Khi đi thuê trọ, không ít người lo lắng khi thấy trong phòng đã có sẵn bàn thờ, vậy phải làm sao để an tâm thuê trọ? Bài viết dưới đây sẽ trả lời khúc mắc này và giải đáp các câu hỏi thường gặp về bàn thờ khi thuê trọ.

Tại Sao Trong Phòng Trọ Có Bàn Thờ?

Các phòng trọ được xây dựng để cho thuê sẽ có nhiều lượt khách đến thuê rồi dời đi, họ có thể để lại một số đồ đạc như giường, ghế, tủ, bàn… và cả bàn thờ. Nhiều khu nhà trọ có sẵn bàn thờ do chủ nhà lập khi xây dựng.

Lập bàn thờ để thờ cúng thần linh hoặc gia tiên là một phần nghi lễ trong văn hóa tâm linh của người Việt, nên việc xuất hiện bàn thờ trong các nhà trọ, phòng trọ cho thuê không phải là vấn đề đáng lo ngại, không ảnh hưởng đến cuộc sống ở trọ, tuy nhiên bạn cũng cần biết cách sử dụng hoặc thay thế hợp lý.

Vậy thuê nhà có bàn thờ phải làm sao ? Câu trả lời sẽ có trong nội dung tiếp theo của bài viết.

Thuê Nhà Có Bàn Thờ Phải Làm Sao?

Bạn có thể tiếp tục thờ cúng nếu đó là bàn thờ thần linh (như thần tài, thổ địa, thổ công) hoặc tái sử dụng bàn thờ nếu vẫn còn mới và bạn muốn thờ cúng, cũng có thể bạn cần tiêu hủy bàn thờ và bát hương nếu đó là bàn thờ gia tiên của khách trọ cũ.

Tuy nhiên, trước hết bạn cần xác định rõ bàn thờ trong phòng trọ là bàn thờ thần linh hay gia tiên của khách trọ cũ rồi mới có hướng xử lý thích hợp. Cụ thể:

Bàn thờ thần linh: thường là bàn thờ thần tài, thổ địa sẽ được đặt trên mặt đất chứ không treo cao. Ở các tỉnh miền Nam có thể sẽ có thêm bàn thờ ông táo đặt ở khu bếp. Những bàn thờ này bạn nên để nguyên và tiếp tục thờ cúng. Khi vào thuê trọ nên dọn dẹp lại bàn thờ và làm lễ xin nhập trạch. Ở một số khu trọ, có thể chủ nhà sẽ làm bàn thờ thần tài, thổ địa, thổ công ở tầng 1 và thường xuyên tới thắp hương hàng tháng, bạn có thể xin chủ nhà được thắp hương tại đây hoặc không tùy tâm.

Bàn thờ gia tiên: một số khách thuê trọ đặc biệt là các hộ gia đình, thuê dài hạn (từ 2-3 năm trở lên) có thể sẽ làm bàn thờ gia tiên để thờ cúng ông bà tổ tiên. Bàn thờ gia tiên thường được treo cao, có 1 hoặc 3 bát hương. Khách cũ đã chuyển đi thường sẽ đưa theo bát hương, nên bạn có thể đem bỏ bàn thờ nếu không thờ cúng. Trường hợp bạn muốn tiếp tục thờ cúng có thể thay bàn thờ mới hoặc tái sử dụng bàn thờ cũ, nhưng nên lau dọn sạch sẽ và sắp lễ. Trường hợp có bát hương nên đập vỡ vụn và đem chôn. Với bát hương bằng kim loại như đồng, hay mạ vàng bạn nên đem cúng vào chùa.

Trường hợp bạn không muốn thực hiện việc thờ cúng hoặc nghi ngại vấn đề tâm linh thì khi tìm phòng trọ không nên chọn những phòng đã có sẵn bàn thờ hoặc thỏa thuận với chủ nhà thực hiện các nghi thức chuyển bàn thờ trước khi bạn nhận phòng.

Thuê nhà có bàn thờ phải làm sao là thắc mắc của nhiều người khi đi thuê trọ. Ảnh minh họa. Nguồn: Xây dựng Song Phát

Giải Đáp Câu Hỏi Thường Gặp Về Bàn Thờ Khi Thuê Trọ

Với nhiều người thuê trọ, nhất là các bạn sinh viên, gia đình trẻ thường sẽ thấy bối rối khi gặp phải những phòng trọ có bàn thờ. Điều này là dễ hiểu vì mọi người chưa có kinh nghiệm và những vấn đề liên quan đến tâm linh thường nhạy cảm. Vì thế, ngoài trả lời câu hỏi thuê nhà có bàn thờ phải làm sao, dưới đây Batdongsan.com.vn sẽ giải đáp những câu hỏi thường gặp về bàn thờ trong phòng trọ.

1. Có nên dùng lại bàn thờ của chủ cũ?

Nếu là bàn thờ thần linh bạn nên tiếp tục thờ cúng. Nếu là bàn thờ gia tiên còn mới và bạn có nhu cầu thờ cúng tiếp thì có thể tái sử dụng. Nếu bàn thờ đã cũ hoặc bạn không muốn thờ cúng tiếp thì có thể khấn xin phép rồi đem bỏ hoặc đốt thành tro đổ xuống ao, hồ, sông.

2. Thuê nhà có sẵn bàn thờ ông Địa

Theo tín ngưỡng dân gian, bàn thờ ông Địa hay tên gọi khác là Thổ Công là để thờ thần đất, vị thần cai quản ngôi nhà hay một vùng đất nào đó. Nếu bạn thuê nhà có sẵn bàn thờ ông Địa thì nên giữ bàn thờ và tiếp tục thờ cúng. Trường hợp bạn không theo tín ngưỡng dân gian, không muốn liên quan đến việc thờ cúng hãy cân nhắc trước khi chọn thuê phòng trọ có bàn thờ hoặc thỏa thuận với chủ nhà có biện pháp di dời trước đó.

Cách đặt bàn thờ ông Địa trong phòng trọ: cũng giống như thần Tài, thờ ông Địa cần đặt bàn thờ sát mặt đất, phía sau có tường hoặc vách dựa vững chãi.

Bàn thờ ông Địa và thần tài. Ảnh: Gỗ Toàn Thắng

3. Ở nhà thuê có phải thờ cúng không?

Thông thường các bạn sinh viên, người trẻ độc thân sẽ không thờ cúng trong phòng trọ vì những nghi thức này thường được thực hiện tại gia đình lớn của họ. Ngược lại đa số các hộ gia đình thuê trọ dài hạn thường sẽ lập bàn thờ gia tiên để thờ cúng ông bà tổ tiên, hoặc một số gia đình kinh doanh buôn bán có thể lập thêm bàn thờ thần tài.

Nhìn chung, thờ cúng là tín ngưỡng dân gian, một phần văn hóa tâm linh của nhiều người Việt nhưng không bắt buộc mà theo quan điểm, mong muốn của mỗi người.

4. Chuyển nhà có nên mang theo bàn thờ thổ công không?

Thổ Công hay còn có tên gọi khác là thổ địa, thần đất… là vị thần cai quản, canh giữ một khu đất hay ngôi nhà, do đó khi chuyển nhà bạn không nhất thiết phải chuyển theo bàn thờ. Hãy trao đổi với chủ nhà hoặc khách trọ mới về việc bạn để lại bàn thờ nếu họ có thể tiếp tục thờ cúng. Nếu bàn thờ còn mới bạn cũng có thể mang theo, hãy sắp lễ, trình bày lý do và đưa theo bàn thờ đến nơi ở mới. Nếu bạn không muốn đem theo hoặc chủ nhà không đồng ý cho bạn để lại bàn thờ, bạn có thể khấn trình bày lý do rồi đem bỏ bàn thờ hoặc đốt và rải tro xuống ao, sông, hồ.

5. Thủ tục bỏ bát hương khi chuyển nhà như thế nào?

Bát hương đã cũ hoặc bạn không muốn đem theo khi chuyển nhà thì có thể đem bỏ. Thủ tục như sau: khấn xin nói rõ lý do rồi đập vỡ vụn bát hương, đem chôn sâu xuống vườn, khu đất nào đó.

6. Vị trí đặt bàn thờ trong phòng trọ

Nếu bạn muốn đặt bàn thờ trong phòng trọ thì cũng nên chọn vị trí phù hợp, không nên "đặt bừa". Việc chọn vị trí đặt bàn thờ trong phòng trọ sẽ hạn chế hơn rất nhiều so với trong ngôi nhà nơi có không gian rộng rãi hơn và có ý tưởng thiết kế ngay từ đầu. Do đó, thay vì tìm bằng được hướng tốt, hợp tuổi, bạn nên chọn vị trí nào ít phạm kỵ nhất trong phòng trọ để đặt bàn thờ, như: không đối diện nhà vệ sinh, không nằm trên bức tường giáp nhà vệ sinh, không đối diện phòng ngủ…

Lưu ý, nếu phòng trọ quá nhỏ hẹp bạn không nên đặt bàn thờ vì việc hương khói có thể gây bén lửa, cháy nổ.

Các phòng trọ nhỏ nên hạn chế đặt bàn thờ. Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

7. Ở phòng trọ có nên thắp hương

Nếu bạn không lập bàn thờ, không thờ cúng thì không nên thắp hương. Ngược lại nếu bạn thờ cúng tổ tiên, thần linh thì nên thắp hương vào ngày rằm, mùng một, các ngày giỗ kỵ hay ngày vía thần tài. Mỗi lần thắp hương chỉ nên đốt một nén, và nên mở cửa phòng thông thoáng để thoát khói cũng như chú ý an toàn cháy nổ, không ra khỏi nhà khi hương chưa cháy hết….

Trên đây Batdongsan.com.vn đã tư vấn cho bạn trường hợp thuê nhà có bàn thờ phải làm sao cùng với đó là giải đáp các câu hỏi thường gặp về bàn thờ khi thuê trọ. Bạn đọc có thể tham khảo thêm các tư vấn hữu ích khác tại chuyên mục Wiki BĐS nếu đang có nhu cầu tìm thuê phòng trọ.

—Hải Âu (TH)–

