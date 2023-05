Theo đó, Khu DLQG Lăng Cô – Cảnh Dương nằm trong Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, thuộc thị trấn Lăng Cô và xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế có quy mô khoảng 9.490ha. Trong đó, 1.350ha là diện tích vùng lõi tập trung phát triển du lịch.

Quy hoạch nhằm mục tiêu đến năm 2025, Khu du lịch Lăng Cô – Cảnh Dương trở thành điểm đến quan trọng hàng đầu của tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, môi trường đầu tư hấp dẫn thu hút được các dự án đầu tư phát triển du lịch, đáp ứng các tiêu chí và được công nhận là Khu DLQG; đồng thời, phấn đấu trở thành điểm đến mang tầm cỡ quốc tế vào năm 2030.

Khu DLQG Lăng Cô – Cảnh Dương có quy mô khoảng 9.490ha, nằm

trong Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

Phấn đấu đến năm 2025, Khu DLQG đón trên 1,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 600 nghìn lượt khách quốc tế; đến năm 2030, đón trên 2,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 950 nghìn lượt khách quốc tế. Đến năm 2025, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 3.400 tỷ đồng và tạo việc làm cho 7.000 lao động trực tiếp.

Khu DLQG Lăng Cô – Cảnh Dương được định hướng phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo bao gồm: Nghỉ dưỡng, sinh thái, du lịch golf, thể thao, vui chơi giải trí công nghệ cao và phát triển các sản phẩm du lịch phụ trợ.

Theo quy hoạch, Khu DLQG sẽ tập trung phát triển 08 phân khu du lịch chính. Cụ thể, phân khu du lịch đầm Lập An, tại Đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô (phân khu A, diện tích khoảng 70ha) là trung tâm dịch vụ du lịch của Khu DLQG Lăng Cô – Cảnh Dương, ưu tiên phát triển trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái, ẩm thực, vui chơi giải trí trên cơ sở khai thác lợi thế mặt nước của đầm Lập An.

Phân khu du lịch biển Lăng Cô, dải ven biển Lăng Cô thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô và một phần diện tích xã Lộc Vĩnh (Phân khu C, diện tích khoảng 540ha) là phân khu du lịch động lực của Khu DLQG; ưu tiên phát triển du lịch biển và du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm cuộc sống của người dân khu vực thị trấn Lăng Cô. Phân khu bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân, phía Nam đèo Hải Vân (Phân khu H, diện tích khoảng 40ha) là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt về cảnh quan, các loài động thực vật của khu vực phía Nam đèo Hải Vân; tổ chức các hoạt động trải nghiệm về sinh thái, du lịch mạo hiểm và tham quan thắng cảnh, di tích…

Khu DLQG sẽ phát triển đa dạng các loại hình lưu trú, chú trọng phát triển các loại hình lưu trú cao cấp tiêu chuẩn 4 – 5 sao. Trong đó, khu vực Cù Dù – Cảnh Dương, Lăng Cô, khu vực bãi Cả, bãi Chuối, đầm Lập An sẽ tập trung các khu nghỉ dưỡng cao cấp, biệt thự du lịch, khách sạn cao cấp gắn với chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí cao cấp. Tại khu vực phía Nam đầm Lập An sẽ phát triển khách sạn thấp tầng và các dịch vụ gắn với đô thị, bến du thuyền, các khu vui chơi giải trí đêm.

Khu vực ven biển Lăng Cô, khu vực cảng Chân Mây sẽ tập trung phát triển khách sạn nghỉ dưỡng, công viên vui chơi giải trí, thể thao và các dịch vụ gắn với cảng du lịch tập trung phát triển. Khu vực đảo Sơn Chà sẽ phát triển bến du thuyền, nhà nghỉ nổi trên biển gắn với các hoạt động thể thao biển như lặn biển, ngắm san hô, chèo thuyền, lướt ván, vui chơi giải trí cao cấp. Khu vực thị trấn Lăng Cô, khu dân cư Hói Mít, Hói Dừa sẽ tập trung phát triển các dịch vụ homestay gắn với dịch vụ du lịch.