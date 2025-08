Đối với những người đang có nhu cầu mua nhà, mua xe, đầu tư hoặc trang trải cho các sinh hoạt đời sống, các thủ tục vay vốn ngân hàng hẳn nhận được nhiều sự quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về thủ tục vay ngân hàn BIDV.

1. Thông Tin Chung Về Ngân Hàng BIDV

Trước khi tìm hiểu về thủ tục vay ngân hàng BIDV, bài viết sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin khái quát về ngân hàng này.

BIDV là tên viết tắt tiếng Anh của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam)

Được thành lập vào ngày 26 tháng 4 năm 1957, có trụ sở chính tại tháp BIDV, số 194 đường Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ , quận Hoàn Kiếm , BIDV nhanh hiện là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam.

Đây là loại hình công ty cổ phần, trong đó Ngân hàng Nhà nước là cổ đông lớn nhất. BIDV cung cấp các dịch vụ về ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và đầu tư tài chính. Hiện, ngân hàng có mặt tại tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước với 190 chi nhánh và 871 phòng giao dịch.

Nhắc tới ngân hàng thương mại cổ phần lớn ở Việt Nam không thể không nhắc tới BIDV. Ảnh: baokiemtoan.vn

2. Các Hình Thức Vay Hiện Đang Triển Khai Ở Ngân Hàng BIDV

Thủ tục vay ngân hàng BIDV được áp dụng tùy theo từng hình thức vay. Hiện nay, BIDV đang triển khai một số hình thức vay với các nội dung chính gồm:

Vay Nhu Cầu Nhà Ở

Đây là hình thức vay dành cho những người đang có nhu cầu sửa chữa, cải tạo, xây dựng ngôi nhà với các phương thức cũng như những chương trình ưu đãi linh hoạt, thời hạn lên tới 30 năm và lãi suất được tính theo từng thời kỳ.

Hiện tại, đối với những người đang có nhu cầu vay mu nhà ở, BIDV áp dụng mức lãi suất chỉ từ 5,2/năm, tùy từng địa bàn hoặc mức vay mà lãi suất được tính khác nhau. Chẳng hạn như:

Khách hàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khi lựa chọn gói vay tối thiểu 36 tháng, có thể được áp dụng mức vay từ 5,2%/năm (thời gian áp dụng 6 tháng, từ thời điểm giải ngân) và từ 5,5%/năm (12 tháng từ thời điểm giải ngân). Với thời hạn vay tối thiểu 60 tháng, lãi suất từ 6,0%/năm (áp dụng trong thời gian 18 hoặc 24 tháng kể từ thời điểm giải ngân).

Với các tỉnh, thành khác: mức lãi suất được tính từ 6,0%/năm hoặc 6,5%/năm tùy thời gian vay tối thiểu và thời điểm giải ngân.

Vay Mua Xe Ô Tô

Đây là gói vay phục vụ cho các nhu cầu của khác hàng, từ kinh doanh tới phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Với BIDV, khách hàng có thể vay khoản tiền lên tới 100% giá trị của xe và thời hạn lên tới 84 tháng và có thể thêm một số khoản phí ưu đãi, tùy từng giai đoạn.

Vay Phục Vụ Cho Tiêu Dùng Mà Không Cần Tới Tài Sản Đảm Bảo

Hình thức vay này giúp bạn có thể có được một cuộc sống nhiều tiện lợi và thoải mái hơn với phương thức linh hoạt, có thể theo món hoặc thấu chi. Với vay theo món, thời hạn cho vay lên tới 84 tháng, với hình thức thấu chi, thời hạn có thể lên tới 12 tháng.

Vay Tiêu Dùng Có Tài Sản Đảm Bảo

Tương tự như hình thức vay không tài sản đảm bảo, mục đích cũng là giúp cho bạn có được cuộc sống thoải mái và dễ dàng hơn. Sử dụng hình thức này, bạn có thể vay tới 100% giá trị định giá của tài sản với thời hạn tới 120 tháng (nếu là vay món) và 12 tháng (nếu là thấu chi).

Ngoài ra, BIDV còn triển khai các hình thức vay du học, vay sản xuất kinh doanh hoặc vay cầm cố, tùy theo những nhu cầu khác nhau của khách hàng.

3. Thủ Tục Vay Ngân Hàng BIDV

Thủ tục vay ngân hàng BIDV là điều mà chắc hẳn nhiều người có nhu cầu vay vốn đang quan tâm.

Thủ Tục Vay Thế Chấp Ngân Hàng BIDV

Vay thế chấp là từ chỉ phương thức vay trong đó bạn cần có tài sản đảm bảo và quyền sở hữu của bạn đối với tài sản đó được duy trì trong suốt thời gian vay.

Để có thể thực hiện được thủ tục vay ngân hàng BIDV này, bạn cần có đủ các điều kiện như:

Có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng.

Độ tuổi được vay là từ đủ 18 tới 60, và đối tượng vay phải sống, làm việc tại địa bàn của các tỉnh mà BIDV có chi nhánh.

Có tài sản đảm bảo.

Tại thời điểm thực hiện hinh thức vay này của BIDV, khách hàng không có nợ xấu tại bất kỳ một tổ chức tín dụng nào.

Thủ tục vay ngân hàng BIDV với hình thức thế chấp gồm các giấy tờ sau:

Đơn xi vay vốn (được ngân hàng cung cấp).

Căn cước công dân.

Hộ khẩu hoặc giấy thường trú, tạm trú, tạm vắng.

Giấy tờ có thể là bảng lương hoặc hợp đồng lao động để chứng minh cho thu nhập của người đi vay.

Giấy tờ liên quan tới tài sản thế chấp.

Giấy tờ chứng minh và thể hiện mục đích sử dụng của nguồn vốn vay.

Khi các giấy tờ này được chuẩn bị đầy đủ và đúng theo yêu cầu, bạn sẽ được kiểm định, xét duyệt điều kiện vay. Sau đó, thỏa thuận về vốn vay, lãi suất cụ thể.

Hình thức vay BIDV áp dụng rất đa dạng cho nhu cầu khác nhau từ khách hàng. Ảnh: thanhnien.vn

Thủ Tục Vay Tín Chấp BIDV

Đối với hình thức này, thường thì sẽ được áp dụng trong trường hợp số tiền vay không quá lớn, với các loại giấy tờ cần chuẩn bị đơn giản hơn so với vay thế chấp, đó là:

Mẫu đơn của ngân hàng đề nghị cho vay.

Photo công chứng của căn cước người đi vay.

Hợp đồng lao động, quyết định biên chế hoặc một loại giấy tờ nào khác tương đương.

Giấy tờ có thể chứng minh cho nguồn thu nhập của người vay, chẳng hạn bảng lương, phiếu chi lương hàng tháng,…

Thủ Tục Vay Vốn Ngân Hàng BIDV Mua Nhà

Như trên đã nói, đối với hình thức vay nhu cầu nhà ở của BIDV, có thể được áp dụng với việc sửa nhà, mua nhà , xây dựng nhà, nhằm mục đích giúp cho khách hàng có được nơi để an cư.

Đối với thủ tục vay mua nhà BIDV, bạn có thể thực hiện với các loại giấy tờ sau:

Giây đề nghị được ngân hàng cho vay vốn (có mẫu sẵn của BIDV).

Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Hộ khẩu thường trú hoặc có thể là giấy tạm trú.

Giấy tờ của cơ quan nhà nước xác định tình trạng hôn nhân: đăng ký kết hôn hoặc giấy chứng nhận tình trạng độc thân.

Giấy tờ chứng minh cho khả năng trả nợ khoản vay (bảng lương, chứng minh nguồn thu nhập,…).

Giấy tờ cung cấp thông tin về nhà, đất để ở hoặc giấy tờ chứng minh việc mua bán, xây dựng hay sửa chữa nhà ở.

Giấy tờ chứng minh cho nguồn tài sản đảm bảo.

Với việc mua một căn nhà, vốn vay từ ngân hàng giúp bạn giảm gánh nặng tài chính. Ảnh: freepik.com

Thủ Tục Vay Ngân Hàng BIDV Mua Ô Tô

Hiện nay, không ít người có nhu cầu mua xe ô tô để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, việc vay ngân hàng mua xe vì thế cũng ngày càng trở nên phổ biến với nhiều thuận lợi và ưu đãi. Đối với thủ tục vay mua xe của BIDV, bạn cần chuẩn bị và hoàn thiện các loại giấy tờ gồm:

Đơn đề nghị được vay vốn theo mẫu của BIDV

Căn cước công dân, hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú.

Các loại giấy tờ liên quan tới việc mua ô tô như: hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn,…

Giấy tờ có thể chứng minh cho khả năng trả nợ của người vay như: bảng lương, hợp đồng lao động.

Giấy tờ thông tin về tài sản đảm bảo.

Một số loại giấy tờ khác, chẳng hạn như: bản kê về mục đích vay tiền,…

4. Một Số Câu Hỏi Liên Quan

Một số câu hỏi liên quan tới thủ tục vay ngân hàng BIDV mới nhất mà bạn có thể gặp, đó là:

BIDV Vay Được Bao Nhiêu Tiền?

Không chỉ có đa dạng các hình thức vay, thủ tục đơn giản, thuận lợi, với lãi suất cạnh tranh, thời gian vay linh hoạt, BIDV đã thực hiện nhiều ưu đãi dành cho khách hàng, cả về hạn mức vay. Theo đó, với dịch vụ vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo, bạn có thể vay tới 700 triệu đồng của BIDV với hạn mức thấu chi lên tới 300 triệu đồng. Với vay mua nhà hoặc mua xe ô tô, bạn có thể vay tới 100% giá trị của hợp đồng.

Thủ Tục Vay Tiền Ngân Hàng BIDV Nộp Ở Đâu?

Có thể nói, tùy từng hình thức mà thủ tục vay ngân hàng BIDV có những loại giấy tờ và các điều kiện yêu cầu khác nhau. Khi có nhu cầu được vay tiền BIDV, bạn có thể thực hiện theo lần lượt các bước gồm:

Đến chi nhánh của BIDV hoặc gọi tới số hotline để được đăng ký thông tin liên quan tới nhu cầu vay vốn của mình.

Bạn sẽ hoàn thiện hồ sơ thủ tục vay vốn ngân hàng BIDV theo hướng dẫn chi tiết, cụ thể.

Sau khi bạn nộp hồ sơ, ngân hàng sẽ thực hiện bước tiến hành thẩm định khoản cấp tín dụng. Kết quả của việc thẩm định này sẽ được cung cấp tới bạn.

Bạn được yêu cầu hoàn tất một số thủ tục như: ký hợp đồng, công chứng tài sản,…

Ngân hàng phát hành bảo lãnh hoặc thực hiện giải ngân số vốn vay.

Bạn cần đảm bảo thanh toán đúng hạn, đầy đủ, sử dụng đúng mục đích vốn vay.

Thủ Tục Vay Mua Nhà BIDV Lâu Không Thì Được Xét Duyệt?

Thời gian để BIDV duyệt hồ sơ và giải ngân vốn vay có thể dao động trong khoảng thời gian từ 4 tới 7 ngày làm việc. Không những thời gian thực hiện nhanh chóng mà hình thức vay cũng rất đa dạng, lãi suất được duy trì với mức ưu đãi cho khách hàng, thủ tục tiện lợi, thời hạn vay lâu,… là những ưu điểm của BIDV giúp khách hàng có thể yên tâm lựa chọn.

Với những chia sẻ về thủ tục vay ngân hàng BIDV, hy vọng có thể giúp bạn có được một số thông tin chính về vay vốn của BIDV. Bạn có thể tới chi nhánh hoặc phòng giao dịch của BIDV để nhận được sự trợ giúp và hướng dẫn chi tiết.

Phương Nga

