Thủ Đức là thành phố đầu tiên của nước ta là thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị về thành phố Thủ Đức: Thủ Đức gần quận nào, thành phố Thủ Đức thuộc tỉnh nào, khám phá những địa danh nổi tiếng, những dự án bất động sản nổi bật và kinh nghiệm mua nhà tại thành phố Thủ Đức.

1. Tổng Quan Về Thành Phố Thủ Đức

Tên quận Thành phố Thủ Đức Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Vùng Đông Nam Bộ Thành lập 01/01/2021 Mã hành chính 769 Phân chia hành chính 34 phường Trụ sở UBND 168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Diện tích 211,56 km² Dân số 822.173 người Mật độ dân số 1.207.795 người Biển số xe 59-B159-X1-X2-X3-X4-XB50-X1 Website tpthuduc.hochiminhcity.gov.vn Bảng cập nhật một số thông tin chính về thành phố Thủ Đức

Cuối năm 2020, Thành phố Thủ Đức được thành lập, theo quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận cũ gồm quận, 2, quận 9 và quận Thủ Đức cũ. Ngày 1/1/2021, Thủ Đức chính thức trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam thuộc loại hình đơn vị hành chính thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, theo Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14.

Dưới đây là những thông tin chi tiết về thành phố Thủ Đức:

Thủ Đức Ở Đâu?

Vị trí của thành phố Thủ Đức trên bản đồ TP.HCM

Thủ Đức gần quận nào, cần xác định vị trí Thủ Đức ở đâu? Được biết, Thủ Đức nằm ở phía Đông của TP.HCM. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của nước ta, cũng là đầu mối của nhiều tuyến giao thông huyết mạch, kết nối TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ. Vị trí địa lý của thành phố Thủ Đức như sau:

Phía đông giáp TP. Biên Hòa và huyện Long Thành (Đồng Nai) với sông Đồng Nai là ranh giới

Phía tây giáp Quận 12, quận Bình Thạnh, Quận 1 và Quận 4 với sông Sài Gòn là ranh giới

Phía nam giáp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (qua sông Đồng Nai) và Quận 7 (qua sông Sài Gòn)

Phía bắc giáp TP. Thuận An và TP. Dĩ An của tỉnh Bình Dương.

Thủ Đức Gần Quận Nào

Bản đồ thành phố Thủ Đức. Ảnh: Maison

Căn cứ theo vị trí địa lý đã cập nhật ở trên, sẽ xác định được thành phố Thủ Đức gần quận nào. Cụ thể, Thủ Đức gần các quận 12, Bình Thạnh, Quận 1 và Quận 4 ở phía Tây; gần Biên Hòa và Long Thành (Đồng Nai) ở phía Đông; gần quận 7 và Nhơn Trạch (Đồng Nai) ở phía Nam; gần Thuận An và Dĩ An (Bình Dương) ở phía Bắc.

Về quy hoạch, Thủ Đức có kết nối giao thương bền vững với 3 khu vực liền kề là các tỉnh miền Tây, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Bắc.

Dân Số Và Diện Tích Thành Phố Thủ Đức

Diện tích thành phố Thủ Đức là 211,56 km², bao gồm toàn bộ diện tích của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức sau khi sáp nhập. Trong đó, quận 9 có diện tích là 113,97 km2; quận 2 có diện tích 49,79 km2 và quận Thủ Đức có diện tích 47,80 km2. Được biết, tổng diện tích tự nhiên của thành phố Thủ Đức chiếm tỷ lệ khoảng 10,1% diện tích toàn TP.HCM.

Tổng số dân của thành phố Thủ Đức theo số liệu thống kê năm 2022 là 1.207.795 người, với mật độ dân số trung bình khoảng 5.724 người/km2.

Các Phường Ở Thủ Đức

Được gộp thành từ 3 quận: quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, nên đơn vị hành chính cấp phường của thành phố Thủ Đức cũng dựa trên cơ sở tách, gộp các phường đã có trước đây. Theo đó, thành phố Thủ Đức có 34 phường, gồm:

STT Tên phường Diện tích (km²) Dân số (người) Mật độ (người/km2) 1 Phường An Khánh 4,02 26.639 6.626 2 Phường An Lợi Đông 3,60 1.215 337 3 Phường An Phú 10,21 28.559 2.797 4 Phường Bình Chiểu 5,41 80.802 14.935 5 Phường Bình Thọ 1,21 16.903 13.969 6 Phường Bình Trưng Đông 3,31 31.825 9.614 7 Phường Bình Trưng Tây 2,05 31.021 15.132 8 Phường Cát Lái 6,69 18.156 2.713 9 Phường Hiệp Bình Chánh 6,47 107.426 16.575 10 Phường Hiệp Bình Phước 7,65 133.206 3.806 11 Phường Hiệp Phú 2,25 26.713 11.872 12 Phường Linh Chiểu 1,41 24.137 17.118 13 Phường Linh Đông 2,94 43.204 14.695 14 Phường Linh Tây 1,36 23.406 17.210 15 Phường Linh Trung 7,06 51.816 7.339 16 Phường Linh Xuân 3,87 63.815 16.326 17 Phường Long Bình 17,61 25.414 1.454 18 Phường Long Phước 2,44 12.836 525 19 Phường Long Thạnh Mỹ 12,06 43.987 3.647 2`0 Phường Long Trường 12,66 27.932 2.206 21 Phường Phú Hữu 11,88 28.207 2.374 22 Phường Phước Bình 0,98 17.935 18.301 23 Phường Phước Long A 2,37 40.070 16.907 24 Phường Phước Long B 5,88 75.224 12.793 25 Phường Tam Bình 2,17 28.901 13.318 26 Phường Tam Phú 3,09 30.743 9.949 27 Phường Tân Phú 4,45 57.626 12.949 28 Phường Tăng Nhơn Phú A 4,19 41.089 9.806 29 Phường Tăng Nhơn Phú B 5,28 39.139 7.412 30 Phường Thạnh Mỹ Lợi 13,25 23.305 1.758 31 Phường Thảo Điền 3,73 20.507 5.497 32 Phường Thủ Thiêm 3,31 2.176 657 33 Phường Trường Thạnh 9,85 26.061 2.645 34 Phường Trường Thọ 4,99 48.467 9.712

Giao Thông Thành Phố Thủ Đức

Thủ Đức gần quận nào cũng sẽ thừa hưởng giao thông và hạ tầng kết nối với khu vực liền kề. Theo đó, hai trục đường chính đi qua thành phố Thủ Đức là quốc lộ 1 và đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Ngoài ra trên địa bàn cũng đang triển khai đường vành đai 3 đô thị vùng TP.HCM

Đường sắt Bắc Nam cũng có một đoạn đi qua thành phố Thủ Đức với một ga duy nhất – ga Bình Triệu.

Những tuyến đường chính tại thành phố Thủ Đức:

An Phú

An Tư Công Chúa

Bác Ái

Bát Nàn

Bà Giang

Bạch Đông Ôn

Bình Chiểu

Bình Phú

Bình Trưng

Bùi Tá Hán

Bùi Thiện Ngộ

Bùi Xương Trạch

Chu Mạnh Trinh

Chu Văn An

Chương Dương

Công Lý

Dân Chủ

Dương Đình Hội

Dương Lâm

Dương Văn Cam

Đàm Văn Lễ

Đặng Bỉnh Thành

Đặng Đình Tướng

Đặng Hữu Phổ

Đặng Nghiêm

Đặng Như Mai

Đặng Thanh Hiếu

Đoàn Công Hớn

Đoàn Hữu Trưng

Đoàn Kết

Nguyễn Thị Định

Nguyễn Trường Tộ

Nguyễn Tuyển

Nguyễn Tư Nghiêm

Nguyễn Văn Bá

Nguyễn Văn Giáp

Nguyễn Văn Hưởng

Nguyễn Văn Kỉnh Đồng Văn Cống

Đỗ Pháp Thuận

Đỗ Quang

Đỗ Thế Diên

Đỗ Xuân Hợp

Einstein

Giang Văn Minh

Hàn Thuyên

Hàng Tre

Hiệp Bình

Hoàng Diệu 2

Hoàng Hữu Nam

Hoàng Thế Thiện

Hồ Bá Phấn

Hồng Đức

Hồng Sến

Huy Cận

Ích Thạnh

Kha Vạn Cân

Khổng Tử

Lã Xuân Oai

Lê Hiến Mai

Lê Hữu Kiều

Lê Phụng Hiểu

Lê Quý Đôn

Lê Thị Hoa

Lê Thước

Lê Văn Chí

Lê Văn Miến

Lê Văn Ninh

Lê Văn Tách

Lê Văn Thịnh

Lê Văn Việt

Liên Phường

Linh Đông

Phạm Hy Lượng

Phạm Thận Duật Linh Trung

Long Phước

Long Sơn

Lương Định Của

Lương Khải Siêu

Lý Tế Xuyên

Mai Chí Thọ

Man Thiện

Mạc Hiển Tích

Ngô Chí Quốc

Ngô Quang Huy

Nguyễn An

Nguyễn Bá Lân

Nguyễn Bá Luật

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Cơ Thạch

Nguyễn Duy Hiệu

Nguyễn Duy Trinh

Nguyễn Đăng Giai

Nguyễn Đình Thi

Nguyễn Khoa Đăng

Nguyễn Đôn Tiết

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Khuyến

Nguyễn Mộng Tuân

Nguyễn Quang Bật

Nguyễn Quý Cảnh

Nguyễn Quý Đức

Nguyễn Thanh Sơn

Vũ Tông Phan

Nguyễn Xiển

Phan Bá Vành

Phạm Công Trứ

Phạm Đôn Lễ

Phan Huy Chú

Phan Văn Đáng Phạm Văn Ngôn

Quách Giai

Quốc Hương

Quốc lộ 1

Quốc lộ 1K

Quốc lộ 13

Trần Bạch Đằng

Trần Đức Thảo

Trần Lựu

Trần Não

Võ Chí Công

Võ Minh Nhân

Phạm Văn Đồng

Tạ Hiện

Tăng Nhơn Phú

Thái Ly

Thái Thuận

Thảo Điền

Trịnh Văn Căn

Trúc Đường

Trương Gia Mô

Võ Văn Ngân

Vũ Phương Đề

Tân Lập

Thân Văn Nhiếp

Thống Nhất

Tô Ngọc Vân

Tô Vĩnh Diện

Tố Hữu

Trịnh Công Sơn

Trịnh Khắc Lập

Xa lộ Hà Nội

Xuân Quỳnh

Võ Nguyên Giáp

Võ Trường Toản

Thạnh Mỹ Lợi

Phạm Trọng Cầu

Dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ Đức:

Metro Số 1 (Bến Thành – Suối Tiên)

Dự án Vành đai 2

Dự án Vành đai 3

Dự án Xa lộ Hà Nội

Cầu Thủ Thiêm 2

2. Thành Phố Thủ Đức Có Những Địa Danh Nào?

Khi tìm hiểu Thủ Đức ở đâu, Thủ Đức gần quận nào, chắc hẳn mọi người cũng muốn biết Thủ Đức có những địa danh nào nổi tiếng để vui chơi, tham quan du lịch, hoặc các trường đại học, bệnh viện lớn của thành phố này. Dưới đây là thông tin chi tiết dành cho bạn:

Đến Thủ Đức Chơi Gì?

Được sáp nhập từ 3 quận, với diện tích tự nhiên chiếm hơn 10% tổng diện tích TP.HCM, thành phố Thủ Đức không chỉ phát triển mạnh về kinh tế, quy hoạch mà còn có sự đa dạng về văn hóa, các điểm vui chơi, ẩm thực với nhiều địa danh như:

Quảng trường Hầm Thủ Thiêm: Phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Vincom Mega Mall Thảo Điền: Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền

Khu du lịch Suối Tiên: Xa Lộ Hà Nội, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Trung tâm thương mại Giga Mall: Số 240 – 242 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Công viên khu đô thị Sala: 10 Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Đầm sen Tam Đa: 361/20 Tam Đa, Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Khu dã ngoại Vườn Cò: Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức

Khu du lịch The BCR: 191 đường Tam Đa, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Snow Town Sài Gòn: Lầu 3 – 4 tòa nhà The CBD Premium Home 125 Đồng Văn Cống, Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. TP.HCM.

Family Garden: 28 Thảo Điền , Phường Thảo Điền

Lâu đài Long Island: 173 Long Thuận, Long Phước, TP Thủ Đức

TTTM Estella Place: 88 Song Hành, An Phú, TP Thủ Đức

Khu Vui Chơi Giải Trí & Trải Nghiệm Học Đường BBS: Cuối đường 60-CL nối dài, Phường Cát Lái

Phố Nhật Bản Oishi Town: Số 28 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, TPHCM.

Chùa Bửu Long: 81 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Chùa Một Cột Thủ Đức – Nam Thiên Nhất Trụ: 100 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức

Khu Vui Chơi Giải Trí & Trải Nghiệm Học Đường BBS thích hợp cho các em nhỏ, học sinh vui chơi, trải nghiệm. Ảnh: rever

Lâu đài Long Island là địa điểm checkin chụp ảnh cưới được yêu thích tại Thủ Đức. Ảnh: rever

Khu dã ngoại vườn Cò rất được yêu thích tại Thủ Đức. Ảnh: bestprice

Các Trường Đại Học Tại Thành Phố Thủ Đức

Được sáp nhập từ 3 quận nên thành phố Thủ Đức thừa hưởng cơ sở vật chất, y tế, giáo dục của cả ba đơn vị hành chính trước đây với rất nhiều trường đại học lớn và có danh tiếng. Thủ Đức có khu đô thị đại học Quốc gia TP.HCM, nơi tập trung nhiều trường đại học và là điểm đến hàng đầu của ngành giáo dục TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung. Tìm hiểu Thủ Đức ở đâu cũng đừng quên check xem những trường đại học lớn ở đây nhé.

Dưới đây là danh sách các trường đại học tại thành phố Thủ Đức hiện nay:

Tên trường Địa chỉ 1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM 2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM 3. Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP.HCM Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM 4. Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM 5. Trường Đại học Kinh tế – Luật Số 669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP.HCM 6. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân 179A Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM 7. Trường Đại học An ninh nhân dân Xa Lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM 8. Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 56 Đ. Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM 9. Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM 10. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 01 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM 11. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 123 QL13, Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM 12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM 13. Trường Đại học Văn Hóa TP.HCM 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM 14. Trường Đại học FPT Lô E2a-7, Đường D1, Đ. D1, Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP.HCM 15. Trường ĐH Giao thông vận tải 450-451 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM 16. Trường ĐH Kiến Trúc TPHCM 48 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Các Bệnh Viện Lớn Tại Thành Phố Thủ Đức

Thủ Đức hiện có 3 bệnh viện lớn đang hoạt động, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận, gồm:

Tên bệnh viện Địa chỉ 1. Bệnh viện đa khoa Khu vực Thủ Đức Số 64 Lê Văn Chí, phường Linh Trung 2. Bệnh viện Quận Thủ Đức – Số 29, Phú Châu, phường Tam Phú

– 18 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, Quận

– 7 Đường 22, KP4, phường Hiệp Bình Chánh

– 79 Quốc lộ 1K, Linh Xuân

– Tòa nhà dịch vụ Linh Trung 1, lô 99 KCX Linh Trung, phường Linh Trung 3. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức số 241 Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức

3. Thị Trường Bất Động Sản Thành Phố Thủ Đức

Sau khi tìm hiểu thành phố Thủ Đức ở đâu, Thủ Đức gần quận nào, có những địa danh nào, bạn cũng đừng bỏ qua thông tin về thị trường bất động sản tại Thủ Đức nhé. Với sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, kinh tế – xã hội, Thủ Đức là một nơi tiềm năng để đầu tư bất động sản, hoặc một nơi lý tưởng để an cư.

Các Tòa Nhà Lớn Tại Thành Phố Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh

Thủ Đức còn được gọi là thành phố phía Đông, do nằm ở cửa ngõ phía Đông của TP.HCM, nơi đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của TP.HCM và khu vực. Biểu tượng cho sự phát triển của thành phố chính là những công trình, tòa nhà cao tầng nổi bật, như:

The Hallmark

Tọa lạc tại khu đô thị Thủ Thiêm – trung tâm thành phố Thủ Đức, The Hallmark là tòa nhà văn phòng hạng A cao 30 tầng với kiến trúc hiện đại, độc đáo. Tòa nhà cung cấp mặt sàn cho thuê lên tới 68.000m2.

The Hallmark là tòa văn phòng cho thuê sang trọng bậc nhất tại thành phố Thủ Đức. Ảnh: City Property

An Phú Building

Tòa nhà nằm trên đường Thảo Điền, tuy không phải là tòa nhà cao tầng nổi bật nhưng mỗi tầng cũng cung cấp 6.000m2 sàn văn phòng cho thuê. Xung quanh tòa nhà này có rất nhiều dự án lớn, lại nằm ở khu vực sầm uất nên tòa nhà trở thành điểm nhấn của khu vực.

The Mett

The Mett cũng là một tòa nhà văn phòng hạng A nổi bật trong khu vực. Công trình cao 23 tầng cùng với 2 tầng hầm. Thiết kế hiện đại, đạt chuẩn quốc tế nên tòa nhà này không chỉ là địa điểm thu hút các doanh nghiệp thuê sàn văn phòng mà cũng là biểu tượng của sự phát triển của thành phố Thủ Đức.

văn phòng cho thuê tại thành phố thủ đức Batdongsan.com.vn cập nhật liên tục các tin đăng văn phòng cho thuê tại thành phố Thủ Đức mới nhất. Xem ngay

Dự Án Bất Động Sản Nổi Bật Tại Thủ Đức

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, địa bàn Thủ Đức hiện có khoảng gần 100 dự án bất động sản lớn nhỏ đã hoặc đang tiếp tục triển khai. Loại hình sản dự án tại đây khá đa dạng, từ chung cư đến đất nền dự án, biệt thự, liền kề, shophouse…

Dưới đây là danh sách một số dự án có quy mô lớn hoặc đang triển khai tại Thủ Đức:

Dự án bất động sản quy mô lớn tại Thủ Đức

Vinhome Grand Park

Thường được biết đến với tên gọi là Vinhome Grand Park quận 9 do dự án tọa lạc tại quận 9 cũ, trước khi sáp nhập vào thành phố Thủ Đức. Đây là một dự án đại đô thị có tổng quy mô gần 272ha gồm 72 tòa với 43.500 căn hộ hiện đại và phân khu thấp tầng gồm nhà phố, biệt thự, shophouse. Dự án Vinhome Grand Park được chia làm nhiều phân khu và hoàn thành cuốn chiếu. Hiện một số phân khu đã có cư dân về ở, trong khi các phân khu mới đang tiếp tục được triển khai.

Vinhome Grand Park thời điểm cuối năm 2022. Ảnh: CĐT

Khu đô thị Vạn Phúc City

Vạn Phúc City là khu đô thị kiểu mới với tổng diện tích lên tới 198ha, một trong những dự án lớn của Thủ Đức nói riêng, TP.HCM nói chung. Loại hình sản phẩm tại đây cũng rất đa dạng với nhà phố, biệt thự, shophouse Vạn Phúc City , căn hộ chung cư và đất nền. Dự kiến, khu đô thị Vạn Phú City sẽ là nơi ở và làm việc cho khoảng 45.000 cư dân.

Kênh Sông Trăng – một trong những tiện ích nổi bật trong khu đô thị Vạn Phúc City. Ảnh: CĐT

Laimian City

Laimian City tọa lạc tại quận 2 cũ nay thuộc thành phố Thủ Đức. Tổng diện tích của dự án khoảng 131 ha, sản phẩm gồm căn hộ cao cấp, nhà phố và villas. Với loại hình căn hộ, theo quy hoạch dự án sẽ có tổng cộng 24 block cao 40 tầng, quy mô 13.092 căn hộ. Dự án khởi công năm 2017, dự kiến bàn giao tổng thể trong năm 2025.

Tuy nhiên, dự án này vướng lùm xùm pháp lý do xây dựng không phép, hiện dự án vẫn đang dở dang.

The Global City

Trước đây có tên Sài Gòn Bình An, Himlam City, là một trong những dự án có quy mô lớn nhất tại quận 2 cũ. Dự án có tổng diện tích 117 ha, bao gồm:

Khu nhà ở rộng 22ha với 20 block chung cư và gần 200 căn biệt thự, nhà phố liên kế sân vườn

Khu liên hợp sân golf rộng 92 ha, gồm CLB sân golf, sân golf 18 lỗ, khu nghỉ dưỡng, spa và khách sạn 400 phòng

Dự án đã mở bán một số giai đoạn của phân khu thấp tầng, dự kiến sẽ mở bán phân cu cao tầng trong cuối năm nay.

Dự án mới mở bán tại thành phố Thủ Đức

Eaton Park Thủ Đức

Đây là dự án căn hộ cao cấp, tọa lạc ở mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, TP. Thủ Đức. Dự án mở bán đợt đầu vào tháng 4/2024, với giá từ 120 triệu/m2. Được biết giai đoạn 1 dự án đã bán gần hết giỏ hàng, dự kiến mở bán tiếp đợt 2 trong tháng 10/2024 với giá trung bình từ 142 triệu/m2.

Về tiến độ, hiện dự án đang làm hầm móng tháp A1, A2, dự kiến bàn giao vào quý 4/2027. Hai tháp A5, A6 đã xây lên phần thân, dự kiến bàn giao vào quý 3/2027.

The Opus One

Đây là phân khu cuối cùng trong khi đô thị Vinhome Grand Park, Thủ Đức. The Opus One có quy mô 4 toà tháp, tổng số 2.000 căn hộ, khởi công vào tháng 2/2024, dự kiến bàn giao từ quý 1/2026. Cuối tháng 8/2024, chủ đầu tư đã tổ chức lễ kick-off và công bố giá bán căn hộ The Opus One đợt 1 là từ 82 triệu/m2. Hiện dự án đang nhận booking, chuẩn bị mở bán.

Citi Grand

Tòa căn hộ Citi Grand tọa lạc tại phường Cát Lái, đang có kế hoạch mở bán lại với giá dự kiến từ 2,5 – 2,8 tỷ/căn. Tòa chung cư này cao 25 tầng, với 666 căn hộ, được khởi công từ năm 2020. Hiện dự án đang xây thô, dự kiến bàn giao trong năm 2026.

Fiato Uptown

Dự án Fiato Uptown tọa lại tại phường Tam Phú, gồm 4 tòa nhà với 400 căn hộ ở và các căn thương mại dịch vụ. Dự án mở bán từ cuối tháng 7/2024 và sẽ tiếp tục bán giỏ hàng còn lại trong các tháng cuối năm. Giá bán căn hộ FIato Uptown khoảng từ 55 triệu/m2.

Kinh Nghiệm Mua Nhà Tại Thành Phố Thủ Đức

Thủ Đức gần quận nào cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản của địa bàn này. Ngoài ra, những thông tin liên quan về hạ tầng, giao thông, cơ sở giáo dục… của Thủ Đức và khu vực liền kề sẽ giúp bạn có cơ sở để đưa ra quyết định mua nhà hay đầu tư bất động sản.

Thành phố Thủ Đức bao gồm các địa bàn quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức cũ, do đó thị trường bất động sản Thủ Đức hiện nay là tổng hòa của 3 thị trường 3 quận cũ, tạo nên bức tranh thị trường có sự phân biệt rõ nét. Theo đó, quận 2 với vị trí trung tâm, bất động sản rất đắt đỏ, trong khi quận Thủ Đức cũ trước kia là vùng ven, quỹ đất dồi dào và còn nhiều bất động sản giá rẻ. Sau khi hợp thành thành phố Thủ Đức, mặt bằng giá bất động sản trên các địa bàn đều được đẩy tăng mạnh do thành phố được quy hoạch và đầu tư thành thành phố thông minh, đầu tư lớn về hạ tầng, giáo dục…

Quận 2 – trung tâm mới của thành phố Thủ Đức với giá bất động sản đắt đỏ. Ảnh: Vneconomy

Nhìn chung, nhà đất Thủ Đức hiện nay rất đắt đỏ nên chỉ phù hợp với những người có tài chính tốt, đủ khả năng chi trả hoặc chỉ dùng 1 phần vốn vay. Nên mua đất đã có sổ, không mua nhà đất sổ chung, giấy tờ tay vì Thủ Đức trước đây cũng là một trong những điểm nóng pháp lý của TP.HCM. Tốt nhất nên mua đất nằm trong quy hoạch khu dân cư hiện hữu vì đất nằm trong khu dân cư mới xây dựng không được hoàn công.

Với căn hộ chung cư, giá sơ cấp đã tăng rất mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt tại khu vực quận 2, quận 9 cũ. Do đó, nếu tài chính hạn chế người mua có thể xem xét các dự án nằm địa bàn quận Thủ Đức cũ, với giá trung bình từ 45 triệu/m2.

Tìm mua bán nhà đất Thủ Đức giá rẻ ở đâu? Với hàng trăm tin đăng bán nhà đất tại Thủ Đức mỗi ngày, truy cập và tham khảo các thông tin trên Batdongsan.com.vn sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện về thị trường bất động sản tại đây. Bên cạnh đó, nếu có nhu cầu đăng tin bán nhà đất tại Thủ Đức, bạn có thể thao tác đăng tin đăng miễn phí trên website. Xem ngay

Khi mua nhà tại thành phố Thủ Đức, bạn cũng cần lưu ý, khi vực quận Thủ Đức cũ tuy giá mềm hơn quận 2, quận 9, Bình Thạnh nhưng khu vực này rất đông dân cư, thường hay kẹt xe, lại có nhiều đường quốc lộ, đường lớn, xe container… nên sẽ khá ồn ào và phức tạp.

Nếu mua nhà xây sẵn, người mua nên kiểm tra quy hoạch, lộ giới chính xác. Ngoài ra, cũng nên tham khảo giá thị trường trước khi thương lượng giá mua vì thực tế nhiều nơi tại Thủ Đức bị kênh giá lên khá cao.

Về kinh nghiệm thuê nhà tại thành phố Thủ Đức, vì là địa bàn rất đông đúc và sầm uất, nguồn cung nhà trọ, phòng trọ cho thuê tại đây cũng rất dồi dào, nhiều phân khúc giá với phòng trọ giá rẻ từ 1,5 triệu/tháng. Phòng trọ giá rẻ Thủ Đức tập trung nhiều ở phường Linh Đông, Hiệp Bình Chánh hay các KTX xây dựng cho sinh viên. Trong khi đó, ở các khu vực là quận 2, quận 9 cũ, giá thuê căn hộ hiện khá đắt đỏ, trong khi nhà trọ, phòng trọ cho thuê giá rẻ rất khan hiếm.

4. Một Số Câu Hỏi Thường Gặp

Thành phố Thủ Đức ở đâu? Thủ Đức gần quận nào là những câu hỏi thường gặp. Ảnh: Báo Đầu tư

Thành Phố Thủ Đức Gồm Quận Nào?

Thành phố Thủ Đức được sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số từ các quận: quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức cũ, chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021. Diện tích tự nhiên của thành phố Thủ Đức sau khi thành lập là 211,56 km2, dân số 1.013.795 người, gồm 34 phường trực thuộc.

Thành Phố Thủ Đức Thuộc Tỉnh Nào?

Thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM, đây là thành phố đầu tiên của Việt Nam thuộc loại hình đơn vị hành chính thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành Phố Thủ Đức Có Thuộc TP.HCM Không

Sau khi trở thành thành phố, thành phố Thủ Đức vẫn thuộc TP.HCM chứ không phải là thành phố mới tách khỏi TP.HCM. Đây là đơn vị hành chính thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phố Thủ Đức tiếng Anh là gì

Theo quy tắc viết địa chỉ, địa danh tiếng Việt sang tiếng Anh thì thành phố Thủ Đức viết sang tiếng Anh sẽ là Thu Duc City. Tuy nhiên, đây là thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương nên cách viết thành phố Thủ Đức tiếng Anh có thể là City of Thu Duc.

UBND Thành Phố Thủ Đức Ở Đâu?

UBND thành phố Thủ Đức tọa lạc tại số 168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi.

Trên đây chúng tôi đã cập nhật đầy đủ những thông tin về thành phố Thủ Đức, như Thủ Đức gần quận nào, diện tích thành phố Thủ Đức, các thông tin về hạ tầng, giao thông, địa danh nổi tiếng và thị trường bất động sản Thủ Đức. Hi vọng những thông tin này hữu ích cho bạn khi có nhu cầu tìm hiểu về Thủ Đức hay muốn mua nhà , đầu tư bất động sản tại đây.

Hải Âu

