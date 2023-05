Thủ tướng thúc tiến độ dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Vai trò vô cùng quan trọng của Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận là giúp kết nối khu vực ĐBSCL với Tp.HCM. Mặc dù vậy, so với mục tiêu đề ra, dự án đang bị chậm tiến độ. Nguyên nhân là do phát sinh những khó khăn vướng mắc trong việc huy động vốn, thay đổi cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản công, chính sách về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP). Ngoài ra, một phần nguyên nhân còn do năng lực của nhà đầu tư dự án.



Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Trung

Lương – Mỹ Thuận. Ảnh: PLTPHCM

Để các khó khăn vướng mắc của dự án được tháo gỡ, Thủ tướng chỉ đạo sẽ vẫn đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng BOT, trong đó ngân sách sẽ hỗ trợ vốn để thời gian thu phí không bị kéo quá dài. Mục tiêu vẫn sẽ là sớm đưa dự án thông tuyến vào năm 2020, đáp ứng yêu cầu vận tải liên vùng. Bên cạnh đó, phương án chuyển đổi thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án từ Bộ GTVT sang UBND tỉnh Tiền Giang cũng được Thủ tướng chấp thuận; Thủ tướng cũng đồng ý để đẩy nhanh tiến độ dự án, các bên sẽ thực hiện giao ban 2 tháng/lần để kịp thời chỉ đạo.

UBND tỉnh Tiền Giang được yêu cầu phải chỉ đạo doanh nghiệp dự án rà soát lại phương án tài chính trên cơ sở thay đổi cơ chế hỗ trợ của Nhà nước bằng quyền thu phí tuyến cao tốc Tp.HCM – Trung Lương sang hỗ trợ bằng ngân sách. Việc chuyển đổi phải đảm bảo công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm. Đặc biệt, phải tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong việc tính toán hỗ trợ từ ngân sách… đảm bảo phương án có thời gian hoàn vốn của dự án tối đa là 15 năm.

Liên quan đến dự án, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ, kết luận, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp vi phạm của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh (nếu có); khoanh vùng, xử lý riêng vi phạm này để không ảnh hưởng đến việc triển khai dự án.