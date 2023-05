Mầm non Tư thục Hoa Quỳnh

Trường Mầm non Hoa Mai

Trường Mầm non Hoa Sen

Trường Mầm non Hoa hồng

Trường Mầm non Hoa sữa

Trường Mầm non Hoà Long

Trường Mầm non Hạp Lĩnh

Trường Mầm non Khúc Xuyên

Trường Mầm non Khắc Niệm

Trường Mầm non Kim Chân

Trường Mầm non Kinh Bắc

Trường Mầm non Nam Sơn

Trường Mầm non Ninh Xá

Trường Mầm non Phong Khê

Trường Mầm non Việt – Đan

Trường Mầm non Vân Dương

Trường Mầm non Võ Cường số 1

Trường Mầm non Võ Cường số 2

Trường Mầm non Vũ Ninh

Trường Mầm non Vạn An

Trường Mầm non Đại Phúc

Trường Tiểu học Hoà Long

Trường Tiểu học Hạp Lĩnh

Trường Tiểu học Khúc Xuyên

Trường Tiểu học Khắc Niệm

Trường Tiểu học Kim Chân

Trường Tiểu học Kinh Bắc

Trường Tiểu học Nam Sơn số 1

Trường Tiểu học Nam Sơn số 2

Trường Tiểu học Ninh Xá

Trường Tiểu học Phong Khê

Trường Tiểu học Suối Hoa

Trường Tiểu học Thị Cầu

Trường Tiểu học Tiền An

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Trường Tiểu học Vân Dương

Trường Tiểu học Võ Cường 1

Trường Tiểu học Võ Cường số 2

Trường Tiểu học Võ Cường số 3

Trường Tiểu học Vũ Ninh 2

Trường Tiểu học Vũ Ninh số 1

Trường Tiểu học Vạn An

Trường Tiểu học Vệ An

Trường Tiểu học Đáp Cầu

Trường Tiểu học Đại Phúc

Trường THCS Hoà Long

Trường THCS Hạp Lĩnh

Trường THCS Khúc Xuyên

Trường THCS Khắc Niệm

Trường THCS Kim Chân

Trường THCS Kinh Bắc

Trường THCS Nam Sơn

Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo

Trường THCS Ninh Xá

Trường THCS Phong Khê

Trường THCS Suối Hoa

Trường THCS Thị Cầu

Trường THCS Tiền An

Trường THCS Vân Dương

Trường THCS Võ Cường

Trường THCS Vũ Ninh

Trường THCS Vạn An

Trường THCS Vệ An

Trường THCS Đáp Cầu

Trường THCS Đại Phúc

Trường Tiểu học – THCS Hoàng Hoa Thám

Trường THPT Hàn Thuyên

Trường THPT Lý Nhân Tông

Trường THPT Hoàng Quốc Việt

Trường THPT Lý Thường Kiệt

Trường THPT Hàm Long

Trường THPT Nguyễn Du

Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc (KBIS)