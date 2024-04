Thuê nhà là một quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng bước, có thể mang lại cho bạn những trải nghiệm thú vị. Với gia đình có con nhỏ, việc tìm thuê trọ đôi khi trở nên phức tạp hơn.

Nếu đang cần tìm thuê nhà cho hộ gia đình, bạn có thể tham khảo 10 tiêu chí quan trọng nên cân nhắc mà chúng tôi chia sẻ trong bài viết dưới đây. Qua đó, góp phần giúp bạn sớm tìm được căn hộ hoặc nhà riêng cho thuê phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính của gia đình mình.

Gia đình trẻ có con nhỏ thuê nhà cần lưu ý gì? Ảnh: rocketmortgage

1. Giá Thuê Nhà Trong Khả Năng Chi Trả

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, chi phí thuê nhà là một khoản chi tiêu đáng kể đối với các gia đình có con nhỏ. Dù chọn thuê ở khu vực trung tâm hay ngoại ô, thuê nhà nguyên căn/căn hộ hay phòng trọ, bạn cần phải tính toán, cân nhắc kỹ tổng chi phí hàng tháng để cân đối với tiền thuê nhà, từ đó lựa chọn phân khúc nhà cho thuê phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của mình. Nến áp dụng quy tắc 30%: Tiền thuê nhà không vượt quá 30% tổng thu nhập hàng tháng.

6 HÌNH THỨC THUÊ NHÀ PHỔ BIẾN HIỆN NAY Khi tìm thuê nhà, quan trọng là bạn phải xác định rõ nhu cầu cá nhân và nắm rõ thông tin về các loại hình thuê trọ phổ biến để có lựa chọn hợp lý nhất. Xem ngay

2. Vị Trí Thuận Lợi, Gần Các Tiện Ích

Khi tìm thuê nhà cho hộ gia đình trẻ, yếu tố vị trí đặc biệt quan trọng. Trước hết, nên thuê nhà gần các trường học mà con bạn sẽ theo học và cũng không quá xa chỗ làm của hai vợ chồng. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc cho việc di chuyển hàng ngày. Căn cứ vào nhu cầu thực sự của bạn để chọn thuê nhà gần đường lớn, giao thông thuận tiện nhưng sẽ ồn ào hay thuê nhà trong ngõ nhỏ nhưng yên tĩnh, an toàn.

Vị trí gần sân chơi, công viên, các điểm mua sắm, phòng khám nhi… sẽ rất quan trọng đối với những gia đình có trẻ nhỏ. Hơn nữa, các bậc cha mẹ cũng không muốn thuê trọ ở một khu vực quá ồn ào, an ninh không đảm bảo bởi điều quan trọng nhất mà các gia đình tìm kiếm là sự an toàn cho con cái họ.

Các gia đình có trẻ nhỏ khi tìm thuê nhà nên ưu tiên khu vực có nhiều tiện ích vui chơi, giải trí, mua sắm, trường học, bệnh viện… Ảnh: carousell

3. Một Ngôi Nhà An Toàn Cho Trẻ

Tùy thuộc vào độ tuổi của bé, bạn có thể cần các mức độ bảo vệ trẻ em khác nhau trong ngôi nhà thuê của mình. Chẳng hạn, với trẻ mới biết đi, cần đảm bảo khóa tủ và tất cả các ổ cắm điện đều được che chắn để tránh tai nạn. Nếu thuê nhà nguyên căn có cầu thang, cần kiểm tra xem nó có quá hẹp hay nguy hiểm để leo lên hay không. Cũng nên kiểm tra lan can để đảm bảo nó an toàn. Nếu có lối ra ban công từ hành lang, nên lắp đặt ổ khóa mà trẻ nhỏ không dễ dàng với tới.

Cần kiểm tra tất cả để loại bỏ tối đa các mối nguy hiểm, rủi ro tiềm ẩn cho trẻ. Bạn cũng có thể bàn bạc với chủ nhà về việc lắp đặt chắn cửa, chắn cầu thang, lưới ban công căn hộ, camera an ninh, báo động, lối thoát hiểm… Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra kỹ lưỡng ngôi nhà trước khi chuyển đến, xem nó được xây dựng khi nào và liệu nó có được bảo trì tốt hay không, có đảm bảo an toàn cho sinh hoạt hàng ngày của gia đình bạn. Kiểm tra các thiết bị điện có hoạt động tốt không, hệ thống nước trong nhà có chỗ nào rò rỉ, nấm mốc…

Tóm lại, trước khi ký hợp đồng thuê nhà, bạn cần thống nhất với bên cho thuê về các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ, tránh trường hợp mất tiền cọc khi chuyển đi.

4. An Ninh Khu Vực Đảm Bảo

An ninh khu vực tốt là yếu tố quan trọng khi thuê nhà, đặc biệt là với những gia đình trẻ có con nhỏ. Chắc chắn bạn muốn biết liệu bạn có an toàn khi đi dạo quanh khu phố với con mình hay không. Con mình chơi bên ngoài có an toàn hay không. Sự an toàn của khu phố, khu dân cư bạn định thuê nhà luôn là yếu tố nên cân nhắc hàng đầu trước khi ký hợp đồng.

Việc tìm hiểu an ninh khu vực cũng không quá khó. Ngoài tìm hiểu qua Internet, mạng xã hội, các diễn đàn, hội nhóm… bạn có thể nói chuyện trực tiếp với cư dân sinh sống tại khu vực đó. Hãy ghé thăm các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, chợ dân sinh và trò chuyện với những người bán hàng hoặc người mua hàng thân thiện. Hầu hết mọi người đều rất vui vẻ khi trò chuyện về khu phố của họ và bạn thậm chí có thể kết bạn với một số người bạn mới trong quá trình này.

An ninh, an toàn là tiêu chí quan trọng khi tìm thuê nhà, đặc biệt là với hộ gia đình có con nhỏ. Ảnh: job3s

5. Các Tiện Nghi Thiết Yếu

Một khu dân cư có nhiều tiện ích là ưu tiên hàng đầu của hầu hết người thuê nhà nói chung và thuê nhà hộ gia đình trẻ nói riêng. Người thuê thường có xu hướng ưu tiên các nhu cầu của họ dựa trên thói quen sinh hoạt, lối sống và những gì họ cho là quan trọng. Gia đình trẻ khi thuê nhà sẽ tìm kiếm các tiện ích liên quan đến trường học, khu vui chơi giải trí, mua sắm, nhà hàng, phòng khám, dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

Yếu tố tiện nghi khi đi thuê nhà của gia đình trẻ đôi khi có chút khác biệt so với gia đình không có con nhỏ. Nếu có thể, hãy liệt kê những gì bạn cần và muốn, sau đó ưu tiên những nhu cầu thiết yếu không thể không có, loại trừ dần tiện nghi không thực sự cần thiết. Ví dụ, ngoài máy giặt có cần thêm máy sấy không khi quần áo trẻ bị bẩn liên tục. Nếu thuê căn hộ trong khu chung cư có bể bơi, hãy kiểm tra xem xung quanh bể có rào chắn an toàn cho trẻ không. Trước khi ký hợp đồng thuê, bạn phải đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, phù hợp với nhu cầu, mong muốn khi thuê nhà hộ gia đình.

Xem thêm: Các Quy Định Về Phòng Cháy, Chữa Cháy Đối Với Nhà Trọ

6. Không Gian Sống Thoải Mái, Ổn Định

Trước hết, cần xác định xem bạn cần bao nhiêu không gian cho gia đình mình, gồm cả diện tích mong muốn, số lượng phòng và loại phòng. Bạn cần bao nhiêu phòng? có thêm thành viên không? người thân và bạn bè đến thăm thường xuyên không? Nếu câu trả lời là có thì bạn cần một ngôi nhà có từ 2 phòng ngủ trở lên. Nếu làm việc tại nhà, bạn sẽ cần thêm không gian cho việc đó và nguồn điện dự phòng, Internet tốc độ cao, vì vậy hãy thêm hai yếu tố này vào tiêu chí tìm thuê nhà của bạn.

Căn cứ vào nhu cầu cụ thể và ngân sách cho phép, bạn sẽ tìm được ngôi nhà/căn hộ phù hợp. Đôi khi một căn hộ diện tích nhỏ nhưng có nhiều phòng lại phù hợp với gia đình bạn hơn là một căn hộ lớn, ít phòng. Bởi đơn giản, bạn cần 2 phòng ngủ riêng biệt cho bé trai, bé gái hoặc tách không gian riêng cho 2 chị em tuổi vị thành niên.

Thuê căn hộ hay nhà nguyên căn, thường các hộ gia đình sẽ ưu tiên có từ 2 phòng ngủ. Ảnh: buyassociationgroup

7. Thuê Nhà Trống Hay Đủ Nội Thất?

Gia đình có trẻ nhỏ nên thuê nhà trống hay nhà full nội thất? Thực tế cho thấy, mỗi loại hình đều có những ưu nhược điểm nhất định. Điều quan trọng là nhà trống/nhà full đồ đó phù hợp với nhu cầu, khả năng chi trả của người thuê nhà.

Nếu bạn chuyển đến từ một tỉnh, thành khác, rất có thể bạn không muốn mang theo tất cả đồ đạc. Trong trường hợp này, hãy tìm những ngôi nhà full nội thất, tiện nghi để tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí sắm sửa từ đầu. Dĩ nhiên, giá thuê nhà đủ đồ sẽ cao hơn nhà trống. Khá nhiều gia đình trẻ hiện nay chọn thuê nhà dài hạn và ổn định nên họ muốn tự tay sắm sửa đồ đạc, vật dụng cũng như bài trí theo phong cách yêu thích.

8. Vấn Đề Lưu Trữ

Việc lưu trữ đồ đạc, vật dụng với gia đình trẻ rất quan trọng. Bạn cần không gian lưu trữ đủ rộng để chứa "hàng núi" quần áo, đồ chơi và các nhu yếu phẩm khác liên quan đến trẻ nhỏ như xe đẩy, ghế ăn… Các gia đình có con nhỏ cần nhiều không gian lưu trữ hơn những người thuê nhà đơn lẻ. Tuy nhiên, diện tích, số phòng tỉ lệ thuận với giá thuê. Với hộ gia đình trẻ thuê nhà, nên ưu tiên chọn bếp và phòng khách rộng rãi một chút, bởi ngoài chức năng đơn thuần, bạn có thể tận dụng không gian này để bố trí tủ kệ lưu trữ đồ đạc.

Ánh sáng tự nhiên cũng là yếu tố cần xem xét khi thuê nhà cho hộ gia đình có con nhỏ. Ảnh: eva

9. Ánh Sáng Tự Nhiên

Ánh sáng tự nhiên là một yếu tố quan trọng đối với hộ gia đình trẻ có con nhỏ khi thuê nhà. Điều này tốt cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Bỏ qua yếu tố giá thì không ai muốn thuê nhà, nuôi con ở một nơi thiếu ánh sáng tự nhiên, nơi bạn cần phải bật đèn vào ban ngày mỗi khi thời tiết u ám.

Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng, ngôi nhà bạn thuê không đón được nhiều ánh sáng tự nhiên thì vẫn có nhiều cách để làm cho nó sáng hơn, ví dụ như đầu tư vào các thiết bị chiếu sáng chất lượng, đặc biệt là trong những căn phòng sẽ được sử dụng thường xuyên.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà Ngắn Gọn Mới Nhất

10. Hợp Đồng Thuê Nhà

Theo Luật Nhà ở năm 2014 , hợp đồng thuê nhà là yếu tố pháp lý quan trọng, liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ cụ thể của mỗi bên. Loại hợp đồng này không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực mà tùy nhu cầu của các bên. Trước khi đặt bút ký, bạn cần nắm rõ các thông tin cần có trong mẫu hợp đồng thuê nhà để tránh những rủi ro phát sinh không đáng có. Với hợp đồng thuê nhà hộ gia đình, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

– Nắm rõ thông tin chủ nhà: Nên thuê nhà chính chủ hoặc người ủy quyền hợp pháp, tránh thuê qua môi giới dễ bị lừa cọc.

– Nắm rõ tình trạng thế chấp hoặc tranh chấp của ngôi nhà: Nếu ngôi nhà đang thế chấp, thường thì nó sẽ không được sử dụng để cho thuê nếu ngân hàng không đồng ý.

– Nắm rõ hiện trạng ngôi nhà: Cần nắm rõ hiện trạng ngôi nhà/căn hộ mình thuê và ghi rõ ràng trong hợp đồng, tránh trường hợp mất tiền cọc khi trả nhà. Thậm chí, có thể chụp ảnh, ghi hình làm căn cứ giải quyết khi đồ đạc bị hư hỏng.

– Giá điện, nước, phí Internet, truyền hình cáp, phí dịch vụ, vệ sinh cần được ghi rõ trong hơp đồng. Trường hợp thuê căn hộ chung cư, cần ghi phí quản lý chung cư, phí gửi xe.

– Nắm rõ vấn đề tiền cọc: Chủ nhà thường yêu cầu người thuê đặt cọc 1-2 tháng tiền thuê nhà. Bạn cần nắm rõ mức đặt cọc cũng như cách thức nhận lại tiền cọc khi kết thúc hợp đồng thuê đúng hạn. Có thể nhận lại 100% tiền cọc hoặc cấn trừ vào tiền thuê nhà, việc này do đôi bên tự thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng.

– Nắm rõ vấn đề bồi thường, đền bù khi bị lấy nhà trước hạn: Nội dung này cần được ghi rõ trong hợp đồng, tuyệt đối không thỏa thuận miệng.

Trên đây là 10 tiêu chí quan trọng cần lưu ý khi thuê nhà cho hộ gia đình có trẻ nhỏ, góp phần giúp bạn sớm tìm được nhà thuê ưng ý nhất. Có rất nhiều nhà đất, căn hộ cho thuê chất lượng, chính chủ, giá hợp lý trên Batdongsan.com.vn để bạn tham khảo.

Lam Giang

Xem thêm: