bệnh viện đa khoa Long An Segaero

Bệnh viện đa khoa Đức Lập (đang thi công)

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức

Ngoài ra còn có các phòng khám tư nhân khác. Theo tầm nhìn năm 2030, huyện Đức Hòa sẽ nâng cấp bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa từ 250 giường lên 500 giường, đồng thời mở rộng, nâng cấp phòng khám Đa khoa Đức hòa lên quy mô 250 giường.

Các cơ sở giáo dục:

Đại học Tân Tạo

Cao đẳng – Trung cấp:

Trường cao đẳng Nghề Long An – Chi nhánh Đức Hòa

Trường trung cấp nghề Võ Văn Tần

THPT có 5 trường:

THPT Hậu Nghĩa

THPT Đức Hòa

THPT An Ninh

THPT Võ Văn Tần

THPT Năng khiếu – ĐH Tân Tạo

12 trường THCS tiêu biểu

THCS Hậu Nghĩa

THCS Võ Văn Tần

THCS Tân Đức

THCS Lê Quang Thẩm

THCS Đức Hòa Thượng

THCS Mỹ Hạnh

THCS Thi Văn Tám

THCS Đức Lập

THCS Hiệp Hòa

THCS Lê Minh Xuân

THCS Lộc Giang

THCS An Ninh

31 trường tiểu học tiêu biểu:

TH An Ninh Tây

TH Bàu Công

TH Châu Văn Liêm

TH Huỳnh Văn Tạo

TH Hòa Khánh Đông

TH Lê Văn Cảng

TH Trương Công Xưởng

TH Hựu Thạnh A

TH Hựu Thạnh B

TH Lộc Giang A

TH Lộc Giang B

TH Sò Đo

TH Đức Lập Thượng A

TH Đức Lập Thượng B

TH Lê Minh Xuân

TH Mỹ Hạnh Bắc

TH An Ninh Đông

TH Nguyễn Văn Đẹp

TH Hòa Khánh Tây

TH Võ Văn Ngân

TH Hựu Thạnh

TH Thi Văn Tám

TH Nguyễn Văn Dương

TH Bình Hữu

TH Nguyễn Thị Hạnh

TH Hòa Khánh Nam

TH Tân Phú

TH Hiệp Hòa

TH Nguyễn Văn Phú

TH Tân Đức

TH Mỹ Hạnh Bắc 2

TH Nguyễn Văn Quá

Theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Hòa Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, huyện sẽ từng bước hoàn chỉnh trường Đại học Tân Tạo; xây dựng trường Cao đẳng Đông Nam Á và các trường dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp tại đô thị Đức Hòa; đồng thời nâng cấp trường trung cấp nghề Đức Hòa lên cao đẳng; mở rộng trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện.

Giao Thông

Huyện Đức Hòa Long An có hơn 1.500km đường giao thông, bao gồm:

Quốc lộ N2 cắt ngang dài 19km, đây được xem là trục giao thông quan trọng nối với quốc lộ 22 tạo thành trục giao thông kết nối trực tiếp Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ.

Hệ thống các tỉnh lộ:

821: Xã Lộc Giang

822: Hiệp Hòa – Cầu Tân Thái

823: Trà Cú – Cầu Thầy Cai

823B: KCN Đức Hòa 2 – 3

823C: Cặp Kênh Thầy Cai

823D: Đường hướng tâm Tây Bắc TP. HCM

824: Hựu Thạnh – Mỹ Hạnh

824A: Đường cặp kênh Tây (quy hoạch)

825: Lộc Giang – Cầu Đôi

825A: Đường Hải Sơn Tân Đức đến xã Tân Mỹ

830: Hiệp Hòa – Hựu Thạnh

Các tuyến đường Huyện:

Gò Mối – Mỹ Hạnh

Đức Hòa Thượng

Đức Hòa Đông

Đường Bàu Trai

Đường Bàu Công

Lục Viên

Tân Hội

Bàu Sen – Giồng Ngang

An Thuận

An Sơn

Hiệp Hòa

Đường kênh 3

Đường Sa Bà

Đường Ba Sa – Gò Mối

Đường vào nghĩa trang Tân Đức

Đường Hải Sơn – Tân Đức

Đường Giồng Lớn

Đường Ấp Chánh Tân Phú.

Về giao thông công cộng có bến xe Hậu Nghĩa, bến xe Đức Hòa đạt tiêu chuẩn cấp III.

Về giao thông đường thủy, sông Vàm Cỏ Đông được quy hoạch có hành lang bảo vệ luồng mỗi bên 50m, đồng thời xây dựng các cảng cạn trong khu công nghiệp dọc theo kênh Thầy Cai; xây dựng bến cảng trong khu công nghiệp DNN – Tân Phú, các cảng Hựu Thạnh, Trà Cú kết nối với cảng Hiệp Phước và cảng Long An.

Phát Triển Đô Thị

Những năm gần đây, Đức Hòa có xu hướng phát triển mạnh ngành công nghiệp, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Theo đó, trong giai đoạn 2015-2025, huyện có 4 đô thị:

1 đô thị loại III (Hậu Nghĩa)

1 đô thị loại IV (Đức Hòa)

2 đô thị loại V (Mỹ Hạnh và Hiệp Hòa)

Đến giai đoạn 2025-2030, Đức Hòa sẽ được chuyển thành Thành phố Hậu Nghĩa và là đô thị loại III, là tiểu vùng trung tâm TP.HCM, vùng đô thị phát triển trọng điểm phía Bắc của tỉnh Long An; phát triển không gian vùng theo hướng cân bằng và bền vững; có kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể và điều kiện đặc thù của địa phương; thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thị Trường Bất Động Sản Đức Hòa Long An

Như đã đề cập ở trên, huyện Đức Hòa sở hữu vị trí thuận lợi, tiếp giáp nhiều quận, huyện cho phép dễ dàng kết nối liên vùng, cộng với cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, đem lại tiềm năng phát triển bất động sản và gia tăng giá trị cho huyện Đức Hòa.



Một dự án đất nền phân lô trên địa bàn huyện Đức Hòa Long An.

Có thể nói, 2010-2016 là giai đoạn Đức Hòa thu hút được các dự án đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp quy mô lớn. Từ năm 2017, đặc biệt là năm 2019, thị trường bất động sản trở nên sôi động hơn, hấp dẫn nhiều nhà đầu tư triển khai các dự án khu dân cư, dự án thương mại với quy mô lớn, giá bán nhà đất cũng tăng dao động từ 10-40% tùy thuộc từng vị trí, có một số điểm đất giá đạt 14-18 triệu đồng/m2. Đến thời điểm hiện tại, đầu năm 2022, theo dữ liệu trên Batdongsan.com.vn cho thấy, số lượng dự án bất động sản tại Đức Hòa là khoảng 80 dự án, chiếm khoảng 38% số dự án được triển khai trên toàn tỉnh. Trong đó, chủ yếu phân bổ cho các dự án khu đô thị, khu dân cư và đất nền.

Các dự án khu dân cư trên địa bàn huyện

Khu đô thị Cát tường Phú Nguyên (tổng diện tích 8 ha)

Khu Đô thị Cát Tường Phú Sinh (tổng diện tích 100 ha)

Khu đô thị Phúc An city (tổng diện tích 43 ha)

Khu đô thị Cát tường Phú Thạnh (tổng diện tích 100 ha)

Khu đô thị sinh thái Villa bella (tổng diện tích 6.3 ha)

Khu Dân cư Xuyên Á (tổng diện tích 20ha)

Khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia (tổng diện tích 15 ha)

Khu dân cư Hồng Phát

Khu đô thị Daresco (tổng diện tích 25 ha)

Khu đô thị Cát Tường Phú Nam (tổng diện tích 2 ha)

Khu Hiển Vinh Đại Phát (tổng diện tích 5 ha)

Vinhomes Đức Hòa (tổng diện tích 900 ha)

Trên đây Batdongsan.com.vn đã sơ lược một vài thông tin cơ bản về huyện Đức Hòa Long An cho các bạn độc giả tìm hiểu. Nếu đang quan tâm đến thị trường bất động sản tiềm năng này, cụ thể là có ý định đầu tư hoặc mua để ở, bạn có thể tham khảo những thông tin này trước khi đưa ra quyết định.

Khánh An (tổng hợp)