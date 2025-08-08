Khi có nhu cầu xây dựng nhà ở, nhà xưởng, chung cư,… một trong những nội dung được nhiều người quan tâm là thủ tục xin giấy phép xây dựng gồm những gì và được thực hiện như thế nào. Bạn có thể tham khảo trong bài viết sau đây:

1. Giấy Phép Xây Dựng Là Gì? Gồm Những Nội Dung Nào?

thủ tục xin giấy phép xây dựng bạn cần biết giấy phép xây dựng là gì? Loại giấy tờ này do cơ quan nào cấp, có ý nghĩa như thế nào… Trước khi tìm hiểu bạn cần biết giấy phép xây dựng là gì? Loại giấy tờ này do cơ quan nào cấp, có ý nghĩa như thế nào…

Xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở là nhu cầu thường xuyên của nhiều cá nhân, hộ gia đình và điều này cần tuân thủ các quy định của pháp luật. Chính vì vậy, giấy phép xây dựng là loại văn bản được ra đời nhằm mục đích đó.

Giấy Phép Xây Dựng Là Gì?

Có thể hiểu đây chính là loại văn bản mà trước khi sửa chữa, xây dựng, cải tạo các công trình, cơ quan chức năng cấp cho chủ đầu tư để đảm bảo cho công trình ấy được thực hiện đúng như pháp luật quy định. Tùy mục đích của chủ đầu tư mà có các loại giấy phép khác nhau như:

Trường hợp sửa chữa, cải tạo: xin giấy phép để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp xây dựng mới: xiấy phép để xây dựng mới.

Trường hợp di dời công trình: xin giấy phép di dời.

Giấy phép xây dựng có thời hạn nhất định theo quy hoạch xây dựng.

Giấy phép xây dựng đảm bảo tính pháp lý của công trình. Ảnh: freepik.com

Giấy Phép Xây Dựng Thể Hiện Những Nội Dung Nào?

Tên của công trình.

Tên và địa chỉ cụ thể của chủ đầu tư công trình ấy. Nếu là nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân ấy chính là chủ đầu tư.

Địa điểm, vị trí thực hiện việc xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo.

Loại, hình thức hoặc cấp công trình.

Cốt xây dựng của công trình.

Đường chỉ giới xây dựng hoặc chỉ giới đường đỏ.

Mật độ, có thể có hệ số sử dụng đất.

Có thể cần bổ sung thêm thông tin về diện tích tổng, diện tích tầng 1 hoặc chiều cao của công trình trong trường hợp công trình ấy lầ đạng nhà ở riêng lẻ, công trình dân dụng.

2. Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Một Số Loại Công Trình

Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Cấp 4

Theo Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 , các trường hợp nhà ở cấp 4 cần thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng gồm:

Có vị trí tại các đô thị nhưng lại không thuộc dự án xây dựng nhà ở quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc dự án khu đô thị đã được phê duyệt.

Tại nông thôn thuộc khu quy hoạch điểm dân cư hoặc khu chức năng, khu quy hoạch đô thị.

Ở hải đảo, miền núi thuộc quy hoạch đô thị, khu chức năng.

Trong khu bảo tồn, khu di tích.

Các thủ tục gồm:

Đơn đề nghị các cơ quan chức năng cấp phép để được xây dựng.

Bản vẽ thiết kế (02 bản).

Bản sao chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đầu tư.

Cam kết việc xây dựng đảm bảo các điều kiện về an toàn cho các công trình liền kề.

Chứng nhận việc xây dựng công trình đảm bảo đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Tùy vị trí xây dựng mà nhà cấp 4 có thể cần hoặc không cần giấy phép xây dựng. Ảnh: sbshouse.vn

Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà 2 Tầng

Tương tự với nhà ở cấp 4, nhà ở hai tầng thuộc diện phải xin giấy phép cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

Đơn đề nghị cơ quan chức năng cho phép xây dựng.

Chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (bản sao công chứng).

Bản thiết kế của công trình.

Cam kết việc xây dựng đảm bảo các điều kiện về an toàn cho các công trình liền kề.

Chứng nhận việc xây dựng công trình đảm bảo đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Việc xây dựng nhà xưởng đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật, độ an toàn. Ảnh: freepik.com

Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Ở Nông Thôn

Không phải tất cả nhà ở nông thôn đều cần xin giấy phép khi muốn xây dựng. Ở nông thôn, chỉ các trường hợp xây dựng nhà dưới 7 tầng, thuộc khu bảo tồn, khu di tích hoặc khu quy hoạch khu đô thị, quy hoạch điểm dân cư thì cần thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng gồm các loại giấy tờ như đối với nhà hai tầng.

Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Xưởng

Đối với nhà xưởng , thủ tục xin giấy phép xây dựng gồm hồ sơ với các loại giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc đăng kí kinh doanh.

Chứng nhận quyền sử dụng hoặc hợp đồng thuê đất.

Quyết định phê duyệt đánh giá về tác động với môi trường.

Chứng nhận thẩm định, phê duyệt các điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án..

Báo cáo khảo sát địa chất.

Bản vẽ thiết kế nhà xưởng.

Thuyết minh hồ sơ thiết kế.

Dự toán công trình.

Bản kê khai, chứng chỉ hành nghề của chủ thiết kế.

Bản thẩm định thiết kế.

3. Một Số Câu Hỏi Liên Quan

Trình Tự Xin Giấy Phép Xây Dựng Được Thực Hiện Như Thế Nào?

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ theo yêu cầu, chủ đầu tư cần thực hiện các bước sau:

Nộp hồ sơ tại nơi giải quyết thủ tục hành chính của phường/xã/đặc khu.

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ sẽ được tiếp nhận, kiểm tra. Nếu hồ sơ thiếu, sẽ đề nghị chủ đầu tư bổ sung, nếu chưa đúng sẽ yêu cầu và hướng dẫn chỉnh sửa.

Giải quyết yêu cầu.

Trả kết quả.

Thời Hạn Giải Quyết Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Ở Là Bao Lâu?

Theo Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020, thời hạn để giải quyết thủ tục xin giấy phép xây dựng là không quá 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trong trường hợp đã hết hạn giải quyết nhưng cần xem xét thêm thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cụ thể cho chủ đầu tư bằng văn bản và thời hạn xem xét không quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn.

Trên đây là một số nội dung chính về thủ tục xin giấy phép xây dựng. Khi có nhu cầu xây dựng nhà ở, nhà xưởng hoặc các công trình khác, bạn hãy liên hệ cơ quan có thẩm quyền ở địa phương để được hướng dẫn cụ thể, chi tiết.

Tác giả: Phương Nga

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 08/08/2025 – 14:16

Link nguồn: https://reatimes.vn/cap-nhat-thu-tuc-xin-giay-phep-xay-dung-moi-nhat-202250807161115018.htm

